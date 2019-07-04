Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,50 -0,66 -23,08 Acıpayam Selüloz 3,37 -0,88 5,48 Adana Çimento (A) 6,92 -0,29 14,38 Adana Çimento (B) 4,83 0,21 17,52 Adana Çimento (C) 1,14 0,88 -19,15 Adel Kalemcilik 10,61 -0,66 -3,55 Adese Alışveriş Ticaret 0,95 -1,04 -59,40 Afyon Çimento 4,13 0,98 -10,02 Ak Enerji 0,54 1,89 -14,29 Akbank 7,15 -0,28 21,50 Akçansa 6,58 2,33 0,58 Akdenız Güvenlık Hız. 1,44 0,70 -28,36 Akfen GMYO 1,50 0,67 -9,09 Akın Tekstil 8,60 0,35 -5,13 Akiş GMYO 2,31 0,43 -4,20 Akmerkez GMYO 19,18 0,95 24,31 Aksa 9,18 -0,43 38,37 Aksa Enerji 2,42 -0,41 -9,70 Aksigorta 4,34 -0,91 38,24 Aksu Enerji 8,00 -1,36 3,63 Alarko Carrıer 35,66 -1,71 -9,40 Alarko GMYO 43,12 -0,55 2,12 Alarko Holding 3,23 -0,92 65,62 Albaraka Türk 1,18 -1,67 -3,28 Alcatel Lucent Teletaş 7,01 0,72 21,70 Alkim Kağıt 3,76 -1,31 4,62 Alkim Kimya 26,88 -1,32 24,79 Altınyağ 0,39 0,00 -11,36 Altınyunus Çeşme 3,01 -1,31 -2,94 Anadolu Cam 2,87 1,41 11,90 Anadolu Efes 20,36 -2,30 1,43 Anadolu Grubu Holding 11,13 0,72 9,82 Anadolu Hayat Emek. 4,88 0,00 -14,30 Anadolu Isuzu 7,22 -1,37 16,83 Anadolu Sigorta 4,05 -0,25 3,17 Anel Elektrik 1,79 0,56 10,49 Arçelik 19,55 -0,51 23,81 Arena Bilgisayar 3,57 -0,83 -19,05 Armada Bilgisayar 10,14 0,10 9,15 Arsan Tekstil 1,85 -2,12 14,20 Artı Yatırım Holding 0,89 0,00 2,30 Aselsan 18,25 -0,82 -24,00 Aslan Çimento 25,68 0,00 -8,81 Ata GMYO 3,87 -0,51 -3,49 Atakule GMYO 1,14 -0,87 -13,36 Atlantis Yatırım Holding 0,38 -5,00 111,11 Atlas Yat. Ort. 0,82 -1,20 -4,65 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,89 0,11 20,15 Avrasya GMYO 1,30 0,00 47,73 Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 2,56 11,11 Avrasya Stratejik GMYF 1.270,90 0,01 1,97 Avrupa Yatırım Holding 1,83 5,17 -24,69 Ayen Enerji 2,47 4,66 5,11 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,57 0,00 14,15 Aygaz 8,88 -0,78 -10,70 Bagfaş 6,68 -1,76 38,59 Bak Ambalaj 5,35 2,69 5,52 Balatacılar Balatacılık 0,30 0,00 -9,09 Bantaş Ambalaj 1,52 -1,94 21,12 Banvit 14,85 0,61 37,63 Baştaş Başkent Çimento 1,81 0,56 -10,40 Batı Çimento 2,41 0,84 0,00 Batısöke Çimento 0,95 0,00 -12,84 Bera Holding 1,93 1,05 -6,31 Berkosan Yalıtım 1,58 -2,47 -12,71 Beşiktaş Futbol Yat. 1,51 0,00 -6,79 Beyaz Filo 3,28 12,33 20,15 Bilici Yatırım 1,70 3,03 34,43 Bim Mağazalar 86,80 1,28 1,32 Birko Mensucat 0,25 4,17 -16,67 Birlik Mensucat 0,72 -1,37 -38,46 Bizim Mağazaları 6,80 -0,15 0,00 Bolu Çimento 2,72 2,26 -20,70 Bomonti Elektrik 0,84 0,00 75,00 Borusan Mannesmann 8,21 0,49 17,13 Borusan Yat. Paz. 37,40 3,89 3,23 Bosch Fren Sistemleri 161,00 0,63 5,38 Bossa 3,95 -6,18 -6,05 Boyner Perakende Yat. 7,90 0,38 100,51 Brisa 6,14 0,33 -3,00 Burçelik 3,02 -0,33 -5,92 Burçelik Vana 1,53 1,32 3,38 Bursa Çimento 4,34 -0,23 -1,36 Carrefoursa 3,14 0,96 -9,77 Ceo Event Medya 5,45 3,22 Coca Cola İçecek 30,64 -0,71 3,63 Cosmos Yat. Holding 1,06 0,00 9,28 Credıtwest Faktorıng 1,11 -0,89 6,73 Çelebi 97,45 -0,86 67,02 Çelik Halat 4,04 -0,25 -25,23 Çemaş Döküm 0,70 -1,41 -7,89 Çemtaş 5,44 0,55 -8,78 Çimbeton 26,82 0,60 -6,22 Çimentaş 16,78 0,48 32,13 Çimsa 6,53 2,67 -13,51 Çuhadaroğlu Metal 1,97 -5,29 10,67 Dagi Giyim 1,45 1,40 16,94 Dagi Yatırım Holding 1,47 -1,34 45,54 Dardanel 0,96 1,05 -12,73 Datagate Bilgisayar 5,92 -3,27 38,32 Demısaş Döküm 2,72 -0,73 18,38 Denge Holding 1,75 -3,31 50,86 Deniz GMYO 3,08 0,00 1,32 Denizbank 19,40 -0,51 1,57 Denizli Cam 9,51 0,63 -17,45 Derimod 11,71 1,56 35,06 Derlüks Deri 2,46 Desa Deri 2,61 -0,76 50,87 Despec Bilgisayar 2,87 -0,35 5,07 Deva Holding 5,59 -0,36 69,91 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 2,86 -7,69 Ditaş Doğan 5,34 0,95 4,32 DO-CO 544,90 -0,93 13,81 Doğan Burda 3,03 -1,30 0,66 Doğan Holding 1,17 -0,85 25,63 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 -1,98 -18,85 Doğusan 1,24 1,64 -42,71 Doğuş GMYO 2,26 -0,88 7,11 Doğuş Otomotiv 5,25 -2,78 20,97 Döktaş Dökümcülük 16,53 1,72 102,82 Duran Doğan Basım 6,27 -0,32 22,94 Dyo Boya 2,95 -1,34 1,72 Eczacıbaşı İlaç 2,43 -0,41 0,18 Eczacıbaşı Yatırım 6,13 0,16 -4,25 Edip Gayrimenkul 0,68 -4,23 -11,69 Ege Endüstri 492,00 -1,30 58,13 Ege Gübre 25,18 -4,55 21,72 Ege Profil 9,26 -0,11 7,24 Ege Seramik 2,90 -1,36 -2,07 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 4,00 8,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 5,39 -2,00 40,36 Ekiz Kimya 0,30 0,00 -9,09 Emek Elektrik 0,81 -2,41 -17,35 Eminiş Ambalaj 0,89 -2,20 -23,93 Emlak Konut GMYO 1,23 0,00 -15,56 Enerjisa Enerji 5,88 0,68 24,88 Enka İnşaat 5,62 -1,40 26,46 Erbosan 14,82 0,07 -2,53 Ereğli Demir Çelik 7,78 0,00 27,50 Ersu Gıda 0,91 4,60 -1,09 Escort Teknoloji 0,71 0,00 -6,58 Etiler Gıda 1,70 19,72 -20,19 Euro Kapital Yat. Ort. 0,76 0,00 7,04 Euro Trend Yat. Ort. 0,67 0,00 4,69 Euro Yat. Ort. 0,67 0,00 6,35 Euro Yatırım Holding 1,92 3,23 249,09 Fenerbahçe Futbol 7,38 -2,77 6,65 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,05 5,90 14,66 F-M İzmit Piston 16,01 -0,93 4,15 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,95 -1,49 132,46 Ford Otosan 60,50 -1,79 27,34 Formet Çelik Kapı 4,90 -1,41 285,83 Frigo Pak Gıda 3,61 -5,50 112,35 Galatasaray Sportif 1,47 -1,34 18,55 Garanti Bankası 9,92 1,33 24,62 Garanti Faktoring 2,62 -4,03 32,32 Garanti Yat. Ort. 0,61 -1,61 -16,71 Gedik Y. Men. Değ. 3,56 0,56 16,59 Gedik Yatırım Holding 2,73 -0,36 16,17 Gediz Ambalaj 5,21 -2,25 28,82 Gentaş 1,34 -0,74 -2,38 Gersan Elektrik 2,34 3,08 -4,11 Global Men. Değ. 0,49 2,08 4,26 Global Yat. Holding 3,01 0,00 0,67 Good-Year 2,62 -0,76 -21,04 Göltaş Çimento 11,26 2,27 -9,41 Gözde Girişim 2,66 -3,27 -0,37 GSD Denizcilik 1,44 0,00 25,22 GSD Holding 0,87 1,16 8,75 Gübre Fabrik. 2,60 -0,38 -12,16 Güler Yat. Holding 1,31 0,00 22,43 Güneş Sigorta 1,10 3,77 -26,67 Halk GMYO 0,81 -1,22 25,91 Halk Sigorta 0,92 -1,08 4,25 Hatay Tekstil 3,89 -2,92 12,81 Hedef Girişim 1,24 -1,59 6,90 Hektaş 14,23 3,34 53,51 HUB Girişim 2,65 -0,75 40,96 Hürriyet Gzt. 0,75 -1,32 -19,35 ICBC Turkey Bank 3,56 -12,53 -27,79 İdealist Danışmanlık 8,79 -6,09 -18,61 İdealist GMYO 1,94 3,19 19,02 İhlas Ev Aletleri 0,98 6,52 200,04 İhlas Gayrimenkul 0,84 -1,18 -10,60 İhlas Gazetecilik 1,60 3,90 162,30 İhlas Holding 0,42 0,00 31,25 İhlas Yayın Holding 0,56 0,00 69,70 İndeks Bilgisayar 7,02 0,29 26,06 Info Yatırım 2,10 -2,78 103,88 İntema 6,81 -1,16 13,56 İpek Doğal Enerji 5,22 -2,25 -2,79 İskenderun Demir Çelik 6,82 -1,73 45,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

