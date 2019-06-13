Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,57 -2,48 -19,49 Acıpayam Selüloz 3,33 -1,19 2,15 Adana Çimento (A) 6,42 -0,93 6,12 Adana Çimento (B) 4,51 -1,53 9,73 Adana Çimento (C) 1,07 -0,93 -24,11 Adel Kalemcilik 9,54 -2,35 -13,27 Adese Alışveriş Ticaret 0,91 -1,09 -61,11 Afyon Çimento 3,63 -2,94 -20,92 Ak Enerji 0,51 -1,92 -19,05 Akbank 6,11 -3,17 3,83 Akçansa 6,20 -0,96 -5,23 Akdenız Güvenlık Hız. 1,31 -2,96 -34,83 Akfen GMYO 1,48 -1,99 -10,30 Akın Tekstil 8,59 -1,26 -9,10 Akiş GMYO 2,37 0,85 -1,71 Akmerkez GMYO 18,20 -1,52 17,96 Aksa 8,95 -1,43 34,90 Aksa Enerji 2,25 -3,02 -16,04 Aksigorta 4,37 0,46 39,20 Aksu Enerji 7,78 -1,52 0,78 Alarko Carrıer 34,12 -3,34 -13,31 Alarko GMYO 41,70 -1,93 -1,24 Alarko Holding 3,14 1,29 61,00 Albaraka Türk 1,10 -5,17 -9,84 Alcatel Lucent Teletaş 6,19 -3,28 7,47 Alkim Kağıt 3,60 -1,37 0,16 Alkim Kimya 24,70 0,08 14,67 Altınyağ 0,35 0,00 -20,45 Altınyunus Çeşme 4,00 0,76 -3,61 Anadolu Cam 2,76 -2,13 7,61 Anadolu Efes 18,51 -3,79 -7,79 Anadolu Grubu Holding 9,24 -4,35 -8,82 Anadolu Hayat Emek. 5,08 0,20 -10,79 Anadolu Isuzu 6,71 -2,89 8,58 Anadolu Sigorta 4,02 0,00 2,40 Anel Elektrik 1,72 0,00 6,17 Arçelik 17,45 -3,16 10,51 Arena Bilgisayar 3,20 -2,44 -27,44 Armada Bilgisayar 9,92 3,66 6,78 Arsan Tekstil 1,75 -0,57 8,02 Artı Yatırım Holding 0,93 -2,11 6,90 Aselsan 17,89 -3,87 -25,71 Aslan Çimento 23,28 -0,77 -17,33 Ata GMYO 3,84 -0,78 -4,24 Atakule GMYO 0,95 -5,00 -27,80 Atlantis Yatırım Holding 0,41 5,13 127,78 Atlas Yat. Ort. 0,79 -1,25 -8,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,08 -0,66 22,72 Avrasya GMYO 1,37 -4,20 55,68 Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 -1,71 6,48 Avrasya Stratejik GMYF 1.269,00 0,02 1,82 Avrupa Yatırım Holding 2,29 0,00 -5,76 Ayen Enerji 2,21 -1,78 -5,96 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,65 -2,37 19,97 Aygaz 8,57 -3,49 -13,82 Bagfaş 5,47 -1,97 13,49 Bak Ambalaj 4,83 3,43 -4,73 Balatacılar Balatacılık 0,26 -3,70 -21,21 Bantaş Ambalaj 1,44 -4,64 14,74 Banvit 13,45 -3,45 24,65 Baştaş Başkent Çimento 1,79 -11,39 Batı Çimento 1,99 19,88 -17,43 Batısöke Çimento 0,97 11,49 -11,01 Bera Holding 1,83 -2,14 -11,17 Berkosan Yalıtım 1,52 -5,00 -16,02 Beşiktaş Futbol Yat. 1,38 -2,13 -14,81 Beyaz Filo 2,83 -3,74 3,66 Bilici Yatırım 1,61 -0,62 27,32 Bim Mağazalar 77,50 -1,40 -9,54 Birko Mensucat 0,25 4,17 -16,67 Birlik Mensucat 0,65 0,00 -44,44 Bizim Mağazaları 6,74 -3,99 -0,88 Bolu Çimento 2,43 -2,41 -29,15 Bomonti Elektrik 0,89 3,49 85,42 Borusan Mannesmann 7,50 -3,60 7,00 Borusan Yat. Paz. 34,98 -0,06 -3,45 Bosch Fren Sistemleri 154,00 -1,28 0,80 Bossa 3,53 -4,85 -16,04 Boyner Perakende Yat. 4,85 -0,61 23,10 Brisa 5,76 -1,71 -9,00 Burçelik 2,67 -3,26 -16,82 Burçelik Vana 1,45 0,69 -2,03 Bursa Çimento 4,09 -2,62 -7,05 Carrefoursa 2,74 -4,20 -21,26 Ceo Event Medya 5,15 -1,72 Coca Cola İçecek 27,30 -1,23 -7,66 Cosmos Yat. Holding 1,12 15,46 Credıtwest Faktorıng 1,01 0,00 -2,88 Çelebi 96,00 13,01 64,53 Çelik Halat 3,94 -1,99 -27,08 Çemaş Döküm 0,69 -1,43 -9,21 Çemtaş 5,18 -1,15 -14,80 Çimbeton 25,12 -2,26 -12,17 Çimentaş 14,65 0,07 15,35 Çimsa 6,01 -3,53 -20,40 Çuhadaroğlu Metal 1,79 -3,24 0,56 Dagi Giyim 1,42 -0,70 14,52 Dagi Yatırım Holding 1,69 -0,59 67,33 Dardanel 1,00 2,04 -9,09 Datagate Bilgisayar 5,80 0,17 35,51 Demısaş Döküm 2,59 -1,52 12,72 Denge Holding 1,82 0,00 56,90 Deniz GMYO 2,95 -2,32 -2,96 Denizbank 17,12 -1,89 -10,37 Denizli Cam 8,88 -1,33 -22,92 Derimod 8,05 -0,12 -7,15 Desa Deri 2,40 -6,25 38,73 Despec Bilgisayar 2,66 -3,62 -2,62 Deva Holding 5,20 -3,35 58,05 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 5,71 -5,13 Ditaş Doğan 5,16 -0,77 0,80 DO-CO 530,20 1,34 10,74 Doğan Burda 3,72 -1,33 23,59 Doğan Holding 1,06 -0,93 13,82 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,97 -3,00 -20,49 Doğusan 1,07 -1,83 -50,57 Doğuş GMYO 2,78 -1,07 31,75 Doğuş Otomotiv 3,88 -3,96 -10,60 Döktaş Dökümcülük 13,04 -1,21 60,00 Duran Doğan Basım 4,82 -3,21 -5,49 Dyo Boya 2,83 -3,41 -2,41 Eczacıbaşı İlaç 2,30 -3,36 -5,18 Eczacıbaşı Yatırım 5,90 -0,51 -7,85 Edip Gayrimenkul 0,62 -3,13 -19,48 Ege Endüstri 481,00 0,63 54,59 Ege Gübre 23,04 0,88 11,38 Ege Profil 9,23 0,98 4,06 Ege Seramik 2,68 -2,55 -9,49 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 0,00 12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00 Egeplast 4,00 -2,44 4,17 Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12 Emek Elektrik 0,73 -2,67 -25,51 Eminiş Ambalaj 0,92 1,10 -21,37 Emlak Konut GMYO 1,11 -4,31 -23,80 Enerjisa Enerji 5,33 -0,93 13,20 Enka İnşaat 5,14 0,00 15,66 Erbosan 14,96 -2,98 -1,61 Ereğli Demir Çelik 7,47 -1,71 22,42 Ersu Gıda 0,86 2,38 -6,52 Escort Teknoloji 0,69 -1,43 -9,21 Etiler Gıda 1,17 -7,14 -45,07 Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 2,78 4,23 Euro Trend Yat. Ort. 0,61 0,00 -4,69 Euro Yat. Ort. 0,62 -3,13 -1,59 Euro Yatırım Holding 1,50 11,94 172,73 Fenerbahçe Futbol 7,23 -2,30 4,48 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,70 -1,46 1,50 F-M İzmit Piston 15,11 -0,66 -1,70 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,43 -1,06 146,49 Ford Otosan 55,65 -2,20 17,14 Formet Çelik Kapı 4,75 -1,25 274,02 Frigo Pak Gıda 2,73 -2,50 60,59 Galatasaray Sportif 1,36 -3,55 9,68 Garanti Bankası 7,95 -2,57 -0,13 Garanti Faktoring 2,98 -0,67 50,51 Garanti Yat. Ort. 0,59 -3,28 -22,89 Gedik Y. Men. Değ. 3,35 -3,18 9,72 Gedik Yatırım Holding 2,67 -1,84 13,62 Gediz Ambalaj 4,78 -1,85 18,19 Gentaş 1,47 -3,29 -12,26 Gersan Elektrik 1,80 -2,70 -26,24 Global Men. Değ. 0,48 -2,04 2,13 Global Yat. Holding 3,06 -0,97 2,34 Good-Year 2,53 -3,80 -23,76 Göltaş Çimento 9,84 -2,38 -20,84 Gözde Girişim 2,70 -3,91 1,12 GSD Denizcilik 1,44 -2,70 25,22 GSD Holding 0,80 -2,44 0,00 Gübre Fabrik. 2,41 -3,60 -18,58 Güler Yat. Holding 1,12 -0,88 4,67 Güneş Sigorta 1,00 -2,91 -33,33 Halk GMYO 0,73 0,00 4,92 Halk Sigorta 0,91 0,00 3,11 Hatay Tekstil 4,30 -2,05 8,86 Hedef Girişim 1,17 -2,50 0,86 Hektaş 12,52 -1,88 35,06 HUB Girişim 2,56 0,00 36,17 Hürriyet Gzt. 0,72 -4,00 -22,58 ICBC Turkey Bank 3,13 -5,72 -36,51 İdealist Danışmanlık 10,57 -3,38 -2,13 İdealist GMYO 1,77 -4,32 8,59 İhlas Ev Aletleri 1,17 -0,85 254,55 İhlas Gayrimenkul 0,83 -2,35 -11,66 İhlas Gazetecilik 2,16 1,89 254,10 İhlas Holding 0,43 -4,44 34,37 İhlas Yayın Holding 0,58 -1,69 75,76 İndeks Bilgisayar 6,45 -1,23 15,83 Info Yatırım 2,00 3,63 94,17 İntema 7,27 -3,07 21,23 İpek Doğal Enerji 5,14 -2,10 -4,28 İskenderun Demir Çelik 6,39 -2,74 36,29





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)