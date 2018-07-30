Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.213,20 -16,35 İş Bankası (B) 1.220,00 -1,59 -2,43 İş Bankası (C) 4,95 0,41 -25,89 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,41 -0,82 72,94 İş Girişim 1,80 -1,10 3,45 İş GMYO 0,99 4,21 -19,09 İş Y. Men. Değ. 2,13 -6,17 -0,11 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 189,70 -0,16 2,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 3,85 -32,50 İttifak Holding 3,00 0,00 28,76 İz Hayvancılık Tarım 2,56 -1,92 34,74 İzmir Demir Çelik 2,44 0,83 -24,69 İzmir Fırça 2,60 -5,11 -71,89 İzocam 22,86 -0,95 -13,54 Jantsa Jant Sanayi 26,78 2,45 -12,91 Kafein Yazılım 6,10 -2,24 Kapital Yat. Holding 2,39 -4,02 92,74 Kaplamin 3,62 0,84 -7,65 Kardemir (A) 3,21 -0,31 8,81 Kardemir (B) 3,21 0,63 9,56 Kardemir (D) 4,33 1,41 34,89 Karel Elektronik 6,14 -0,97 5,68 Karsan Otomotiv 1,60 0,63 2,56 Karsu Tekstil 1,20 2,56 -39,39 Karsusan Su Ürünleri San. 5,03 -0,20 1,62 Kartonsan 279,90 2,23 0,59 Katmerciler Ekipman 8,81 0,34 -26,34 Kent Gıda 137,50 -2,41 0,73 Kerevitaş Gıda 2,34 -1,27 -45,21 Kervansaray Yat. Holding 0,34 0,00 -2,86 Kiler GMYO 2,23 0,90 -39,07 Kipa Ticaret 2,44 1,67 -5,43 Klimasan Klima 4,70 0,43 -19,66 Koç Holding 13,51 0,30 -25,31 Konfrut Gıda 24,22 8,13 69,37 Konya Çimento 189,80 0,90 -25,57 Kordsa Teknik Tekstil 7,67 -0,65 4,47 Koza Altın 41,32 -1,53 8,17 Koza Madencilik 6,09 -0,98 -5,43 Körfez GMYO 1,46 -2,67 -12,05 Kristal Kola 1,68 0,60 -6,67 Kron Telekomünikasyon 11,57 -0,43 -37,46 Kuştur Kuşadası Turizm 11,42 -8,20 20,09 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,88 0,00 -30,60 Kütahya Porselen 5,87 5,20 -18,13 Lider Faktoring 3,81 0,00 -6,48 Link Bilgisayar 9,98 -0,30 -30,01 Logo Yazılım 37,18 -0,05 -36,71 Lokman Hekim Sağlık 5,72 -1,55 -7,14 Lüks Kadife 4,26 0,00 -9,55 Makina Takım 1,35 -2,17 -32,50 Mardin Çimento 3,73 1,08 -3,11 Marka Yatırım Holding 0,88 -1,12 -47,93 Marmaris Altınyunus 17,31 7,32 -8,89 Marshall 57,40 0,26 10,81 Martı GMYO 0,72 0,00 -66,04 Martı Otel 0,79 1,28 -14,13 Mavi Giyim 36,26 -0,11 -36,79 Mazhar Zorlu Holding 4,14 -2,82 3,76 MCT Danışmanlık 16,54 -15,57 175,67 Mega Polietilen 3,78 2,16 231,58 Menderes Tekstil 0,72 0,00 -13,25 Merit Turizm 7,00 16,67 18,85 Merko Gıda 0,87 0,00 -34,59 Metal Gayrimenkul 1,09 0,93 -16,15 Metemtur Otelcilik 1,34 3,08 -9,46 Metro Holding 0,96 0,00 -3,03 Metro Petrol ve Tesisleri 1,90 0,00 -30,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,25 0,81 -41,86 Migros Ticaret 19,46 -1,67 -29,39 Milpa 1,60 -0,62 -25,93 Mistral GMYO 2,44 -0,41 -33,96 MLP Sağlık 13,91 5,06 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,28 14,29 -7,91 Mondi Tire Kutsan 1,82 4,00 0,55 Net Holding 1,73 0,00 -21,72 Netaş Telekom. 9,61 0,31 -39,33 Niğbaş Niğde Beton 0,93 -1,06 -1,06 Nuh Çimento 8,96 0,22 -1,62 Nurol GMYO 3,50 0,86 -26,32 Odaş Elektrik 5,51 1,66 -8,17 Olmuksan-IP 4,01 2,04 -12,33 Orge Enerji Elektrik 2,68 0,75 -33,73 Orma Orman Mahsulleri 1,03 -5,50 -8,85 Osmanlı Menkul 2,78 0,72 -11,46 Ostim Endüstriyel Yat 1,35 1,50 -17,18 Otokar 73,45 3,89 -39,15 Oyak Yat. Ort. 0,89 0,00 -10,11 Oylum Sınai Yatırımlar 1,24 0,00 -27,06 Özak GMYO 2,38 0,42 1,71 Özbal Çelik Boru 2,35 1,73 -12,68 Özderici GMYO 5,16 -0,39 399,27 Özerden Plastik 3,21 -0,31 16,47 Panora GMYO 4,50 -1,10 1,89 Park Elek.Madencilik 3,02 0,67 -27,58 Parsan 15,00 -2,72 28,21 Pegasus 28,70 -1,71 -15,09 Peker GMYO 7,16 1,13 Penguen Gıda 1,54 0,65 -30,94 Pera GMYO 0,56 -1,75 -36,36 Pergamon Dış Ticaret 6,22 3,32 62,41 Petkim 4,53 2,95 -32,50 Petrokent Turizm 52,05 9,63 Pınar Et Ve Un 7,53 0,13 -18,20 Pınar Su 1,54 0,65 -14,44 Pınar Süt 9,03 -0,22 -25,47 Plastikkart 2,42 2,54 -16,26 Polisan Holding 6,94 -0,29 -19,68 Politeknik Metal 39,70 1,85 19,22 Prizma Press Matbaacılık 1,64 -0,61 1,23 QNB Finans Fin. Kir. 3,99 -0,25 2,31 QNB Finansbank 5,39 -3,75 -1,33 Ral Yatırım Holding 1,86 -0,53 14,11 Ray Sigorta 1,09 0,00 -39,78 Reysaş GMYO 1,00 0,00 -21,26 Reysaş Lojistik 0,90 0,00 -29,69 Rhea Girişim 0,71 0,00 -36,61 Rodrigo Tekstil 1,74 0,58 -41,81 Royal Halı 0,82 2,50 -9,89 RTA Laboratuvarları 1,93 0,52 -30,07 Sabancı Holding 8,43 -0,82 -21,95 Safkar Ege Soğutmacılık 2,45 -3,54 Salix Yatırım Holding 3,70 -5,13 -52,56 Sanel Mühendislik 1,56 0,00 -8,77 Sanifoam Sünger 1,47 1,38 -12,50 Sanko Pazarlama 2,72 2,64 -3,55 Saray Matbaacılık 1,15 0,88 7,48 Sarkuysan 3,24 -0,31 3,37 Sasa Polyester 9,94 -16,89 26,88 Say Reklamcılık 1,26 1,61 -24,55 Sekuro Plastik 4,96 -1,98 -42,33 Selçuk Ecza Deposu 3,89 1,83 11,07 Selçuk Gıda 0,40 -2,44 42,86 Senkron Güvenlik 1,80 1,12 -3,23 Serve Kırtasiye 1,49 -0,67 140,32 Servet GMYO 2,98 -1,32 -1,97 Seyitler Kimya 7,47 1,49 -16,82 Silverline Endüstri 1,54 2,67 -11,39 Sinpaş GMYO 0,56 0,00 -27,27 Soda Sanayii 6,33 -0,47 46,31 Sodaş Sodyum Sanayii 5,03 -0,20 47,57 Söktaş 1,60 0,63 -3,61 Sönmez Filament 3,80 2,43 -8,43 Sönmez Pamuklu 3,95 5,90 -0,25 Sumaş Suni Tahta 6,25 7,76 Şeker Fin. Kir. 2,43 -1,22 -5,45 Şekerbank 1,25 0,00 -31,69 Şişe Cam 5,08 3,46 11,66 Şok Marketler 8,95 0,45 T. Halk Bankası 6,89 0,88 -36,09 T. Kalkınma Bank. 4,58 -0,43 -17,33 T.S.K.B. 0,86 -1,15 -28,53 T.Tuborg 9,55 0,32 -3,64 Taç Tarım Ürünleri 2,64 -3,65 8,64 Tat Gıda 4,09 -0,73 -20,35 TAV Havalimanları 30,10 -1,63 40,26 Taze Kuru Gıda 7,57 -1,30 -7,12 Tek-Art Turizm 1,03 5,10 36,86 Tekfen Holding 18,64 1,58 13,80 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,92 0,20 -4,47 Temapol Polimer Plastik 3,63 -0,55 -23,90 TGS Dış Ticaret 6,85 5,38 88,71 Tofaş Oto. Fab. 22,78 2,06 -26,86 Torunlar GMYO 2,40 -0,41 -26,61 Trabzon Liman 10,94 2,34 Trabzonspor Sportif 1,36 1,49 -38,18 Trakya Cam 5,03 1,82 12,95 Trend GMYO 1,28 -1,54 TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92 Tuğçelik 2,64 3,13 -16,98 Tukaş 1,64 0,00 -26,46 Turcas Petrol 1,79 2,87 -28,80 Turkcell 12,58 1,29 -16,67 Tümosan Motor ve Traktör 5,61 0,90 -26,09 Tüpraş 106,10 0,19 -1,62 Türk Hava Yolları 16,79 0,54 7,01 Türk Prysmian Kablo 1,93 -2,03 -22,90 Türk Telekom 4,78 0,00 -25,78 Türk Traktör 51,25 1,59 -27,29 Türker Proje Gayrimenkul 33,60 4,28 -10,54 Ufuk Yatırım 1,60 -3,61 -47,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 1,48 -19,88 Ulusoy Elektrik 11,36 -1,22 21,76 Ulusoy Un Sanayi 2,01 0,50 -27,70 Umpaş Holding 0,51 -1,92 -19,05 Uşak Seramik 1,93 -0,52 -21,22 Utopya Turizm 3,01 -1,31 -32,96 Uzertaş Boya 0,85 -2,30 -25,44 Ülker Bisküvi 17,68 1,49 -10,12 Ünye Çimento 4,18 0,48 13,48 Vakıf Fin. Kir. 1,51 0,00 -6,76 Vakıf GMYO 1,86 0,54 -25,99 Vakıf Yat. Ort. 1,49 4,20 4,93 Vakıflar Bankası 4,02 0,00 -40,62 Vakko Tekstil 3,14 6,44 6,62 Vanet Gıda 2,76 0,36 -13,75 Verusa Holding 23,82 2,50 3,93 Verusaturk Girisim 3,74 3,03 58,47 Vestel 9,18 6,25 21,27 Vestel Beyaz Eşya 10,87 2,16 28,18 Viking Kağıt 1,27 0,00 5,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,55 -0,64 -33,19 Yapı ve Kredi Bank. 2,10 0,96 -24,91 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,03 0,50 -17,02 Yataş 4,38 -1,35 -45,83 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,44 -0,69 37,17 Yeni Gimat GMYO 8,01 -0,50 -3,90 Yeşil GMYO 0,50 0,00 -20,63 Yeşil Yapı 0,58 0,00 -43,14 Yeşil Yatırım Holding 22,12 1,84 38,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.980,00 3,06 9,74 Yonga Mobilya 6,96 -0,57 133,07 Yünsa 9,34 -2,20 107,56 Zorlu Enerji 1,53 2,00 -3,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

