Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 15.999,00 18,26 -5,84 İş Bankası (B) 1.339,80 -0,37 7,15 İş Bankası (C) 5,09 -7,29 -23,80 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,39 -11,81 71,50 İş Girişim 1,70 -2,86 -2,30 İş GMYO 0,88 -6,38 -28,08 İş Y. Men. Değ. 2,13 -2,74 -0,11 İş Yat. Ort. 0,78 -1,27 -1,14 İşbir Holding 185,20 -4,24 0,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 -7,41 -37,50 İttifak Holding 3,26 -7,91 39,91 İz Hayvancılık Tarım 1,98 -1,98 4,21 İzmir Demir Çelik 2,29 -6,15 -29,32 İzmir Fırça 3,61 -12,80 -60,97 İzocam 22,16 -5,70 -16,19 Jantsa Jant Sanayi 24,56 -3,61 -20,13 Kafein Yazılım 5,15 -7,04 Kapital Yat. Holding 2,20 -5,98 77,42 Kaplamin 3,49 -5,93 -10,97 Kardemir (A) 3,40 -2,58 15,25 Kardemir (B) 3,37 -3,71 15,02 Kardemir (D) 4,81 -0,41 49,84 Karel Elektronik 5,38 -8,81 -7,40 Karsan Otomotiv 1,49 -9,70 -4,49 Karsu Tekstil 1,18 -2,48 -40,40 Karsusan Su Ürünleri San. 4,75 -2,06 -4,04 Kartonsan 258,40 -6,88 -7,13 Katmerciler Ekipman 8,01 -11,00 -33,03 Kent Gıda 130,60 -6,38 -4,32 Kerevitaş Gıda 2,24 -9,68 -47,55 Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86 Kiler GMYO 1,92 -11,52 -47,54 Kipa Ticaret 1,92 -7,69 -25,58 Klimasan Klima 4,42 -9,05 -24,44 Koç Holding 12,74 -6,94 -29,57 Konfrut Gıda 20,22 -6,73 41,40 Konya Çimento 182,10 -8,03 -28,59 Kordsa Teknik Tekstil 6,57 0,00 -10,51 Koza Altın 38,70 -9,07 1,31 Koza Madencilik 5,79 -6,16 -10,09 Körfez GMYO 1,37 -5,52 -17,47 Kristal Kola 1,46 -7,59 -18,89 Kron Telekomünikasyon 8,99 -8,17 -51,41 Kuştur Kuşadası Turizm 11,91 25,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,65 -5,02 -36,14 Kütahya Porselen 5,09 -5,57 -29,01 Lider Faktoring 3,81 -1,30 -6,48 Link Bilgisayar 8,50 -9,57 -40,39 Logo Yazılım 37,26 -3,92 -36,58 Lokman Hekim Sağlık 5,15 -10,75 -16,40 Lüks Kadife 4,00 -5,66 -15,07 Makina Takım 1,28 -6,57 -36,00 Mardin Çimento 3,69 -4,40 -4,15 Marka Yatırım Holding 0,82 -9,89 -51,48 Marmaris Altınyunus 15,40 -1,41 -18,95 Marshall 56,95 -0,87 9,94 Martı GMYO 0,68 -9,33 -67,92 Martı Otel 0,76 -6,17 -17,39 Mavi Giyim 33,48 -9,66 -41,64 Mazhar Zorlu Holding 4,80 -4,00 20,30 MCT Danışmanlık 29,20 -2,34 386,67 Mega Polietilen 3,39 -1,74 197,37 Menderes Tekstil 0,67 -9,46 -19,28 Merit Turizm 5,85 -5,34 -0,68 Merko Gıda 0,81 -6,90 -39,10 Metal Gayrimenkul 1,16 -0,85 -10,77 Metemtur Otelcilik 1,32 -5,71 -10,81 Metro Holding 0,95 -6,86 -4,04 Metro Petrol ve Tesisleri 1,77 -7,81 -35,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,10 -10,57 -48,84 Migros Ticaret 17,80 -6,71 -35,41 Milpa 1,55 -10,40 -28,24 Mistral GMYO 2,37 -10,23 -35,86 MLP Sağlık 13,65 -3,67 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,31 -6,43 -5,76 Mondi Tire Kutsan 1,57 -7,10 -13,26 Net Holding 1,71 -7,07 -22,62 Netaş Telekom. 8,41 -7,89 -46,91 Niğbaş Niğde Beton 0,87 -9,37 -7,45 Nuh Çimento 8,95 -1,86 -1,73 Nurol GMYO 3,36 -8,45 -29,26 Odaş Elektrik 4,70 -10,31 -21,67 Olmuksan-IP 3,84 -8,13 -16,05 Orge Enerji Elektrik 2,41 -9,40 -40,41 Orma Orman Mahsulleri 0,96 -4,00 -15,04 Osmanlı Menkul 2,46 -4,65 -21,66 Ostim Endüstriyel Yat 1,21 -11,68 -25,77 Otokar 71,30 -6,92 -40,93 Oyak Yat. Ort. 0,84 -3,45 -15,16 Oylum Sınai Yatırımlar 1,28 -6,57 -24,71 Özak GMYO 2,46 -7,17 5,13 Özbal Çelik Boru 1,66 -11,70 -38,32 Özderici GMYO 5,00 -9,09 383,79 Özerden Plastik 2,99 -5,97 8,49 Panora GMYO 4,55 -3,19 3,02 Park Elek.Madencilik 2,80 -11,39 -32,85 Parsan 13,77 -7,02 17,69 Pegasus 23,34 -7,31 -30,95 Peker GMYO 6,12 -3,92 Penguen Gıda 1,39 -7,95 -37,67 Pera GMYO 0,52 -10,34 -40,91 Pergamon Dış Ticaret 5,73 -7,43 49,61 Petkim 4,13 -7,19 -38,46 Petrokent Turizm 48,90 -5,96 2,99 Pınar Et Ve Un 7,42 -2,37 -19,39 Pınar Su 1,48 -5,73 -17,78 Pınar Süt 9,11 -5,10 -24,81 Plastikkart 2,11 -5,80 -26,99 Polisan Holding 6,75 -4,66 -21,87 Politeknik Metal 38,70 -1,78 16,22 Prizma Press Matbaacılık 1,65 -2,94 1,85 QNB Finans Fin. Kir. 3,98 4,19 2,05 QNB Finansbank 4,43 -6,34 -18,90 Ral Yatırım Holding 1,75 -8,85 7,36 Ray Sigorta 1,09 -5,22 -39,78 Reysaş GMYO 0,98 -10,09 -22,83 Reysaş Lojistik 0,81 -5,81 -36,72 Rhea Girişim 0,67 -6,94 -40,18 Rodrigo Tekstil 1,68 1,82 -43,81 Royal Halı 0,84 -6,67 -7,69 RTA Laboratuvarları 1,68 -10,16 -39,13 Sabancı Holding 7,89 -6,52 -26,95 Safkar Ege Soğutmacılık 2,24 -6,67 Salix Yatırım Holding 3,96 1,54 -49,23 Sanel Mühendislik 1,36 -7,48 -20,47 Sanifoam Sünger 1,44 -4,00 -14,29 Sanko Pazarlama 2,72 -3,55 -3,55 Saray Matbaacılık 1,03 -7,21 -3,74 Sarkuysan 3,06 -6,42 -2,38 Sasa Polyester 8,72 -1,58 11,31 Say Reklamcılık 1,13 -9,60 -32,34 Sekuro Plastik 5,10 -6,42 -40,70 Selçuk Ecza Deposu 3,68 -2,90 5,08 Selçuk Gıda 0,40 0,00 42,86 Senkron Güvenlik 1,37 -9,87 -26,34 Serve Kırtasiye 1,33 -0,75 114,52 Servet GMYO 2,57 -2,65 -15,46 Seyitler Kimya 7,66 -2,05 -14,70 Silverline Endüstri 1,22 -6,15 -29,80 Sinpaş GMYO 0,57 -5,00 -25,97 Soda Sanayii 5,78 -0,86 33,60 Sodaş Sodyum Sanayii 5,07 5,63 48,74 Söktaş 1,58 19,70 -4,82 Sönmez Filament 3,49 -3,32 -15,90 Sönmez Pamuklu 3,58 -6,53 -9,60 Sumaş Suni Tahta 5,96 -2,61 Şeker Fin. Kir. 2,43 -1,62 -5,45 Şekerbank 1,17 -7,87 -36,07 Şişe Cam 4,46 2,29 -1,96 Şok Marketler 8,38 -1,30 T. Halk Bankası 6,59 -10,46 -38,87 T. Kalkınma Bank. 3,80 -9,95 -31,41 T.S.K.B. 0,87 -9,37 -27,69 T.Tuborg 9,87 -1,99 -2,28 Taç Tarım Ürünleri 2,62 -4,38 7,82 Tat Gıda 3,99 -7,85 -22,30 TAV Havalimanları 24,00 3,00 11,84 Taze Kuru Gıda 6,91 -3,49 -15,21 Tek-Art Turizm 0,71 -10,13 -5,66 Tekfen Holding 18,01 1,07 9,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,55 -0,66 -11,65 Temapol Polimer Plastik 4,07 -3,55 -14,68 TGS Dış Ticaret 5,71 -3,87 57,30 Tofaş Oto. Fab. 22,80 1,51 -26,80 Torunlar GMYO 2,35 -6,37 -28,14 Trabzon Liman 10,46 -7,02 Trabzonspor Sportif 1,25 -8,76 -43,18 Trakya Cam 4,31 0,70 -3,22 Trend GMYO 1,27 -1,55 TSKB GMYO 0,57 -5,00 -21,92 Tuğçelik 2,34 -11,03 -26,42 Tukaş 1,49 -9,15 -33,18 Turcas Petrol 1,62 -10,32 -35,56 Turkcell 11,28 -6,85 -25,28 Tümosan Motor ve Traktör 5,13 -11,09 -32,41 Tüpraş 106,00 -1,85 -1,72 Türk Hava Yolları 13,55 -5,24 -13,64 Türk Prysmian Kablo 1,66 -10,27 -33,68 Türk Telekom 4,67 -11,05 -27,48 Türk Traktör 47,48 -5,70 -32,64 Türker Proje Gayrimenkul 30,00 -5,12 -20,13 Ufuk Yatırım 1,65 3,12 -46,25 Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 -8,39 -23,39 Ulusoy Elektrik 9,40 -0,84 0,75 Ulusoy Un Sanayi 1,83 -9,85 -34,17 Umpaş Holding 0,50 -7,41 -20,63 Uşak Seramik 1,85 -7,96 -24,49 Utopya Turizm 2,93 -5,79 -34,74 Uzertaş Boya 0,89 -1,11 -21,93 Ülker Bisküvi 17,25 -3,85 -12,30 Ünye Çimento 4,22 -3,43 14,56 Vakıf Fin. Kir. 1,46 -7,01 -9,84 Vakıf GMYO 1,84 -6,60 -29,23 Vakıf Yat. Ort. 1,17 -7,14 -17,61 Vakıflar Bankası 4,23 -9,81 -37,52 Vakko Tekstil 2,67 -11,00 -9,34 Vanet Gıda 2,85 -3,72 -10,94 Verusa Holding 19,45 -7,56 -15,14 Verusaturk Girisim 3,16 -1,86 33,90 Vestel 8,32 -5,35 9,91 Vestel Beyaz Eşya 10,32 -3,37 21,70 Viking Kağıt 1,38 -1,43 15,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,51 -6,79 -34,91 Yapı ve Kredi Bank. 2,18 -6,03 -22,05 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,99 -3,40 -18,66 Yataş 5,04 -12,80 -37,67 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,37 -7,43 30,50 Yeni Gimat GMYO 8,14 -2,98 -2,34 Yeşil GMYO 0,49 -7,55 -22,22 Yeşil Yapı 0,55 -9,84 -46,08 Yeşil Yatırım Holding 18,96 -5,29 18,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.924,00 1,26 6,63 Yonga Mobilya 7,39 0,00 147,47 Yünsa 6,97 2,95 54,89 Zorlu Enerji 1,49 -5,10 -5,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

