Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,61 -0,62 -17,44 Acıpayam Selüloz 3,37 -2,03 3,37 Adana Çimento (A) 6,48 1,73 7,11 Adana Çimento (B) 4,58 0,88 11,44 Adana Çimento (C) 1,08 0,00 -23,40 Adel Kalemcilik 9,77 -0,41 -11,18 Adese Alışveriş Ticaret 0,92 -1,08 -60,68 Afyon Çimento 3,74 -0,27 -18,52 Ak Enerji 0,52 0,00 -17,46 Akbank 6,31 -1,71 7,22 Akçansa 6,26 -0,32 -4,31 Akdenız Güvenlık Hız. 1,35 2,27 -32,84 Akfen GMYO 1,51 0,67 -8,48 Akın Tekstil 8,70 1,52 -7,94 Akiş GMYO 2,35 4,91 -2,54 Akmerkez GMYO 18,48 1,43 19,78 Aksa 9,08 1,57 36,86 Aksa Enerji 2,32 -1,28 -13,43 Aksigorta 4,35 -0,68 38,56 Aksu Enerji 7,90 -1,00 2,33 Alarko Carrıer 35,30 7,29 -10,32 Alarko GMYO 42,52 0,57 0,70 Alarko Holding 3,10 3,33 58,95 Albaraka Türk 1,16 -0,85 -4,92 Alcatel Lucent Teletaş 6,40 -0,16 11,11 Alkim Kağıt 3,65 0,00 1,56 Alkim Kimya 24,68 -0,40 14,57 Altınyağ 0,35 2,94 -20,45 Altınyunus Çeşme 3,97 -1,73 -4,34 Anadolu Cam 2,82 0,71 9,95 Anadolu Efes 19,24 -1,33 -4,15 Anadolu Grubu Holding 9,66 -1,90 -4,68 Anadolu Hayat Emek. 5,07 -0,59 -10,97 Anadolu Isuzu 6,91 1,47 11,81 Anadolu Sigorta 4,02 0,00 2,40 Anel Elektrik 1,72 1,78 6,17 Arçelik 18,02 4,40 14,12 Arena Bilgisayar 3,28 -0,91 -25,62 Armada Bilgisayar 9,57 -0,83 3,01 Arsan Tekstil 1,76 0,00 8,64 Artı Yatırım Holding 0,95 -6,86 9,20 Aselsan 18,61 0,92 -22,72 Aslan Çimento 23,46 1,03 -16,69 Ata GMYO 3,87 -1,78 -3,49 Atakule GMYO 1,00 1,01 -24,00 Atlantis Yatırım Holding 0,39 0,00 116,67 Atlas Yat. Ort. 0,80 0,00 -6,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,14 -0,22 23,53 Avrasya GMYO 1,43 2,14 62,50 Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 1,74 8,33 Avrasya Stratejik GMYF 1.268,80 0,01 1,81 Avrupa Yatırım Holding 2,29 -2,55 -5,76 Ayen Enerji 2,25 -0,88 -4,26 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,69 0,00 22,88 Aygaz 8,88 -0,67 -10,70 Bagfaş 5,58 0,18 15,77 Bak Ambalaj 4,67 1,30 -7,89 Balatacılar Balatacılık 0,27 0,00 -18,18 Bantaş Ambalaj 1,51 -1,31 20,32 Banvit 13,93 0,22 29,10 Baştaş Başkent Çimento 1,79 0,00 -11,39 Batı Çimento 1,66 0,00 -31,12 Batısöke Çimento 0,87 2,35 -20,18 Bera Holding 1,87 3,31 -9,22 Berkosan Yalıtım 1,60 5,96 -11,60 Beşiktaş Futbol Yat. 1,41 0,00 -12,96 Beyaz Filo 2,94 -2,97 7,69 Bilici Yatırım 1,62 -0,61 28,11 Bim Mağazalar 78,60 1,55 -8,25 Birko Mensucat 0,24 -4,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,65 0,00 -44,44 Bizim Mağazaları 7,02 0,29 3,24 Bolu Çimento 2,49 1,22 -27,41 Bomonti Elektrik 0,86 1,18 79,17 Borusan Mannesmann 7,78 -0,13 10,99 Borusan Yat. Paz. 35,00 0,57 -3,39 Bosch Fren Sistemleri 156,00 2,63 2,11 Bossa 3,71 -4,63 -11,75 Boyner Perakende Yat. 4,88 0,00 23,86 Brisa 5,86 0,17 -7,42 Burçelik 2,76 1,10 -14,02 Burçelik Vana 1,44 -2,04 -2,70 Bursa Çimento 4,20 3,70 -4,55 Carrefoursa 2,86 0,00 -17,82 Ceo Event Medya 5,24 2,14 Coca Cola İçecek 27,64 -0,58 -6,51 Cosmos Yat. Holding 1,12 0,00 15,46 Credıtwest Faktorıng 1,01 -1,94 -2,88 Çelebi 84,95 -0,64 45,59 Çelik Halat 4,02 -1,95 -25,60 Çemaş Döküm 0,70 0,00 -7,89 Çemtaş 5,24 1,75 -13,82 Çimbeton 25,70 0,39 -10,14 Çimentaş 14,64 -2,27 15,28 Çimsa 6,23 1,63 -17,48 Çuhadaroğlu Metal 1,85 1,09 3,93 Dagi Giyim 1,43 -0,69 15,32 Dagi Yatırım Holding 1,70 -0,58 68,32 Dardanel 0,98 -1,01 -10,91 Datagate Bilgisayar 5,79 -0,52 35,28 Demısaş Döküm 2,63 0,00 14,46 Denge Holding 1,82 -8,08 56,90 Deniz GMYO 3,02 1,00 -0,66 Denizbank 17,45 -0,06 -8,64 Denizli Cam 9,00 0,67 -21,87 Derimod 8,06 0,12 -7,04 Desa Deri 2,56 1,19 47,98 Despec Bilgisayar 2,76 0,00 1,04 Deva Holding 5,38 -1,28 63,53 Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 0,00 -10,26 Ditaş Doğan 5,20 -1,70 1,58 DO-CO 523,20 -1,62 9,27 Doğan Burda 3,77 4,72 25,25 Doğan Holding 1,07 -0,93 14,89 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 -0,99 -18,03 Doğusan 1,09 -0,91 -49,64 Doğuş GMYO 2,81 0,00 33,18 Doğuş Otomotiv 4,04 -1,70 -6,91 Döktaş Dökümcülük 13,20 -0,23 61,96 Duran Doğan Basım 4,98 5,96 -2,35 Dyo Boya 2,93 0,34 1,03 Eczacıbaşı İlaç 2,38 -0,42 -1,88 Eczacıbaşı Yatırım 5,93 0,17 -7,38 Edip Gayrimenkul 0,64 4,92 -16,88 Ege Endüstri 478,00 -2,03 53,63 Ege Gübre 22,84 0,18 10,41 Ege Profil 9,14 -1,19 3,04 Ege Seramik 2,75 0,36 -7,13 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 0,00 12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 4,10 1,99 6,77 Ekiz Kimya 0,29 3,57 -12,12 Emek Elektrik 0,75 2,74 -23,47 Eminiş Ambalaj 0,91 1,11 -22,22 Emlak Konut GMYO 1,16 0,00 -20,37 Enerjisa Enerji 5,38 -0,37 14,26 Enka İnşaat 5,14 -2,10 15,66 Erbosan 15,42 -0,13 1,42 Ereğli Demir Çelik 7,60 -1,81 24,55 Ersu Gıda 0,84 0,00 -8,70 Escort Teknoloji 0,70 0,00 -7,89 Etiler Gıda 1,26 -0,79 -40,85 Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 -2,70 1,41 Euro Trend Yat. Ort. 0,61 0,00 -4,69 Euro Yat. Ort. 0,64 1,59 1,59 Euro Yatırım Holding 1,34 -2,19 143,64 Fenerbahçe Futbol 7,40 0,54 6,94 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,74 0,00 3,01 F-M İzmit Piston 15,21 -0,33 -1,05 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,52 4,03 149,12 Ford Otosan 56,90 1,16 19,77 Formet Çelik Kapı 4,81 -2,04 278,74 Frigo Pak Gıda 2,80 1,82 64,71 Galatasaray Sportif 1,41 0,71 13,71 Garanti Bankası 8,16 -0,61 2,51 Garanti Faktoring 3,00 0,00 51,52 Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -20,28 Gedik Y. Men. Değ. 3,46 -0,29 13,32 Gedik Yatırım Holding 2,72 0,00 15,74 Gediz Ambalaj 4,87 1,04 20,42 Gentaş 1,52 -1,94 -9,27 Gersan Elektrik 1,85 -0,54 -24,19 Global Men. Değ. 0,49 0,00 4,26 Global Yat. Holding 3,09 4,75 3,34 Good-Year 2,63 -0,38 -20,74 Göltaş Çimento 10,08 -0,79 -18,91 Gözde Girişim 2,81 -0,35 5,24 GSD Denizcilik 1,48 0,00 28,70 GSD Holding 0,82 0,00 2,50 Gübre Fabrik. 2,50 -1,19 -15,54 Güler Yat. Holding 1,13 0,00 5,61 Güneş Sigorta 1,03 3,00 -31,33 Halk GMYO 0,73 0,00 4,92 Halk Sigorta 0,91 0,00 3,11 Hatay Tekstil 4,39 0,00 11,14 Hedef Girişim 1,20 0,84 3,45 Hektaş 12,76 0,16 37,65 HUB Girişim 2,56 -2,66 36,17 Hürriyet Gzt. 0,75 0,00 -19,35 ICBC Turkey Bank 3,32 -0,60 -32,66 İdealist Danışmanlık 10,94 -5,61 1,30 İdealist GMYO 1,85 -1,60 13,50 İhlas Ev Aletleri 1,18 -2,48 257,58 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,00 -9,53 İhlas Gazetecilik 2,12 1,92 247,54 İhlas Holding 0,45 0,00 40,63 İhlas Yayın Holding 0,59 0,00 78,79 İndeks Bilgisayar 6,53 -0,15 17,26 Info Yatırım 1,93 -2,53 87,38 İntema 7,50 10,29 25,07 İpek Doğal Enerji 5,25 1,94 -2,23 İskenderun Demir Çelik 6,57 1,08 40,13





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)