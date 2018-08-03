Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.213,20 -16,35 İş Bankası (B) 1.220,00 -2,43 İş Bankası (C) 4,97 1,43 -25,60 İş Bankası (Kur.) 6.666,00 -1,41 -13,83 İş Fin.Kir. 2,35 0,86 68,63 İş Girişim 1,67 1,21 -4,02 İş GMYO 0,97 5,43 -20,73 İş Y. Men. Değ. 2,08 -0,95 -2,46 İş Yat. Ort. 0,78 0,00 -1,14 İşbir Holding 188,50 1,95 1,84 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,00 -37,50 İttifak Holding 2,97 1,02 27,47 İz Hayvancılık Tarım 2,42 -2,02 27,37 İzmir Demir Çelik 2,39 1,27 -26,23 İzmir Fırça 2,55 0,79 -72,43 İzocam 23,60 0,85 -10,74 Jantsa Jant Sanayi 26,58 0,83 -13,56 Kafein Yazılım 6,25 2,80 Kapital Yat. Holding 2,37 -1,66 91,13 Kaplamin 3,72 1,09 -5,10 Kardemir (A) 3,23 3,53 9,49 Kardemir (B) 3,24 3,18 10,58 Kardemir (D) 4,50 3,93 40,19 Karel Elektronik 6,12 3,90 5,34 Karsan Otomotiv 1,58 1,94 1,28 Karsu Tekstil 1,19 1,71 -39,90 Karsusan Su Ürünleri San. 4,72 2,61 -4,65 Kartonsan 278,40 1,16 0,05 Katmerciler Ekipman 8,73 3,31 -27,01 Kent Gıda 136,50 -0,58 0,00 Kerevitaş Gıda 2,25 3,21 -47,32 Kervansaray Yat. Holding 0,32 0,00 -8,57 Kiler GMYO 2,10 1,45 -42,62 Kipa Ticaret 2,46 0,41 -4,65 Klimasan Klima 4,60 2,00 -21,37 Koç Holding 13,45 0,00 -25,65 Konfrut Gıda 24,38 0,16 70,49 Konya Çimento 185,40 0,43 -27,29 Kordsa Teknik Tekstil 7,73 0,13 5,28 Koza Altın 44,70 6,28 17,02 Koza Madencilik 6,19 3,17 -3,88 Körfez GMYO 1,42 1,43 -14,46 Kristal Kola 1,62 0,62 -10,00 Kron Telekomünikasyon 11,14 2,01 -39,78 Kuştur Kuşadası Turizm 12,50 0,00 31,45 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,51 -3,09 -39,52 Kütahya Porselen 5,63 0,72 -21,48 Lider Faktoring 3,74 1,91 -8,20 Link Bilgisayar 9,56 1,16 -32,96 Logo Yazılım 36,52 1,11 -37,84 Lokman Hekim Sağlık 5,50 -0,72 -10,71 Lüks Kadife 4,75 0,00 0,85 Makina Takım 1,33 1,53 -33,50 Mardin Çimento 3,70 0,82 -3,89 Marka Yatırım Holding 0,83 1,22 -50,89 Marmaris Altınyunus 16,37 3,02 -13,84 Marshall 60,20 1,26 16,22 Martı GMYO 0,68 3,03 -67,92 Martı Otel 0,77 0,00 -16,30 Mavi Giyim 34,36 0,88 -40,10 Mazhar Zorlu Holding 4,25 -1,16 6,52 MCT Danışmanlık 19,99 -0,55 233,17 Mega Polietilen 3,63 0,83 218,42 Menderes Tekstil 0,74 2,78 -10,84 Merit Turizm 6,69 9,67 13,58 Merko Gıda 0,86 2,38 -35,34 Metal Gayrimenkul 0,99 3,13 -23,85 Metemtur Otelcilik 1,30 0,78 -12,16 Metro Holding 0,91 1,11 -8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 1,80 1,12 -34,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 2,50 -42,79 Migros Ticaret 18,90 1,07 -31,42 Milpa 1,57 1,29 -27,31 Mistral GMYO 2,33 1,30 -36,94 MLP Sağlık 14,45 3,14 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,25 4,17 -10,07 Mondi Tire Kutsan 1,72 2,38 -4,97 Net Holding 1,82 2,82 -17,65 Netaş Telekom. 9,34 0,76 -41,04 Niğbaş Niğde Beton 0,89 2,30 -5,32 Nuh Çimento 9,01 1,12 -1,07 Nurol GMYO 3,38 1,20 -28,84 Odaş Elektrik 5,03 -1,76 -16,17 Olmuksan-IP 4,02 2,81 -12,11 Orge Enerji Elektrik 2,57 1,98 -36,45 Orma Orman Mahsulleri 1,05 0,00 -7,08 Osmanlı Menkul 2,78 -0,36 -11,46 Ostim Endüstriyel Yat 1,44 1,41 -11,66 Otokar 71,30 0,99 -40,93 Oyak Yat. Ort. 1,04 14,29 5,04 Oylum Sınai Yatırımlar 1,18 1,72 -30,59 Özak GMYO 2,39 0,42 2,14 Özbal Çelik Boru 2,23 4,21 -17,14 Özderici GMYO 5,30 1,92 412,82 Özerden Plastik 3,09 -0,64 12,12 Panora GMYO 4,47 -0,22 1,21 Park Elek.Madencilik 3,00 1,69 -28,06 Parsan 15,44 2,93 31,97 Pegasus 30,10 3,65 -10,95 Peker GMYO 6,93 1,02 Penguen Gıda 1,50 2,74 -32,74 Pera GMYO 0,55 1,85 -37,50 Pergamon Dış Ticaret 6,76 0,15 76,51 Petkim 4,41 3,52 -34,29 Petrokent Turizm 51,90 3,80 9,31 Pınar Et Ve Un 7,32 -0,95 -20,48 Pınar Su 1,51 0,67 -16,11 Pınar Süt 9,08 1,68 -25,05 Plastikkart 2,30 1,32 -20,42 Polisan Holding 6,78 2,73 -21,53 Politeknik Metal 39,34 1,24 18,14 Prizma Press Matbaacılık 1,63 0,62 0,62 QNB Finans Fin. Kir. 4,15 1,47 6,41 QNB Finansbank 5,38 0,56 -1,51 Ral Yatırım Holding 1,83 2,23 12,27 Ray Sigorta 1,08 -0,92 -40,33 Reysaş GMYO 1,02 0,99 -19,69 Reysaş Lojistik 0,96 3,23 -25,00 Rhea Girişim 0,69 -1,43 -38,39 Rodrigo Tekstil 1,75 -0,57 -41,47 Royal Halı 0,80 1,27 -12,09 RTA Laboratuvarları 1,92 1,59 -30,43 Sabancı Holding 7,91 0,13 -26,77 Safkar Ege Soğutmacılık 2,16 0,00 Salix Yatırım Holding 3,63 1,97 -53,46 Sanel Mühendislik 1,49 0,00 -12,87 Sanifoam Sünger 1,49 1,36 -11,31 Sanko Pazarlama 2,66 0,76 -5,68 Saray Matbaacılık 1,13 0,89 5,61 Sarkuysan 3,19 1,27 1,77 Sasa Polyester 9,63 2,12 22,92 Say Reklamcılık 1,19 3,48 -28,74 Sekuro Plastik 4,73 1,72 -45,00 Selçuk Ecza Deposu 3,73 -0,53 6,51 Selçuk Gıda 0,43 7,50 53,57 Senkron Güvenlik 1,59 2,58 -14,52 Serve Kırtasiye 1,55 4,73 150,00 Servet GMYO 2,83 1,07 -6,91 Seyitler Kimya 7,59 1,88 -15,48 Silverline Endüstri 1,51 1,34 -13,11 Sinpaş GMYO 0,55 0,00 -28,57 Soda Sanayii 6,52 5,16 50,70 Sodaş Sodyum Sanayii 5,09 1,80 49,33 Söktaş 1,63 -1,21 -1,81 Sönmez Filament 3,80 -2,56 -8,43 Sönmez Pamuklu 4,29 0,00 8,33 Sumaş Suni Tahta 7,89 4,50 Şeker Fin. Kir. 2,45 1,24 -4,67 Şekerbank 1,19 0,85 -34,97 Şişe Cam 5,02 1,41 10,35 Şok Marketler 8,19 -1,44 T. Halk Bankası 6,62 2,00 -38,59 T. Kalkınma Bank. 5,05 10,75 -8,84 T.S.K.B. 0,86 2,38 -28,53 T.Tuborg 9,76 0,10 -1,52 Taç Tarım Ürünleri 2,61 3,16 7,41 Tat Gıda 4,01 2,30 -21,91 TAV Havalimanları 26,52 3,03 23,58 Taze Kuru Gıda 7,15 1,42 -12,27 Tek-Art Turizm 1,02 0,99 35,53 Tekfen Holding 18,87 -0,79 15,20 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,94 4,00 -4,08 Temapol Polimer Plastik 3,46 1,47 -27,46 TGS Dış Ticaret 6,90 -1,29 90,08 Tofaş Oto. Fab. 21,66 0,84 -30,46 Torunlar GMYO 2,27 0,44 -30,59 Trabzon Liman 10,42 0,29 Trabzonspor Sportif 1,31 1,55 -40,45 Trakya Cam 4,41 6,78 9,54 Trend GMYO 1,33 -1,48 TSKB GMYO 0,57 3,64 -21,92 Tuğçelik 2,53 2,85 -20,44 Tukaş 1,59 1,27 -28,70 Turcas Petrol 1,72 1,18 -31,59 Turkcell 12,44 0,57 -17,59 Tümosan Motor ve Traktör 5,32 2,50 -29,91 Tüpraş 106,40 -4,92 -1,35 Türk Hava Yolları 17,41 3,32 10,96 Türk Prysmian Kablo 1,84 0,55 -26,49 Türk Telekom 4,57 0,44 -29,04 Türk Traktör 49,16 0,04 -30,26 Türker Proje Gayrimenkul 33,12 2,54 -11,82 Ufuk Yatırım 1,56 -2,50 -49,19 Ulaşlar Turizm Yat. 1,34 1,52 -21,64 Ulusoy Elektrik 11,59 0,78 27,90 Ulusoy Un Sanayi 2,06 2,49 -25,90 Umpaş Holding 0,50 -1,96 -20,63 Uşak Seramik 1,86 1,64 -24,08 Utopya Turizm 2,98 2,41 -33,63 Uzertaş Boya 0,84 -1,18 -26,32 Ülker Bisküvi 17,24 2,31 -12,35 Ünye Çimento 4,22 1,20 14,56 Vakıf Fin. Kir. 1,47 1,38 -9,23 Vakıf GMYO 1,84 1,10 -26,79 Vakıf Yat. Ort. 1,46 2,82 2,82 Vakıflar Bankası 3,99 1,01 -41,06 Vakko Tekstil 2,94 1,73 -0,17 Vanet Gıda 2,75 4,56 -14,06 Verusa Holding 24,30 0,58 6,02 Verusaturk Girisim 3,80 2,70 61,02 Vestel 9,26 3,93 22,32 Vestel Beyaz Eşya 11,26 -1,05 32,78 Viking Kağıt 1,25 3,31 4,17 Yapı Kredi Koray GMYO 1,61 -1,23 -30,60 Yapı ve Kredi Bank. 2,03 1,50 -27,41 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,02 0,00 -17,43 Yataş 4,12 -0,72 -49,05 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,22 0,00 16,21 Yeni Gimat GMYO 7,97 0,25 -4,38 Yeşil GMYO 0,49 4,26 -22,22 Yeşil Yapı 0,50 -5,66 -50,98 Yeşil Yatırım Holding 20,72 -1,43 29,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.075,00 8,91 15,00 Yonga Mobilya 8,40 20,00 181,29 Yünsa 8,87 -0,34 97,11 Zorlu Enerji 1,52 2,01 -3,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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