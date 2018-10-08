Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.900,00 -12,31 İş Bankası (B) 1.298,30 -0,05 3,83 İş Bankası (C) 4,20 3,45 -37,12 İş Bankası (Kur.) 8.900,00 20,27 15,05 İş Fin.Kir. 2,08 -0,48 49,26 İş Girişim 1,51 0,00 -13,22 İş GMYO 0,88 2,33 -28,08 İş Y. Men. Değ. 2,09 -1,42 -1,99 İş Yat. Ort. 0,80 1,27 1,39 İşbir Holding 188,00 2,73 2,43 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,21 0,00 -47,50 İttifak Holding 4,70 19,90 101,72 İz Hayvancılık Tarım 3,00 16,73 57,89 İzmir Demir Çelik 1,94 -0,51 -40,12 İzmir Fırça 1,64 3,14 -82,27 İzocam 21,58 2,08 -18,38 Jantsa Jant Sanayi 25,88 -0,46 -15,83 Kafein Yazılım 7,29 -2,67 Kapital Yat. Holding 1,57 19,85 26,61 Kaplamin 3,18 1,27 -18,88 Kardemir (A) 2,63 -1,50 -10,85 Kardemir (B) 2,64 -0,75 -9,90 Kardemir (D) 3,82 -1,29 19,00 Karel Elektronik 4,66 -1,89 -19,79 Karsan Otomotiv 1,32 1,54 -15,38 Karsu Tekstil 1,07 -2,73 -45,96 Karsusan Su Ürünleri San. 4,37 -2,89 -11,72 Kartonsan 338,00 3,74 21,47 Katmerciler Ekipman 6,59 -0,60 -44,90 Kent Gıda 116,10 0,00 -14,95 Kerevitaş Gıda 1,86 1,09 -56,45 Kervansaray Yat. Holding 0,33 0,00 -5,71 Kiler GMYO 1,55 1,31 -57,65 Klimasan Klima 4,53 0,89 -6,60 Koç Holding 16,05 0,25 -11,27 Konfrut Gıda 21,96 0,00 53,57 Konya Çimento 186,20 0,92 -26,98 Kordsa Teknik Tekstil 10,44 3,78 42,20 Koza Altın 51,45 2,69 34,69 Koza Madencilik 5,98 -0,17 -7,14 Körfez GMYO 1,12 0,00 -32,53 Kristal Kola 1,39 0,00 -22,78 Kron Telekomünikasyon 11,80 -0,59 -36,22 Kuştur Kuşadası Turizm 12,69 0,00 33,45 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,27 4,10 -69,40 Kütahya Porselen 5,12 1,39 -28,59 Lider Faktoring 3,83 6,69 -5,99 Link Bilgisayar 9,08 2,37 -36,33 Logo Yazılım 34,98 -0,06 -40,46 Lokman Hekim Sağlık 4,68 1,08 -22,37 Lüks Kadife 4,55 3,41 -3,40 Makina Takım 1,11 0,00 -44,50 Mardin Çimento 3,34 0,30 -13,24 Marka Yatırım Holding 0,64 -1,54 -62,13 Marmaris Altınyunus 17,01 -1,10 -10,47 Marshall 33,40 3,15 -35,52 Martı GMYO 0,59 1,72 -72,17 Martı Otel 0,58 1,75 -36,96 Mavi Giyim 34,14 3,45 -40,49 Mazhar Zorlu Holding 3,75 1,35 -6,02 MCT Danışmanlık 26,76 9,31 346,00 Mega Polietilen 3,59 2,87 214,91 Menderes Tekstil 0,65 0,00 -21,69 Merit Turizm 5,60 -20,00 -4,92 Merko Gıda 0,90 -8,16 -32,33 Metal Gayrimenkul 0,84 7,69 -35,38 Metemtur Otelcilik 1,14 0,88 -22,97 Metro Holding 0,80 0,00 -19,19 Metro Petrol ve Tesisleri 1,56 0,65 -43,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,04 -2,80 -51,63 Migros Ticaret 14,45 2,85 -49,35 Milpa 1,52 -2,56 -29,63 Mistral GMYO 1,97 -1,50 -46,68 MLP Sağlık 12,54 3,04 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,98 8,89 -29,50 Mondi Tire Kutsan 2,36 2,16 30,39 Net Holding 2,05 0,00 -7,24 Netaş Telekom. 7,97 1,79 -49,68 Niğbaş Niğde Beton 0,64 0,00 -31,91 Nuh Çimento 8,87 1,03 -2,60 Nurol GMYO 2,88 0,00 -39,37 Odaş Elektrik 3,58 -0,56 -40,33 Olmuksan-IP 3,60 -1,37 -21,29 Orge Enerji Elektrik 3,26 0,31 -19,39 Orma Orman Mahsulleri 0,88 3,53 -22,12 Osmanlı Menkul 1,89 -2,58 -39,81 Ostim Endüstriyel Yat 1,08 0,00 -33,74 Otokar 81,45 1,18 -32,53 Oyak Yat. Ort. 0,99 0,00 -0,01 Oylum Sınai Yatırımlar 1,00 5,26 -41,18 Özak GMYO 2,43 0,00 3,85 Özbal Çelik Boru 1,54 0,65 -42,78 Özderici GMYO 5,17 9,53 609,70 Özerden Plastik 2,84 -0,35 4,41 Panora GMYO 4,05 -0,98 -8,30 Park Elek.Madencilik 2,69 3,46 -35,49 Parsan 20,70 1,57 76,92 Pegasus 24,92 1,14 -26,27 Peker GMYO 11,40 0,00 Penguen Gıda 1,27 0,00 -43,05 Pera GMYO 0,55 1,85 -37,50 Pergamon Dış Ticaret 11,00 5,16 187,21 Petkim 5,09 -0,20 -24,16 Petrokent Turizm 48,50 2,11 2,15 Pınar Et Ve Un 5,69 -3,07 -38,19 Pınar Su 1,33 -1,48 -26,11 Pınar Süt 7,11 -3,79 -41,31 Plastikkart 2,24 -1,75 -22,49 Polisan Holding 6,67 0,30 -22,80 Politeknik Metal 40,28 0,20 20,96 Prizma Press Matbaacılık 1,80 2,27 11,11 QNB Finans Fin. Kir. 3,78 7,08 -3,08 QNB Finansbank 5,11 -1,35 -6,46 Ral Yatırım Holding 1,73 -1,70 6,13 Ray Sigorta 1,47 -0,68 -18,78 Reysaş GMYO 0,75 -1,32 -40,94 Reysaş Lojistik 0,80 1,27 -37,50 Rhea Girişim 0,54 -1,82 -51,79 Rodrigo Tekstil 2,15 1,42 -28,09 Royal Halı 0,83 1,22 -8,79 RTA Laboratuvarları 1,97 0,00 -28,62 Sabancı Holding 7,26 1,26 -32,79 Safkar Ege Soğutmacılık 1,77 1,14 Salix Yatırım Holding 5,17 3,82 -33,72 Sanel Mühendislik 1,52 -1,94 -11,11 Sanifoam Sünger 1,19 -1,65 -29,17 Sanko Pazarlama 2,37 0,00 -15,96 Saray Matbaacılık 0,94 0,00 -12,15 Sarkuysan 3,43 -1,44 9,43 Sasa Polyester 9,76 2,41 24,58 Say Reklamcılık 0,96 4,35 -42,51 Sekuro Plastik 4,32 -0,23 -49,77 Selçuk Ecza Deposu 3,25 0,31 -7,20 Selçuk Gıda 1,22 -0,81 61,64 Senkron Güvenlik 1,59 1,92 -14,52 Serve Kırtasiye 2,30 7,48 270,97 Servet GMYO 2,57 -1,15 -15,46 Seyitler Kimya 3,95 -0,75 -23,42 Silverline Endüstri 1,39 3,73 -20,02 Sinpaş GMYO 0,40 -2,44 -48,05 Soda Sanayii 6,73 -2,75 55,56 Sodaş Sodyum Sanayii 5,52 2,22 61,94 Söktaş 1,16 -1,69 -30,12 Sönmez Filament 3,47 1,46 -16,39 Sönmez Pamuklu 3,50 -0,57 -11,62 Sumaş Suni Tahta 8,00 1,27 Şeker Fin. Kir. 2,18 2,83 -9,99 Şekerbank 1,01 2,02 -44,81 Şişe Cam 5,46 2,63 20,02 Şok Marketler 8,51 -1,50 T. Halk Bankası 6,63 5,57 -36,95 T. Kalkınma Bank. 35,18 19,99 535,02 T.S.K.B. 0,83 2,47 -31,02 T.Tuborg 9,23 0,44 -6,87 Taç Tarım Ürünleri 2,63 -6,74 8,23 Tat Gıda 4,08 0,99 -20,55 TAV Havalimanları 29,48 -1,73 37,37 Taze Kuru Gıda 8,54 -2,40 4,79 Tek-Art Turizm 0,74 1,37 -1,68 Tekfen Holding 21,10 -2,85 28,82 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,55 -1,09 -11,65 Temapol Polimer Plastik 3,12 -8,24 -34,59 TGS Dış Ticaret 5,72 3,44 58,36 Tofaş Oto. Fab. 22,58 0,71 -27,51 Torunlar GMYO 1,61 -0,62 -50,77 Trabzon Liman 9,40 0,86 Trabzonspor Sportif 1,26 0,80 -42,73 Trakya Cam 4,01 0,25 -0,39 Trend GMYO 1,54 -1,28 TSKB GMYO 0,64 4,92 -12,33 Tuğçelik 2,27 -1,73 -28,62 Tukaş 1,45 0,69 -34,98 Turcas Petrol 1,59 0,63 -36,76 Turkcell 10,75 -0,92 -26,91 Tümosan Motor ve Traktör 4,68 1,96 -38,34 Tüpraş 138,70 2,36 28,60 Türk Hava Yolları 17,83 1,48 13,64 Türk Prysmian Kablo 1,78 0,56 -28,89 Türk Telekom 3,56 0,85 -44,72 Türk Traktör 47,68 2,80 -32,36 Türker Proje Gayrimenkul 26,60 -0,82 -29,18 Ufuk Yatırım 1,28 7,56 -58,31 Ulaşlar Turizm Yat. 1,07 3,88 -37,43 Ulusoy Elektrik 11,50 0,00 26,91 Ulusoy Un Sanayi 2,03 -1,46 -26,98 Umpaş Holding 0,33 -2,94 -47,62 Uşak Seramik 1,57 0,00 -35,92 Utopya Turizm 3,51 -0,85 -21,83 Uzertaş Boya 0,75 -1,32 -34,21 Ülker Bisküvi 16,28 -0,18 -17,23 Ünye Çimento 3,89 3,46 5,61 Vakıf Fin. Kir. 1,30 2,36 -19,72 Vakıf GMYO 1,66 1,84 -33,95 Vakıf Yat. Ort. 1,15 1,77 -19,01 Vakıflar Bankası 3,54 5,99 -46,96 Vakko Tekstil 3,03 -0,66 2,89 Vanet Gıda 2,72 11,93 -15,00 Verusa Holding 24,28 1,93 5,99 Verusaturk Girisim 3,16 -2,17 33,90 Vestel 7,41 -0,67 -2,11 Vestel Beyaz Eşya 10,04 0,50 18,40 Viking Kağıt 1,25 -1,57 4,17 Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 -1,35 -37,07 Yapı ve Kredi Bank. 1,71 3,01 -38,86 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,05 2,50 -16,20 Yataş 3,89 3,73 -51,89 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,12 0,90 6,69 Yeni Gimat GMYO 8,09 -0,37 -2,94 Yeşil GMYO 0,26 18,18 -58,73 Yeşil Yapı 0,25 19,05 -75,49 Yeşil Yatırım Holding 11,01 19,93 -31,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.610,10 3,99 44,66 Yonga Mobilya 10,90 1,40 265,01 Yünsa 6,95 -2,11 54,44 Zorlu Enerji 1,25 0,81 -20,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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