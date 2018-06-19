Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 15.799,70 -7,02 İş Bankası (B) 1.140,00 -8,83 İş Bankası (C) 5,81 2,65 -13,02 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,94 2,80 110,97 İş Girişim 1,60 0,63 -8,05 İş GMYO 0,94 -1,05 -23,18 İş Y. Men. Değ. 2,14 0,94 0,36 İş Yat. Ort. 0,78 0,00 -1,14 İşbir Holding 193,00 4,10 4,27 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,00 -35,00 İttifak Holding 2,95 0,34 26,61 İz Hayvancılık Tarım 1,78 1,71 -6,32 İzmir Demir Çelik 2,31 3,59 -28,70 İzmir Fırça 9,31 0,32 0,65 İzocam 22,18 0,00 -16,11 Jantsa Jant Sanayi 24,50 1,24 -20,32 Kafein Yazılım 4,67 -3,11 Kapital Yat. Holding 2,59 7,47 108,87 Kaplamin 3,51 0,86 -10,46 Kardemir (A) 3,07 -0,65 4,07 Kardemir (B) 3,06 -0,97 4,44 Kardemir (D) 4,14 -3,72 28,97 Karel Elektronik 5,08 0,40 -12,56 Karsan Otomotiv 1,31 2,34 -16,03 Karsu Tekstil 1,05 1,94 -46,97 Karsusan Su Ürünleri San. 5,55 -0,89 12,12 Kartonsan 256,30 -1,04 -7,89 Katmerciler Ekipman 6,91 0,44 -42,22 Kent Gıda 145,20 0,76 6,37 Kerevitaş Gıda 1,84 -0,54 -56,92 Kervansaray Yat. Holding 0,39 2,63 11,43 Kiler GMYO 1,88 2,17 -48,63 Kipa Ticaret 2,00 4,17 -22,48 Klimasan Klima 4,41 2,32 -24,62 Koç Holding 14,20 2,45 -21,50 Konfrut Gıda 18,83 -1,10 31,68 Konya Çimento 187,30 0,70 -26,55 Kordsa Teknik Tekstil 5,97 1,70 -18,69 Koza Altın 37,66 1,78 -1,41 Koza Madencilik 6,59 -0,90 2,33 Körfez GMYO 1,23 0,00 -25,90 Kristal Kola 1,17 1,74 -35,00 Kron Telekomünikasyon 9,90 1,02 -46,49 Kuştur Kuşadası Turizm 10,70 1,52 12,52 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,56 1,19 -38,31 Kütahya Porselen 5,01 0,20 -30,13 Lider Faktoring 3,78 -0,26 -14,29 Link Bilgisayar 9,84 7,78 -31,00 Logo Yazılım 41,20 -0,91 -29,87 Lokman Hekim Sağlık 4,69 1,52 -23,86 Lüks Kadife 3,83 2,68 -18,68 Makina Takım 1,27 0,00 -36,50 Mardin Çimento 4,17 -0,71 -2,80 Marka Yatırım Holding 0,89 0,00 -47,34 Marmaris Altınyunus 14,60 -1,68 -23,16 Marshall 58,35 4,57 12,64 Martı GMYO 0,61 -3,17 -71,23 Martı Otel 0,75 -2,60 -18,48 Mavi Giyim 37,96 1,06 -33,83 Mazhar Zorlu Holding 4,80 -4,00 20,30 MCT Danışmanlık 25,08 10,00 318,00 Mega Polietilen 2,62 -6,09 129,82 Menderes Tekstil 0,64 4,92 -22,89 Merit Turizm 5,94 0,68 0,85 Merko Gıda 0,82 2,50 -38,35 Metal Gayrimenkul 1,14 0,00 -12,31 Metemtur Otelcilik 1,18 0,85 -20,27 Metro Holding 1,08 0,93 9,09 Metro Petrol ve Tesisleri 1,79 2,29 -34,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,04 2,97 -51,63 Migros Ticaret 18,59 1,64 -32,55 Milpa 1,17 0,00 -45,83 Mistral GMYO 5,10 -0,78 -30,99 MLP Sağlık 13,48 0,60 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,23 -3,15 -11,51 Mondi Tire Kutsan 1,61 1,90 -11,05 Net Holding 1,81 1,12 -18,10 Netaş Telekom. 7,92 -1,00 -50,00 Niğbaş Niğde Beton 0,80 0,00 -14,89 Nuh Çimento 9,19 0,66 0,91 Nurol GMYO 3,30 2,17 -30,53 Odaş Elektrik 4,23 -1,40 -29,50 Olmuksan-IP 3,94 3,96 -13,86 Orge Enerji Elektrik 2,41 2,55 -40,41 Orma Orman Mahsulleri 0,90 -8,16 -20,35 Osmanlı Menkul 2,52 1,61 -19,75 Ostim Endüstriyel Yat 1,13 0,00 -30,67 Otokar 69,40 -0,14 -42,51 Oyak Yat. Ort. 0,81 1,25 -18,19 Oylum Sınai Yatırımlar 1,32 1,54 -22,35 Özak GMYO 2,55 0,39 8,97 Özbal Çelik Boru 1,23 1,65 -54,30 Özderici GMYO 5,77 -0,86 458,30 Özerden Plastik 3,12 -2,50 4,70 Panora GMYO 4,64 0,00 5,06 Park Elek.Madencilik 2,52 2,44 -39,57 Parsan 13,08 0,69 11,79 Pegasus 24,26 1,59 -28,22 Peker GMYO 6,30 0,00 Penguen Gıda 1,47 1,38 -34,08 Pera GMYO 0,50 0,00 -43,18 Pergamon Dış Ticaret 5,67 -0,70 48,05 Petkim 4,54 5,58 -38,50 Petrokent Turizm 46,00 -2,13 -3,12 Pınar Et Ve Un 7,51 0,13 -18,42 Pınar Su 1,50 2,04 -16,67 Pınar Süt 9,33 0,97 -22,99 Plastikkart 2,19 2,34 -24,22 Polisan Holding 6,23 1,80 -27,89 Politeknik Metal 42,46 6,15 27,51 Prizma Press Matbaacılık 1,72 0,00 6,17 QNB Finans Fin. Kir. 3,99 1,53 2,31 QNB Finansbank 4,43 1,37 -18,90 Ral Yatırım Holding 1,69 6,29 3,68 Ray Sigorta 1,08 0,00 -40,33 Reysaş GMYO 1,08 -2,70 -14,96 Reysaş Lojistik 0,80 2,56 -37,50 Rhea Girişim 0,63 1,61 -43,75 Rodrigo Tekstil 1,50 5,63 -49,83 Royal Halı 0,77 0,00 -15,38 RTA Laboratuvarları 1,67 1,83 -39,49 Sabancı Holding 8,56 1,42 -20,75 Safkar Ege Soğutmacılık 1,80 1,69 Salix Yatırım Holding 4,00 5,82 -48,72 Sanel Mühendislik 1,35 1,50 -21,05 Sanifoam Sünger 1,41 0,71 -16,07 Sanko Pazarlama 2,91 0,11 3,19 Saray Matbaacılık 0,99 1,02 -7,48 Sarkuysan 3,24 -0,61 3,37 Sasa Polyester 9,49 2,71 21,14 Say Reklamcılık 1,17 2,63 -29,94 Sekuro Plastik 6,07 -3,80 -29,42 Selçuk Ecza Deposu 3,75 0,54 7,08 Selçuk Gıda 0,41 2,50 46,43 Senkron Güvenlik 1,05 -1,87 -43,55 Serve Kırtasiye 1,14 0,00 83,87 Servet GMYO 2,51 0,00 -17,43 Seyitler Kimya 7,37 2,50 -17,93 Silverline Endüstri 1,23 0,82 -29,22 Sinpaş GMYO 0,60 0,00 -22,08 Soda Sanayii 6,20 -1,59 28,98 Sodaş Sodyum Sanayii 4,60 -2,13 34,95 Söktaş 1,26 1,61 -24,10 Sönmez Filament 3,30 1,23 -20,48 Sönmez Pamuklu 3,38 0,90 -14,65 Sumaş Suni Tahta 6,50 -4,27 Şeker Fin. Kir. 2,27 -0,44 -11,67 Şekerbank 1,14 0,88 -37,70 Şişe Cam 4,07 0,99 -10,54 Şok Marketler 8,73 -1,91 T. Halk Bankası 7,37 2,36 -31,63 T. Kalkınma Bank. 3,26 0,31 -41,16 T.S.K.B. 0,97 1,04 -19,38 T.Tuborg 9,81 -1,80 -2,87 Taç Tarım Ürünleri 1,71 4,27 -29,63 Tat Gıda 4,14 4,81 -19,38 TAV Havalimanları 22,56 -2,84 5,13 Taze Kuru Gıda 6,90 0,00 -15,34 Tek-Art Turizm 0,73 2,82 -3,00 Tekfen Holding 14,59 4,07 -10,93 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,15 8,64 -19,42 Temapol Polimer Plastik 3,49 1,16 -26,83 TGS Dış Ticaret 5,20 3,79 43,25 Tofaş Oto. Fab. 23,68 0,17 -23,98 Torunlar GMYO 2,59 -0,77 -22,22 Trabzon Liman 9,77 -0,51 Trabzonspor Sportif 1,25 0,00 -43,18 Trakya Cam 4,35 4,32 -2,32 Trend GMYO 1,30 1,56 TSKB GMYO 0,58 1,75 -20,55 Tuğçelik 2,36 2,61 -25,79 Tukaş 1,49 2,05 -33,18 Turcas Petrol 1,62 1,89 -31,93 Turkcell 11,32 1,34 -25,01 Tümosan Motor ve Traktör 4,50 1,58 -40,71 Tüpraş 112,70 -0,62 4,49 Türk Hava Yolları 12,84 2,56 -18,16 Türk Prysmian Kablo 1,84 12,20 -26,49 Türk Telekom 4,89 -0,81 -24,07 Türk Traktör 49,24 -1,12 -30,14 Türker Proje Gayrimenkul 33,10 -0,42 -11,87 Ufuk Yatırım 1,78 -5,82 -42,02 Ulaşlar Turizm Yat. 1,27 -0,78 -25,73 Ulusoy Elektrik 8,37 1,58 -10,29 Ulusoy Un Sanayi 1,98 2,59 -28,78 Umpaş Holding 0,44 -2,22 -30,16 Uşak Seramik 1,79 5,29 -26,94 Utopya Turizm 3,17 4,62 -29,40 Uzertaş Boya 0,90 0,00 -21,05 Ülker Bisküvi 17,90 0,00 -9,00 Ünye Çimento 4,89 0,20 17,55 Vakıf Fin. Kir. 1,84 0,55 -11,54 Vakıf GMYO 1,78 -0,56 -31,54 Vakıf Yat. Ort. 1,15 2,68 -19,01 Vakıflar Bankası 4,99 1,84 -26,29 Vakko Tekstil 2,81 -1,75 -4,58 Vanet Gıda 2,31 1,32 -27,81 Verusa Holding 22,70 -1,13 -0,96 Verusaturk Girisim 2,97 -0,34 25,85 Vestel 8,35 0,00 10,30 Vestel Beyaz Eşya 10,58 -1,49 24,76 Viking Kağıt 1,42 -2,74 18,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,41 0,71 -39,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,31 1,76 -17,40 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,99 -1,00 -18,66 Yataş 21,22 4,84 -25,02 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,56 1,96 48,60 Yeni Gimat GMYO 8,71 -1,02 4,50 Yeşil GMYO 0,42 5,00 -33,33 Yeşil Yapı 0,42 0,00 -58,82 Yeşil Yatırım Holding 12,35 1,31 -22,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.899,90 5,42 5,30 Yonga Mobilya 6,92 7,96 131,73 Yünsa 6,59 4,27 46,44 Zorlu Enerji 1,39 2,21 -12,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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