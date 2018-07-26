Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.213,20 -16,35 İş Bankası (B) 1.242,30 -0,38 -0,65 İş Bankası (C) 4,92 -1,60 -26,34 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,43 -1,62 74,37 İş Girişim 1,81 0,56 4,02 İş GMYO 0,93 -1,06 -24,00 İş Y. Men. Değ. 2,23 1,83 4,58 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 193,90 2,11 4,75 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 3,85 -32,50 İttifak Holding 3,01 -1,31 29,18 İz Hayvancılık Tarım 2,45 -5,04 28,95 İzmir Demir Çelik 2,42 -2,02 -25,31 İzmir Fırça 2,85 -11,49 -69,19 İzocam 23,08 -0,09 -12,71 Jantsa Jant Sanayi 26,64 0,00 -13,36 Kafein Yazılım 6,08 2,01 Kapital Yat. Holding 2,56 0,39 106,45 Kaplamin 3,57 -0,56 -8,93 Kardemir (A) 3,21 -1,83 8,81 Kardemir (B) 3,19 -2,15 8,87 Kardemir (D) 4,26 -1,62 32,71 Karel Elektronik 6,20 -2,82 6,71 Karsan Otomotiv 1,60 -3,03 2,56 Karsu Tekstil 1,20 0,00 -39,39 Karsusan Su Ürünleri San. 4,90 -2,78 -1,01 Kartonsan 270,40 -0,84 -2,82 Katmerciler Ekipman 8,78 -1,24 -26,59 Kent Gıda 134,70 0,75 -1,32 Kerevitaş Gıda 2,39 -3,63 -44,04 Kervansaray Yat. Holding 0,35 2,94 0,00 Kiler GMYO 2,21 -2,21 -39,62 Kipa Ticaret 2,38 0,00 -7,75 Klimasan Klima 4,72 -2,07 -19,32 Koç Holding 13,48 1,28 -25,48 Konfrut Gıda 21,50 0,09 50,35 Konya Çimento 187,50 -0,79 -26,47 Kordsa Teknik Tekstil 7,80 2,36 6,24 Koza Altın 41,92 -2,24 9,74 Koza Madencilik 6,18 -2,68 -4,04 Körfez GMYO 1,47 -2,65 -11,45 Kristal Kola 1,59 -2,45 -11,67 Kron Telekomünikasyon 11,82 5,91 -36,11 Kuştur Kuşadası Turizm 11,90 0,00 25,14 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,86 -1,72 -31,08 Kütahya Porselen 5,59 3,14 -22,04 Lider Faktoring 3,82 -1,55 -6,23 Link Bilgisayar 10,09 0,40 -29,24 Logo Yazılım 37,12 -1,54 -36,82 Lokman Hekim Sağlık 5,81 -3,17 -5,68 Lüks Kadife 4,25 -0,93 -9,77 Makina Takım 1,41 3,68 -29,50 Mardin Çimento 3,67 0,27 -4,67 Marka Yatırım Holding 0,88 -2,22 -47,93 Marmaris Altınyunus 16,05 1,26 -15,53 Marshall 57,25 0,70 10,52 Martı GMYO 0,72 -1,37 -66,04 Martı Otel 0,78 -1,27 -15,22 Mavi Giyim 35,82 1,07 -37,56 Mazhar Zorlu Holding 4,50 0,67 12,78 MCT Danışmanlık 24,48 -12,63 308,00 Mega Polietilen 3,65 -8,75 220,18 Menderes Tekstil 0,72 -1,37 -13,25 Merit Turizm 6,00 1,69 1,87 Merko Gıda 0,88 2,33 -33,83 Metal Gayrimenkul 1,09 -1,80 -16,15 Metemtur Otelcilik 1,32 -1,49 -10,81 Metro Holding 0,97 -2,02 -2,02 Metro Petrol ve Tesisleri 1,91 0,53 -30,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,27 -1,55 -40,93 Migros Ticaret 19,79 0,20 -28,19 Milpa 1,61 -1,23 -25,46 Mistral GMYO 2,49 0,00 -32,61 MLP Sağlık 13,20 -1,05 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,10 -5,17 -20,86 Mondi Tire Kutsan 1,70 2,41 -6,08 Net Holding 1,72 0,00 -22,17 Netaş Telekom. 9,58 1,27 -39,52 Niğbaş Niğde Beton 0,95 -5,00 1,06 Nuh Çimento 8,98 1,01 -1,40 Nurol GMYO 3,51 -3,04 -26,11 Odaş Elektrik 5,13 -0,77 -14,50 Olmuksan-IP 3,90 -2,26 -14,73 Orge Enerji Elektrik 2,66 -0,75 -34,22 Orma Orman Mahsulleri 1,12 1,82 -0,88 Osmanlı Menkul 2,77 -0,36 -11,78 Ostim Endüstriyel Yat 1,30 -2,26 -20,25 Otokar 70,80 1,87 -41,35 Oyak Yat. Ort. 0,88 -1,12 -11,12 Oylum Sınai Yatırımlar 1,25 0,00 -26,47 Özak GMYO 2,37 -1,25 1,28 Özbal Çelik Boru 2,23 -1,76 -17,14 Özderici GMYO 5,20 3,17 403,14 Özerden Plastik 3,13 -0,95 13,57 Panora GMYO 4,56 0,88 3,25 Park Elek.Madencilik 3,02 -1,63 -27,58 Parsan 15,35 -0,71 31,20 Pegasus 28,72 -1,91 -15,03 Peker GMYO 6,89 -0,43 Penguen Gıda 1,51 -1,31 -32,29 Pera GMYO 0,57 -3,39 -35,23 Pergamon Dış Ticaret 5,95 -1,00 55,36 Petkim 4,35 -0,23 -35,19 Petrokent Turizm 52,00 0,10 9,52 Pınar Et Ve Un 7,41 1,93 -19,50 Pınar Su 1,53 -0,65 -15,00 Pınar Süt 9,04 -0,44 -25,38 Plastikkart 2,39 3,02 -17,30 Polisan Holding 6,92 -0,14 -19,91 Politeknik Metal 38,80 -0,51 16,52 Prizma Press Matbaacılık 1,65 -1,20 1,85 QNB Finans Fin. Kir. 4,00 -0,99 2,56 QNB Finansbank 5,40 -4,93 -1,15 Ral Yatırım Holding 1,88 0,53 15,34 Ray Sigorta 1,09 0,00 -39,78 Reysaş GMYO 0,99 -1,00 -22,05 Reysaş Lojistik 0,90 -1,10 -29,69 Rhea Girişim 0,72 1,41 -35,71 Rodrigo Tekstil 1,75 0,57 -41,47 Royal Halı 0,81 -2,41 -10,99 RTA Laboratuvarları 1,92 1,59 -30,43 Sabancı Holding 8,34 0,36 -22,79 Safkar Ege Soğutmacılık 2,50 2,88 Salix Yatırım Holding 3,65 0,00 -53,21 Sanel Mühendislik 1,62 -6,90 -5,26 Sanifoam Sünger 1,45 -1,36 -13,69 Sanko Pazarlama 2,65 -1,12 -6,03 Saray Matbaacılık 1,15 -1,71 7,48 Sarkuysan 3,21 -0,31 2,41 Sasa Polyester 11,60 0,35 48,07 Say Reklamcılık 1,24 0,00 -25,75 Sekuro Plastik 5,09 -2,49 -40,81 Selçuk Ecza Deposu 3,81 -1,55 8,79 Selçuk Gıda 0,40 -4,76 42,86 Senkron Güvenlik 1,75 0,00 -5,91 Serve Kırtasiye 1,46 -2,01 135,48 Servet GMYO 2,90 -1,36 -4,61 Seyitler Kimya 7,34 -3,42 -18,26 Silverline Endüstri 1,48 1,37 -14,84 Sinpaş GMYO 0,56 -3,45 -27,27 Soda Sanayii 6,19 2,31 43,08 Sodaş Sodyum Sanayii 5,04 -0,59 47,86 Söktaş 1,58 -2,47 -4,82 Sönmez Filament 3,65 -0,54 -12,05 Sönmez Pamuklu 3,74 -1,32 -5,56 Sumaş Suni Tahta 5,70 -3,23 Şeker Fin. Kir. 2,44 -0,81 -5,06 Şekerbank 1,21 -1,63 -33,88 Şişe Cam 4,80 -1,23 5,51 Şok Marketler 8,79 0,92 T. Halk Bankası 6,89 -3,23 -36,09 T. Kalkınma Bank. 4,57 -0,65 -17,51 T.S.K.B. 0,88 -1,12 -26,86 T.Tuborg 9,64 -0,41 -2,73 Taç Tarım Ürünleri 2,75 -0,72 13,17 Tat Gıda 4,08 -1,21 -20,55 TAV Havalimanları 27,90 0,50 30,01 Taze Kuru Gıda 7,19 0,56 -11,78 Tek-Art Turizm 0,94 6,82 24,90 Tekfen Holding 18,32 -3,07 11,84 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,81 -1,64 -6,60 Temapol Polimer Plastik 3,69 -0,81 -22,64 TGS Dış Ticaret 6,50 1,56 79,06 Tofaş Oto. Fab. 22,02 2,32 -29,30 Torunlar GMYO 2,42 0,00 -26,00 Trabzon Liman 10,74 0,37 Trabzonspor Sportif 1,32 -0,75 -40,00 Trakya Cam 4,87 0,00 9,36 Trend GMYO 1,33 3,91 TSKB GMYO 0,58 -1,69 -20,55 Tuğçelik 2,60 -1,89 -18,24 Tukaş 1,66 -1,19 -25,56 Turcas Petrol 1,71 -3,39 -31,98 Turkcell 12,30 5,22 -18,52 Tümosan Motor ve Traktör 5,49 -0,54 -27,67 Tüpraş 105,40 0,00 -2,27 Türk Hava Yolları 16,45 -3,91 4,84 Türk Prysmian Kablo 1,93 6,04 -22,90 Türk Telekom 4,87 -1,42 -24,38 Türk Traktör 50,35 -0,10 -28,57 Türker Proje Gayrimenkul 32,12 -0,68 -14,48 Ufuk Yatırım 1,63 -0,61 -46,91 Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 -0,72 -19,88 Ulusoy Elektrik 11,60 0,87 24,33 Ulusoy Un Sanayi 2,00 -3,38 -28,06 Umpaş Holding 0,52 1,96 -17,46 Uşak Seramik 1,94 0,00 -20,82 Utopya Turizm 3,04 -0,98 -32,29 Uzertaş Boya 0,88 0,00 -22,81 Ülker Bisküvi 17,50 0,00 -11,03 Ünye Çimento 4,15 1,22 12,66 Vakıf Fin. Kir. 1,47 -2,00 -9,23 Vakıf GMYO 1,85 -0,54 -26,39 Vakıf Yat. Ort. 1,37 0,00 -3,52 Vakıflar Bankası 4,09 -1,45 -39,59 Vakko Tekstil 2,95 -3,91 0,17 Vanet Gıda 2,75 -1,79 -14,06 Verusa Holding 23,22 1,13 1,31 Verusaturk Girisim 3,47 1,76 47,03 Vestel 8,60 0,12 13,61 Vestel Beyaz Eşya 10,67 0,19 25,83 Viking Kağıt 1,31 -0,76 9,17 Yapı Kredi Koray GMYO 1,54 -1,28 -33,62 Yapı ve Kredi Bank. 2,08 -1,89 -25,63 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,98 -1,49 -19,06 Yataş 4,40 -2,65 -45,58 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,44 -3,36 37,17 Yeni Gimat GMYO 8,00 -0,50 -4,02 Yeşil GMYO 0,51 0,00 -19,05 Yeşil Yapı 0,58 -3,33 -43,14 Yeşil Yatırım Holding 22,52 -4,98 40,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.921,20 -1,47 6,48 Yonga Mobilya 6,82 0,15 128,38 Yünsa 9,36 -2,90 108,00 Zorlu Enerji 1,50 -1,32 -5,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

