Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.213,20 -16,35 İş Bankası (B) 1.220,00 0,00 -2,43 İş Bankası (C) 4,90 -2,39 -26,64 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 0,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,33 -4,51 67,20 İş Girişim 1,65 -11,76 -5,17 İş GMYO 0,92 -5,15 -24,81 İş Y. Men. Değ. 2,10 -0,94 -1,52 İş Yat. Ort. 0,78 0,00 -1,14 İşbir Holding 184,90 -0,59 -0,11 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 -7,41 -37,50 İttifak Holding 2,94 -2,00 26,18 İz Hayvancılık Tarım 2,47 -1,59 30,00 İzmir Demir Çelik 2,36 -3,28 -27,16 İzmir Fırça 2,53 -4,53 -72,65 İzocam 23,40 -4,18 -11,50 Jantsa Jant Sanayi 26,36 -3,87 -14,27 Kafein Yazılım 6,08 -1,78 Kapital Yat. Holding 2,41 2,12 94,35 Kaplamin 3,68 -2,13 -6,12 Kardemir (A) 3,12 -4,00 5,76 Kardemir (B) 3,14 -3,68 7,17 Kardemir (D) 4,33 -4,20 34,89 Karel Elektronik 5,89 -4,54 1,38 Karsan Otomotiv 1,55 -4,91 -0,64 Karsu Tekstil 1,17 -1,68 -40,91 Karsusan Su Ürünleri San. 4,60 -8,00 -7,07 Kartonsan 275,20 -2,41 -1,10 Katmerciler Ekipman 8,45 -5,06 -29,35 Kent Gıda 137,30 -1,93 0,59 Kerevitaş Gıda 2,18 -6,44 -48,96 Kervansaray Yat. Holding 0,32 -3,03 -8,57 Kiler GMYO 2,07 -5,48 -43,44 Kipa Ticaret 2,45 -0,81 -5,04 Klimasan Klima 4,51 -3,63 -22,91 Koç Holding 13,45 -3,86 -25,65 Konfrut Gıda 24,34 -0,49 70,21 Konya Çimento 184,60 -2,22 -27,61 Kordsa Teknik Tekstil 7,72 -1,78 5,15 Koza Altın 42,06 -2,37 10,10 Koza Madencilik 6,00 -4,46 -6,83 Körfez GMYO 1,40 -2,10 -15,66 Kristal Kola 1,61 -2,42 -10,56 Kron Telekomünikasyon 10,92 2,06 -40,97 Kuştur Kuşadası Turizm 12,50 4,17 31,45 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,59 -14,24 -37,59 Kütahya Porselen 5,59 -1,93 -22,04 Lider Faktoring 3,67 -2,65 -9,92 Link Bilgisayar 9,45 -5,50 -33,73 Logo Yazılım 36,12 -3,22 -38,52 Lokman Hekim Sağlık 5,54 -2,46 -10,06 Lüks Kadife 4,75 -1,04 0,85 Makina Takım 1,31 -2,96 -34,50 Mardin Çimento 3,67 -1,61 -4,67 Marka Yatırım Holding 0,82 -4,65 -51,48 Marmaris Altınyunus 15,89 -3,70 -16,37 Marshall 59,45 -0,83 14,77 Martı GMYO 0,66 -4,35 -68,87 Martı Otel 0,77 -2,53 -16,30 Mavi Giyim 34,06 -5,18 -40,62 Mazhar Zorlu Holding 4,30 -0,69 7,77 MCT Danışmanlık 20,10 6,35 235,00 Mega Polietilen 3,60 -10,00 215,79 Menderes Tekstil 0,72 -5,26 -13,25 Merit Turizm 6,10 -1,13 3,57 Merko Gıda 0,84 -3,45 -36,84 Metal Gayrimenkul 0,96 -9,43 -26,15 Metemtur Otelcilik 1,29 -3,01 -12,84 Metro Holding 0,90 -7,22 -9,09 Metro Petrol ve Tesisleri 1,78 -6,32 -35,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,20 -5,51 -44,19 Migros Ticaret 18,70 -2,40 -32,15 Milpa 1,55 -6,63 -28,24 Mistral GMYO 2,30 -4,96 -37,75 MLP Sağlık 14,01 -0,36 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,20 -6,25 -13,67 Mondi Tire Kutsan 1,68 -3,45 -7,18 Net Holding 1,77 -2,21 -19,91 Netaş Telekom. 9,27 -4,53 -41,48 Niğbaş Niğde Beton 0,87 -2,25 -7,45 Nuh Çimento 8,91 -0,67 -2,17 Nurol GMYO 3,34 -3,47 -29,68 Odaş Elektrik 5,12 -6,91 -14,67 Olmuksan-IP 3,91 -3,22 -14,52 Orge Enerji Elektrik 2,52 -5,26 -37,69 Orma Orman Mahsulleri 1,05 -4,55 -7,08 Osmanlı Menkul 2,79 -0,36 -11,15 Ostim Endüstriyel Yat 1,42 -4,70 -12,88 Otokar 70,60 -4,85 -41,51 Oyak Yat. Ort. 0,91 1,11 -8,09 Oylum Sınai Yatırımlar 1,16 -4,92 -31,76 Özak GMYO 2,38 -2,46 1,71 Özbal Çelik Boru 2,14 -5,73 -20,49 Özderici GMYO 5,20 -1,89 403,14 Özerden Plastik 3,11 -1,58 12,84 Panora GMYO 4,48 -0,44 1,44 Park Elek.Madencilik 2,95 -4,22 -29,26 Parsan 15,00 -4,28 28,21 Pegasus 29,04 -3,33 -14,08 Peker GMYO 6,86 0,44 Penguen Gıda 1,46 -3,95 -34,53 Pera GMYO 0,54 -3,57 -38,64 Pergamon Dış Ticaret 6,75 3,21 76,25 Petkim 4,26 -4,05 -36,53 Petrokent Turizm 50,00 -3,85 5,31 Pınar Et Ve Un 7,39 0,00 -19,72 Pınar Su 1,50 -2,60 -16,67 Pınar Süt 8,93 -2,40 -26,29 Plastikkart 2,27 -3,81 -21,45 Polisan Holding 6,60 -3,51 -23,61 Politeknik Metal 38,86 -1,12 16,70 Prizma Press Matbaacılık 1,62 -1,82 0,00 QNB Finans Fin. Kir. 4,09 1,24 4,87 QNB Finansbank 5,35 -2,37 -2,06 Ral Yatırım Holding 1,79 -3,24 9,82 Ray Sigorta 1,09 0,93 -39,78 Reysaş GMYO 1,01 -1,94 -20,47 Reysaş Lojistik 0,93 -3,12 -27,34 Rhea Girişim 0,70 -1,41 -37,50 Rodrigo Tekstil 1,76 1,73 -41,14 Royal Halı 0,79 -1,25 -13,19 RTA Laboratuvarları 1,89 -2,58 -31,52 Sabancı Holding 7,90 -4,59 -26,86 Safkar Ege Soğutmacılık 2,16 -6,90 Salix Yatırım Holding 3,56 1,14 -54,36 Sanel Mühendislik 1,49 -3,87 -12,87 Sanifoam Sünger 1,47 -1,34 -12,50 Sanko Pazarlama 2,64 -3,65 -6,39 Saray Matbaacılık 1,12 -2,61 4,67 Sarkuysan 3,15 -1,56 0,49 Sasa Polyester 9,43 -2,68 20,37 Say Reklamcılık 1,15 -4,96 -31,14 Sekuro Plastik 4,65 -5,87 -45,93 Selçuk Ecza Deposu 3,75 -1,57 7,08 Selçuk Gıda 0,40 0,00 42,86 Senkron Güvenlik 1,55 -7,74 -16,67 Serve Kırtasiye 1,48 0,00 138,71 Servet GMYO 2,80 -6,67 -7,89 Seyitler Kimya 7,45 -3,75 -17,04 Silverline Endüstri 1,49 -4,49 -14,26 Sinpaş GMYO 0,55 -3,51 -28,57 Soda Sanayii 6,20 4,20 43,31 Sodaş Sodyum Sanayii 5,00 0,00 46,69 Söktaş 1,65 1,23 -0,60 Sönmez Filament 3,90 -11,36 -6,02 Sönmez Pamuklu 4,29 -9,68 8,33 Sumaş Suni Tahta 7,55 -3,21 Şeker Fin. Kir. 2,42 -0,82 -5,84 Şekerbank 1,18 -4,07 -35,52 Şişe Cam 4,95 1,64 8,81 Şok Marketler 8,31 -4,48 T. Halk Bankası 6,49 -5,81 -39,80 T. Kalkınma Bank. 4,56 -4,00 -17,69 T.S.K.B. 0,84 -3,45 -30,19 T.Tuborg 9,75 -1,22 -1,62 Taç Tarım Ürünleri 2,53 -6,30 4,12 Tat Gıda 3,92 -4,39 -23,67 TAV Havalimanları 25,74 -4,53 19,94 Taze Kuru Gıda 7,05 -2,08 -13,50 Tek-Art Turizm 1,01 -3,81 34,20 Tekfen Holding 19,02 -0,63 16,12 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,75 -2,66 -7,77 Temapol Polimer Plastik 3,41 -7,59 -28,51 TGS Dış Ticaret 6,99 -1,13 92,56 Tofaş Oto. Fab. 21,48 -4,53 -31,04 Torunlar GMYO 2,26 -3,00 -30,89 Trabzon Liman 10,39 -3,89 Trabzonspor Sportif 1,29 -3,73 -41,36 Trakya Cam 4,13 -1,20 2,59 Trend GMYO 1,35 7,14 TSKB GMYO 0,55 -3,51 -24,66 Tuğçelik 2,46 -5,38 -22,64 Tukaş 1,57 -4,27 -29,60 Turcas Petrol 1,70 -4,49 -32,38 Turkcell 12,37 -6,57 -18,06 Tümosan Motor ve Traktör 5,19 -5,81 -31,62 Tüpraş 111,90 -0,80 3,75 Türk Hava Yolları 16,85 -1,52 7,39 Türk Prysmian Kablo 1,83 -3,68 -26,89 Türk Telekom 4,55 -5,01 -29,35 Türk Traktör 49,14 -4,49 -30,29 Türker Proje Gayrimenkul 32,30 -2,18 -14,00 Ufuk Yatırım 1,60 -4,76 -47,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,32 -2,94 -22,81 Ulusoy Elektrik 11,50 -2,38 26,91 Ulusoy Un Sanayi 2,01 -5,19 -27,70 Umpaş Holding 0,51 -1,92 -19,05 Uşak Seramik 1,83 -4,69 -25,31 Utopya Turizm 2,91 -3,64 -35,19 Uzertaş Boya 0,85 1,19 -25,44 Ülker Bisküvi 16,85 -4,04 -14,34 Ünye Çimento 4,17 -0,71 13,21 Vakıf Fin. Kir. 1,45 -5,84 -10,46 Vakıf GMYO 1,82 -3,70 -27,59 Vakıf Yat. Ort. 1,42 -2,74 0,00 Vakıflar Bankası 3,95 -4,36 -41,65 Vakko Tekstil 2,89 -4,30 -1,87 Vanet Gıda 2,63 -5,05 -17,81 Verusa Holding 24,16 -0,33 5,41 Verusaturk Girisim 3,70 2,78 56,78 Vestel 8,91 -4,60 17,70 Vestel Beyaz Eşya 11,38 -1,90 34,20 Viking Kağıt 1,21 -3,97 0,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,63 -0,61 -29,74 Yapı ve Kredi Bank. 2,00 -5,21 -28,49 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,02 -1,46 -17,43 Yataş 4,15 -5,25 -48,67 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,22 -3,94 16,21 Yeni Gimat GMYO 7,95 -0,50 -4,62 Yeşil GMYO 0,47 -4,08 -25,40 Yeşil Yapı 0,53 -5,36 -48,04 Yeşil Yatırım Holding 21,02 -4,80 31,37 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.905,20 -4,94 5,59 Yonga Mobilya 7,00 -0,85 134,41 Yünsa 8,90 -0,11 97,78 Zorlu Enerji 1,49 -4,49 -5,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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