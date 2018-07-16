Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.213,20 2,88 -16,35 İş Bankası (B) 1.202,00 -3,87 İş Bankası (C) 4,77 -4,41 -28,59 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,53 0,40 81,55 İş Girişim 1,69 -1,17 -2,87 İş GMYO 0,88 1,15 -28,08 İş Y. Men. Değ. 2,12 0,95 -0,58 İş Yat. Ort. 0,77 -2,53 -2,41 İşbir Holding 193,00 6,63 4,27 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 7,69 -30,00 İttifak Holding 3,03 -4,72 30,04 İz Hayvancılık Tarım 1,98 -1,00 4,21 İzmir Demir Çelik 2,33 1,30 -28,09 İzmir Fırça 3,39 -2,87 -63,35 İzocam 22,32 0,54 -15,58 Jantsa Jant Sanayi 24,42 1,24 -20,58 Kafein Yazılım 5,39 1,32 Kapital Yat. Holding 2,05 -3,76 65,32 Kaplamin 3,50 2,04 -10,71 Kardemir (A) 3,14 -0,63 6,44 Kardemir (B) 3,13 -0,63 6,83 Kardemir (D) 4,22 -1,63 31,46 Karel Elektronik 5,71 2,51 -1,72 Karsan Otomotiv 1,57 1,95 0,64 Karsu Tekstil 1,18 -1,67 -40,40 Karsusan Su Ürünleri San. 4,75 3,26 -4,04 Kartonsan 258,40 -0,15 -7,13 Katmerciler Ekipman 8,59 5,66 -28,18 Kent Gıda 131,30 0,46 -3,81 Kerevitaş Gıda 2,34 4,00 -45,21 Kervansaray Yat. Holding 0,37 2,78 5,71 Kiler GMYO 2,10 6,06 -42,62 Kipa Ticaret 1,92 1,59 -25,58 Klimasan Klima 4,53 1,34 -22,56 Koç Holding 12,82 1,18 -29,13 Konfrut Gıda 19,86 -0,80 38,88 Konya Çimento 181,30 0,72 -28,90 Kordsa Teknik Tekstil 6,83 4,12 -6,97 Koza Altın 36,86 -3,46 -3,51 Koza Madencilik 5,32 -5,00 -17,39 Körfez GMYO 1,35 -1,46 -18,67 Kristal Kola 1,46 1,39 -18,89 Kron Telekomünikasyon 8,97 1,36 -51,51 Kuştur Kuşadası Turizm 12,02 0,92 26,40 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,81 4,07 -32,29 Kütahya Porselen 4,98 -0,20 -30,54 Lider Faktoring 3,77 0,00 -7,46 Link Bilgisayar 8,30 0,00 -41,80 Logo Yazılım 37,02 1,09 -36,99 Lokman Hekim Sağlık 5,45 2,83 -11,53 Lüks Kadife 4,15 -0,95 -11,89 Makina Takım 1,31 0,77 -34,50 Mardin Çimento 3,60 -2,44 -6,49 Marka Yatırım Holding 0,88 3,53 -47,93 Marmaris Altınyunus 15,33 0,52 -19,32 Marshall 54,50 -1,98 5,21 Martı GMYO 0,70 2,94 -66,98 Martı Otel 0,79 1,28 -14,13 Mavi Giyim 31,16 -1,89 -45,68 Mazhar Zorlu Holding 4,73 -1,05 18,55 MCT Danışmanlık 30,08 -1,70 401,33 Mega Polietilen 4,17 9,74 265,79 Menderes Tekstil 0,68 0,00 -18,07 Merit Turizm 5,98 -0,17 1,53 Merko Gıda 0,83 0,00 -37,59 Metal Gayrimenkul 1,12 1,82 -13,85 Metemtur Otelcilik 1,29 0,78 -12,84 Metro Holding 0,95 -2,06 -4,04 Metro Petrol ve Tesisleri 1,81 1,12 -34,18 Metro Yatırım Ortaklığı 1,35 4,65 -37,21 Migros Ticaret 17,59 -2,82 -36,18 Milpa 1,64 3,80 -24,07 Mistral GMYO 2,63 12,39 -28,82 MLP Sağlık 13,03 0,23 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,25 -2,34 -10,07 Mondi Tire Kutsan 1,66 1,22 -8,29 Net Holding 1,73 0,00 -21,72 Netaş Telekom. 9,32 5,55 -41,16 Niğbaş Niğde Beton 1,03 19,77 9,57 Nuh Çimento 8,83 -0,56 -3,04 Nurol GMYO 3,36 1,51 -29,26 Odaş Elektrik 4,87 1,25 -18,83 Olmuksan-IP 3,98 2,58 -12,99 Orge Enerji Elektrik 2,56 -1,54 -36,70 Orma Orman Mahsulleri 0,99 5,32 -12,39 Osmanlı Menkul 2,55 2,00 -18,79 Ostim Endüstriyel Yat 1,25 1,63 -23,31 Otokar 69,35 -0,36 -42,55 Oyak Yat. Ort. 0,83 0,00 -16,17 Oylum Sınai Yatırımlar 1,28 1,59 -24,71 Özak GMYO 2,38 1,71 1,71 Özbal Çelik Boru 2,16 20,00 -19,74 Özderici GMYO 5,50 -3,51 432,17 Özerden Plastik 3,11 1,97 12,84 Panora GMYO 4,47 -1,76 1,21 Park Elek.Madencilik 2,90 4,32 -30,46 Parsan 14,08 2,25 20,34 Pegasus 24,12 2,20 -28,64 Peker GMYO 6,38 2,90 Penguen Gıda 1,42 -0,70 -36,32 Pera GMYO 0,53 0,00 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 5,66 1,98 47,78 Petkim 4,25 -0,23 -36,68 Petrokent Turizm 50,00 1,63 5,31 Pınar Et Ve Un 7,25 0,42 -21,24 Pınar Su 1,51 0,67 -16,11 Pınar Süt 9,00 -0,66 -25,71 Plastikkart 2,11 1,93 -26,99 Polisan Holding 6,92 -3,35 -19,91 Politeknik Metal 38,34 0,26 15,14 Prizma Press Matbaacılık 1,66 0,61 2,47 QNB Finans Fin. Kir. 4,05 1,50 3,85 QNB Finansbank 4,39 0,46 -19,64 Ral Yatırım Holding 1,83 -4,69 12,27 Ray Sigorta 1,08 0,00 -40,33 Reysaş GMYO 0,99 0,00 -22,05 Reysaş Lojistik 0,84 2,44 -34,38 Rhea Girişim 0,71 5,97 -36,61 Rodrigo Tekstil 1,69 1,81 -43,48 Royal Halı 0,90 3,45 -1,10 RTA Laboratuvarları 1,71 0,00 -38,04 Sabancı Holding 7,86 -0,38 -27,23 Safkar Ege Soğutmacılık 2,35 0,86 Salix Yatırım Holding 3,75 -1,06 -51,92 Sanel Mühendislik 1,35 0,00 -21,05 Sanifoam Sünger 1,42 1,43 -15,48 Sanko Pazarlama 2,63 2,33 -6,74 Saray Matbaacılık 1,03 0,00 -3,74 Sarkuysan 3,13 -1,57 -0,14 Sasa Polyester 9,45 6,90 20,63 Say Reklamcılık 1,15 1,77 -31,14 Sekuro Plastik 5,01 -0,60 -41,74 Selçuk Ecza Deposu 3,70 0,27 5,65 Selçuk Gıda 0,40 2,56 42,86 Senkron Güvenlik 1,68 7,01 -9,68 Serve Kırtasiye 1,37 2,24 120,97 Servet GMYO 2,68 -5,30 -11,84 Seyitler Kimya 7,42 -0,40 -17,37 Silverline Endüstri 1,27 4,10 -26,92 Sinpaş GMYO 0,56 -1,75 -27,27 Soda Sanayii 5,96 0,34 37,76 Sodaş Sodyum Sanayii 5,02 0,00 47,27 Söktaş 1,77 12,74 6,63 Sönmez Filament 3,47 1,17 -16,39 Sönmez Pamuklu 3,61 0,84 -8,84 Sumaş Suni Tahta 5,75 -3,85 Şeker Fin. Kir. 2,38 0,85 -7,39 Şekerbank 1,15 0,00 -37,16 Şişe Cam 4,56 0,66 0,23 Şok Marketler 8,56 -1,95 T. Halk Bankası 6,16 -3,75 -42,86 T. Kalkınma Bank. 4,84 -1,83 -12,64 T.S.K.B. 0,84 -1,18 -30,19 T.Tuborg 9,67 -3,30 -4,26 Taç Tarım Ürünleri 2,69 2,28 10,70 Tat Gıda 3,96 0,00 -22,89 TAV Havalimanları 24,78 2,40 15,47 Taze Kuru Gıda 6,93 -0,29 -14,97 Tek-Art Turizm 0,74 0,00 -1,68 Tekfen Holding 19,09 1,43 16,55 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,80 3,45 -6,80 Temapol Polimer Plastik 3,86 0,52 -19,08 TGS Dış Ticaret 5,61 1,45 54,55 Tofaş Oto. Fab. 21,54 1,41 -30,85 Torunlar GMYO 2,37 0,85 -27,53 Trabzon Liman 10,15 0,00 Trabzonspor Sportif 1,31 1,55 -40,45 Trakya Cam 4,60 3,14 3,29 Trend GMYO 1,25 1,63 TSKB GMYO 0,57 1,79 -21,92 Tuğçelik 2,38 0,85 -25,16 Tukaş 1,54 0,65 -30,94 Turcas Petrol 1,60 0,63 -36,36 Turkcell 11,08 0,18 -26,60 Tümosan Motor ve Traktör 5,25 2,34 -30,83 Tüpraş 100,20 0,45 -7,09 Türk Hava Yolları 15,11 3,00 -3,70 Türk Prysmian Kablo 1,73 1,76 -30,89 Türk Telekom 4,65 -0,21 -27,80 Türk Traktör 47,98 0,13 -31,93 Türker Proje Gayrimenkul 30,04 -4,33 -20,02 Ufuk Yatırım 1,65 1,23 -46,25 Ulaşlar Turizm Yat. 1,32 3,13 -22,81 Ulusoy Elektrik 10,10 3,06 8,25 Ulusoy Un Sanayi 1,92 2,13 -30,94 Umpaş Holding 0,53 3,92 -15,87 Uşak Seramik 1,85 0,54 -24,49 Utopya Turizm 3,13 0,64 -30,29 Uzertaş Boya 0,83 -2,35 -27,19 Ülker Bisküvi 17,62 2,68 -10,42 Ünye Çimento 4,06 -0,73 10,22 Vakıf Fin. Kir. 1,43 0,00 -11,70 Vakıf GMYO 1,74 -1,10 -30,77 Vakıf Yat. Ort. 1,21 1,68 -14,79 Vakıflar Bankası 3,89 -4,42 -42,54 Vakko Tekstil 2,82 1,81 -4,24 Vanet Gıda 2,98 4,20 -6,88 Verusa Holding 19,28 3,10 -15,88 Verusaturk Girisim 3,30 1,54 39,83 Vestel 8,17 0,12 7,93 Vestel Beyaz Eşya 10,26 0,00 20,99 Viking Kağıt 1,26 -2,33 5,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,55 0,00 -33,19 Yapı ve Kredi Bank. 2,09 -5,00 -25,27 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 1,52 -18,25 Yataş 4,50 -1,75 -44,35 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,43 0,00 36,22 Yeni Gimat GMYO 8,01 -0,50 -3,90 Yeşil GMYO 0,52 1,96 -17,46 Yeşil Yapı 0,60 3,45 -41,18 Yeşil Yatırım Holding 19,31 -1,93 20,69 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.898,80 3,36 5,24 Yonga Mobilya 6,72 -4,00 125,03 Yünsa 7,96 8,59 76,89 Zorlu Enerji 1,47 -0,68 -6,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

