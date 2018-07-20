Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.213,20 -16,35 İş Bankası (B) 1.247,10 -0,26 İş Bankası (C) 4,93 3,35 -26,19 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,66 -0,75 90,88 İş Girişim 1,72 1,18 -1,15 İş GMYO 0,92 2,22 -24,81 İş Y. Men. Değ. 2,10 0,00 -1,52 İş Yat. Ort. 0,80 2,56 1,39 İşbir Holding 187,00 -1,42 1,03 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 3,85 -32,50 İttifak Holding 3,14 3,29 34,76 İz Hayvancılık Tarım 1,92 -0,52 1,05 İzmir Demir Çelik 2,50 1,21 -22,84 İzmir Fırça 3,32 -0,30 -64,11 İzocam 22,80 0,26 -13,77 Jantsa Jant Sanayi 25,70 0,39 -16,42 Kafein Yazılım 5,80 4,50 Kapital Yat. Holding 2,55 1,19 105,65 Kaplamin 3,60 -0,83 -8,16 Kardemir (A) 3,19 -1,54 8,14 Kardemir (B) 3,19 -0,93 8,87 Kardemir (D) 4,16 -2,12 29,60 Karel Elektronik 6,44 -2,42 10,84 Karsan Otomotiv 1,65 0,61 5,77 Karsu Tekstil 1,21 0,83 -38,89 Karsusan Su Ürünleri San. 4,95 7,61 0,00 Kartonsan 274,10 -0,07 -1,49 Katmerciler Ekipman 8,77 0,34 -26,67 Kent Gıda 133,00 1,76 -2,56 Kerevitaş Gıda 2,43 4,29 -43,10 Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86 Kiler GMYO 2,29 10,10 -37,43 Kipa Ticaret 2,38 19,60 -7,75 Klimasan Klima 4,74 1,28 -18,97 Koç Holding 13,06 0,08 -27,80 Konfrut Gıda 20,94 1,45 46,43 Konya Çimento 190,00 1,88 -25,49 Kordsa Teknik Tekstil 7,27 0,28 -0,98 Koza Altın 41,22 0,39 7,91 Koza Madencilik 6,03 -0,66 -6,37 Körfez GMYO 1,44 2,13 -13,25 Kristal Kola 1,63 -1,81 -9,44 Kron Telekomünikasyon 10,59 7,19 -42,76 Kuştur Kuşadası Turizm 11,01 15,78 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,92 2,46 -29,64 Kütahya Porselen 5,32 0,95 -25,80 Lider Faktoring 3,79 0,26 -6,97 Link Bilgisayar 9,95 5,63 -30,22 Logo Yazılım 37,96 1,12 -35,39 Lokman Hekim Sağlık 5,87 2,09 -4,71 Lüks Kadife 4,28 0,94 -9,13 Makina Takım 1,35 1,50 -32,50 Mardin Çimento 3,65 0,55 -5,19 Marka Yatırım Holding 0,88 -1,12 -47,93 Marmaris Altınyunus 15,73 0,25 -17,21 Marshall 57,20 1,33 10,42 Martı GMYO 0,72 1,41 -66,04 Martı Otel 0,79 -1,25 -14,13 Mavi Giyim 33,74 0,06 -41,18 Mazhar Zorlu Holding 4,89 0,00 22,56 MCT Danışmanlık 30,88 -1,09 414,67 Mega Polietilen 3,97 1,79 248,25 Menderes Tekstil 0,74 2,78 -10,84 Merit Turizm 5,60 -5,72 -4,92 Merko Gıda 0,86 2,38 -35,34 Metal Gayrimenkul 1,10 0,00 -15,38 Metemtur Otelcilik 1,27 -1,55 -14,19 Metro Holding 0,96 0,00 -3,03 Metro Petrol ve Tesisleri 1,84 0,00 -33,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,27 0,79 -40,93 Migros Ticaret 19,10 1,60 -30,70 Milpa 1,68 -1,18 -22,22 Mistral GMYO 2,54 0,40 -31,26 MLP Sağlık 12,79 0,24 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,20 0,00 -13,67 Mondi Tire Kutsan 1,68 0,60 -7,18 Net Holding 1,72 1,18 -22,17 Netaş Telekom. 9,55 0,84 -39,71 Niğbaş Niğde Beton 0,97 -2,02 3,19 Nuh Çimento 8,94 0,11 -1,84 Nurol GMYO 3,50 1,45 -26,32 Odaş Elektrik 4,90 0,00 -18,33 Olmuksan-IP 4,00 2,83 -12,55 Orge Enerji Elektrik 2,67 1,91 -33,98 Orma Orman Mahsulleri 1,10 7,84 -2,65 Osmanlı Menkul 2,64 1,54 -15,92 Ostim Endüstriyel Yat 1,29 1,57 -20,86 Otokar 70,60 0,93 -41,51 Oyak Yat. Ort. 0,85 1,19 -14,15 Oylum Sınai Yatırımlar 1,27 1,60 -25,29 Özak GMYO 2,43 1,25 3,85 Özbal Çelik Boru 2,22 -1,33 -17,51 Özderici GMYO 5,22 -4,22 405,08 Özerden Plastik 3,10 -1,27 12,48 Panora GMYO 4,63 2,43 4,83 Park Elek.Madencilik 3,12 1,63 -25,18 Parsan 14,55 1,04 24,36 Pegasus 27,20 0,07 -19,53 Peker GMYO 7,10 13,06 Penguen Gıda 1,48 2,78 -33,63 Pera GMYO 0,57 0,00 -35,23 Pergamon Dış Ticaret 5,99 0,67 56,40 Petkim 4,34 0,70 -35,33 Petrokent Turizm 54,00 -1,19 13,73 Pınar Et Ve Un 7,25 0,28 -21,24 Pınar Su 1,54 1,99 -14,44 Pınar Süt 8,98 0,56 -25,88 Plastikkart 2,22 3,26 -23,18 Polisan Holding 7,16 0,85 -17,13 Politeknik Metal 38,30 -0,26 15,02 Prizma Press Matbaacılık 1,68 1,20 3,70 QNB Finans Fin. Kir. 4,00 -2,44 2,56 QNB Finansbank 4,44 0,23 -18,72 Ral Yatırım Holding 1,87 0,00 14,72 Ray Sigorta 1,12 0,90 -38,12 Reysaş GMYO 1,03 3,00 -18,90 Reysaş Lojistik 0,90 2,27 -29,69 Rhea Girişim 0,71 -1,39 -36,61 Rodrigo Tekstil 1,72 0,58 -42,47 Royal Halı 0,87 -5,43 -4,40 RTA Laboratuvarları 1,79 3,47 -35,14 Sabancı Holding 8,18 0,00 -24,27 Safkar Ege Soğutmacılık 2,37 -2,47 Salix Yatırım Holding 3,79 1,88 -51,41 Sanel Mühendislik 1,49 -3,25 -12,87 Sanifoam Sünger 1,45 0,00 -13,69 Sanko Pazarlama 2,62 -0,38 -7,10 Saray Matbaacılık 1,15 9,52 7,48 Sarkuysan 3,20 0,95 2,09 Sasa Polyester 10,44 8,30 33,26 Say Reklamcılık 1,19 1,71 -28,74 Sekuro Plastik 5,34 -0,19 -37,91 Selçuk Ecza Deposu 3,79 1,34 8,22 Selçuk Gıda 0,40 0,00 42,86 Senkron Güvenlik 1,60 1,27 -13,98 Serve Kırtasiye 1,56 0,00 151,61 Servet GMYO 3,03 13,06 -0,33 Seyitler Kimya 7,38 0,00 -17,82 Silverline Endüstri 1,37 -0,72 -21,17 Sinpaş GMYO 0,58 1,75 -24,68 Soda Sanayii 5,80 0,87 34,06 Sodaş Sodyum Sanayii 4,90 -1,01 43,75 Söktaş 1,70 -0,58 2,41 Sönmez Filament 3,53 -1,40 -14,94 Sönmez Pamuklu 3,69 0,54 -6,82 Sumaş Suni Tahta 6,20 1,64 Şeker Fin. Kir. 2,48 -1,59 -3,50 Şekerbank 1,20 1,69 -34,43 Şişe Cam 4,70 -0,42 3,31 Şok Marketler 8,47 0,24 T. Halk Bankası 6,55 2,34 -39,24 T. Kalkınma Bank. 4,55 2,71 -17,87 T.S.K.B. 0,89 4,71 -26,03 T.Tuborg 9,69 -0,41 -4,06 Taç Tarım Ürünleri 2,79 0,72 14,81 Tat Gıda 4,16 1,46 -18,99 TAV Havalimanları 26,44 -2,79 23,21 Taze Kuru Gıda 7,14 3,93 -12,39 Tek-Art Turizm 0,83 1,22 10,28 Tekfen Holding 18,45 -0,11 12,64 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,87 2,31 -5,44 Temapol Polimer Plastik 3,91 -0,51 -18,03 TGS Dış Ticaret 6,61 1,23 82,09 Tofaş Oto. Fab. 22,10 0,09 -29,05 Torunlar GMYO 2,39 1,27 -26,92 Trabzon Liman 10,35 0,98 Trabzonspor Sportif 1,34 0,00 -39,09 Trakya Cam 4,70 2,17 5,54 Trend GMYO 1,27 0,00 TSKB GMYO 0,58 0,00 -20,55 Tuğçelik 2,51 0,00 -21,07 Tukaş 1,71 1,18 -23,32 Turcas Petrol 1,76 6,67 -29,99 Turkcell 11,80 2,88 -21,83 Tümosan Motor ve Traktör 5,49 2,23 -27,67 Tüpraş 103,90 4,11 -3,66 Türk Hava Yolları 16,06 -0,06 2,36 Türk Prysmian Kablo 1,79 0,00 -28,49 Türk Telekom 5,10 4,94 -20,81 Türk Traktör 49,00 0,62 -30,48 Türker Proje Gayrimenkul 30,16 0,60 -19,70 Ufuk Yatırım 1,72 5,52 -43,97 Ulaşlar Turizm Yat. 1,40 2,19 -18,13 Ulusoy Elektrik 11,03 6,57 18,22 Ulusoy Un Sanayi 1,96 1,55 -29,50 Umpaş Holding 0,52 -1,89 -17,46 Uşak Seramik 1,92 1,05 -21,63 Utopya Turizm 3,08 -0,96 -31,40 Uzertaş Boya 0,90 0,00 -21,05 Ülker Bisküvi 18,51 3,41 -5,90 Ünye Çimento 4,04 0,00 9,68 Vakıf Fin. Kir. 1,50 1,35 -7,37 Vakıf GMYO 1,86 1,64 -25,99 Vakıf Yat. Ort. 1,39 1,46 -2,11 Vakıflar Bankası 4,05 2,53 -40,18 Vakko Tekstil 3,06 6,62 3,91 Vanet Gıda 2,87 -3,04 -10,31 Verusa Holding 22,06 3,08 -3,75 Verusaturk Girisim 3,35 1,21 41,95 Vestel 8,42 0,72 11,23 Vestel Beyaz Eşya 11,00 4,76 29,72 Viking Kağıt 1,28 -1,54 6,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,58 1,28 -31,90 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 2,37 -22,77 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,99 0,00 -18,66 Yataş 4,62 1,99 -42,86 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,50 2,04 42,89 Yeni Gimat GMYO 8,06 0,75 -3,30 Yeşil GMYO 0,52 0,00 -17,46 Yeşil Yapı 0,59 -3,28 -42,16 Yeşil Yatırım Holding 22,38 -2,27 39,87 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.949,00 1,99 8,02 Yonga Mobilya 6,68 -3,19 123,69 Yünsa 9,37 -0,11 108,22 Zorlu Enerji 1,50 2,04 -5,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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