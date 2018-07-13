Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.815,00 -13,65 -18,70 İş Bankası (B) 1.202,00 -9,26 -3,87 İş Bankası (C) 4,99 -0,20 -25,30 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,52 0,80 80,83 İş Girişim 1,71 1,79 -1,72 İş GMYO 0,87 1,16 -28,90 İş Y. Men. Değ. 2,10 0,00 -1,52 İş Yat. Ort. 0,79 1,28 0,12 İşbir Holding 181,00 6,47 -2,22 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,00 -35,00 İttifak Holding 3,18 -0,31 36,48 İz Hayvancılık Tarım 2,00 4,17 5,26 İzmir Demir Çelik 2,30 1,32 -29,01 İzmir Fırça 3,49 -3,32 -62,27 İzocam 22,20 -0,09 -16,04 Jantsa Jant Sanayi 24,12 0,67 -21,56 Kafein Yazılım 5,32 4,93 Kapital Yat. Holding 2,13 -0,47 71,77 Kaplamin 3,43 0,88 -12,50 Kardemir (A) 3,16 -2,17 7,12 Kardemir (B) 3,15 -2,48 7,51 Kardemir (D) 4,29 -4,45 33,64 Karel Elektronik 5,57 1,83 -4,13 Karsan Otomotiv 1,54 0,65 -1,28 Karsu Tekstil 1,20 0,00 -39,39 Karsusan Su Ürünleri San. 4,60 0,00 -7,07 Kartonsan 258,80 0,70 -6,99 Katmerciler Ekipman 8,13 1,37 -32,02 Kent Gıda 130,70 -0,68 -4,25 Kerevitaş Gıda 2,25 1,35 -47,32 Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86 Kiler GMYO 1,98 1,54 -45,90 Kipa Ticaret 1,89 0,00 -26,74 Klimasan Klima 4,47 3,00 -23,59 Koç Holding 12,67 0,48 -29,96 Konfrut Gıda 20,02 0,00 40,00 Konya Çimento 180,00 0,56 -29,41 Kordsa Teknik Tekstil 6,56 0,15 -10,65 Koza Altın 38,18 -2,10 -0,05 Koza Madencilik 5,60 -3,78 -13,04 Körfez GMYO 1,37 -1,44 -17,47 Kristal Kola 1,44 1,41 -20,00 Kron Telekomünikasyon 8,85 1,03 -52,16 Kuştur Kuşadası Turizm 11,91 25,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,70 3,85 -34,94 Kütahya Porselen 4,99 -0,60 -30,40 Lider Faktoring 3,77 -0,26 -7,46 Link Bilgisayar 8,30 1,22 -41,80 Logo Yazılım 36,62 -2,86 -37,67 Lokman Hekim Sağlık 5,30 1,53 -13,96 Lüks Kadife 4,19 6,35 -11,04 Makina Takım 1,30 2,36 -35,00 Mardin Çimento 3,69 0,82 -4,15 Marka Yatırım Holding 0,85 0,00 -49,70 Marmaris Altınyunus 15,25 0,99 -19,74 Marshall 55,60 -0,09 7,34 Martı GMYO 0,68 1,49 -67,92 Martı Otel 0,78 4,00 -15,22 Mavi Giyim 31,76 2,19 -44,63 Mazhar Zorlu Holding 4,78 -0,42 19,80 MCT Danışmanlık 30,60 2,00 410,00 Mega Polietilen 3,80 5,26 233,33 Menderes Tekstil 0,68 1,49 -18,07 Merit Turizm 5,99 2,39 1,70 Merko Gıda 0,83 2,47 -37,59 Metal Gayrimenkul 1,10 -0,90 -15,38 Metemtur Otelcilik 1,28 4,07 -13,51 Metro Holding 0,97 3,19 -2,02 Metro Petrol ve Tesisleri 1,79 1,70 -34,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,29 19,44 -40,00 Migros Ticaret 18,10 3,96 -34,33 Milpa 1,58 -1,25 -26,85 Mistral GMYO 2,34 -0,85 -36,67 MLP Sağlık 13,00 0,00 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,28 0,00 -7,91 Mondi Tire Kutsan 1,64 5,13 -9,39 Net Holding 1,73 -0,57 -21,72 Netaş Telekom. 8,83 2,56 -44,26 Niğbaş Niğde Beton 0,86 1,18 -8,51 Nuh Çimento 8,88 -0,11 -2,49 Nurol GMYO 3,31 0,30 -30,32 Odaş Elektrik 4,81 1,91 -19,83 Olmuksan-IP 3,88 1,57 -15,17 Orge Enerji Elektrik 2,60 8,33 -35,71 Orma Orman Mahsulleri 0,94 0,00 -16,81 Osmanlı Menkul 2,50 -0,40 -20,38 Ostim Endüstriyel Yat 1,23 0,82 -24,54 Otokar 69,60 -0,57 -42,34 Oyak Yat. Ort. 0,83 0,00 -16,17 Oylum Sınai Yatırımlar 1,26 1,61 -25,88 Özak GMYO 2,34 1,74 0,00 Özbal Çelik Boru 1,80 11,11 -33,12 Özderici GMYO 5,70 1,79 451,52 Özerden Plastik 3,05 3,74 10,66 Panora GMYO 4,55 0,89 3,02 Park Elek.Madencilik 2,78 0,00 -33,33 Parsan 13,77 0,00 17,69 Pegasus 23,60 1,64 -30,18 Peker GMYO 6,20 2,99 Penguen Gıda 1,43 5,15 -35,87 Pera GMYO 0,53 1,92 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 5,55 -1,94 44,91 Petkim 4,26 3,15 -36,53 Petrokent Turizm 49,20 0,20 3,62 Pınar Et Ve Un 7,22 0,14 -21,57 Pınar Su 1,50 0,67 -16,67 Pınar Süt 9,06 -1,09 -25,22 Plastikkart 2,07 1,47 -28,37 Polisan Holding 7,16 4,99 -17,13 Politeknik Metal 38,24 -0,68 14,83 Prizma Press Matbaacılık 1,65 0,61 1,85 QNB Finans Fin. Kir. 3,99 5,00 2,31 QNB Finansbank 4,37 1,16 -20,00 Ral Yatırım Holding 1,92 4,35 17,79 Ray Sigorta 1,08 1,89 -40,33 Reysaş GMYO 0,99 -1,00 -22,05 Reysaş Lojistik 0,82 2,50 -35,94 Rhea Girişim 0,67 1,52 -40,18 Rodrigo Tekstil 1,66 0,00 -44,48 Royal Halı 0,87 -4,40 -4,40 RTA Laboratuvarları 1,71 3,64 -38,04 Sabancı Holding 7,89 0,64 -26,95 Safkar Ege Soğutmacılık 2,33 5,91 Salix Yatırım Holding 3,79 -2,82 -51,41 Sanel Mühendislik 1,35 0,00 -21,05 Sanifoam Sünger 1,40 2,19 -16,67 Sanko Pazarlama 2,57 -2,65 -8,87 Saray Matbaacılık 1,03 1,98 -3,74 Sarkuysan 3,18 1,27 1,45 Sasa Polyester 8,84 0,68 12,84 Say Reklamcılık 1,13 2,73 -32,34 Sekuro Plastik 5,04 -0,20 -41,40 Selçuk Ecza Deposu 3,69 -0,27 5,36 Selçuk Gıda 0,39 0,00 39,29 Senkron Güvenlik 1,57 19,85 -15,59 Serve Kırtasiye 1,34 1,52 116,13 Servet GMYO 2,83 13,65 -6,91 Seyitler Kimya 7,45 -1,97 -17,04 Silverline Endüstri 1,22 0,00 -29,80 Sinpaş GMYO 0,57 0,00 -25,97 Soda Sanayii 5,94 2,24 37,30 Sodaş Sodyum Sanayii 5,02 -5,28 47,27 Söktaş 1,57 -1,88 -5,42 Sönmez Filament 3,43 -0,29 -17,35 Sönmez Pamuklu 3,58 0,00 -9,60 Sumaş Suni Tahta 5,98 2,22 Şeker Fin. Kir. 2,36 1,29 -8,17 Şekerbank 1,15 1,77 -37,16 Şişe Cam 4,53 0,67 -0,43 Şok Marketler 8,73 4,55 T. Halk Bankası 6,40 -0,31 -40,63 T. Kalkınma Bank. 4,93 8,11 -11,01 T.S.K.B. 0,85 0,00 -29,36 T.Tuborg 10,00 3,09 -0,99 Taç Tarım Ürünleri 2,63 2,73 8,23 Tat Gıda 3,96 0,00 -22,89 TAV Havalimanları 24,20 3,95 12,77 Taze Kuru Gıda 6,95 1,02 -14,72 Tek-Art Turizm 0,74 2,78 -1,68 Tekfen Holding 18,82 6,21 14,90 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,64 2,43 -9,90 Temapol Polimer Plastik 3,84 -1,54 -19,50 TGS Dış Ticaret 5,53 -0,90 52,34 Tofaş Oto. Fab. 21,24 -1,21 -31,81 Torunlar GMYO 2,35 0,00 -28,14 Trabzon Liman 10,15 0,40 Trabzonspor Sportif 1,29 3,20 -41,36 Trakya Cam 4,46 2,53 0,15 Trend GMYO 1,23 -0,81 TSKB GMYO 0,56 -1,75 -23,29 Tuğçelik 2,36 0,85 -25,79 Tukaş 1,53 2,00 -31,39 Turcas Petrol 1,59 0,00 -36,76 Turkcell 11,06 -1,07 -26,74 Tümosan Motor ve Traktör 5,13 -1,35 -32,41 Tüpraş 99,75 1,63 -7,51 Türk Hava Yolları 14,67 2,73 -6,50 Türk Prysmian Kablo 1,70 -0,58 -32,09 Türk Telekom 4,66 -1,06 -27,64 Türk Traktör 47,92 -0,17 -32,02 Türker Proje Gayrimenkul 31,40 -3,09 -16,40 Ufuk Yatırım 1,63 1,24 -46,91 Ulaşlar Turizm Yat. 1,28 0,79 -25,15 Ulusoy Elektrik 9,80 2,73 5,04 Ulusoy Un Sanayi 1,88 3,87 -32,37 Umpaş Holding 0,51 0,00 -19,05 Uşak Seramik 1,84 1,66 -24,90 Utopya Turizm 3,11 4,01 -30,73 Uzertaş Boya 0,85 0,00 -25,44 Ülker Bisküvi 17,16 5,21 -12,76 Ünye Çimento 4,09 -0,73 11,03 Vakıf Fin. Kir. 1,43 0,00 -11,70 Vakıf GMYO 1,82 1,11 -30,00 Vakıf Yat. Ort. 1,19 3,48 -16,20 Vakıflar Bankası 4,07 -0,25 -39,88 Vakko Tekstil 2,77 2,59 -5,94 Vanet Gıda 2,86 4,38 -10,63 Verusa Holding 18,70 -1,53 -18,41 Verusaturk Girisim 3,25 0,31 37,71 Vestel 8,16 -0,12 7,79 Vestel Beyaz Eşya 10,26 -0,39 20,99 Viking Kağıt 1,29 -5,84 7,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,55 5,44 -33,19 Yapı ve Kredi Bank. 2,20 0,46 -21,34 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,97 0,51 -19,47 Yataş 4,58 -3,38 -43,36 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,43 5,15 36,22 Yeni Gimat GMYO 8,05 -1,23 -3,42 Yeşil GMYO 0,51 4,08 -19,05 Yeşil Yapı 0,58 7,41 -43,14 Yeşil Yatırım Holding 19,69 6,78 23,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.837,10 2,06 1,82 Yonga Mobilya 7,00 0,29 134,41 Yünsa 7,33 1,52 62,89 Zorlu Enerji 1,48 0,00 -6,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

