Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.810,00 -1,07 İş Bankası (B) 1.170,00 0,31 -6,43 İş Bankası (C) 5,70 -0,35 -14,67 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,76 1,85 98,05 İş Girişim 1,66 2,47 -4,60 İş GMYO 0,99 0,00 -19,09 İş Y. Men. Değ. 2,20 1,85 3,17 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 192,00 -3,08 3,73 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 -3,45 -30,00 İttifak Holding 3,20 9,59 37,34 İz Hayvancılık Tarım 1,91 2,69 0,53 İzmir Demir Çelik 2,44 1,24 -24,69 İzmir Fırça 10,02 0,30 8,32 İzocam 23,20 1,13 -12,25 Jantsa Jant Sanayi 25,56 0,63 -16,87 Kafein Yazılım 5,26 0,38 Kapital Yat. Holding 2,39 -0,42 92,74 Kaplamin 3,85 5,48 -1,79 Kardemir (A) 3,36 2,75 13,90 Kardemir (B) 3,39 3,67 15,70 Kardemir (D) 4,41 -1,56 37,38 Karel Elektronik 5,72 0,70 -1,55 Karsan Otomotiv 1,67 0,60 7,05 Karsu Tekstil 1,16 6,42 -41,41 Karsusan Su Ürünleri San. 5,10 -2,67 3,03 Kartonsan 274,00 -0,47 -1,53 Katmerciler Ekipman 8,90 0,79 -25,59 Kent Gıda 165,50 1,53 21,25 Kerevitaş Gıda 2,49 10,18 -41,70 Kervansaray Yat. Holding 0,39 2,63 11,43 Kiler GMYO 2,27 0,44 -37,98 Kipa Ticaret 2,18 -0,91 -15,50 Klimasan Klima 5,02 2,45 -14,19 Koç Holding 14,22 2,16 -21,39 Konfrut Gıda 21,44 -0,74 49,93 Konya Çimento 207,50 1,62 -18,63 Kordsa Teknik Tekstil 6,39 0,63 -12,97 Koza Altın 42,50 -2,07 11,26 Koza Madencilik 6,31 -2,92 -2,02 Körfez GMYO 1,31 0,77 -21,08 Kristal Kola 1,41 -0,70 -21,67 Kron Telekomünikasyon 10,32 -0,58 -44,22 Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 23,04 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,00 2,39 -27,71 Kütahya Porselen 5,43 2,26 -24,27 Lider Faktoring 4,01 1,26 -9,07 Link Bilgisayar 9,85 2,60 -30,93 Logo Yazılım 42,06 10,39 -28,41 Lokman Hekim Sağlık 5,54 4,14 -10,06 Lüks Kadife 4,12 0,24 -12,53 Makina Takım 1,45 5,84 -27,50 Mardin Çimento 4,31 -0,23 0,47 Marka Yatırım Holding 0,94 1,08 -44,38 Marmaris Altınyunus 15,59 0,26 -17,95 Marshall 56,75 -5,42 9,56 Martı GMYO 0,70 -2,78 -66,98 Martı Otel 0,80 -2,44 -13,04 Mavi Giyim 39,04 0,57 -31,94 Mazhar Zorlu Holding 5,70 3,64 42,86 MCT Danışmanlık 26,90 2,67 348,33 Mega Polietilen 2,56 4,07 124,56 Menderes Tekstil 0,77 1,32 -7,23 Merit Turizm 5,75 -0,69 -2,38 Merko Gıda 0,91 1,11 -31,58 Metal Gayrimenkul 1,18 1,72 -9,23 Metemtur Otelcilik 1,28 0,79 -13,51 Metro Holding 1,09 -0,91 10,10 Metro Petrol ve Tesisleri 1,97 1,55 -28,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,17 3,54 -45,58 Migros Ticaret 20,54 3,32 -25,47 Milpa 1,46 -5,19 -32,41 Mistral GMYO 5,58 1,09 -24,49 MLP Sağlık 14,38 -0,14 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,16 0,87 -16,55 Mondi Tire Kutsan 1,72 1,18 -4,97 Net Holding 1,96 2,08 -11,31 Netaş Telekom. 9,16 2,12 -42,17 Niğbaş Niğde Beton 1,04 5,05 10,64 Nuh Çimento 9,35 -0,11 2,67 Nurol GMYO 3,82 1,06 -19,58 Odaş Elektrik 5,22 1,75 -13,00 Olmuksan-IP 4,02 0,00 -12,11 Orge Enerji Elektrik 2,72 -3,20 -32,74 Orma Orman Mahsulleri 1,00 -4,76 -11,50 Osmanlı Menkul 2,63 0,00 -16,24 Ostim Endüstriyel Yat 1,26 1,61 -22,70 Otokar 75,45 1,89 -37,50 Oyak Yat. Ort. 0,89 0,00 -10,11 Oylum Sınai Yatırımlar 1,33 0,00 -21,76 Özak GMYO 2,66 1,53 13,68 Özbal Çelik Boru 1,58 2,60 -41,29 Özderici GMYO 5,40 -2,35 422,50 Özerden Plastik 3,20 0,00 16,11 Panora GMYO 4,60 -0,65 4,15 Park Elek.Madencilik 2,94 1,73 -29,50 Parsan 14,60 0,62 24,79 Pegasus 24,62 0,82 -27,16 Peker GMYO 6,56 3,31 Penguen Gıda 1,53 0,66 -31,39 Pera GMYO 0,63 3,28 -28,41 Pergamon Dış Ticaret 6,34 -0,16 65,54 Petkim 4,84 0,21 -34,44 Petrokent Turizm 48,98 1,96 3,16 Pınar Et Ve Un 7,94 -0,50 -13,74 Pınar Su 1,57 -0,63 -12,78 Pınar Süt 9,91 1,12 -18,20 Plastikkart 2,30 0,00 -20,42 Polisan Holding 6,12 0,82 -29,17 Politeknik Metal 39,78 0,25 19,46 Prizma Press Matbaacılık 1,72 0,00 6,17 QNB Finans Fin. Kir. 4,15 -3,04 6,41 QNB Finansbank 4,75 3,71 -13,05 Ral Yatırım Holding 1,80 4,05 10,43 Ray Sigorta 1,15 5,50 -36,46 Reysaş GMYO 1,11 -0,89 -12,60 Reysaş Lojistik 0,88 1,15 -31,25 Rhea Girişim 0,74 5,71 -33,93 Rodrigo Tekstil 1,56 2,63 -47,83 Royal Halı 0,83 1,22 -8,79 RTA Laboratuvarları 1,85 1,09 -32,97 Sabancı Holding 8,83 -0,11 -18,25 Safkar Ege Soğutmacılık 1,95 4,84 Salix Yatırım Holding 3,96 -1,98 -49,23 Sanel Mühendislik 1,47 1,38 -14,04 Sanifoam Sünger 1,57 -0,63 -6,55 Sanko Pazarlama 2,87 0,00 1,77 Saray Matbaacılık 1,04 0,97 -2,80 Sarkuysan 3,36 0,30 7,19 Sasa Polyester 9,35 -1,16 19,35 Say Reklamcılık 1,25 -1,57 -25,15 Sekuro Plastik 4,79 -9,11 -44,30 Selçuk Ecza Deposu 3,84 0,00 9,65 Selçuk Gıda 0,42 0,00 50,00 Senkron Güvenlik 1,29 -9,79 -30,65 Serve Kırtasiye 1,13 0,89 82,26 Servet GMYO 2,60 -0,76 -14,47 Seyitler Kimya 7,59 3,12 -15,48 Silverline Endüstri 1,25 1,63 -28,07 Sinpaş GMYO 0,63 0,00 -18,18 Soda Sanayii 6,20 3,68 28,98 Sodaş Sodyum Sanayii 5,00 -0,40 46,69 Söktaş 1,36 1,49 -18,07 Sönmez Filament 3,63 1,68 -12,53 Sönmez Pamuklu 3,83 2,68 -3,28 Sumaş Suni Tahta 6,15 4,24 Şeker Fin. Kir. 2,50 -3,47 -2,72 Şekerbank 1,27 0,00 -30,60 Şişe Cam 4,23 2,67 -7,02 Şok Marketler 8,67 -0,69 T. Halk Bankası 7,40 0,00 -31,35 T. Kalkınma Bank. 4,46 19,89 -19,49 T.S.K.B. 0,97 2,11 -19,38 T.Tuborg 10,76 -1,74 6,53 Taç Tarım Ürünleri 2,11 9,33 -13,17 Tat Gıda 4,37 1,16 -14,90 TAV Havalimanları 22,44 2,00 4,57 Taze Kuru Gıda 7,01 1,30 -13,99 Tek-Art Turizm 0,81 -2,41 7,63 Tekfen Holding 17,35 5,99 5,92 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,87 0,41 -5,44 Temapol Polimer Plastik 3,50 -1,96 -26,62 TGS Dış Ticaret 5,45 1,30 50,14 Tofaş Oto. Fab. 24,06 -2,91 -22,76 Torunlar GMYO 2,73 -0,36 -16,52 Trabzon Liman 10,93 -0,09 Trabzonspor Sportif 1,43 2,88 -35,00 Trakya Cam 4,15 2,98 -6,81 Trend GMYO 1,33 0,76 TSKB GMYO 0,62 1,64 -15,07 Tuğçelik 2,61 -0,38 -17,92 Tukaş 1,70 -0,58 -23,77 Turcas Petrol 1,73 0,00 -27,31 Turkcell 12,17 -1,14 -19,38 Tümosan Motor ve Traktör 5,71 6,93 -24,77 Tüpraş 108,00 0,65 0,14 Türk Hava Yolları 13,54 -0,88 -13,70 Türk Prysmian Kablo 1,86 2,20 -25,70 Türk Telekom 4,99 -2,16 -22,52 Türk Traktör 52,00 6,78 -26,23 Türker Proje Gayrimenkul 33,34 3,22 -11,24 Ufuk Yatırım 1,88 4,44 -38,76 Ulaşlar Turizm Yat. 1,45 2,11 -15,20 Ulusoy Elektrik 8,77 0,46 -6,00 Ulusoy Un Sanayi 2,09 -0,48 -24,82 Umpaş Holding 0,53 3,92 -15,87 Uşak Seramik 1,93 2,12 -21,22 Utopya Turizm 3,18 0,63 -29,18 Uzertaş Boya 0,94 4,44 -17,54 Ülker Bisküvi 18,03 1,41 -8,34 Ünye Çimento 5,03 0,20 20,91 Vakıf Fin. Kir. 2,10 -0,47 0,96 Vakıf GMYO 2,03 1,50 -21,92 Vakıf Yat. Ort. 1,28 -1,54 -9,86 Vakıflar Bankası 4,91 -0,20 -27,47 Vakko Tekstil 3,05 -1,61 3,57 Vanet Gıda 2,54 0,00 -20,63 Verusa Holding 21,90 -1,53 -4,45 Verusaturk Girisim 3,01 -0,66 27,54 Vestel 8,93 0,34 17,97 Vestel Beyaz Eşya 11,25 -0,97 32,67 Viking Kağıt 1,49 0,00 24,17 Yapı Kredi Koray GMYO 1,58 2,60 -31,90 Yapı ve Kredi Bank. 2,48 -1,98 -11,32 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,09 0,00 -14,57 Yataş 21,26 3,20 -24,88 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,82 10,98 73,37 Yeni Gimat GMYO 8,32 0,00 -0,18 Yeşil GMYO 0,52 0,00 -17,46 Yeşil Yapı 0,60 9,09 -41,18 Yeşil Yatırım Holding 14,73 5,14 -7,94 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.901,00 0,00 5,36 Yonga Mobilya 6,89 3,45 130,72 Yünsa 6,58 0,30 46,22 Zorlu Enerji 1,64 1,86 3,80

(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)





