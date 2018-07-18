Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.213,20 0,00 -16,35 İş Bankası (B) 1.200,00 -0,17 -4,03 İş Bankası (C) 4,87 2,10 -27,09 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,69 2,67 93,03 İş Girişim 1,69 -0,59 -2,87 İş GMYO 0,88 -2,22 -28,08 İş Y. Men. Değ. 2,11 -0,47 -1,05 İş Yat. Ort. 0,79 1,28 0,12 İşbir Holding 189,10 -0,37 2,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,00 -30,00 İttifak Holding 2,95 -2,96 26,61 İz Hayvancılık Tarım 1,93 -1,53 1,58 İzmir Demir Çelik 2,46 -0,81 -24,07 İzmir Fırça 3,35 -4,01 -63,78 İzocam 22,78 -0,52 -13,84 Jantsa Jant Sanayi 25,40 1,76 -17,39 Kafein Yazılım 5,53 -1,25 Kapital Yat. Holding 2,10 1,45 69,35 Kaplamin 3,56 -1,93 -9,18 Kardemir (A) 3,23 -2,12 9,49 Kardemir (B) 3,23 -1,22 10,24 Kardemir (D) 4,30 -3,37 33,96 Karel Elektronik 6,15 1,65 5,85 Karsan Otomotiv 1,63 -1,21 4,49 Karsu Tekstil 1,19 0,00 -39,90 Karsusan Su Ürünleri San. 4,53 0,67 -8,48 Kartonsan 268,00 2,29 -3,68 Katmerciler Ekipman 8,76 -1,13 -26,76 Kent Gıda 131,40 -1,05 -3,74 Kerevitaş Gıda 2,36 -1,26 -44,74 Kervansaray Yat. Holding 0,35 0,00 0,00 Kiler GMYO 2,10 -0,94 -42,62 Kipa Ticaret 1,96 0,00 -24,03 Klimasan Klima 4,70 -1,26 -19,66 Koç Holding 12,60 0,08 -30,35 Konfrut Gıda 20,94 1,16 46,43 Konya Çimento 184,60 0,60 -27,61 Kordsa Teknik Tekstil 6,85 -1,01 -6,70 Koza Altın 40,04 2,98 4,82 Koza Madencilik 5,69 2,89 -11,65 Körfez GMYO 1,40 2,19 -15,66 Kristal Kola 1,50 -0,66 -16,67 Kron Telekomünikasyon 10,40 -3,35 -43,78 Kuştur Kuşadası Turizm 11,01 15,78 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,82 0,00 -32,05 Kütahya Porselen 5,18 0,39 -27,75 Lider Faktoring 3,73 -1,84 -8,44 Link Bilgisayar 9,60 -3,61 -32,68 Logo Yazılım 37,88 -1,41 -35,52 Lokman Hekim Sağlık 5,70 -1,38 -7,47 Lüks Kadife 4,12 -2,83 -12,53 Makina Takım 1,33 -0,75 -33,50 Mardin Çimento 3,63 0,00 -5,71 Marka Yatırım Holding 0,84 -1,18 -50,30 Marmaris Altınyunus 15,44 -0,71 -18,74 Marshall 55,25 -0,09 6,66 Martı GMYO 0,72 1,41 -66,04 Martı Otel 0,80 -1,23 -13,04 Mavi Giyim 32,20 4,01 -43,87 Mazhar Zorlu Holding 4,87 -0,20 22,06 MCT Danışmanlık 29,76 -0,87 396,00 Mega Polietilen 4,10 -2,38 259,65 Menderes Tekstil 0,70 -1,41 -15,66 Merit Turizm 6,19 -0,80 5,09 Merko Gıda 0,85 2,41 -36,09 Metal Gayrimenkul 1,12 0,90 -13,85 Metemtur Otelcilik 1,28 -1,54 -13,51 Metro Holding 0,95 -2,06 -4,04 Metro Petrol ve Tesisleri 1,82 -0,55 -33,82 Metro Yatırım Ortaklığı 1,27 0,00 -40,93 Migros Ticaret 18,60 1,09 -32,51 Milpa 1,65 0,00 -23,61 Mistral GMYO 2,53 -2,69 -31,53 MLP Sağlık 12,61 -3,00 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,15 -4,17 -17,27 Mondi Tire Kutsan 1,65 -2,94 -8,84 Net Holding 1,70 -2,86 -23,08 Netaş Telekom. 9,33 -1,79 -41,10 Niğbaş Niğde Beton 0,96 -5,88 2,13 Nuh Çimento 8,86 -0,11 -2,71 Nurol GMYO 3,46 1,17 -27,16 Odaş Elektrik 4,90 -1,01 -18,33 Olmuksan-IP 3,92 0,00 -14,30 Orge Enerji Elektrik 2,62 0,00 -35,21 Orma Orman Mahsulleri 0,99 4,21 -12,39 Osmanlı Menkul 2,60 1,17 -17,20 Ostim Endüstriyel Yat 1,27 0,00 -22,09 Otokar 69,90 -1,20 -42,09 Oyak Yat. Ort. 0,84 -1,18 -15,16 Oylum Sınai Yatırımlar 1,25 -1,57 -26,47 Özak GMYO 2,39 -0,42 2,14 Özbal Çelik Boru 2,38 3,03 -11,57 Özderici GMYO 5,41 2,08 423,46 Özerden Plastik 3,10 -1,27 12,48 Panora GMYO 4,49 -0,22 1,66 Park Elek.Madencilik 3,08 0,65 -26,14 Parsan 14,38 0,07 22,91 Pegasus 27,18 1,65 -19,59 Peker GMYO 6,14 -2,07 Penguen Gıda 1,43 -2,05 -35,87 Pera GMYO 0,54 -1,82 -38,64 Pergamon Dış Ticaret 5,89 -0,84 53,79 Petkim 4,38 -0,68 -34,74 Petrokent Turizm 54,65 9,30 15,10 Pınar Et Ve Un 7,21 -0,41 -21,67 Pınar Su 1,51 0,00 -16,11 Pınar Süt 8,97 -0,33 -25,96 Plastikkart 2,11 -0,47 -26,99 Polisan Holding 7,09 1,14 -17,94 Politeknik Metal 38,48 0,37 15,56 Prizma Press Matbaacılık 1,65 -0,60 1,85 QNB Finans Fin. Kir. 4,04 4,94 3,59 QNB Finansbank 4,49 1,81 -17,81 Ral Yatırım Holding 1,95 7,14 19,63 Ray Sigorta 1,07 -2,73 -40,88 Reysaş GMYO 0,98 -1,01 -22,83 Reysaş Lojistik 0,86 1,18 -32,81 Rhea Girişim 0,72 0,00 -35,71 Rodrigo Tekstil 1,74 2,96 -41,81 Royal Halı 0,90 -1,10 -1,10 RTA Laboratuvarları 1,73 0,00 -37,32 Sabancı Holding 8,05 1,64 -25,47 Safkar Ege Soğutmacılık 2,48 3,77 Salix Yatırım Holding 3,70 1,37 -52,56 Sanel Mühendislik 1,59 16,06 -7,02 Sanifoam Sünger 1,44 1,41 -14,29 Sanko Pazarlama 2,59 -1,89 -8,16 Saray Matbaacılık 1,03 -1,90 -3,74 Sarkuysan 3,15 -0,94 0,49 Sasa Polyester 9,58 -0,21 22,29 Say Reklamcılık 1,17 0,00 -29,94 Sekuro Plastik 5,28 -2,40 -38,60 Selçuk Ecza Deposu 3,80 2,15 8,50 Selçuk Gıda 0,40 0,00 42,86 Senkron Güvenlik 1,64 -3,53 -11,83 Serve Kırtasiye 1,50 0,00 141,94 Servet GMYO 2,65 -2,21 -12,83 Seyitler Kimya 7,38 -0,67 -17,82 Silverline Endüstri 1,37 3,01 -21,17 Sinpaş GMYO 0,57 0,00 -25,97 Soda Sanayii 5,87 -0,51 35,68 Sodaş Sodyum Sanayii 5,05 -0,59 48,15 Söktaş 1,71 1,79 3,01 Sönmez Filament 3,57 0,28 -13,98 Sönmez Pamuklu 3,68 0,00 -7,07 Sumaş Suni Tahta 5,89 -0,17 Şeker Fin. Kir. 2,41 0,84 -6,23 Şekerbank 1,16 -1,69 -36,61 Şişe Cam 4,58 -2,35 0,67 Şok Marketler 8,63 0,47 T. Halk Bankası 6,45 0,16 -40,17 T. Kalkınma Bank. 4,50 -4,05 -18,77 T.S.K.B. 0,85 0,00 -29,36 T.Tuborg 9,50 -1,04 -5,94 Taç Tarım Ürünleri 2,75 0,36 13,17 Tat Gıda 4,06 -0,25 -20,94 TAV Havalimanları 25,50 -1,47 18,83 Taze Kuru Gıda 6,82 -0,73 -16,32 Tek-Art Turizm 0,75 -2,60 -0,35 Tekfen Holding 18,39 -1,66 12,27 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,82 -0,62 -6,41 Temapol Polimer Plastik 3,92 0,26 -17,82 TGS Dış Ticaret 6,65 9,92 83,20 Tofaş Oto. Fab. 21,90 -1,08 -29,69 Torunlar GMYO 2,34 0,00 -28,45 Trabzon Liman 10,20 -0,97 Trabzonspor Sportif 1,33 0,00 -39,55 Trakya Cam 4,66 -1,27 4,64 Trend GMYO 1,27 0,00 TSKB GMYO 0,57 1,79 -21,92 Tuğçelik 2,43 -0,82 -23,58 Tukaş 1,70 2,41 -23,77 Turcas Petrol 1,62 -0,61 -35,56 Turkcell 11,51 2,77 -23,76 Tümosan Motor ve Traktör 5,32 -0,75 -29,91 Tüpraş 100,00 -1,67 -7,28 Türk Hava Yolları 16,08 1,13 2,49 Türk Prysmian Kablo 1,76 0,57 -29,69 Türk Telekom 4,82 2,34 -25,16 Türk Traktör 48,60 -0,41 -31,05 Türker Proje Gayrimenkul 30,42 0,73 -19,01 Ufuk Yatırım 1,65 -0,60 -46,25 Ulaşlar Turizm Yat. 1,35 0,75 -21,05 Ulusoy Elektrik 10,23 -0,78 9,65 Ulusoy Un Sanayi 1,91 -1,55 -31,29 Umpaş Holding 0,53 0,00 -15,87 Uşak Seramik 1,88 -1,05 -23,27 Utopya Turizm 3,16 0,32 -29,62 Uzertaş Boya 0,87 0,00 -23,68 Ülker Bisküvi 17,58 -0,23 -10,63 Ünye Çimento 4,06 -1,46 10,22 Vakıf Fin. Kir. 1,46 0,69 -9,84 Vakıf GMYO 1,82 1,68 -27,59 Vakıf Yat. Ort. 1,37 10,48 -3,52 Vakıflar Bankası 3,99 0,76 -41,06 Vakko Tekstil 2,84 -0,35 -3,56 Vanet Gıda 3,08 6,57 -3,75 Verusa Holding 21,12 2,62 -7,85 Verusaturk Girisim 3,23 -0,92 36,86 Vestel 8,37 0,00 10,57 Vestel Beyaz Eşya 10,57 0,28 24,65 Viking Kağıt 1,28 1,59 6,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,55 -2,52 -33,19 Yapı ve Kredi Bank. 2,11 -0,94 -24,55 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 0,00 -18,25 Yataş 4,39 -0,68 -45,71 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,45 0,69 38,12 Yeni Gimat GMYO 8,01 -0,37 -3,90 Yeşil GMYO 0,52 0,00 -17,46 Yeşil Yapı 0,59 0,00 -42,16 Yeşil Yatırım Holding 19,10 -0,98 19,38 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.910,90 0,64 5,91 Yonga Mobilya 6,96 2,05 133,07 Yünsa 9,26 16,04 105,78 Zorlu Enerji 1,48 -1,99 -6,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

