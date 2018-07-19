Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.213,20 -16,35 İş Bankası (B) 1.247,10 3,92 -0,26 İş Bankası (C) 4,77 -2,05 -28,59 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,68 -0,37 92,31 İş Girişim 1,70 0,59 -2,30 İş GMYO 0,90 2,27 -26,45 İş Y. Men. Değ. 2,10 -0,47 -1,52 İş Yat. Ort. 0,78 -1,27 -1,14 İşbir Holding 189,70 0,32 2,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 -7,14 -35,00 İttifak Holding 3,04 3,05 30,47 İz Hayvancılık Tarım 1,93 0,00 1,58 İzmir Demir Çelik 2,47 0,41 -23,77 İzmir Fırça 3,33 -0,60 -64,00 İzocam 22,74 -0,18 -13,99 Jantsa Jant Sanayi 25,60 0,79 -16,74 Kafein Yazılım 5,55 0,36 Kapital Yat. Holding 2,52 20,00 103,23 Kaplamin 3,63 1,97 -7,40 Kardemir (A) 3,24 0,31 9,83 Kardemir (B) 3,22 -0,31 9,90 Kardemir (D) 4,25 -1,16 32,40 Karel Elektronik 6,60 7,32 13,60 Karsan Otomotiv 1,64 0,61 5,13 Karsu Tekstil 1,20 0,84 -39,39 Karsusan Su Ürünleri San. 4,60 1,55 -7,07 Kartonsan 274,30 2,35 -1,42 Katmerciler Ekipman 8,74 -0,23 -26,92 Kent Gıda 130,70 -0,53 -4,25 Kerevitaş Gıda 2,33 -1,27 -45,45 Kervansaray Yat. Holding 0,36 2,86 2,86 Kiler GMYO 2,08 -0,95 -43,17 Kipa Ticaret 1,99 1,53 -22,87 Klimasan Klima 4,68 -0,43 -20,00 Koç Holding 13,05 3,57 -27,86 Konfrut Gıda 20,64 -1,43 44,34 Konya Çimento 186,50 1,03 -26,86 Kordsa Teknik Tekstil 7,25 5,84 -1,25 Koza Altın 41,06 2,55 7,49 Koza Madencilik 6,07 6,68 -5,75 Körfez GMYO 1,41 0,71 -15,06 Kristal Kola 1,66 10,67 -7,78 Kron Telekomünikasyon 9,88 -5,00 -46,59 Kuştur Kuşadası Turizm 11,01 15,78 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,85 1,06 -31,33 Kütahya Porselen 5,27 1,74 -26,50 Lider Faktoring 3,78 1,34 -7,22 Link Bilgisayar 9,42 -1,87 -33,94 Logo Yazılım 37,54 -0,90 -36,10 Lokman Hekim Sağlık 5,75 0,88 -6,66 Lüks Kadife 4,24 2,91 -9,98 Makina Takım 1,33 0,00 -33,50 Mardin Çimento 3,63 0,00 -5,71 Marka Yatırım Holding 0,89 5,95 -47,34 Marmaris Altınyunus 15,69 1,62 -17,42 Marshall 56,45 2,17 8,98 Martı GMYO 0,71 -1,39 -66,51 Martı Otel 0,80 0,00 -13,04 Mavi Giyim 33,72 4,72 -41,22 Mazhar Zorlu Holding 4,89 0,41 22,56 MCT Danışmanlık 31,22 4,91 420,33 Mega Polietilen 3,90 -4,88 242,11 Menderes Tekstil 0,72 2,86 -13,25 Merit Turizm 5,94 -4,04 0,85 Merko Gıda 0,84 -1,18 -36,84 Metal Gayrimenkul 1,10 -1,79 -15,38 Metemtur Otelcilik 1,29 0,78 -12,84 Metro Holding 0,96 1,05 -3,03 Metro Petrol ve Tesisleri 1,84 1,10 -33,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,26 -0,79 -41,40 Migros Ticaret 18,80 1,08 -31,79 Milpa 1,70 3,03 -21,30 Mistral GMYO 2,53 0,00 -31,53 MLP Sağlık 12,76 1,19 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,20 4,35 -13,67 Mondi Tire Kutsan 1,67 1,21 -7,73 Net Holding 1,70 0,00 -23,08 Netaş Telekom. 9,47 1,50 -40,21 Niğbaş Niğde Beton 0,99 3,13 5,32 Nuh Çimento 8,93 0,79 -1,95 Nurol GMYO 3,45 -0,29 -27,37 Odaş Elektrik 4,90 0,00 -18,33 Olmuksan-IP 3,89 -0,77 -14,95 Orge Enerji Elektrik 2,62 0,00 -35,21 Orma Orman Mahsulleri 1,02 3,03 -9,73 Osmanlı Menkul 2,60 0,00 -17,20 Ostim Endüstriyel Yat 1,27 0,00 -22,09 Otokar 69,95 0,07 -42,05 Oyak Yat. Ort. 0,84 0,00 -15,16 Oylum Sınai Yatırımlar 1,25 0,00 -26,47 Özak GMYO 2,40 0,42 2,56 Özbal Çelik Boru 2,25 -5,46 -16,40 Özderici GMYO 5,45 0,74 427,33 Özerden Plastik 3,14 1,29 13,93 Panora GMYO 4,52 0,67 2,34 Park Elek.Madencilik 3,07 -0,32 -26,38 Parsan 14,40 0,14 23,08 Pegasus 27,18 0,00 -19,59 Peker GMYO 6,28 2,28 Penguen Gıda 1,44 0,70 -35,43 Pera GMYO 0,57 5,56 -35,23 Pergamon Dış Ticaret 5,95 1,02 55,36 Petkim 4,31 -1,60 -35,78 Petrokent Turizm 54,65 15,10 Pınar Et Ve Un 7,23 0,28 -21,46 Pınar Su 1,51 0,00 -16,11 Pınar Süt 8,93 -0,45 -26,29 Plastikkart 2,15 1,90 -25,61 Polisan Holding 7,10 0,14 -17,82 Politeknik Metal 38,40 -0,21 15,32 Prizma Press Matbaacılık 1,66 0,61 2,47 QNB Finans Fin. Kir. 4,10 1,49 5,13 QNB Finansbank 4,43 -1,34 -18,90 Ral Yatırım Holding 1,87 -4,10 14,72 Ray Sigorta 1,11 3,74 -38,67 Reysaş GMYO 1,00 2,04 -21,26 Reysaş Lojistik 0,88 2,33 -31,25 Rhea Girişim 0,72 0,00 -35,71 Rodrigo Tekstil 1,71 -1,72 -42,81 Royal Halı 0,92 2,22 1,10 RTA Laboratuvarları 1,73 0,00 -37,32 Sabancı Holding 8,18 1,61 -24,27 Safkar Ege Soğutmacılık 2,43 -2,02 Salix Yatırım Holding 3,72 0,54 -52,31 Sanel Mühendislik 1,54 -3,14 -9,94 Sanifoam Sünger 1,45 0,69 -13,69 Sanko Pazarlama 2,63 1,54 -6,74 Saray Matbaacılık 1,05 1,94 -1,87 Sarkuysan 3,17 0,63 1,13 Sasa Polyester 9,64 0,63 23,05 Say Reklamcılık 1,17 0,00 -29,94 Sekuro Plastik 5,35 1,33 -37,79 Selçuk Ecza Deposu 3,74 -1,58 6,79 Selçuk Gıda 0,40 0,00 42,86 Senkron Güvenlik 1,58 -3,66 -15,05 Serve Kırtasiye 1,56 4,00 151,61 Servet GMYO 2,68 1,13 -11,84 Seyitler Kimya 7,38 0,00 -17,82 Silverline Endüstri 1,38 0,73 -20,59 Sinpaş GMYO 0,57 0,00 -25,97 Soda Sanayii 5,75 -2,04 32,91 Sodaş Sodyum Sanayii 4,95 -1,98 45,22 Söktaş 1,71 0,00 3,01 Sönmez Filament 3,58 0,28 -13,73 Sönmez Pamuklu 3,67 -0,27 -7,32 Sumaş Suni Tahta 6,10 3,57 Şeker Fin. Kir. 2,52 4,56 -1,95 Şekerbank 1,18 1,72 -35,52 Şişe Cam 4,72 3,06 3,75 Şok Marketler 8,45 -2,09 T. Halk Bankası 6,40 -0,78 -40,63 T. Kalkınma Bank. 4,43 -1,56 -20,04 T.S.K.B. 0,85 0,00 -29,36 T.Tuborg 9,73 2,42 -3,66 Taç Tarım Ürünleri 2,77 0,73 13,99 Tat Gıda 4,10 0,99 -20,16 TAV Havalimanları 27,20 6,67 26,75 Taze Kuru Gıda 6,87 0,73 -15,71 Tek-Art Turizm 0,82 9,33 8,95 Tekfen Holding 18,47 0,44 12,76 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,76 -1,24 -7,57 Temapol Polimer Plastik 3,93 0,26 -17,61 TGS Dış Ticaret 6,53 -1,80 79,89 Tofaş Oto. Fab. 22,08 0,82 -29,11 Torunlar GMYO 2,36 0,85 -27,84 Trabzon Liman 10,25 0,49 Trabzonspor Sportif 1,34 0,75 -39,09 Trakya Cam 4,60 -1,29 3,29 Trend GMYO 1,27 0,00 TSKB GMYO 0,58 1,75 -20,55 Tuğçelik 2,51 3,29 -21,07 Tukaş 1,69 -0,59 -24,22 Turcas Petrol 1,65 1,85 -34,37 Turkcell 11,47 -0,35 -24,02 Tümosan Motor ve Traktör 5,37 0,94 -29,25 Tüpraş 99,80 -0,20 -7,47 Türk Hava Yolları 16,07 -0,06 2,42 Türk Prysmian Kablo 1,79 1,70 -28,49 Türk Telekom 4,86 0,83 -24,53 Türk Traktör 48,70 0,21 -30,91 Türker Proje Gayrimenkul 29,98 -1,45 -20,18 Ufuk Yatırım 1,63 -1,21 -46,91 Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 1,48 -19,88 Ulusoy Elektrik 10,35 1,17 10,93 Ulusoy Un Sanayi 1,93 1,05 -30,58 Umpaş Holding 0,53 0,00 -15,87 Uşak Seramik 1,90 1,06 -22,45 Utopya Turizm 3,11 -1,58 -30,73 Uzertaş Boya 0,90 3,45 -21,05 Ülker Bisküvi 17,90 1,82 -9,00 Ünye Çimento 4,04 -0,49 9,68 Vakıf Fin. Kir. 1,48 1,37 -8,61 Vakıf GMYO 1,83 0,55 -27,19 Vakıf Yat. Ort. 1,37 0,00 -3,52 Vakıflar Bankası 3,95 -1,00 -41,65 Vakko Tekstil 2,87 1,06 -2,55 Vanet Gıda 2,96 -3,90 -7,50 Verusa Holding 21,40 1,33 -6,63 Verusaturk Girisim 3,31 2,48 40,25 Vestel 8,36 -0,12 10,44 Vestel Beyaz Eşya 10,50 -0,66 23,82 Viking Kağıt 1,30 1,56 8,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,56 0,65 -32,76 Yapı ve Kredi Bank. 2,11 0,00 -24,55 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,99 -0,50 -18,66 Yataş 4,53 3,19 -43,98 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,47 1,38 40,03 Yeni Gimat GMYO 8,00 -0,12 -4,02 Yeşil GMYO 0,52 0,00 -17,46 Yeşil Yapı 0,61 3,39 -40,20 Yeşil Yatırım Holding 22,90 19,90 43,12 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.910,90 0,00 5,91 Yonga Mobilya 6,90 -0,86 131,06 Yünsa 9,38 1,30 108,44 Zorlu Enerji 1,47 -0,68 -6,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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