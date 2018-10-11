Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 20.173,10 13,40 18,72 İş Bankası (B) 1.560,00 20,00 24,76 İş Bankası (C) 4,02 -2,66 -39,82 İş Bankası (Kur.) 17.000,00 30,77 119,76 İş Fin.Kir. 2,07 0,98 48,54 İş Girişim 1,47 -1,34 -15,52 İş GMYO 0,88 1,15 -28,08 İş Y. Men. Değ. 2,07 -0,48 -2,92 İş Yat. Ort. 0,78 -1,27 -1,14 İşbir Holding 183,00 4,57 -0,29 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 18,18 -35,00 İttifak Holding 3,91 -5,10 67,81 İz Hayvancılık Tarım 3,01 -4,14 58,42 İzmir Demir Çelik 1,84 -2,13 -43,21 İzmir Fırça 1,58 -0,63 -82,92 İzocam 21,60 -0,55 -18,31 Jantsa Jant Sanayi 25,48 -0,70 -17,13 Kafein Yazılım 6,91 -0,14 Kapital Yat. Holding 1,57 -14,67 26,61 Kaplamin 3,06 0,00 -21,94 Kardemir (A) 2,52 -2,70 -14,58 Kardemir (B) 2,52 -2,33 -13,99 Kardemir (D) 3,71 -1,07 15,58 Karel Elektronik 4,13 -3,95 -28,92 Karsan Otomotiv 1,25 -0,79 -19,87 Karsu Tekstil 1,04 -1,89 -47,47 Karsusan Su Ürünleri San. 4,35 -11,04 -12,12 Kartonsan 330,30 0,00 18,71 Katmerciler Ekipman 6,05 -2,73 -49,41 Kent Gıda 114,00 -0,44 -16,48 Kerevitaş Gıda 1,83 -2,66 -57,15 Kervansaray Yat. Holding 0,30 -6,25 -14,29 Kiler GMYO 1,52 0,00 -58,47 Klimasan Klima 4,63 3,12 -4,54 Koç Holding 16,45 0,92 -9,06 Konfrut Gıda 22,28 -2,54 55,80 Konya Çimento 178,80 -0,67 -29,88 Kordsa Teknik Tekstil 10,14 -0,20 38,11 Koza Altın 51,90 2,67 35,86 Koza Madencilik 5,95 2,76 -7,61 Körfez GMYO 1,06 -1,85 -36,14 Kristal Kola 1,46 8,15 -18,89 Kron Telekomünikasyon 11,29 -2,59 -38,97 Kuştur Kuşadası Turizm 12,77 -1,01 34,29 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,30 -5,11 -68,67 Kütahya Porselen 4,84 -1,02 -32,50 Lider Faktoring 3,85 -5,87 -5,50 Link Bilgisayar 8,68 -1,36 -39,13 Logo Yazılım 31,80 -2,33 -45,87 Lokman Hekim Sağlık 4,83 -1,43 -19,89 Lüks Kadife 4,29 -0,92 -8,92 Makina Takım 1,14 1,79 -43,00 Mardin Çimento 3,35 0,60 -12,99 Marka Yatırım Holding 0,65 -2,99 -61,54 Marmaris Altınyunus 18,15 -2,68 -4,47 Marshall 32,56 -2,92 -37,14 Martı GMYO 0,59 1,72 -72,17 Martı Otel 0,56 0,00 -39,13 Mavi Giyim 33,42 0,66 -41,74 Mazhar Zorlu Holding 3,78 2,44 -5,26 MCT Danışmanlık 27,14 -3,07 352,33 Mega Polietilen 3,61 -2,96 216,67 Menderes Tekstil 0,63 -1,56 -24,10 Merit Turizm 5,98 -0,17 1,53 Merko Gıda 0,84 -2,33 -36,84 Metal Gayrimenkul 0,78 -9,30 -40,00 Metemtur Otelcilik 1,12 -1,75 -24,32 Metro Holding 0,79 -1,25 -20,20 Metro Petrol ve Tesisleri 1,50 -0,66 -45,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,05 -2,78 -51,16 Migros Ticaret 14,58 2,10 -48,89 Milpa 1,43 -0,69 -33,80 Mistral GMYO 1,96 -2,00 -46,96 MLP Sağlık 12,61 1,78 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,06 8,16 -23,74 Mondi Tire Kutsan 2,28 -1,72 25,97 Net Holding 2,01 0,50 -9,05 Netaş Telekom. 7,67 -1,29 -51,58 Niğbaş Niğde Beton 0,72 16,13 -23,40 Nuh Çimento 8,70 0,12 -4,47 Nurol GMYO 2,71 -0,73 -42,95 Odaş Elektrik 3,30 -4,07 -45,00 Olmuksan-IP 3,68 0,55 -19,54 Orge Enerji Elektrik 3,23 -1,52 -20,13 Orma Orman Mahsulleri 0,88 0,00 -22,12 Osmanlı Menkul 1,68 -4,55 -46,50 Ostim Endüstriyel Yat 1,03 0,00 -36,81 Otokar 77,40 -0,77 -35,88 Oyak Yat. Ort. 0,97 -1,02 -2,03 Oylum Sınai Yatırımlar 1,00 -1,96 -41,18 Özak GMYO 2,44 -0,81 4,27 Özbal Çelik Boru 1,42 -2,74 -47,24 Özderici GMYO 5,99 -0,83 722,26 Özerden Plastik 2,85 -5,00 4,77 Panora GMYO 4,00 -0,25 -9,43 Park Elek.Madencilik 2,57 -1,15 -38,37 Parsan 21,58 0,94 84,44 Pegasus 23,82 1,53 -29,53 Peker GMYO 12,22 2,69 Penguen Gıda 1,29 3,20 -42,15 Pera GMYO 0,53 0,00 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 10,50 -4,46 174,16 Petkim 5,20 2,16 -22,52 Petrokent Turizm 49,50 -1,00 4,25 Pınar Et Ve Un 5,22 -2,79 -43,29 Pınar Su 1,33 -0,75 -26,11 Pınar Süt 6,66 -2,35 -45,03 Plastikkart 2,18 -0,91 -24,57 Polisan Holding 6,58 -1,35 -23,84 Politeknik Metal 39,02 -2,35 17,18 Prizma Press Matbaacılık 1,79 -0,56 10,49 QNB Finans Fin. Kir. 3,60 -4,00 -7,69 QNB Finansbank 4,90 -1,21 -10,30 Ral Yatırım Holding 1,75 -1,69 7,36 Ray Sigorta 1,70 -6,59 -6,08 Reysaş GMYO 0,71 -1,39 -44,09 Reysaş Lojistik 0,78 0,00 -39,06 Rhea Girişim 0,54 0,00 -51,79 Rodrigo Tekstil 2,31 5,96 -22,74 Royal Halı 0,83 0,00 -8,79 RTA Laboratuvarları 2,01 2,55 -27,17 Sabancı Holding 7,42 2,20 -31,31 Safkar Ege Soğutmacılık 1,74 -0,57 Salix Yatırım Holding 4,78 -3,43 -38,72 Sanel Mühendislik 1,47 -2,65 -14,04 Sanifoam Sünger 1,18 -1,67 -29,76 Sanko Pazarlama 2,26 0,00 -19,86 Saray Matbaacılık 0,94 1,08 -12,15 Sarkuysan 3,32 0,00 5,92 Sasa Polyester 9,34 -0,43 19,22 Say Reklamcılık 0,96 3,23 -42,51 Sekuro Plastik 4,10 1,23 -52,33 Selçuk Ecza Deposu 3,09 -2,83 -11,77 Selçuk Gıda 1,18 0,00 56,34 Senkron Güvenlik 1,50 -4,46 -19,35 Serve Kırtasiye 2,10 -4,55 238,71 Servet GMYO 2,53 3,27 -16,78 Seyitler Kimya 4,00 0,00 -22,45 Silverline Endüstri 1,31 -3,68 -24,62 Sinpaş GMYO 0,40 0,00 -48,05 Soda Sanayii 6,63 -1,49 53,25 Sodaş Sodyum Sanayii 5,68 -0,35 66,64 Söktaş 1,18 -4,07 -28,92 Sönmez Filament 3,33 -0,60 -19,76 Sönmez Pamuklu 3,32 -1,48 -16,16 Sumaş Suni Tahta 8,00 -3,85 Şeker Fin. Kir. 2,16 0,00 -10,81 Şekerbank 0,99 0,00 -45,90 Şişe Cam 5,29 -2,58 16,28 Şok Marketler 8,70 3,69 T. Halk Bankası 6,93 2,82 -34,10 T. Kalkınma Bank. 40,48 -20,00 630,69 T.S.K.B. 0,81 3,85 -32,68 T.Tuborg 9,00 -0,33 -9,19 Taç Tarım Ürünleri 2,60 -3,35 7,00 Tat Gıda 4,06 2,01 -20,94 TAV Havalimanları 27,34 -4,41 27,40 Taze Kuru Gıda 8,22 -4,42 0,86 Tek-Art Turizm 0,72 0,00 -4,33 Tekfen Holding 22,06 -1,52 34,68 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,37 0,23 -15,15 Temapol Polimer Plastik 3,01 -0,33 -36,90 TGS Dış Ticaret 5,60 1,08 55,04 Tofaş Oto. Fab. 22,40 0,18 -28,08 Torunlar GMYO 1,57 -1,26 -51,99 Trabzon Liman 9,49 1,39 Trabzonspor Sportif 1,22 -0,81 -44,55 Trakya Cam 3,86 -1,78 -4,12 Trend GMYO 1,49 -1,32 TSKB GMYO 0,63 3,28 -13,70 Tuğçelik 2,16 -0,46 -32,08 Tukaş 1,47 1,38 -34,08 Turcas Petrol 1,55 0,00 -38,35 Turkcell 10,62 -0,38 -27,80 Tümosan Motor ve Traktör 4,56 1,11 -39,92 Tüpraş 137,00 -0,72 27,03 Türk Hava Yolları 16,50 -1,20 5,16 Türk Prysmian Kablo 1,73 -1,14 -30,89 Türk Telekom 3,49 0,58 -45,81 Türk Traktör 44,20 -2,90 -37,29 Türker Proje Gayrimenkul 25,98 -0,46 -30,83 Ufuk Yatırım 1,26 -0,79 -58,96 Ulaşlar Turizm Yat. 1,05 0,00 -38,60 Ulusoy Elektrik 10,74 -2,98 18,52 Ulusoy Un Sanayi 2,00 -1,96 -28,06 Umpaş Holding 0,48 6,67 -23,81 Uşak Seramik 1,52 -1,94 -37,96 Utopya Turizm 3,83 0,52 -14,70 Uzertaş Boya 0,73 0,00 -35,96 Ülker Bisküvi 16,34 1,36 -16,93 Ünye Çimento 3,78 -0,26 2,62 Vakıf Fin. Kir. 1,34 4,69 -17,25 Vakıf GMYO 1,64 0,61 -34,75 Vakıf Yat. Ort. 1,11 0,00 -21,83 Vakıflar Bankası 3,59 -1,37 -46,21 Vakko Tekstil 2,91 -1,69 -1,19 Vanet Gıda 2,74 1,48 -14,38 Verusa Holding 27,00 5,06 17,87 Verusaturk Girisim 3,34 1,21 41,53 Vestel 7,16 -0,42 -5,42 Vestel Beyaz Eşya 9,76 0,21 15,09 Viking Kağıt 1,24 -0,80 3,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,42 -2,07 -38,79 Yapı ve Kredi Bank. 1,66 0,00 -40,64 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,12 0,00 -13,34 Yataş 3,84 -1,03 -52,51 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,07 0,00 1,93 Yeni Gimat GMYO 8,05 -0,37 -3,42 Yeşil GMYO 0,36 -2,70 -42,86 Yeşil Yapı 0,37 2,78 -63,73 Yeşil Yatırım Holding 14,06 -11,29 -12,12 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.597,50 0,00 43,96 Yonga Mobilya 10,38 -10,21 247,59 Yünsa 6,60 -0,15 46,67 Zorlu Enerji 1,23 -1,60 -22,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

