Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.213,20 -16,35 İş Bankası (B) 1.220,00 -2,43 İş Bankası (C) 4,87 -2,01 -27,09 İş Bankası (Kur.) 6.666,00 -13,83 İş Fin.Kir. 2,30 -2,13 65,04 İş Girişim 1,58 -5,39 -9,20 İş GMYO 0,97 0,00 -20,73 İş Y. Men. Değ. 2,07 -0,48 -2,92 İş Yat. Ort. 0,78 0,00 -1,14 İşbir Holding 190,00 0,80 2,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,00 -37,50 İttifak Holding 2,90 -2,36 24,46 İz Hayvancılık Tarım 2,42 0,00 27,37 İzmir Demir Çelik 2,33 -2,51 -28,09 İzmir Fırça 2,46 -3,53 -73,41 İzocam 23,10 -2,12 -12,63 Jantsa Jant Sanayi 26,06 -1,96 -15,25 Kafein Yazılım 6,43 2,88 Kapital Yat. Holding 2,30 -2,95 85,48 Kaplamin 3,72 0,00 -5,10 Kardemir (A) 3,18 -1,55 7,80 Kardemir (B) 3,16 -2,47 7,85 Kardemir (D) 4,47 -0,67 39,25 Karel Elektronik 6,02 -1,63 3,61 Karsan Otomotiv 1,55 -1,90 -0,64 Karsu Tekstil 1,18 -0,84 -40,40 Karsusan Su Ürünleri San. 4,72 0,00 -4,65 Kartonsan 273,00 -1,94 -1,89 Katmerciler Ekipman 8,48 -2,86 -29,10 Kent Gıda 135,50 -0,73 -0,73 Kerevitaş Gıda 2,19 -2,67 -48,72 Kervansaray Yat. Holding 0,31 -3,13 -11,43 Kiler GMYO 2,03 -3,33 -44,54 Kipa Ticaret 2,46 0,00 -4,65 Klimasan Klima 4,47 -2,83 -23,59 Koç Holding 13,27 -1,34 -26,64 Konfrut Gıda 24,48 0,41 71,19 Konya Çimento 181,10 -2,32 -28,98 Kordsa Teknik Tekstil 7,67 -0,78 4,47 Koza Altın 45,80 2,46 19,90 Koza Madencilik 6,26 1,13 -2,80 Körfez GMYO 1,40 -1,41 -15,66 Kristal Kola 1,58 -2,47 -12,22 Kron Telekomünikasyon 11,95 7,27 -35,41 Kuştur Kuşadası Turizm 11,50 -8,00 20,93 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,37 -5,58 -42,89 Kütahya Porselen 5,53 -1,78 -22,87 Lider Faktoring 3,66 -2,14 -10,16 Link Bilgisayar 9,20 -3,77 -35,48 Logo Yazılım 35,54 -2,68 -39,51 Lokman Hekim Sağlık 5,44 -1,09 -11,69 Lüks Kadife 4,69 -1,26 -0,42 Makina Takım 1,32 -0,75 -34,00 Mardin Çimento 3,68 -0,54 -4,41 Marka Yatırım Holding 0,81 -2,41 -52,07 Marmaris Altınyunus 15,99 -2,32 -15,84 Marshall 59,85 -0,58 15,54 Martı GMYO 0,68 0,00 -67,92 Martı Otel 0,77 0,00 -16,30 Mavi Giyim 33,42 -2,74 -41,74 Mazhar Zorlu Holding 4,01 -5,65 0,50 MCT Danışmanlık 18,50 -7,45 208,33 Mega Polietilen 3,67 1,10 221,93 Menderes Tekstil 0,72 -2,70 -13,25 Merit Turizm 6,48 -3,14 10,02 Merko Gıda 0,84 -2,33 -36,84 Metal Gayrimenkul 0,99 0,00 -23,85 Metemtur Otelcilik 1,33 2,31 -10,14 Metro Holding 0,90 -1,10 -9,09 Metro Petrol ve Tesisleri 1,76 -2,22 -36,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,19 -3,25 -44,65 Migros Ticaret 18,36 -2,86 -33,38 Milpa 1,55 -1,27 -28,24 Mistral GMYO 2,27 -2,58 -38,57 MLP Sağlık 14,66 1,45 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,21 -3,20 -12,95 Mondi Tire Kutsan 1,72 0,00 -4,97 Net Holding 1,78 -2,20 -19,46 Netaş Telekom. 9,10 -2,57 -42,55 Niğbaş Niğde Beton 0,88 -1,12 -6,38 Nuh Çimento 8,93 -0,89 -1,95 Nurol GMYO 3,32 -1,78 -30,11 Odaş Elektrik 4,67 -7,16 -22,17 Olmuksan-IP 3,95 -1,74 -13,64 Orge Enerji Elektrik 2,53 -1,56 -37,44 Orma Orman Mahsulleri 1,00 -4,76 -11,50 Osmanlı Menkul 2,80 0,72 -10,83 Ostim Endüstriyel Yat 1,37 -4,86 -15,95 Otokar 69,10 -3,09 -42,76 Oyak Yat. Ort. 1,14 9,62 15,13 Oylum Sınai Yatırımlar 1,18 0,00 -30,59 Özak GMYO 2,40 0,42 2,56 Özbal Çelik Boru 2,15 -3,59 -20,11 Özderici GMYO 5,30 0,00 412,82 Özerden Plastik 3,45 11,65 25,18 Panora GMYO 4,43 -0,89 0,31 Park Elek.Madencilik 2,94 -2,00 -29,50 Parsan 15,13 -2,01 29,32 Pegasus 30,10 0,00 -10,95 Peker GMYO 6,75 -2,60 Penguen Gıda 1,46 -2,67 -34,53 Pera GMYO 0,54 -1,82 -38,64 Pergamon Dış Ticaret 6,72 -0,59 75,46 Petkim 4,59 4,08 -31,61 Petrokent Turizm 52,00 0,19 9,52 Pınar Et Ve Un 7,34 0,27 -20,26 Pınar Su 1,50 -0,66 -16,67 Pınar Süt 9,00 -0,88 -25,71 Plastikkart 2,21 -3,91 -23,53 Polisan Holding 6,95 2,51 -19,56 Politeknik Metal 39,00 -0,86 17,12 Prizma Press Matbaacılık 1,62 -0,61 0,00 QNB Finans Fin. Kir. 4,10 -1,20 5,13 QNB Finansbank 5,14 -4,46 -5,91 Ral Yatırım Holding 1,73 -5,46 6,13 Ray Sigorta 1,24 14,81 -31,49 Reysaş GMYO 0,94 -7,84 -25,98 Reysaş Lojistik 0,93 -3,12 -27,34 Rhea Girişim 0,67 -2,90 -40,18 Rodrigo Tekstil 1,74 -0,57 -41,81 Royal Halı 0,79 -1,25 -13,19 RTA Laboratuvarları 2,11 9,90 -23,55 Sabancı Holding 7,85 -0,76 -27,32 Safkar Ege Soğutmacılık 2,10 -2,78 Salix Yatırım Holding 3,78 4,13 -51,54 Sanel Mühendislik 1,48 -0,67 -13,45 Sanifoam Sünger 1,44 -3,36 -14,29 Sanko Pazarlama 2,73 2,63 -3,20 Saray Matbaacılık 1,12 -0,88 4,67 Sarkuysan 3,11 -2,51 -0,78 Sasa Polyester 9,67 0,42 23,43 Say Reklamcılık 1,16 -2,52 -30,54 Sekuro Plastik 4,54 -4,02 -47,21 Selçuk Ecza Deposu 3,73 0,00 6,51 Selçuk Gıda 0,42 -2,33 50,00 Senkron Güvenlik 1,54 -3,14 -17,20 Serve Kırtasiye 1,55 0,00 150,00 Servet GMYO 2,79 -1,41 -8,22 Seyitler Kimya 7,18 -5,40 -20,04 Silverline Endüstri 1,44 -4,64 -17,14 Sinpaş GMYO 0,55 0,00 -28,57 Soda Sanayii 6,59 1,07 52,32 Sodaş Sodyum Sanayii 5,10 0,20 49,62 Söktaş 1,56 -4,29 -6,02 Sönmez Filament 3,75 -1,32 -9,64 Sönmez Pamuklu 4,29 0,00 8,33 Sumaş Suni Tahta 8,00 1,39 Şeker Fin. Kir. 2,42 -1,22 -5,84 Şekerbank 1,17 -1,68 -36,07 Şişe Cam 4,89 -2,59 7,49 Şok Marketler 8,12 -0,85 T. Halk Bankası 6,53 -1,36 -39,42 T. Kalkınma Bank. 4,90 -2,97 -11,55 T.S.K.B. 0,83 -3,49 -31,02 T.Tuborg 9,93 1,74 0,19 Taç Tarım Ürünleri 2,62 0,38 7,82 Tat Gıda 3,95 -1,50 -23,08 TAV Havalimanları 25,52 -3,77 18,92 Taze Kuru Gıda 7,35 2,80 -9,82 Tek-Art Turizm 0,94 -7,84 24,90 Tekfen Holding 18,03 -4,45 10,07 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,90 -0,81 -4,85 Temapol Polimer Plastik 3,30 -4,62 -30,82 TGS Dış Ticaret 6,75 -2,17 85,95 Tofaş Oto. Fab. 21,48 -0,83 -31,04 Torunlar GMYO 2,26 -0,44 -30,89 Trabzon Liman 10,39 -0,29 Trabzonspor Sportif 1,28 -2,29 -41,82 Trakya Cam 4,27 -3,17 6,07 Trend GMYO 1,34 0,75 TSKB GMYO 0,56 -1,75 -23,29 Tuğçelik 2,45 -3,16 -22,96 Tukaş 1,61 1,26 -27,80 Turcas Petrol 1,69 -1,74 -32,78 Turkcell 12,21 -1,85 -19,12 Tümosan Motor ve Traktör 5,18 -2,63 -31,75 Tüpraş 104,50 -1,79 -3,11 Türk Hava Yolları 17,00 -2,35 8,35 Türk Prysmian Kablo 1,81 -1,63 -27,69 Türk Telekom 4,45 -2,63 -30,90 Türk Traktör 48,80 -0,73 -30,77 Türker Proje Gayrimenkul 33,00 -0,36 -12,14 Ufuk Yatırım 1,51 -3,21 -50,81 Ulaşlar Turizm Yat. 1,32 -1,49 -22,81 Ulusoy Elektrik 11,35 -2,07 25,25 Ulusoy Un Sanayi 2,06 0,00 -25,90 Umpaş Holding 0,49 -2,00 -22,22 Uşak Seramik 1,79 -3,76 -26,94 Utopya Turizm 2,99 0,34 -33,41 Uzertaş Boya 0,81 -3,57 -28,95 Ülker Bisküvi 17,24 0,00 -12,35 Ünye Çimento 4,16 -1,42 12,94 Vakıf Fin. Kir. 1,46 -0,68 -9,84 Vakıf GMYO 1,79 -2,72 -28,78 Vakıf Yat. Ort. 1,50 2,74 5,63 Vakıflar Bankası 3,93 -1,50 -41,95 Vakko Tekstil 2,94 0,00 -0,17 Vanet Gıda 2,74 -0,36 -14,38 Verusa Holding 24,50 0,82 6,89 Verusaturk Girisim 3,72 -2,11 57,63 Vestel 9,15 -1,19 20,87 Vestel Beyaz Eşya 11,13 -1,15 31,25 Viking Kağıt 1,23 -1,60 2,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,59 -1,24 -31,47 Yapı ve Kredi Bank. 1,99 -1,97 -28,84 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,98 -1,98 -19,06 Yataş 3,99 -3,16 -50,65 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,19 -2,46 13,36 Yeni Gimat GMYO 7,90 -0,88 -5,22 Yeşil GMYO 0,46 -6,12 -26,98 Yeşil Yapı 0,46 -8,00 -54,90 Yeşil Yatırım Holding 18,80 -9,27 17,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.000,00 -3,61 10,85 Yonga Mobilya 10,08 20,00 237,55 Yünsa 8,60 -3,04 91,11 Zorlu Enerji 1,49 -1,97 -5,70

















(Son)







(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

