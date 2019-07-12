Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,50 -1,96 -23,08 Acıpayam Selüloz 3,36 -0,30 5,17 Adana Çimento (A) 6,46 0,31 6,78 Adana Çimento (B) 4,56 -1,08 10,95 Adana Çimento (C) 1,12 -1,75 -20,57 Adel Kalemcilik 10,61 -0,75 -3,55 Adese Alışveriş Ticaret 0,91 -1,09 -61,11 Afyon Çimento 3,82 -4,26 -16,78 Ak Enerji 0,49 -3,92 -22,22 Akbank 7,29 -2,41 23,88 Akçansa 6,46 -1,82 -1,26 Akdenız Güvenlık Hız. 1,41 -2,76 -29,85 Akfen GMYO 1,47 -1,34 -10,91 Akın Tekstil 8,33 -3,14 -8,11 Akiş GMYO 2,28 -0,44 -5,44 Akmerkez GMYO 19,40 0,94 25,74 Aksa 8,59 -2,94 29,47 Aksa Enerji 2,28 -2,56 -14,93 Aksigorta 4,15 -2,81 32,19 Aksu Enerji 8,20 -1,56 6,22 Alarko Carrıer 34,32 -3,32 -12,80 Alarko GMYO 40,54 -2,78 -3,99 Alarko Holding 3,03 0,66 55,36 Albaraka Türk 1,15 -3,36 -5,74 Alcatel Lucent Teletaş 6,65 -4,18 15,45 Alkim Kağıt 3,60 -1,64 0,16 Alkim Kimya 27,70 0,00 28,59 Altınyağ 0,38 -5,00 -13,64 Altınyunus Çeşme 2,85 -1,72 -8,10 Anadolu Cam 2,75 1,48 7,22 Anadolu Efes 19,83 -3,74 -1,21 Anadolu Grubu Holding 10,60 -1,30 4,59 Anadolu Hayat Emek. 4,80 -1,03 -15,71 Anadolu Isuzu 6,91 -1,00 11,81 Anadolu Sigorta 4,20 -0,71 6,99 Anel Elektrik 1,76 1,73 8,64 Arçelik 19,77 -1,35 25,21 Arena Bilgisayar 3,68 -2,90 -16,55 Armada Bilgisayar 10,12 0,30 8,93 Arsan Tekstil 1,84 -1,08 13,58 Artı Yatırım Holding 0,88 0,00 1,15 Aselsan 16,68 -3,64 -30,54 Aslan Çimento 23,82 -2,85 -15,41 Ata GMYO 3,85 0,00 -3,99 Atakule GMYO 1,07 -3,60 -18,68 Atlantis Yatırım Holding 0,38 0,00 111,11 Atlas Yat. Ort. 0,80 -2,44 -6,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,61 -1,03 16,37 Avrasya GMYO 1,26 -2,33 43,18 Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 -1,72 5,56 Avrasya Stratejik GMYF 1.271,50 0,01 2,02 Avrupa Yatırım Holding 1,80 -1,64 -25,93 Ayen Enerji 2,29 -3,78 -2,55 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,64 2,50 19,24 Aygaz 9,07 -2,47 -8,79 Bagfaş 6,46 -1,82 34,02 Bak Ambalaj 5,21 -1,70 2,76 Balatacılar Balatacılık 0,28 -3,45 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,46 -1,35 16,33 Banvit 14,14 -4,14 31,05 Baştaş Başkent Çimento 1,80 0,00 -10,89 Batı Çimento 2,24 -2,18 -7,05 Batısöke Çimento 0,91 0,00 -16,51 Bera Holding 1,75 -2,78 -15,05 Berkosan Yalıtım 1,55 -1,27 -14,36 Beşiktaş Futbol Yat. 1,44 -2,04 -11,11 Beyaz Filo 3,16 -1,86 15,75 Bilici Yatırım 1,88 -1,05 48,67 Bim Mağazalar 87,35 -3,05 1,96 Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,71 -2,74 -39,32 Bizim Mağazaları 6,37 -4,35 -6,32 Bolu Çimento 2,50 -3,47 -27,11 Bomonti Elektrik 0,81 -1,22 68,75 Borusan Mannesmann 7,73 -2,52 10,28 Borusan Yat. Paz. 37,60 -4,13 3,79 Bosch Fren Sistemleri 158,00 0,19 3,42 Bossa 3,81 -2,31 -9,38 Boyner Perakende Yat. 7,93 0,13 101,27 Brisa 5,72 -3,05 -9,64 Burçelik 3,11 6,51 -3,12 Burçelik Vana 1,49 0,00 0,68 Bursa Çimento 4,33 -1,59 -1,59 Carrefoursa 3,00 -2,28 -13,79 Ceo Event Medya 5,64 0,71 Coca Cola İçecek 32,02 -2,08 8,30 Cosmos Yat. Holding 0,93 -11,43 -4,12 Credıtwest Faktorıng 1,09 -1,80 4,81 Çelebi 93,00 -1,38 59,39 Çelik Halat 3,86 -1,78 -28,56 Çemaş Döküm 0,69 -1,43 -9,21 Çemtaş 5,86 0,34 -1,74 Çimbeton 25,80 -2,71 -9,79 Çimentaş 17,26 0,58 35,91 Çimsa 6,24 -2,19 -17,35 Çuhadaroğlu Metal 1,90 -4,52 6,74 Dagi Giyim 1,37 -1,44 10,48 Dagi Yatırım Holding 1,36 -0,73 34,65 Dardanel 0,90 0,00 -18,18 Datagate Bilgisayar 5,75 -3,69 34,35 Demısaş Döküm 2,69 -1,47 17,08 Denge Holding 1,53 -4,38 31,90 Deniz GMYO 3,08 -1,91 1,32 Denizbank 20,88 -1,60 9,32 Denizli Cam 9,12 -2,56 -20,83 Derimod 13,80 3,22 59,17 Derlüks Deri 2,06 -3,74 Desa Deri 2,48 -1,98 43,35 Despec Bilgisayar 2,74 -2,49 0,31 Deva Holding 5,44 -1,98 65,35 Diriteks Diriliş Tekstil 0,67 -2,90 -14,10 Ditaş Doğan 5,04 -2,14 -1,54 DO-CO 554,70 1,71 15,85 Doğan Burda 2,90 -1,02 -3,65 Doğan Holding 1,19 -0,83 27,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 -3,09 -22,95 Doğusan 1,28 0,79 -40,86 Doğuş GMYO 2,20 -0,90 4,27 Doğuş Otomotiv 5,62 3,31 29,49 Döktaş Dökümcülük 18,38 13,11 125,52 Duran Doğan Basım 6,65 -2,64 30,39 Dyo Boya 2,89 -3,02 -0,34 Eczacıbaşı İlaç 2,29 -2,55 -5,59 Eczacıbaşı Yatırım 5,98 -1,64 -6,60 Edip Gayrimenkul 0,68 -4,23 -11,69 Ege Endüstri 508,00 -1,17 63,27 Ege Gübre 25,50 0,87 23,27 Ege Profil 8,93 -1,00 3,42 Ege Seramik 2,93 -2,33 -1,05 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 -3,85 4,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 4,90 0,62 27,60 Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12 Emek Elektrik 0,94 1,08 -4,08 Eminiş Ambalaj 0,89 1,14 -23,93 Emlak Konut GMYO 1,16 -1,69 -20,37 Enerjisa Enerji 6,10 0,00 29,55 Enka İnşaat 5,83 -2,35 31,18 Erbosan 14,25 -1,38 -6,28 Ereğli Demir Çelik 7,22 -3,48 18,33 Ersu Gıda 0,93 -2,11 1,09 Escort Teknoloji 0,69 -1,43 -9,21 Etiler Gıda 1,53 0,00 -28,17 Euro Kapital Yat. Ort. 0,94 -5,05 32,39 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 -2,94 3,13 Euro Yat. Ort. 0,66 -4,35 4,76 Euro Yatırım Holding 2,15 -2,27 290,91 Fenerbahçe Futbol 7,41 -2,76 7,08 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,80 -3,45 5,26 F-M İzmit Piston 15,14 -1,82 -1,51 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,58 -4,89 121,64 Ford Otosan 59,65 -2,45 25,55 Formet Çelik Kapı 5,00 6,61 293,70 Frigo Pak Gıda 4,14 -2,59 143,53 Galatasaray Sportif 1,41 -2,76 13,71 Garanti Bankası 9,26 -3,84 16,33 Garanti Faktoring 2,47 -0,40 24,75 Garanti Yat. Ort. 0,60 -1,64 -18,07 Gedik Y. Men. Değ. 3,45 -1,71 12,99 Gedik Yatırım Holding 2,68 -2,55 14,04 Gediz Ambalaj 5,28 0,76 30,55 Gentaş 1,28 -3,03 -6,75 Gersan Elektrik 2,08 -5,45 -14,77 Global Men. Değ. 0,48 0,00 2,13 Global Yat. Holding 3,03 -3,50 1,34 Good-Year 2,49 -3,11 -24,96 Göltaş Çimento 10,19 -3,96 -18,02 Gözde Girişim 2,74 -1,08 2,62 GSD Denizcilik 1,48 0,00 28,70 GSD Holding 0,81 -4,71 1,25 Gübre Fabrik. 2,52 -1,95 -14,86 Güler Yat. Holding 1,28 -4,48 19,63 Güneş Sigorta 1,13 -3,42 -24,67 Halk GMYO 0,82 -1,20 27,47 Halk Sigorta 0,89 -1,11 0,85 Hatay Tekstil 3,76 -1,83 9,04 Hedef Girişim 1,25 -3,10 7,76 Hektaş 12,94 -8,74 39,59 HUB Girişim 2,60 -1,52 38,30 Hürriyet Gzt. 0,73 -2,67 -21,51 ICBC Turkey Bank 3,29 -2,95 -33,27 İdealist Danışmanlık 6,74 -2,46 -37,59 İdealist GMYO 1,90 -1,55 16,56 İhlas Ev Aletleri 1,03 0,98 215,35 İhlas Gayrimenkul 0,85 -3,41 -9,53 İhlas Gazetecilik 1,89 -0,53 209,84 İhlas Holding 0,41 -2,38 28,12 İhlas Yayın Holding 0,53 -3,64 60,61 İndeks Bilgisayar 6,95 -2,39 24,81 Info Yatırım 2,67 -3,96 159,22 İntema 6,89 1,32 14,90 İpek Doğal Enerji 4,69 -2,09 -12,66 İskenderun Demir Çelik 6,61 -2,36 40,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

