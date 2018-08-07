Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.213,20 -16,35 İş Bankası (B) 1.220,00 -2,43 İş Bankası (C) 5,00 2,67 -25,15 İş Bankası (Kur.) 6.666,00 -13,83 İş Fin.Kir. 2,27 -1,30 62,89 İş Girişim 1,59 0,63 -8,62 İş GMYO 0,99 2,06 -19,09 İş Y. Men. Değ. 2,08 0,48 -2,46 İş Yat. Ort. 0,78 0,00 -1,14 İşbir Holding 174,00 -8,42 -6,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 4,00 -35,00 İttifak Holding 2,91 0,34 24,89 İz Hayvancılık Tarım 2,44 0,83 28,42 İzmir Demir Çelik 2,39 2,58 -26,23 İzmir Fırça 2,36 -4,07 -74,49 İzocam 22,94 -0,69 -13,24 Jantsa Jant Sanayi 25,98 -0,31 -15,51 Kafein Yazılım 6,91 7,47 Kapital Yat. Holding 2,30 0,00 85,48 Kaplamin 3,68 -1,08 -6,12 Kardemir (A) 3,24 1,89 9,83 Kardemir (B) 3,26 3,16 11,26 Kardemir (D) 4,53 1,34 41,12 Karel Elektronik 6,03 0,17 3,79 Karsan Otomotiv 1,56 0,65 0,00 Karsu Tekstil 1,16 -1,69 -41,41 Karsusan Su Ürünleri San. 5,03 6,57 1,62 Kartonsan 280,00 2,56 0,63 Katmerciler Ekipman 8,54 0,71 -28,60 Kent Gıda 134,90 -0,44 -1,17 Kerevitaş Gıda 2,20 0,46 -48,49 Kervansaray Yat. Holding 0,30 -3,23 -14,29 Kiler GMYO 2,06 1,48 -43,72 Kipa Ticaret 2,45 -0,41 -5,04 Klimasan Klima 4,39 -1,79 -24,96 Koç Holding 13,55 2,11 -25,09 Konfrut Gıda 24,86 1,55 73,85 Konya Çimento 182,00 0,50 -28,63 Kordsa Teknik Tekstil 8,10 5,61 10,32 Koza Altın 45,28 -1,14 18,53 Koza Madencilik 6,25 -0,16 -2,95 Körfez GMYO 1,40 0,00 -15,66 Kristal Kola 1,58 0,00 -12,22 Kron Telekomünikasyon 11,91 -0,33 -35,62 Kuştur Kuşadası Turizm 11,83 2,87 24,40 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,20 -7,17 -46,99 Kütahya Porselen 5,58 0,90 -22,18 Lider Faktoring 3,69 0,82 -9,43 Link Bilgisayar 9,35 1,63 -34,43 Logo Yazılım 34,92 -1,74 -40,56 Lokman Hekim Sağlık 5,45 0,18 -11,53 Lüks Kadife 4,64 -1,07 -1,49 Makina Takım 1,35 2,27 -32,50 Mardin Çimento 3,68 0,00 -4,41 Marka Yatırım Holding 0,81 0,00 -52,07 Marmaris Altınyunus 16,47 3,00 -13,32 Marshall 59,00 -1,42 13,90 Martı GMYO 0,68 0,00 -67,92 Martı Otel 0,77 0,00 -16,30 Mavi Giyim 32,90 -1,56 -42,65 Mazhar Zorlu Holding 4,01 0,00 0,50 MCT Danışmanlık 18,58 0,43 209,67 Mega Polietilen 3,60 -1,91 215,79 Menderes Tekstil 0,73 1,39 -12,05 Merit Turizm 6,45 -0,46 9,51 Merko Gıda 0,82 -2,38 -38,35 Metal Gayrimenkul 0,95 -4,04 -26,92 Metemtur Otelcilik 1,34 0,75 -9,46 Metro Holding 0,94 4,44 -5,05 Metro Petrol ve Tesisleri 1,79 1,70 -34,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,19 0,00 -44,65 Migros Ticaret 18,48 0,65 -32,95 Milpa 1,55 0,00 -28,24 Mistral GMYO 2,34 3,08 -36,67 MLP Sağlık 14,87 1,43 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,20 -0,83 -13,67 Mondi Tire Kutsan 1,79 4,07 -1,10 Net Holding 1,89 6,18 -14,48 Netaş Telekom. 9,21 1,21 -41,86 Niğbaş Niğde Beton 0,86 -2,27 -8,51 Nuh Çimento 8,95 0,22 -1,73 Nurol GMYO 3,39 2,11 -28,63 Odaş Elektrik 4,51 -3,43 -24,83 Olmuksan-IP 4,01 1,52 -12,33 Orge Enerji Elektrik 2,51 -0,79 -37,93 Orma Orman Mahsulleri 1,02 2,00 -9,73 Osmanlı Menkul 2,80 0,00 -10,83 Ostim Endüstriyel Yat 1,40 2,19 -14,11 Otokar 69,00 -0,14 -42,84 Oyak Yat. Ort. 1,15 0,88 16,14 Oylum Sınai Yatırımlar 1,17 -0,85 -31,18 Özak GMYO 2,46 2,50 5,13 Özbal Çelik Boru 2,24 4,19 -16,77 Özderici GMYO 5,55 4,72 437,01 Özerden Plastik 3,71 7,54 34,61 Panora GMYO 4,41 -0,45 -0,15 Park Elek.Madencilik 2,91 -1,02 -30,22 Parsan 15,19 0,40 29,83 Pegasus 31,00 2,99 -8,28 Peker GMYO 6,75 0,00 Penguen Gıda 1,47 0,68 -34,08 Pera GMYO 0,55 1,85 -37,50 Pergamon Dış Ticaret 6,79 1,04 77,29 Petkim 4,70 2,40 -29,97 Petrokent Turizm 52,50 0,96 10,57 Pınar Et Ve Un 7,28 -0,82 -20,91 Pınar Su 1,50 0,00 -16,67 Pınar Süt 9,00 0,00 -25,71 Plastikkart 2,23 0,90 -22,84 Polisan Holding 7,14 2,73 -17,36 Politeknik Metal 39,18 0,46 17,66 Prizma Press Matbaacılık 1,66 2,47 2,47 QNB Finans Fin. Kir. 4,12 0,49 5,64 QNB Finansbank 5,22 1,56 -4,44 Ral Yatırım Holding 1,80 4,05 10,43 Ray Sigorta 1,17 -5,65 -35,36 Reysaş GMYO 0,89 -5,32 -29,92 Reysaş Lojistik 0,94 1,08 -26,56 Rhea Girişim 0,69 2,99 -38,39 Rodrigo Tekstil 1,77 1,72 -40,80 Royal Halı 0,79 0,00 -13,19 RTA Laboratuvarları 2,11 0,00 -23,55 Sabancı Holding 8,14 3,69 -24,64 Safkar Ege Soğutmacılık 2,07 -1,43 Salix Yatırım Holding 3,77 -0,26 -51,67 Sanel Mühendislik 1,47 -0,68 -14,04 Sanifoam Sünger 1,45 0,69 -13,69 Sanko Pazarlama 2,82 3,30 -0,01 Saray Matbaacılık 1,12 0,00 4,67 Sarkuysan 3,10 -0,32 -1,10 Sasa Polyester 9,70 0,31 23,82 Say Reklamcılık 1,17 0,86 -29,94 Sekuro Plastik 4,60 1,32 -46,51 Selçuk Ecza Deposu 3,74 0,27 6,79 Selçuk Gıda 0,41 -2,38 46,43 Senkron Güvenlik 1,54 0,00 -17,20 Serve Kırtasiye 1,49 -3,87 140,32 Servet GMYO 2,82 1,08 -7,24 Seyitler Kimya 7,55 5,15 -15,92 Silverline Endüstri 1,41 -2,08 -18,87 Sinpaş GMYO 0,55 0,00 -28,57 Soda Sanayii 6,45 -2,12 49,09 Sodaş Sodyum Sanayii 5,09 -0,20 49,33 Söktaş 1,55 -0,64 -6,63 Sönmez Filament 3,74 -0,27 -9,88 Sönmez Pamuklu 4,17 -2,80 5,30 Sumaş Suni Tahta 8,00 0,00 Şeker Fin. Kir. 2,43 0,41 -5,45 Şekerbank 1,18 0,85 -35,52 Şişe Cam 4,93 0,82 8,37 Şok Marketler 8,18 0,74 T. Halk Bankası 6,95 6,43 -35,53 T. Kalkınma Bank. 5,30 8,16 -4,33 T.S.K.B. 0,84 1,20 -30,19 T.Tuborg 9,89 -0,40 -0,21 Taç Tarım Ürünleri 2,80 6,87 15,23 Tat Gıda 3,97 0,51 -22,69 TAV Havalimanları 27,58 8,07 28,52 Taze Kuru Gıda 7,28 -0,95 -10,67 Tek-Art Turizm 0,90 -4,26 19,58 Tekfen Holding 18,46 2,38 12,70 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,03 2,65 -2,33 Temapol Polimer Plastik 3,27 -0,91 -31,45 TGS Dış Ticaret 6,58 -2,52 81,27 Tofaş Oto. Fab. 21,66 0,84 -30,46 Torunlar GMYO 2,26 0,00 -30,89 Trabzon Liman 10,29 -0,96 Trabzonspor Sportif 1,29 0,78 -41,36 Trakya Cam 4,27 0,00 6,07 Trend GMYO 1,34 0,00 TSKB GMYO 0,57 1,79 -21,92 Tuğçelik 2,45 0,00 -22,96 Tukaş 1,61 0,00 -27,80 Turcas Petrol 1,72 1,78 -31,59 Turkcell 12,54 2,70 -16,93 Tümosan Motor ve Traktör 5,20 0,39 -31,49 Tüpraş 105,30 0,77 -2,37 Türk Hava Yolları 17,24 1,41 9,88 Türk Prysmian Kablo 1,84 1,66 -26,49 Türk Telekom 4,56 2,47 -29,19 Türk Traktör 47,90 -1,84 -32,04 Türker Proje Gayrimenkul 33,46 1,39 -10,92 Ufuk Yatırım 1,50 -0,66 -51,14 Ulaşlar Turizm Yat. 1,32 0,00 -22,81 Ulusoy Elektrik 11,19 -1,41 23,49 Ulusoy Un Sanayi 2,08 0,97 -25,18 Umpaş Holding 0,47 -4,08 -25,40 Uşak Seramik 1,79 0,00 -26,94 Utopya Turizm 2,97 -0,67 -33,85 Uzertaş Boya 0,90 11,11 -21,05 Ülker Bisküvi 17,40 0,93 -11,54 Ünye Çimento 4,15 -0,24 12,66 Vakıf Fin. Kir. 1,50 2,74 -7,37 Vakıf GMYO 1,82 1,68 -27,59 Vakıf Yat. Ort. 1,50 0,00 5,63 Vakıflar Bankası 4,12 4,83 -39,14 Vakko Tekstil 2,91 -1,02 -1,19 Vanet Gıda 2,76 0,73 -13,75 Verusa Holding 25,10 2,45 9,51 Verusaturk Girisim 3,84 3,23 62,71 Vestel 9,10 -0,55 20,21 Vestel Beyaz Eşya 10,88 -2,25 28,30 Viking Kağıt 1,23 0,00 2,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,57 -1,26 -32,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,03 2,01 -27,41 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,98 0,00 -19,06 Yataş 3,93 -1,50 -51,40 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,17 -1,68 11,45 Yeni Gimat GMYO 7,86 -0,51 -5,70 Yeşil GMYO 0,47 2,17 -25,40 Yeşil Yapı 0,46 0,00 -54,90 Yeşil Yatırım Holding 21,98 16,91 37,38 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.908,50 -4,58 5,77 Yonga Mobilya 12,09 19,94 304,86 Yünsa 8,22 -4,42 82,67 Zorlu Enerji 1,49 0,00 -5,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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