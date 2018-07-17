Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.213,20 -16,35 İş Bankası (B) 1.202,00 0,00 -3,87 İş Bankası (C) 4,77 0,00 -28,59 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,62 3,56 88,01 İş Girişim 1,70 0,59 -2,30 İş GMYO 0,90 2,27 -26,45 İş Y. Men. Değ. 2,12 0,00 -0,58 İş Yat. Ort. 0,78 1,30 -1,14 İşbir Holding 189,80 -1,66 2,54 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,00 -30,00 İttifak Holding 3,04 0,33 30,47 İz Hayvancılık Tarım 1,96 -1,01 3,16 İzmir Demir Çelik 2,48 6,44 -23,46 İzmir Fırça 3,49 2,95 -62,27 İzocam 22,90 2,60 -13,39 Jantsa Jant Sanayi 24,96 2,21 -18,83 Kafein Yazılım 5,60 3,90 Kapital Yat. Holding 2,07 0,98 66,94 Kaplamin 3,63 3,71 -7,40 Kardemir (A) 3,30 5,10 11,86 Kardemir (B) 3,27 4,47 11,60 Kardemir (D) 4,45 5,45 38,63 Karel Elektronik 6,05 5,95 4,13 Karsan Otomotiv 1,65 5,10 5,77 Karsu Tekstil 1,19 0,85 -39,90 Karsusan Su Ürünleri San. 4,50 -5,26 -9,09 Kartonsan 262,00 1,39 -5,84 Katmerciler Ekipman 8,86 3,14 -25,92 Kent Gıda 132,80 1,14 -2,71 Kerevitaş Gıda 2,39 2,14 -44,04 Kervansaray Yat. Holding 0,35 -5,41 0,00 Kiler GMYO 2,12 0,95 -42,08 Kipa Ticaret 1,96 2,08 -24,03 Klimasan Klima 4,76 5,08 -18,63 Koç Holding 12,59 -1,79 -30,40 Konfrut Gıda 20,70 4,23 44,76 Konya Çimento 183,50 1,21 -28,04 Kordsa Teknik Tekstil 6,92 1,32 -5,75 Koza Altın 38,88 5,48 1,78 Koza Madencilik 5,53 3,95 -14,13 Körfez GMYO 1,37 1,48 -17,47 Kristal Kola 1,51 3,42 -16,11 Kron Telekomünikasyon 10,76 19,96 -41,84 Kuştur Kuşadası Turizm 11,01 -8,40 15,78 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,82 0,36 -32,05 Kütahya Porselen 5,16 3,61 -28,03 Lider Faktoring 3,80 0,80 -6,73 Link Bilgisayar 9,96 20,00 -30,15 Logo Yazılım 38,42 3,78 -34,60 Lokman Hekim Sağlık 5,78 6,06 -6,17 Lüks Kadife 4,24 2,17 -9,98 Makina Takım 1,34 2,29 -33,00 Mardin Çimento 3,63 0,83 -5,71 Marka Yatırım Holding 0,85 -3,41 -49,70 Marmaris Altınyunus 15,55 1,44 -18,16 Marshall 55,30 1,47 6,76 Martı GMYO 0,71 1,43 -66,51 Martı Otel 0,81 2,53 -11,96 Mavi Giyim 30,96 -0,64 -46,03 Mazhar Zorlu Holding 4,88 3,17 22,31 MCT Danışmanlık 30,02 -0,20 400,33 Mega Polietilen 4,20 0,72 268,42 Menderes Tekstil 0,71 4,41 -14,46 Merit Turizm 6,24 4,35 5,94 Merko Gıda 0,83 0,00 -37,59 Metal Gayrimenkul 1,11 -0,89 -14,62 Metemtur Otelcilik 1,30 0,78 -12,16 Metro Holding 0,97 2,11 -2,02 Metro Petrol ve Tesisleri 1,83 1,10 -33,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,27 -5,93 -40,93 Migros Ticaret 18,40 4,60 -33,24 Milpa 1,65 0,61 -23,61 Mistral GMYO 2,60 -1,14 -29,63 MLP Sağlık 13,00 -0,23 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,20 -4,00 -13,67 Mondi Tire Kutsan 1,70 2,41 -6,08 Net Holding 1,75 1,16 -20,81 Netaş Telekom. 9,50 1,93 -40,03 Niğbaş Niğde Beton 1,02 -0,97 8,51 Nuh Çimento 8,87 0,45 -2,60 Nurol GMYO 3,42 1,79 -28,00 Odaş Elektrik 4,95 1,64 -17,50 Olmuksan-IP 3,92 -1,51 -14,30 Orge Enerji Elektrik 2,62 2,34 -35,21 Orma Orman Mahsulleri 0,95 -4,04 -15,93 Osmanlı Menkul 2,57 0,78 -18,15 Ostim Endüstriyel Yat 1,27 1,60 -22,09 Otokar 70,75 2,02 -41,39 Oyak Yat. Ort. 0,85 2,41 -14,15 Oylum Sınai Yatırımlar 1,27 -0,78 -25,29 Özak GMYO 2,40 0,84 2,56 Özbal Çelik Boru 2,31 6,94 -14,17 Özderici GMYO 5,30 -3,64 412,82 Özerden Plastik 3,14 0,96 13,93 Panora GMYO 4,50 0,67 1,89 Park Elek.Madencilik 3,06 5,52 -26,62 Parsan 14,37 2,06 22,82 Pegasus 26,74 10,86 -20,89 Peker GMYO 6,27 -1,72 Penguen Gıda 1,46 2,82 -34,53 Pera GMYO 0,55 3,77 -37,50 Pergamon Dış Ticaret 5,94 4,95 55,10 Petkim 4,41 3,76 -34,29 Petrokent Turizm 50,00 0,00 5,31 Pınar Et Ve Un 7,24 -0,14 -21,35 Pınar Su 1,51 0,00 -16,11 Pınar Süt 9,00 0,00 -25,71 Plastikkart 2,12 0,47 -26,64 Polisan Holding 7,01 1,30 -18,87 Politeknik Metal 38,34 0,00 15,14 Prizma Press Matbaacılık 1,66 0,00 2,47 QNB Finans Fin. Kir. 3,85 -4,94 -1,28 QNB Finansbank 4,41 0,46 -19,27 Ral Yatırım Holding 1,82 -0,55 11,66 Ray Sigorta 1,10 1,85 -39,23 Reysaş GMYO 0,99 0,00 -22,05 Reysaş Lojistik 0,85 1,19 -33,59 Rhea Girişim 0,72 1,41 -35,71 Rodrigo Tekstil 1,69 0,00 -43,48 Royal Halı 0,91 1,11 0,00 RTA Laboratuvarları 1,73 1,17 -37,32 Sabancı Holding 7,92 0,76 -26,68 Safkar Ege Soğutmacılık 2,39 1,70 Salix Yatırım Holding 3,65 -2,67 -53,21 Sanel Mühendislik 1,37 1,48 -19,88 Sanifoam Sünger 1,42 0,00 -15,48 Sanko Pazarlama 2,64 0,38 -6,39 Saray Matbaacılık 1,05 1,94 -1,87 Sarkuysan 3,18 1,60 1,45 Sasa Polyester 9,60 1,59 22,54 Say Reklamcılık 1,17 1,74 -29,94 Sekuro Plastik 5,41 7,98 -37,09 Selçuk Ecza Deposu 3,72 0,54 6,22 Selçuk Gıda 0,40 0,00 42,86 Senkron Güvenlik 1,70 1,19 -8,60 Serve Kırtasiye 1,50 9,49 141,94 Servet GMYO 2,71 1,12 -10,86 Seyitler Kimya 7,43 0,13 -17,26 Silverline Endüstri 1,33 4,72 -23,47 Sinpaş GMYO 0,57 1,79 -25,97 Soda Sanayii 5,90 -1,01 36,37 Sodaş Sodyum Sanayii 5,08 1,20 49,03 Söktaş 1,68 -5,08 1,20 Sönmez Filament 3,56 2,59 -14,22 Sönmez Pamuklu 3,68 1,94 -7,07 Sumaş Suni Tahta 5,90 2,61 Şeker Fin. Kir. 2,39 0,42 -7,00 Şekerbank 1,18 2,61 -35,52 Şişe Cam 4,69 2,85 3,09 Şok Marketler 8,59 0,35 T. Halk Bankası 6,44 4,55 -40,26 T. Kalkınma Bank. 4,69 -3,10 -15,34 T.S.K.B. 0,85 1,19 -29,36 T.Tuborg 9,60 -0,72 -4,95 Taç Tarım Ürünleri 2,74 1,86 12,76 Tat Gıda 4,07 2,78 -20,74 TAV Havalimanları 25,88 4,44 20,60 Taze Kuru Gıda 6,87 -0,87 -15,71 Tek-Art Turizm 0,77 4,05 2,31 Tekfen Holding 18,70 -2,04 14,16 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,85 1,04 -5,83 Temapol Polimer Plastik 3,91 1,30 -18,03 TGS Dış Ticaret 6,05 7,84 66,67 Tofaş Oto. Fab. 22,14 2,79 -28,92 Torunlar GMYO 2,34 -1,27 -28,45 Trabzon Liman 10,30 1,48 Trabzonspor Sportif 1,33 1,53 -39,55 Trakya Cam 4,72 2,61 5,99 Trend GMYO 1,27 1,60 TSKB GMYO 0,56 -1,75 -23,29 Tuğçelik 2,45 2,94 -22,96 Tukaş 1,66 7,79 -25,56 Turcas Petrol 1,63 1,87 -35,17 Turkcell 11,20 1,08 -25,81 Tümosan Motor ve Traktör 5,36 2,10 -29,38 Tüpraş 101,70 1,50 -5,70 Türk Hava Yolları 15,90 5,23 1,34 Türk Prysmian Kablo 1,75 1,16 -30,09 Türk Telekom 4,71 1,29 -26,86 Türk Traktör 48,80 1,71 -30,77 Türker Proje Gayrimenkul 30,20 0,53 -19,60 Ufuk Yatırım 1,66 0,61 -45,93 Ulaşlar Turizm Yat. 1,34 1,52 -21,64 Ulusoy Elektrik 10,31 2,08 10,50 Ulusoy Un Sanayi 1,94 1,04 -30,22 Umpaş Holding 0,53 0,00 -15,87 Uşak Seramik 1,90 2,70 -22,45 Utopya Turizm 3,15 0,64 -29,84 Uzertaş Boya 0,87 4,82 -23,68 Ülker Bisküvi 17,62 0,00 -10,42 Ünye Çimento 4,12 1,48 11,85 Vakıf Fin. Kir. 1,45 1,40 -10,46 Vakıf GMYO 1,79 2,87 -28,78 Vakıf Yat. Ort. 1,24 2,48 -12,68 Vakıflar Bankası 3,96 1,80 -41,51 Vakko Tekstil 2,85 1,06 -3,22 Vanet Gıda 2,89 -3,02 -9,69 Verusa Holding 20,58 6,74 -10,21 Verusaturk Girisim 3,26 -1,21 38,14 Vestel 8,37 2,45 10,57 Vestel Beyaz Eşya 10,54 2,73 24,29 Viking Kağıt 1,26 0,00 5,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,59 2,58 -31,47 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 1,91 -23,84 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 0,00 -18,25 Yataş 4,42 -1,78 -45,34 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,44 0,70 37,17 Yeni Gimat GMYO 8,04 0,37 -3,54 Yeşil GMYO 0,52 0,00 -17,46 Yeşil Yapı 0,59 -1,67 -42,16 Yeşil Yatırım Holding 19,29 -0,10 20,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.898,80 0,00 5,24 Yonga Mobilya 6,82 1,49 128,38 Yünsa 7,98 0,25 77,33 Zorlu Enerji 1,51 2,72 -4,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

