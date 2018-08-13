Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.100,00 -7,92 -12,03 İş Bankası (C) 3,94 -13,22 -41,02 İş Bankası (Kur.) 6.666,00 -13,83 İş Fin.Kir. 1,88 -7,84 34,91 İş Girişim 1,57 -4,85 -9,77 İş GMYO 0,87 -5,43 -28,90 İş Y. Men. Değ. 1,95 -4,41 -8,55 İş Yat. Ort. 0,74 -3,90 -6,21 İşbir Holding 169,00 -3,21 -8,70 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,00 -40,00 İttifak Holding 2,68 -7,59 15,02 İz Hayvancılık Tarım 2,06 -6,79 8,42 İzmir Demir Çelik 2,20 -5,58 -32,10 İzmir Fırça 1,70 -10,99 -81,62 İzocam 19,92 -6,92 -24,66 Jantsa Jant Sanayi 24,44 -2,16 -20,52 Kafein Yazılım 5,90 -9,65 Kapital Yat. Holding 1,88 -13,76 51,61 Kaplamin 3,09 -10,43 -21,17 Kardemir (A) 3,33 -2,92 12,88 Kardemir (B) 3,23 -5,28 10,24 Kardemir (D) 4,48 -3,66 39,56 Karel Elektronik 5,81 -4,28 0,00 Karsan Otomotiv 1,37 -6,16 -12,18 Karsu Tekstil 1,05 -6,25 -46,97 Karsusan Su Ürünleri San. 4,69 -3,30 -5,25 Kartonsan 274,70 0,62 -1,28 Katmerciler Ekipman 7,39 -7,04 -38,21 Kent Gıda 118,40 -6,55 -13,26 Kerevitaş Gıda 1,88 -6,00 -55,98 Kervansaray Yat. Holding 0,29 -6,45 -17,14 Kiler GMYO 1,62 -11,96 -55,74 Kipa Ticaret 2,41 -1,23 -6,59 Klimasan Klima 3,73 -6,52 -36,24 Koç Holding 14,26 4,16 -21,17 Konfrut Gıda 19,80 -7,22 38,46 Konya Çimento 175,50 0,00 -31,18 Kordsa Teknik Tekstil 8,96 5,41 22,04 Koza Altın 43,22 -2,83 13,14 Koza Madencilik 5,62 -5,07 -12,73 Körfez GMYO 1,19 -4,03 -28,31 Kristal Kola 1,46 -5,19 -18,89 Kron Telekomünikasyon 10,65 -5,33 -42,43 Kuştur Kuşadası Turizm 10,00 -8,00 5,16 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,82 -3,19 -56,14 Kütahya Porselen 5,51 -2,99 -23,15 Lider Faktoring 3,40 -5,82 -16,54 Link Bilgisayar 8,35 -6,49 -41,44 Logo Yazılım 35,98 3,09 -38,76 Lokman Hekim Sağlık 4,70 -8,56 -23,70 Lüks Kadife 4,25 -4,49 -9,77 Makina Takım 1,18 -6,35 -41,00 Mardin Çimento 3,40 -2,02 -11,69 Marka Yatırım Holding 0,69 -9,21 -59,17 Marmaris Altınyunus 15,24 -1,61 -19,79 Marshall 40,26 -19,88 -22,28 Martı GMYO 0,55 -11,29 -74,06 Martı Otel 0,66 -7,04 -28,26 Mavi Giyim 24,72 -11,71 -56,91 Mazhar Zorlu Holding 4,00 -5,21 0,25 MCT Danışmanlık 17,80 -5,82 196,67 Mega Polietilen 2,57 -5,17 125,44 Menderes Tekstil 0,67 0,00 -19,28 Merit Turizm 5,70 3,26 -3,23 Merko Gıda 0,70 -7,89 -47,37 Metal Gayrimenkul 0,77 -7,23 -40,77 Metemtur Otelcilik 1,17 -7,14 -20,95 Metro Holding 0,79 -12,22 -20,20 Metro Petrol ve Tesisleri 1,51 -9,04 -45,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,02 -7,27 -52,56 Migros Ticaret 14,98 -15,61 -45,65 Milpa 1,30 -7,80 -39,81 Mistral GMYO 1,95 -7,58 -47,23 MLP Sağlık 13,25 -5,36 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,11 -5,93 -20,14 Mondi Tire Kutsan 1,54 -6,10 -14,92 Net Holding 1,86 -1,06 -15,84 Netaş Telekom. 8,35 -5,11 -47,29 Niğbaş Niğde Beton 0,65 -9,72 -30,85 Nuh Çimento 8,71 -2,02 -4,36 Nurol GMYO 2,76 -9,51 -41,89 Odaş Elektrik 3,67 -8,48 -38,83 Olmuksan-IP 3,61 -6,72 -21,08 Orge Enerji Elektrik 2,39 -6,64 -40,90 Orma Orman Mahsulleri 0,95 -9,52 -15,93 Osmanlı Menkul 2,64 -3,65 -15,92 Ostim Endüstriyel Yat 1,28 -0,78 -21,47 Otokar 66,50 -2,78 -44,91 Oyak Yat. Ort. 1,13 -0,88 14,12 Oylum Sınai Yatırımlar 0,96 -11,11 -43,53 Özak GMYO 2,29 -4,18 -2,14 Özbal Çelik Boru 1,76 -10,66 -34,60 Özderici GMYO 7,40 5,71 616,01 Özerden Plastik 3,06 -3,77 11,03 Panora GMYO 4,07 -1,21 -7,85 Park Elek.Madencilik 2,54 -6,27 -39,09 Parsan 13,38 -5,37 14,36 Pegasus 26,60 -8,59 -21,30 Peker GMYO 6,72 -0,44 Penguen Gıda 1,22 -8,96 -45,29 Pera GMYO 0,47 -4,08 -46,59 Pergamon Dış Ticaret 9,03 13,44 135,78 Petkim 6,19 6,72 -7,77 Petrokent Turizm 48,04 -1,15 1,18 Pınar Et Ve Un 6,16 -9,01 -33,08 Pınar Su 1,41 -4,73 -21,67 Pınar Süt 8,16 -5,23 -32,65 Plastikkart 2,00 -4,76 -30,80 Polisan Holding 6,55 -5,76 -24,19 Politeknik Metal 37,60 0,00 12,91 Prizma Press Matbaacılık 1,52 -3,80 -6,17 QNB Finans Fin. Kir. 3,55 -8,97 -8,97 QNB Finansbank 4,58 -7,29 -16,16 Ral Yatırım Holding 1,60 -11,60 -1,84 Ray Sigorta 1,08 -9,24 -40,33 Reysaş GMYO 0,78 -4,88 -38,58 Reysaş Lojistik 0,80 -9,09 -37,50 Rhea Girişim 0,60 -7,69 -46,43 Rodrigo Tekstil 1,72 -1,71 -42,47 Royal Halı 0,71 -4,05 -21,98 RTA Laboratuvarları 1,89 -3,57 -31,52 Sabancı Holding 7,32 -6,39 -32,23 Safkar Ege Soğutmacılık 1,86 -3,63 Salix Yatırım Holding 3,99 3,91 -48,85 Sanel Mühendislik 1,25 -8,09 -26,90 Sanifoam Sünger 1,29 -5,15 -23,21 Sanko Pazarlama 2,27 -6,58 -19,51 Saray Matbaacılık 0,97 -8,49 -9,35 Sarkuysan 3,07 -2,85 -2,06 Sasa Polyester 9,07 -5,13 15,78 Say Reklamcılık 1,02 -6,42 -38,92 Sekuro Plastik 3,64 -8,77 -57,67 Selçuk Ecza Deposu 3,81 0,00 8,79 Selçuk Gıda 0,43 -2,27 53,57 Senkron Güvenlik 1,20 -9,77 -35,48 Serve Kırtasiye 1,40 0,72 125,81 Servet GMYO 2,35 -6,00 -22,70 Seyitler Kimya 7,04 -3,69 -21,60 Silverline Endüstri 1,25 -3,10 -28,07 Sinpaş GMYO 0,44 -8,33 -42,86 Soda Sanayii 7,60 11,76 75,67 Sodaş Sodyum Sanayii 5,00 -4,58 46,69 Söktaş 1,25 -8,76 -24,70 Sönmez Filament 2,89 -12,16 -30,36 Sönmez Pamuklu 3,60 -5,01 -9,09 Sumaş Suni Tahta 6,79 -7,49 Şeker Fin. Kir. 2,31 -2,12 -10,12 Şekerbank 0,98 -9,26 -46,45 Şişe Cam 5,61 7,88 23,31 Şok Marketler 7,97 -3,39 T. Halk Bankası 6,04 -6,21 -43,97 T. Kalkınma Bank. 5,52 0,00 -0,36 T.S.K.B. 0,71 -12,35 -40,99 T.Tuborg 8,13 -11,05 -17,97 Taç Tarım Ürünleri 2,69 -0,37 10,70 Tat Gıda 3,66 -3,94 -28,73 TAV Havalimanları 26,90 -7,75 25,35 Taze Kuru Gıda 6,97 -3,86 -14,48 Tek-Art Turizm 0,81 -3,57 7,63 Tekfen Holding 21,38 5,84 30,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,51 -11,22 -12,43 Temapol Polimer Plastik 2,83 -7,21 -40,67 TGS Dış Ticaret 6,40 -3,86 77,19 Tofaş Oto. Fab. 21,54 -2,18 -30,85 Torunlar GMYO 2,04 -8,52 -37,62 Trabzon Liman 8,94 -9,79 Trabzonspor Sportif 1,11 -9,02 -49,55 Trakya Cam 4,37 4,55 8,55 Trend GMYO 1,26 -1,56 TSKB GMYO 0,46 -11,54 -36,99 Tuğçelik 2,06 -8,44 -35,22 Tukaş 1,40 -6,67 -37,22 Turcas Petrol 1,59 -5,36 -36,76 Turkcell 12,39 1,39 -17,93 Tümosan Motor ve Traktör 4,66 -6,05 -38,60 Tüpraş 122,00 10,11 13,12 Türk Hava Yolları 16,55 -2,82 5,48 Türk Prysmian Kablo 1,69 -3,98 -32,49 Türk Telekom 3,91 -4,87 -39,29 Türk Traktör 49,96 -1,26 -29,12 Türker Proje Gayrimenkul 31,32 -4,04 -16,61 Ufuk Yatırım 1,35 -2,88 -56,03 Ulaşlar Turizm Yat. 1,10 -9,84 -35,67 Ulusoy Elektrik 10,89 -2,77 20,18 Ulusoy Un Sanayi 1,87 -4,59 -32,73 Umpaş Holding 0,42 -10,64 -33,33 Uşak Seramik 1,58 -7,06 -35,51 Utopya Turizm 2,81 -1,40 -37,42 Uzertaş Boya 0,97 8,99 -14,91 Ülker Bisküvi 17,27 1,59 -12,20 Ünye Çimento 4,00 -1,23 8,59 Vakıf Fin. Kir. 1,36 -4,23 -16,02 Vakıf GMYO 1,55 -8,28 -38,33 Vakıf Yat. Ort. 1,29 -7,19 -9,15 Vakıflar Bankası 3,49 -10,05 -48,45 Vakko Tekstil 2,84 5,97 -3,56 Vanet Gıda 2,44 -7,22 -23,75 Verusa Holding 26,10 0,44 13,94 Verusaturk Girisim 3,69 -3,40 56,36 Vestel 8,35 -2,91 10,30 Vestel Beyaz Eşya 10,09 -4,81 18,99 Viking Kağıt 1,09 -6,84 -9,17 Yapı Kredi Koray GMYO 1,35 -10,00 -41,81 Yapı ve Kredi Bank. 1,67 -13,02 -40,29 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,83 -3,17 -25,20 Yataş 3,30 -4,62 -59,19 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,92 -13,21 -12,36 Yeni Gimat GMYO 7,90 0,64 -5,22 Yeşil GMYO 0,38 -9,52 -39,68 Yeşil Yapı 0,30 -18,92 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 14,95 -16,90 -6,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.930,00 -5,85 6,97 Yonga Mobilya 9,98 -19,97 234,20 Yünsa 7,31 -1,22 62,44 Zorlu Enerji 1,35 -4,26 -14,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)



