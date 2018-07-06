Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler_değişim tablosu Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.529,20 -20,38 İş Bankası (B) 1.386,10 16,48 10,85 İş Bankası (C) 5,71 -1,55 -14,52 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,84 -6,27 103,79 İş Girişim 1,67 0,00 -4,02 İş GMYO 0,98 0,00 -19,91 İş Y. Men. Değ. 2,22 -1,33 4,11 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 198,00 0,00 6,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,00 -30,00 İttifak Holding 3,20 1,59 37,34 İz Hayvancılık Tarım 2,09 6,09 10,00 İzmir Demir Çelik 2,54 -2,31 -21,60 İzmir Fırça 5,69 -19,97 -38,49 İzocam 24,08 -2,35 -8,93 Jantsa Jant Sanayi 27,00 0,37 -12,19 Kafein Yazılım 5,65 1,80 Kapital Yat. Holding 2,40 -2,44 93,55 Kaplamin 3,83 -1,79 -2,30 Kardemir (A) 3,63 0,83 23,05 Kardemir (B) 3,61 0,28 23,21 Kardemir (D) 4,94 1,23 53,89 Karel Elektronik 6,13 -1,76 5,51 Karsan Otomotiv 1,70 -1,16 8,97 Karsu Tekstil 1,29 0,00 -34,85 Karsusan Su Ürünleri San. 5,06 -2,69 2,22 Kartonsan 281,50 0,54 1,17 Katmerciler Ekipman 9,26 -2,01 -22,58 Kent Gıda 151,50 -19,24 10,99 Kerevitaş Gıda 2,71 0,74 -36,55 Kervansaray Yat. Holding 0,38 5,56 8,57 Kiler GMYO 2,36 -2,07 -35,52 Kipa Ticaret 2,17 -2,25 -15,89 Klimasan Klima 5,11 -1,92 -12,65 Koç Holding 14,07 -0,64 -22,22 Konfrut Gıda 22,50 -1,23 57,34 Konya Çimento 205,10 -0,68 -19,57 Kordsa Teknik Tekstil 6,77 0,30 -7,79 Koza Altın 43,68 0,88 14,35 Koza Madencilik 6,32 -1,86 -1,86 Körfez GMYO 1,36 2,26 -18,07 Kristal Kola 1,62 -2,99 -10,00 Kron Telekomünikasyon 10,06 -1,95 -45,62 Kuştur Kuşadası Turizm 11,91 -4,26 25,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,92 -1,35 -29,64 Kütahya Porselen 5,45 -0,55 -23,99 Lider Faktoring 4,20 -0,47 -4,76 Link Bilgisayar 9,70 -0,41 -31,98 Logo Yazılım 42,48 -0,05 -27,69 Lokman Hekim Sağlık 6,25 0,64 1,46 Lüks Kadife 4,40 0,92 -6,58 Makina Takım 1,46 -1,35 -27,00 Mardin Çimento 3,90 -0,26 1,30 Marka Yatırım Holding 0,94 -1,05 -44,38 Marmaris Altınyunus 16,20 -1,58 -14,74 Marshall 56,45 0,62 8,98 Martı GMYO 0,78 -1,27 -63,21 Martı Otel 0,84 1,20 -8,70 Mavi Giyim 38,00 -1,96 -33,76 Mazhar Zorlu Holding 5,03 -4,55 26,07 MCT Danışmanlık 30,28 -1,05 404,67 Mega Polietilen 3,54 2,61 210,53 Menderes Tekstil 0,75 -1,32 -9,64 Merit Turizm 6,24 9,28 5,94 Merko Gıda 0,91 -3,19 -31,58 Metal Gayrimenkul 1,15 -4,17 -11,54 Metemtur Otelcilik 1,37 -3,52 -7,43 Metro Holding 1,07 -0,93 8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 2,05 1,49 -25,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,30 1,56 -39,53 Migros Ticaret 20,48 -0,49 -25,69 Milpa 1,72 -2,82 -20,37 Mistral GMYO 2,81 -3,93 -23,95 MLP Sağlık 14,89 -0,47 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,30 -0,76 -6,47 Mondi Tire Kutsan 1,72 -0,58 -4,97 Net Holding 1,90 -1,55 -14,03 Netaş Telekom. 9,55 -1,14 -39,71 Niğbaş Niğde Beton 0,98 -1,01 4,26 Nuh Çimento 9,30 0,00 2,12 Nurol GMYO 3,83 -1,03 -19,37 Odaş Elektrik 5,43 -0,37 -9,50 Olmuksan-IP 4,05 -0,49 -11,46 Orge Enerji Elektrik 2,88 -1,37 -28,78 Orma Orman Mahsulleri 1,02 0,99 -9,73 Osmanlı Menkul 2,65 0,38 -15,61 Ostim Endüstriyel Yat 1,31 0,00 -19,63 Otokar 75,85 -2,19 -37,17 Oyak Yat. Ort. 0,89 -1,11 -10,11 Oylum Sınai Yatırımlar 1,40 2,94 -17,65 Özak GMYO 2,77 -0,72 18,38 Özbal Çelik Boru 2,10 20,00 -21,97 Özderici GMYO 5,50 -3,34 432,17 Özerden Plastik 3,19 0,63 15,74 Panora GMYO 4,70 -1,05 6,42 Park Elek.Madencilik 3,18 -0,63 -23,74 Parsan 15,10 2,30 29,06 Pegasus 26,00 -1,22 -23,08 Peker GMYO 6,47 -0,92 Penguen Gıda 1,59 0,00 -28,70 Pera GMYO 0,61 0,00 -30,68 Pergamon Dış Ticaret 6,26 -0,16 63,45 Petkim 4,54 -0,22 -32,35 Petrokent Turizm 50,50 0,00 6,36 Pınar Et Ve Un 7,85 -0,38 -14,72 Pınar Su 1,60 0,63 -11,11 Pınar Süt 9,98 -0,89 -17,63 Plastikkart 2,31 -1,70 -20,07 Polisan Holding 6,39 1,11 -26,04 Politeknik Metal 39,30 -0,20 18,02 Prizma Press Matbaacılık 1,72 -1,15 6,17 QNB Finans Fin. Kir. 3,83 -4,25 -1,79 QNB Finansbank 4,80 0,42 -12,13 Ral Yatırım Holding 1,94 1,04 19,02 Ray Sigorta 1,15 -1,71 -36,46 Reysaş GMYO 1,12 -0,88 -11,81 Reysaş Lojistik 0,89 -2,20 -30,47 Rhea Girişim 0,74 -1,33 -33,93 Rodrigo Tekstil 1,64 0,00 -45,15 Royal Halı 0,91 0,00 0,00 RTA Laboratuvarları 1,94 -1,02 -29,71 Sabancı Holding 8,75 -1,02 -18,99 Safkar Ege Soğutmacılık 2,10 3,96 Salix Yatırım Holding 4,02 2,29 -48,46 Sanel Mühendislik 1,53 -1,92 -10,53 Sanifoam Sünger 1,55 0,00 -7,74 Sanko Pazarlama 2,87 -0,69 1,77 Saray Matbaacılık 1,09 2,83 1,87 Sarkuysan 3,37 -1,46 7,51 Sasa Polyester 9,36 -1,16 19,48 Say Reklamcılık 1,27 -0,78 -23,95 Sekuro Plastik 5,78 5,09 -32,79 Selçuk Ecza Deposu 3,77 0,00 7,65 Selçuk Gıda 0,40 -2,44 42,86 Senkron Güvenlik 1,27 0,79 -31,72 Serve Kırtasiye 1,38 6,98 122,58 Servet GMYO 2,58 -1,15 -15,13 Seyitler Kimya 7,80 0,91 -13,14 Silverline Endüstri 1,42 4,41 -18,29 Sinpaş GMYO 0,62 -1,59 -19,48 Soda Sanayii 6,39 -0,78 32,93 Sodaş Sodyum Sanayii 5,10 -1,16 49,62 Söktaş 1,38 -1,43 -16,87 Sönmez Filament 3,72 0,27 -10,36 Sönmez Pamuklu 3,99 -1,24 0,76 Sumaş Suni Tahta 6,19 0,32 Şeker Fin. Kir. 2,48 -0,80 -3,50 Şekerbank 1,32 0,76 -27,87 Şişe Cam 4,35 -2,03 -4,38 Şok Marketler 8,79 1,15 T. Halk Bankası 7,72 1,71 -28,39 T. Kalkınma Bank. 4,43 -2,21 -20,04 T.S.K.B. 1,00 0,00 -16,89 T.Tuborg 10,27 -0,29 1,68 Taç Tarım Ürünleri 2,73 1,11 12,35 Tat Gıda 4,45 -1,11 -13,34 TAV Havalimanları 22,48 0,09 4,75 Taze Kuru Gıda 7,04 0,28 -13,62 Tek-Art Turizm 0,82 -1,20 8,95 Tekfen Holding 17,77 0,57 8,49 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,04 -1,75 -2,14 Temapol Polimer Plastik 4,06 1,00 -14,88 TGS Dış Ticaret 5,92 3,32 63,09 Tofaş Oto. Fab. 23,14 -1,28 -25,71 Torunlar GMYO 2,70 -0,74 -17,44 Trabzon Liman 11,04 0,09 Trabzonspor Sportif 1,43 0,00 -35,00 Trakya Cam 4,29 -0,92 -3,67 Trend GMYO 1,31 -0,76 TSKB GMYO 0,61 0,00 -16,44 Tuğçelik 2,71 -1,45 -14,78 Tukaş 1,72 -1,15 -22,87 Turcas Petrol 1,79 -1,10 -24,79 Turkcell 12,78 0,47 -15,34 Tümosan Motor ve Traktör 5,74 -1,37 -24,37 Tüpraş 107,90 -1,19 0,04 Türk Hava Yolları 14,42 0,35 -8,09 Türk Prysmian Kablo 1,92 2,13 -23,30 Türk Telekom 5,58 5,88 -13,35 Türk Traktör 52,30 0,00 -25,80 Türker Proje Gayrimenkul 33,40 -0,12 -11,08 Ufuk Yatırım 1,90 1,06 -38,11 Ulaşlar Turizm Yat. 1,48 1,37 -13,45 Ulusoy Elektrik 9,45 -0,21 1,29 Ulusoy Un Sanayi 2,15 -1,83 -22,66 Umpaş Holding 0,55 0,00 -12,70 Uşak Seramik 2,05 -1,44 -16,33 Utopya Turizm 3,26 -4,12 -27,39 Uzertaş Boya 0,93 1,09 -18,42 Ülker Bisküvi 17,93 -1,81 -8,85 Ünye Çimento 4,43 -1,56 20,27 Vakıf Fin. Kir. 2,09 0,00 0,48 Vakıf GMYO 2,05 -1,91 -21,15 Vakıf Yat. Ort. 1,31 0,00 -7,75 Vakıflar Bankası 5,00 -0,79 -26,14 Vakko Tekstil 3,19 -1,54 8,32 Vanet Gıda 2,90 -2,36 -9,38 Verusa Holding 21,52 0,09 -6,11 Verusaturk Girisim 3,00 0,00 27,12 Vestel 9,02 -2,06 19,15 Vestel Beyaz Eşya 10,92 -1,71 28,77 Viking Kağıt 1,45 2,11 20,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,75 6,06 -24,57 Yapı ve Kredi Bank. 2,47 -0,80 -11,68 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 0,00 -18,25 Yataş 19,78 -1,00 -30,11 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,53 -13,07 45,74 Yeni Gimat GMYO 8,28 -0,36 -0,66 Yeşil GMYO 0,52 -3,70 -17,46 Yeşil Yapı 0,58 -4,92 -43,14 Yeşil Yatırım Holding 18,75 -12,87 17,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.980,10 -1,97 9,74 Yonga Mobilya 7,40 -0,67 147,80 Yünsa 7,01 -1,96 55,78 Zorlu Enerji 1,62 -1,22 2,53

(Son)



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

