Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 17.790,00 4,70 İş Bankası (B) 1.300,00 0,16 3,97 İş Bankası (C) 4,13 -0,96 -38,17 İş Bankası (Kur.) 13.000,00 36,84 68,05 İş Fin.Kir. 2,05 -1,91 47,10 İş Girişim 1,49 -1,97 -14,37 İş GMYO 0,87 -2,25 -28,90 İş Y. Men. Değ. 2,08 -0,48 -2,46 İş Yat. Ort. 0,79 0,00 0,12 İşbir Holding 175,00 -5,41 -4,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,22 -4,35 -45,00 İttifak Holding 4,12 -13,81 76,82 İz Hayvancılık Tarım 3,14 -6,82 65,26 İzmir Demir Çelik 1,88 -3,09 -41,98 İzmir Fırça 1,59 -2,45 -82,81 İzocam 21,72 -1,45 -17,85 Jantsa Jant Sanayi 25,66 -0,93 -16,55 Kafein Yazılım 6,92 -5,85 Kapital Yat. Holding 1,84 0,00 48,39 Kaplamin 3,06 -3,47 -21,94 Kardemir (A) 2,59 -3,00 -12,20 Kardemir (B) 2,58 -3,01 -11,95 Kardemir (D) 3,75 -4,34 16,82 Karel Elektronik 4,30 -5,49 -25,99 Karsan Otomotiv 1,26 -3,82 -19,23 Karsu Tekstil 1,06 -0,93 -46,46 Karsusan Su Ürünleri San. 4,89 12,16 -1,21 Kartonsan 330,30 -1,70 18,71 Katmerciler Ekipman 6,22 -5,47 -47,99 Kent Gıda 114,50 -0,69 -16,12 Kerevitaş Gıda 1,88 -1,05 -55,98 Kervansaray Yat. Holding 0,32 0,00 -8,57 Kiler GMYO 1,52 -3,18 -58,47 Klimasan Klima 4,49 -3,85 -7,43 Koç Holding 16,30 -1,21 -9,89 Konfrut Gıda 22,86 -0,26 59,86 Konya Çimento 180,00 -3,28 -29,41 Kordsa Teknik Tekstil 10,16 -1,17 38,38 Koza Altın 50,55 -2,79 32,33 Koza Madencilik 5,79 -1,36 -10,09 Körfez GMYO 1,08 0,00 -34,94 Kristal Kola 1,35 -3,57 -25,00 Kron Telekomünikasyon 11,59 -1,86 -37,35 Kuştur Kuşadası Turizm 12,90 1,57 35,66 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,37 -5,52 -66,99 Kütahya Porselen 4,89 -1,21 -31,80 Lider Faktoring 4,09 3,28 0,39 Link Bilgisayar 8,80 -2,55 -38,29 Logo Yazılım 32,56 -5,24 -44,58 Lokman Hekim Sağlık 4,90 1,87 -18,73 Lüks Kadife 4,33 -0,69 -8,07 Makina Takım 1,12 -1,75 -44,00 Mardin Çimento 3,33 -0,60 -13,50 Marka Yatırım Holding 0,67 0,00 -60,36 Marmaris Altınyunus 18,65 2,92 -1,84 Marshall 33,54 -3,29 -35,25 Martı GMYO 0,58 -1,69 -72,64 Martı Otel 0,56 -3,45 -39,13 Mavi Giyim 33,20 -2,64 -42,12 Mazhar Zorlu Holding 3,69 -1,60 -7,52 MCT Danışmanlık 28,00 2,34 366,67 Mega Polietilen 3,72 1,36 226,32 Menderes Tekstil 0,64 -4,48 -22,89 Merit Turizm 5,99 -1,16 1,70 Merko Gıda 0,86 -2,27 -35,34 Metal Gayrimenkul 0,86 1,18 -33,85 Metemtur Otelcilik 1,14 -1,72 -22,97 Metro Holding 0,80 0,00 -19,19 Metro Petrol ve Tesisleri 1,51 -3,21 -45,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,08 3,85 -49,77 Migros Ticaret 14,28 -0,76 -49,94 Milpa 1,44 -4,00 -33,33 Mistral GMYO 2,00 0,00 -45,87 MLP Sağlık 12,39 -3,95 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,98 -5,77 -29,50 Mondi Tire Kutsan 2,32 -5,69 28,18 Net Holding 2,00 -0,50 -9,50 Netaş Telekom. 7,77 -2,02 -50,95 Niğbaş Niğde Beton 0,62 -1,59 -34,04 Nuh Çimento 8,69 -1,03 -4,58 Nurol GMYO 2,73 -3,87 -42,53 Odaş Elektrik 3,44 -3,37 -42,67 Olmuksan-IP 3,66 1,39 -19,98 Orge Enerji Elektrik 3,28 -2,38 -18,89 Orma Orman Mahsulleri 0,88 0,00 -22,12 Osmanlı Menkul 1,76 -4,35 -43,95 Ostim Endüstriyel Yat 1,03 -1,90 -36,81 Otokar 78,00 -2,13 -35,38 Oyak Yat. Ort. 0,98 -2,00 -1,02 Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 -4,67 -40,00 Özak GMYO 2,46 -1,20 5,13 Özbal Çelik Boru 1,46 -3,31 -45,75 Özderici GMYO 6,04 16,38 729,13 Özerden Plastik 3,00 5,26 10,29 Panora GMYO 4,01 0,00 -9,20 Park Elek.Madencilik 2,60 -3,70 -37,65 Parsan 21,38 1,62 82,74 Pegasus 23,46 -4,56 -30,59 Peker GMYO 11,90 1,71 Penguen Gıda 1,25 -0,79 -43,95 Pera GMYO 0,53 0,00 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 10,99 -1,87 186,95 Petkim 5,09 -5,21 -24,16 Petrokent Turizm 50,00 -1,86 5,31 Pınar Et Ve Un 5,37 -4,28 -41,66 Pınar Su 1,34 0,00 -25,56 Pınar Süt 6,82 -4,21 -43,71 Plastikkart 2,20 -1,79 -23,88 Polisan Holding 6,67 -1,04 -22,80 Politeknik Metal 39,96 -1,28 20,00 Prizma Press Matbaacılık 1,80 0,00 11,11 QNB Finans Fin. Kir. 3,75 2,46 -3,85 QNB Finansbank 4,96 -2,75 -9,20 Ral Yatırım Holding 1,78 0,56 9,20 Ray Sigorta 1,82 7,06 0,55 Reysaş GMYO 0,72 -2,70 -43,31 Reysaş Lojistik 0,78 -1,27 -39,06 Rhea Girişim 0,54 0,00 -51,79 Rodrigo Tekstil 2,18 -5,22 -27,09 Royal Halı 0,83 -1,19 -8,79 RTA Laboratuvarları 1,96 0,00 -28,99 Sabancı Holding 7,26 -1,36 -32,79 Safkar Ege Soğutmacılık 1,75 -3,31 Salix Yatırım Holding 4,95 1,85 -36,54 Sanel Mühendislik 1,51 7,09 -11,70 Sanifoam Sünger 1,20 -1,64 -28,57 Sanko Pazarlama 2,26 -2,16 -19,86 Saray Matbaacılık 0,93 -2,11 -13,08 Sarkuysan 3,32 -2,06 5,92 Sasa Polyester 9,38 -4,09 19,73 Say Reklamcılık 0,93 -3,12 -44,31 Sekuro Plastik 4,05 -3,11 -52,91 Selçuk Ecza Deposu 3,18 -0,63 -9,20 Selçuk Gıda 1,18 -1,67 56,34 Senkron Güvenlik 1,57 -2,48 -15,59 Serve Kırtasiye 2,20 -3,51 254,84 Servet GMYO 2,45 -3,92 -19,41 Seyitler Kimya 4,00 -0,25 -22,45 Silverline Endüstri 1,36 -8,72 -21,74 Sinpaş GMYO 0,40 0,00 -48,05 Soda Sanayii 6,73 -2,60 55,56 Sodaş Sodyum Sanayii 5,70 1,79 67,22 Söktaş 1,23 -3,91 -25,90 Sönmez Filament 3,35 -2,62 -19,28 Sönmez Pamuklu 3,37 -1,46 -14,90 Sumaş Suni Tahta 8,32 -0,24 Şeker Fin. Kir. 2,16 -0,46 -10,81 Şekerbank 0,99 -1,98 -45,90 Şişe Cam 5,43 -4,40 19,36 Şok Marketler 8,39 -3,34 T. Halk Bankası 6,74 2,43 -35,91 T. Kalkınma Bank. 50,60 19,91 813,36 T.S.K.B. 0,78 -3,70 -35,17 T.Tuborg 9,03 -1,10 -8,89 Taç Tarım Ürünleri 2,69 4,26 10,70 Tat Gıda 3,98 -3,40 -22,50 TAV Havalimanları 28,60 -3,90 33,27 Taze Kuru Gıda 8,60 1,30 5,52 Tek-Art Turizm 0,72 -2,70 -4,33 Tekfen Holding 22,40 3,32 36,75 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,36 -3,54 -15,34 Temapol Polimer Plastik 3,02 0,67 -36,69 TGS Dış Ticaret 5,54 -1,95 53,38 Tofaş Oto. Fab. 22,36 -2,44 -28,21 Torunlar GMYO 1,59 -1,85 -51,38 Trabzon Liman 9,36 -1,78 Trabzonspor Sportif 1,23 -2,38 -44,09 Trakya Cam 3,93 -3,44 -2,38 Trend GMYO 1,51 -3,82 TSKB GMYO 0,61 -3,17 -16,44 Tuğçelik 2,17 -3,13 -31,76 Tukaş 1,45 -1,36 -34,98 Turcas Petrol 1,55 -3,73 -38,35 Turkcell 10,66 0,19 -27,52 Tümosan Motor ve Traktör 4,51 -3,22 -40,58 Tüpraş 138,00 -3,43 27,95 Türk Hava Yolları 16,70 -4,95 6,44 Türk Prysmian Kablo 1,75 -1,13 -30,09 Türk Telekom 3,47 -4,93 -46,12 Türk Traktör 45,52 -2,78 -35,42 Türker Proje Gayrimenkul 26,10 -2,61 -30,51 Ufuk Yatırım 1,27 -0,78 -58,63 Ulaşlar Turizm Yat. 1,05 -0,94 -38,60 Ulusoy Elektrik 11,07 -3,15 22,16 Ulusoy Un Sanayi 2,04 0,49 -26,62 Umpaş Holding 0,45 15,38 -28,57 Uşak Seramik 1,55 0,00 -36,73 Utopya Turizm 3,81 2,97 -15,14 Uzertaş Boya 0,73 0,00 -35,96 Ülker Bisküvi 16,12 -0,98 -18,05 Ünye Çimento 3,79 -0,79 2,89 Vakıf Fin. Kir. 1,28 -0,78 -20,96 Vakıf GMYO 1,63 -2,40 -35,15 Vakıf Yat. Ort. 1,11 -1,77 -21,83 Vakıflar Bankası 3,64 1,68 -45,46 Vakko Tekstil 2,96 -2,31 0,51 Vanet Gıda 2,70 -3,57 -15,63 Verusa Holding 25,70 2,72 12,19 Verusaturk Girisim 3,30 5,77 39,83 Vestel 7,19 -4,13 -5,02 Vestel Beyaz Eşya 9,74 -2,60 14,86 Viking Kağıt 1,25 -2,34 4,17 Yapı Kredi Koray GMYO 1,45 -3,33 -37,50 Yapı ve Kredi Bank. 1,66 -2,35 -40,64 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,12 0,95 -13,34 Yataş 3,88 -5,60 -52,01 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,07 -1,83 1,93 Yeni Gimat GMYO 8,08 -0,25 -3,06 Yeşil GMYO 0,37 19,35 -41,27 Yeşil Yapı 0,36 20,00 -64,71 Yeşil Yatırım Holding 15,85 19,98 -0,94 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.597,50 -3,44 43,96 Yonga Mobilya 11,56 8,85 287,11 Yünsa 6,61 -3,92 46,89 Zorlu Enerji 1,25 0,00 -20,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

