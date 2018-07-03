Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.810,00 -1,07 İş Bankası (B) 1.199,30 2,50 -4,08 İş Bankası (C) 5,62 -1,92 -15,86 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,97 1,71 113,12 İş Girişim 1,65 -1,79 -5,17 İş GMYO 0,98 -2,00 -19,91 İş Y. Men. Değ. 2,23 0,90 4,58 İş Yat. Ort. 0,79 -1,25 0,12 İşbir Holding 200,00 4,17 8,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,00 -30,00 İttifak Holding 3,15 -2,78 35,19 İz Hayvancılık Tarım 1,92 0,00 1,05 İzmir Demir Çelik 2,48 1,64 -23,46 İzmir Fırça 11,10 8,82 20,00 İzocam 23,80 1,10 -9,98 Jantsa Jant Sanayi 26,46 0,76 -13,95 Kafein Yazılım 5,11 0,39 Kapital Yat. Holding 2,24 -2,61 80,65 Kaplamin 3,94 0,51 0,51 Kardemir (A) 3,50 -0,57 18,64 Kardemir (B) 3,49 -1,41 19,11 Kardemir (D) 4,61 -1,91 43,61 Karel Elektronik 6,00 -0,83 3,27 Karsan Otomotiv 1,68 -2,33 7,69 Karsu Tekstil 1,22 -0,81 -38,38 Karsusan Su Ürünleri San. 5,10 2,82 3,03 Kartonsan 276,90 0,22 -0,49 Katmerciler Ekipman 9,14 1,11 -23,58 Kent Gıda 172,00 4,69 26,01 Kerevitaş Gıda 2,54 -1,93 -40,53 Kervansaray Yat. Holding 0,36 -7,69 2,86 Kiler GMYO 2,35 -1,67 -35,79 Kipa Ticaret 2,18 0,46 -15,50 Klimasan Klima 5,08 -1,93 -13,16 Koç Holding 14,05 -2,36 -22,33 Konfrut Gıda 21,84 -2,33 52,73 Konya Çimento 204,00 -1,21 -20,00 Kordsa Teknik Tekstil 6,75 2,27 -8,06 Koza Altın 42,64 0,47 11,62 Koza Madencilik 6,10 -2,24 -5,28 Körfez GMYO 1,31 -0,76 -21,08 Kristal Kola 1,52 6,29 -15,56 Kron Telekomünikasyon 10,26 0,59 -44,54 Kuştur Kuşadası Turizm 12,45 0,00 30,92 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,95 -0,34 -28,92 Kütahya Porselen 5,40 -0,92 -24,69 Lider Faktoring 4,11 0,74 -6,80 Link Bilgisayar 9,61 -0,52 -32,61 Logo Yazılım 39,90 -2,25 -32,09 Lokman Hekim Sağlık 5,82 1,04 -5,52 Lüks Kadife 4,25 -1,16 -9,77 Makina Takım 1,39 -1,42 -30,50 Mardin Çimento 3,91 -0,51 1,56 Marka Yatırım Holding 0,96 1,05 -43,20 Marmaris Altınyunus 16,48 4,11 -13,26 Marshall 55,60 -1,16 7,34 Martı GMYO 0,81 12,50 -61,79 Martı Otel 0,85 4,94 -7,61 Mavi Giyim 37,74 -1,20 -34,21 Mazhar Zorlu Holding 4,50 -19,64 12,78 MCT Danışmanlık 30,00 8,30 400,00 Mega Polietilen 2,80 4,09 145,61 Menderes Tekstil 0,77 1,32 -7,23 Merit Turizm 5,73 -0,17 -2,72 Merko Gıda 0,93 2,20 -30,08 Metal Gayrimenkul 1,15 -2,54 -11,54 Metemtur Otelcilik 1,29 0,78 -12,84 Metro Holding 1,09 0,00 10,10 Metro Petrol ve Tesisleri 1,96 -1,01 -28,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,25 3,31 -41,86 Migros Ticaret 19,81 -1,83 -28,12 Milpa 1,64 13,89 -24,07 Mistral GMYO 5,70 0,71 -22,87 MLP Sağlık 14,32 -0,35 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,18 2,61 -15,11 Mondi Tire Kutsan 1,73 -1,70 -4,42 Net Holding 1,90 -2,06 -14,03 Netaş Telekom. 9,35 -0,11 -40,97 Niğbaş Niğde Beton 1,00 -4,76 6,38 Nuh Çimento 9,26 -0,43 1,68 Nurol GMYO 3,80 -1,81 -20,00 Odaş Elektrik 5,31 -2,21 -11,50 Olmuksan-IP 3,94 -2,23 -13,86 Orge Enerji Elektrik 2,69 0,37 -33,48 Orma Orman Mahsulleri 1,03 0,98 -8,85 Osmanlı Menkul 2,58 -1,15 -17,83 Ostim Endüstriyel Yat 1,25 -0,79 -23,31 Otokar 76,35 -1,48 -36,75 Oyak Yat. Ort. 0,88 -1,12 -11,12 Oylum Sınai Yatırımlar 1,33 -1,48 -21,76 Özak GMYO 2,72 0,37 16,24 Özbal Çelik Boru 1,63 -2,40 -39,44 Özderici GMYO 5,53 3,36 435,07 Özerden Plastik 3,20 0,00 16,11 Panora GMYO 4,66 -0,43 5,51 Park Elek.Madencilik 3,07 4,07 -26,38 Parsan 14,67 -0,74 25,38 Pegasus 25,50 0,79 -24,56 Peker GMYO 6,58 1,23 Penguen Gıda 1,57 0,00 -29,60 Pera GMYO 0,61 -1,61 -30,68 Pergamon Dış Ticaret 6,24 0,00 62,93 Petkim 4,86 1,04 -34,17 Petrokent Turizm 48,96 0,78 3,12 Pınar Et Ve Un 7,82 -1,88 -15,05 Pınar Su 1,56 -0,64 -13,33 Pınar Süt 9,86 -1,40 -18,62 Plastikkart 2,33 0,87 -19,38 Polisan Holding 6,18 0,49 -28,47 Politeknik Metal 39,44 -0,80 18,44 Prizma Press Matbaacılık 1,71 -0,58 5,56 QNB Finans Fin. Kir. 4,16 -0,95 6,67 QNB Finansbank 4,75 -1,25 -13,05 Ral Yatırım Holding 1,79 -1,10 9,82 Ray Sigorta 1,15 -0,86 -36,46 Reysaş GMYO 1,11 0,00 -12,60 Reysaş Lojistik 0,89 -1,11 -30,47 Rhea Girişim 0,72 -1,37 -35,71 Rodrigo Tekstil 1,56 -3,11 -47,83 Royal Halı 0,85 -1,16 -6,59 RTA Laboratuvarları 1,92 2,13 -30,43 Sabancı Holding 8,74 -1,80 -19,08 Safkar Ege Soğutmacılık 2,02 0,00 Salix Yatırım Holding 4,00 0,00 -48,72 Sanel Mühendislik 1,53 2,00 -10,53 Sanifoam Sünger 1,55 -1,90 -7,74 Sanko Pazarlama 2,85 -1,04 1,06 Saray Matbaacılık 1,05 -1,87 -1,87 Sarkuysan 3,39 0,30 8,15 Sasa Polyester 9,34 -0,11 19,22 Say Reklamcılık 1,28 0,00 -23,35 Sekuro Plastik 4,34 -5,86 -49,53 Selçuk Ecza Deposu 3,83 -0,26 9,36 Selçuk Gıda 0,41 0,00 46,43 Senkron Güvenlik 1,29 2,38 -30,65 Serve Kırtasiye 1,22 2,52 96,77 Servet GMYO 2,60 0,00 -14,47 Seyitler Kimya 7,66 0,92 -14,70 Silverline Endüstri 1,38 5,34 -20,59 Sinpaş GMYO 0,63 1,61 -18,18 Soda Sanayii 6,35 4,61 32,10 Sodaş Sodyum Sanayii 4,79 0,84 40,53 Söktaş 1,42 3,65 -14,46 Sönmez Filament 3,72 1,64 -10,36 Sönmez Pamuklu 4,13 3,77 4,29 Sumaş Suni Tahta 6,08 -1,30 Şeker Fin. Kir. 2,51 0,80 -2,33 Şekerbank 1,26 -1,56 -31,15 Şişe Cam 4,35 2,84 -4,38 Şok Marketler 8,57 0,00 T. Halk Bankası 7,31 -1,22 -32,19 T. Kalkınma Bank. 4,59 -3,57 -17,15 T.S.K.B. 0,96 -2,04 -20,22 T.Tuborg 10,11 -2,79 0,10 Taç Tarım Ürünleri 2,55 7,59 4,94 Tat Gıda 4,34 -1,59 -15,49 TAV Havalimanları 22,18 -0,09 3,36 Taze Kuru Gıda 7,00 -1,13 -14,11 Tek-Art Turizm 0,82 0,00 8,95 Tekfen Holding 17,45 1,45 6,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,14 4,68 -0,19 Temapol Polimer Plastik 3,85 2,12 -19,29 TGS Dış Ticaret 5,37 -2,36 47,93 Tofaş Oto. Fab. 22,86 -2,72 -26,61 Torunlar GMYO 2,69 0,37 -17,75 Trabzon Liman 10,83 -0,82 Trabzonspor Sportif 1,40 -2,78 -36,36 Trakya Cam 4,27 3,39 -4,12 Trend GMYO 1,33 0,76 TSKB GMYO 0,61 -1,61 -16,44 Tuğçelik 2,61 -0,76 -17,92 Tukaş 1,74 2,35 -21,97 Turcas Petrol 1,80 1,12 -24,37 Turkcell 12,15 1,00 -19,52 Tümosan Motor ve Traktör 6,05 1,17 -20,29 Tüpraş 110,60 3,08 2,55 Türk Hava Yolları 13,80 -1,36 -12,05 Türk Prysmian Kablo 1,88 -0,53 -24,90 Türk Telekom 4,92 -1,20 -23,60 Türk Traktör 52,05 2,06 -26,16 Türker Proje Gayrimenkul 33,70 -0,30 -10,28 Ufuk Yatırım 1,84 1,10 -40,07 Ulaşlar Turizm Yat. 1,44 -1,37 -15,79 Ulusoy Elektrik 9,05 1,57 -3,00 Ulusoy Un Sanayi 2,11 -0,94 -24,10 Umpaş Holding 0,54 0,00 -14,29 Uşak Seramik 1,95 0,52 -20,41 Utopya Turizm 3,41 6,56 -24,05 Uzertaş Boya 0,94 -17,54 Ülker Bisküvi 18,03 -1,21 -8,34 Ünye Çimento 4,53 -0,22 22,98 Vakıf Fin. Kir. 2,08 -1,42 0,00 Vakıf GMYO 2,05 -0,97 -21,15 Vakıf Yat. Ort. 1,28 -0,78 -9,86 Vakıflar Bankası 4,84 -1,02 -28,51 Vakko Tekstil 3,18 2,91 7,98 Vanet Gıda 2,50 -1,19 -21,88 Verusa Holding 21,72 0,37 -5,24 Verusaturk Girisim 3,05 0,33 29,24 Vestel 9,03 -2,38 19,29 Vestel Beyaz Eşya 10,98 -0,72 29,48 Viking Kağıt 1,49 2,76 24,17 Yapı Kredi Koray GMYO 1,62 -0,61 -30,17 Yapı ve Kredi Bank. 2,42 -2,02 -13,47 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,05 -2,38 -16,20 Yataş 20,02 -2,82 -29,26 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,82 -7,61 73,37 Yeni Gimat GMYO 8,27 0,36 -0,78 Yeşil GMYO 0,54 -6,90 -14,29 Yeşil Yapı 0,65 -8,45 -36,27 Yeşil Yatırım Holding 20,76 17,49 29,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.950,10 0,78 8,08 Yonga Mobilya 7,11 1,28 138,09 Yünsa 6,64 0,61 47,56 Zorlu Enerji 1,61 -2,42 1,90





(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



















