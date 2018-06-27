Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.009,00 -17,55 İş Bankası (B) 1.200,00 0,84 -4,03 İş Bankası (C) 5,72 2,69 -14,37 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,74 -2,84 96,62 İş Girişim 1,62 2,53 -6,90 İş GMYO 1,00 2,04 -18,28 İş Y. Men. Değ. 2,12 -0,47 -0,58 İş Yat. Ort. 0,80 1,27 1,39 İşbir Holding 193,00 2,12 4,27 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 4,00 -35,00 İttifak Holding 2,93 0,00 25,75 İz Hayvancılık Tarım 1,84 3,95 -3,16 İzmir Demir Çelik 2,40 2,13 -25,93 İzmir Fırça 9,92 0,20 7,24 İzocam 22,64 2,17 -14,37 Jantsa Jant Sanayi 24,56 2,42 -20,13 Kafein Yazılım 5,05 8,14 Kapital Yat. Holding 2,45 -1,21 97,58 Kaplamin 3,58 3,17 -8,67 Kardemir (A) 3,17 1,28 7,46 Kardemir (B) 3,18 1,60 8,53 Kardemir (D) 4,29 3,12 33,64 Karel Elektronik 5,57 5,49 -4,13 Karsan Otomotiv 1,59 6,71 1,92 Karsu Tekstil 1,06 0,95 -46,46 Karsusan Su Ürünleri San. 5,25 3,75 6,06 Kartonsan 272,00 0,11 -2,25 Katmerciler Ekipman 8,94 -0,89 -25,25 Kent Gıda 162,60 2,07 19,12 Kerevitaş Gıda 2,28 20,00 -46,62 Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 11,43 Kiler GMYO 2,20 2,33 -39,89 Kipa Ticaret 2,08 5,58 -19,38 Klimasan Klima 4,74 5,80 -18,97 Koç Holding 13,95 3,03 -22,88 Konfrut Gıda 20,20 5,43 41,26 Konya Çimento 201,50 1,87 -20,98 Kordsa Teknik Tekstil 6,34 1,93 -13,65 Koza Altın 41,56 3,90 8,80 Koza Madencilik 6,33 2,26 -1,71 Körfez GMYO 1,29 0,78 -22,29 Kristal Kola 1,38 2,22 -23,33 Kron Telekomünikasyon 10,13 1,10 -45,24 Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 0,00 23,04 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,81 2,55 -32,29 Kütahya Porselen 5,18 2,57 -27,75 Lider Faktoring 3,89 0,78 -11,79 Link Bilgisayar 9,50 0,53 -33,38 Logo Yazılım 37,98 0,37 -35,35 Lokman Hekim Sağlık 5,21 1,36 -15,42 Lüks Kadife 3,90 1,30 -17,20 Makina Takım 1,35 3,85 -32,50 Mardin Çimento 4,27 1,43 -0,47 Marka Yatırım Holding 0,90 2,27 -46,75 Marmaris Altınyunus 15,33 1,05 -19,32 Marshall 61,10 1,92 17,95 Martı GMYO 0,66 4,76 -68,87 Martı Otel 0,79 2,60 -14,13 Mavi Giyim 37,28 2,81 -35,01 Mazhar Zorlu Holding 5,15 3,21 29,07 MCT Danışmanlık 28,36 19,97 372,67 Mega Polietilen 2,68 -0,37 135,09 Menderes Tekstil 0,76 7,04 -8,43 Merit Turizm 5,79 -0,86 -1,70 Merko Gıda 0,87 4,82 -34,59 Metal Gayrimenkul 1,14 3,64 -12,31 Metemtur Otelcilik 1,22 1,67 -17,57 Metro Holding 1,07 0,94 8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 1,90 3,83 -30,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,12 0,00 -47,91 Migros Ticaret 19,75 3,08 -28,34 Milpa 1,47 19,51 -31,94 Mistral GMYO 5,48 7,45 -25,85 MLP Sağlık 14,20 -0,07 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,16 -3,33 -16,55 Mondi Tire Kutsan 1,67 2,45 -7,73 Net Holding 1,90 2,15 -14,03 Netaş Telekom. 8,95 5,17 -43,50 Niğbaş Niğde Beton 0,83 2,47 -11,70 Nuh Çimento 9,32 0,32 2,34 Nurol GMYO 3,74 2,47 -21,26 Odaş Elektrik 4,89 8,19 -18,50 Olmuksan-IP 3,95 3,95 -13,64 Orge Enerji Elektrik 2,76 4,55 -31,75 Orma Orman Mahsulleri 1,01 0,00 -10,62 Osmanlı Menkul 2,43 -0,82 -22,61 Ostim Endüstriyel Yat 1,19 2,59 -26,99 Otokar 73,55 -1,41 -39,07 Oyak Yat. Ort. 0,88 0,00 -11,12 Oylum Sınai Yatırımlar 1,32 0,76 -22,35 Özak GMYO 2,63 1,94 12,39 Özbal Çelik Boru 1,47 19,51 -45,38 Özderici GMYO 5,70 -1,21 451,52 Özerden Plastik 3,18 -0,31 15,38 Panora GMYO 4,73 1,28 7,10 Park Elek.Madencilik 2,83 5,60 -32,13 Parsan 14,46 1,05 23,59 Pegasus 24,68 3,35 -26,98 Peker GMYO 6,22 0,48 Penguen Gıda 1,50 2,74 -32,74 Pera GMYO 0,57 5,56 -35,23 Pergamon Dış Ticaret 6,30 1,94 64,50 Petkim 4,81 0,21 -34,85 Petrokent Turizm 48,50 -0,37 2,15 Pınar Et Ve Un 7,60 1,88 -17,44 Pınar Su 1,57 3,29 -12,78 Pınar Süt 9,70 1,78 -19,94 Plastikkart 2,24 2,28 -22,49 Polisan Holding 6,09 1,00 -29,51 Politeknik Metal 39,62 0,61 18,98 Prizma Press Matbaacılık 1,70 0,59 4,94 QNB Finans Fin. Kir. 4,05 -2,17 3,85 QNB Finansbank 4,56 2,24 -16,52 Ral Yatırım Holding 1,80 -2,17 10,43 Ray Sigorta 1,07 2,88 -40,88 Reysaş GMYO 1,09 0,93 -14,17 Reysaş Lojistik 0,85 1,19 -33,59 Rhea Girişim 0,70 4,48 -37,50 Rodrigo Tekstil 1,57 1,95 -47,49 Royal Halı 0,81 1,25 -10,99 RTA Laboratuvarları 1,77 3,51 -35,87 Sabancı Holding 8,86 2,90 -17,97 Safkar Ege Soğutmacılık 1,83 3,39 Salix Yatırım Holding 4,00 -2,91 -48,72 Sanel Mühendislik 1,44 2,86 -15,79 Sanifoam Sünger 1,52 5,56 -9,52 Sanko Pazarlama 2,88 0,70 2,12 Saray Matbaacılık 1,04 2,97 -2,80 Sarkuysan 3,32 0,30 5,92 Sasa Polyester 9,12 0,00 16,41 Say Reklamcılık 1,24 5,08 -25,75 Sekuro Plastik 5,30 -0,75 -38,37 Selçuk Ecza Deposu 3,85 0,00 9,93 Selçuk Gıda 0,41 0,00 46,43 Senkron Güvenlik 1,24 8,77 -33,33 Serve Kırtasiye 1,11 -2,63 79,03 Servet GMYO 2,58 6,17 -15,13 Seyitler Kimya 7,09 -2,88 -21,05 Silverline Endüstri 1,18 0,85 -32,10 Sinpaş GMYO 0,62 1,64 -19,48 Soda Sanayii 6,10 0,66 26,90 Sodaş Sodyum Sanayii 5,09 1,80 49,33 Söktaş 1,34 1,52 -19,28 Sönmez Filament 3,55 0,57 -14,46 Sönmez Pamuklu 3,66 1,95 -7,58 Sumaş Suni Tahta 6,06 -1,46 Şeker Fin. Kir. 2,55 7,59 -0,78 Şekerbank 1,22 3,39 -33,33 Şişe Cam 4,18 1,21 -8,12 Şok Marketler 8,36 3,21 T. Halk Bankası 7,35 2,51 -31,82 T. Kalkınma Bank. 3,57 3,18 -35,56 T.S.K.B. 0,96 3,23 -20,22 T.Tuborg 10,36 0,78 2,57 Taç Tarım Ürünleri 1,97 0,51 -18,93 Tat Gıda 4,21 2,68 -18,02 TAV Havalimanları 22,00 -0,90 2,52 Taze Kuru Gıda 6,85 3,79 -15,95 Tek-Art Turizm 0,79 5,33 4,97 Tekfen Holding 16,28 -1,03 -0,61 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,88 -0,81 -5,24 Temapol Polimer Plastik 3,54 -1,67 -25,79 TGS Dış Ticaret 5,47 2,24 50,69 Tofaş Oto. Fab. 24,36 1,42 -21,79 Torunlar GMYO 2,72 2,64 -18,32 Trabzon Liman 10,61 2,51 Trabzonspor Sportif 1,33 3,91 -39,55 Trakya Cam 4,06 0,25 -8,83 Trend GMYO 1,31 1,55 TSKB GMYO 0,59 1,72 -19,18 Tuğçelik 2,48 3,33 -22,01 Tukaş 1,74 8,75 -21,97 Turcas Petrol 1,70 3,66 -28,57 Turkcell 12,21 4,36 -19,12 Tümosan Motor ve Traktör 5,35 1,52 -29,51 Tüpraş 107,10 -5,97 -0,70 Türk Hava Yolları 13,78 6,16 -12,17 Türk Prysmian Kablo 1,81 0,00 -27,69 Türk Telekom 5,02 1,83 -22,05 Türk Traktör 49,00 0,41 -30,48 Türker Proje Gayrimenkul 31,78 1,21 -15,39 Ufuk Yatırım 1,80 6,51 -41,37 Ulaşlar Turizm Yat. 1,40 1,45 -18,13 Ulusoy Elektrik 8,65 1,17 -7,29 Ulusoy Un Sanayi 2,04 2,00 -26,62 Umpaş Holding 0,51 4,08 -19,05 Uşak Seramik 1,83 3,39 -25,31 Utopya Turizm 3,20 0,95 -28,73 Uzertaş Boya 0,90 -3,23 -21,05 Ülker Bisküvi 18,05 0,28 -8,24 Ünye Çimento 5,00 1,42 20,19 Vakıf Fin. Kir. 2,10 9,95 0,96 Vakıf GMYO 1,95 4,84 -25,00 Vakıf Yat. Ort. 1,23 6,03 -13,38 Vakıflar Bankası 4,91 2,08 -27,47 Vakko Tekstil 2,89 2,48 -1,87 Vanet Gıda 2,45 2,08 -23,44 Verusa Holding 21,92 0,09 -4,36 Verusaturk Girisim 3,14 2,28 33,05 Vestel 8,80 3,17 16,25 Vestel Beyaz Eşya 11,44 -0,26 34,91 Viking Kağıt 1,45 2,11 20,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,50 5,63 -35,34 Yapı ve Kredi Bank. 2,44 5,63 -12,75 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 0,00 -18,25 Yataş 20,40 6,81 -27,92 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,66 -0,60 58,13 Yeni Gimat GMYO 8,33 -0,60 -0,06 Yeşil GMYO 0,44 4,76 -30,16 Yeşil Yapı 0,46 4,55 -54,90 Yeşil Yatırım Holding 12,62 -0,16 -21,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.989,90 -0,26 10,29 Yonga Mobilya 6,95 3,73 132,73 Yünsa 6,57 2,50 46,00 Zorlu Enerji 1,59 3,92 0,63

(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)





