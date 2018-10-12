Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 24.000,10 18,97 41,25 İş Bankası (B) 1.872,00 20,00 49,72 İş Bankası (C) 4,11 2,24 -38,47 İş Bankası (Kur.) 21.005,60 23,56 171,54 İş Fin.Kir. 2,08 0,48 49,26 İş Girişim 1,48 0,68 -14,94 İş GMYO 0,89 1,14 -27,27 İş Y. Men. Değ. 2,06 -0,48 -3,39 İş Yat. Ort. 0,79 1,28 0,12 İşbir Holding 180,00 -1,64 -1,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 -3,85 -37,50 İttifak Holding 3,80 -2,81 63,09 İz Hayvancılık Tarım 3,25 7,97 71,05 İzmir Demir Çelik 1,87 1,63 -42,28 İzmir Fırça 1,57 -0,63 -83,03 İzocam 21,78 0,83 -17,62 Jantsa Jant Sanayi 26,38 3,53 -14,21 Kafein Yazılım 7,32 5,93 Kapital Yat. Holding 1,65 5,10 33,06 Kaplamin 3,10 1,31 -20,92 Kardemir (A) 2,60 3,17 -11,86 Kardemir (B) 2,58 2,38 -11,95 Kardemir (D) 3,86 4,04 20,25 Karel Elektronik 4,34 5,08 -25,30 Karsan Otomotiv 1,28 2,40 -17,95 Karsu Tekstil 1,07 2,88 -45,96 Karsusan Su Ürünleri San. 4,51 3,68 -8,89 Kartonsan 333,00 0,82 19,68 Katmerciler Ekipman 6,60 9,09 -44,82 Kent Gıda 115,10 0,96 -15,68 Kerevitaş Gıda 1,93 5,46 -54,81 Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -14,29 Kiler GMYO 1,54 1,32 -57,92 Klimasan Klima 4,65 0,43 -4,13 Koç Holding 16,62 1,03 -8,12 Konfrut Gıda 22,50 0,99 57,34 Konya Çimento 179,10 0,17 -29,76 Kordsa Teknik Tekstil 10,26 1,18 39,74 Koza Altın 54,20 4,43 41,88 Koza Madencilik 6,16 3,53 -4,35 Körfez GMYO 1,05 -0,94 -36,75 Kristal Kola 1,41 -3,42 -21,67 Kron Telekomünikasyon 11,33 0,35 -38,76 Kuştur Kuşadası Turizm 12,77 34,29 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,27 -2,31 -69,40 Kütahya Porselen 4,93 1,86 -31,24 Lider Faktoring 3,91 1,56 -4,03 Link Bilgisayar 8,77 1,04 -38,50 Logo Yazılım 32,00 0,63 -45,53 Lokman Hekim Sağlık 4,93 2,07 -18,23 Lüks Kadife 4,29 0,00 -8,92 Makina Takım 1,14 0,00 -43,00 Mardin Çimento 3,37 0,60 -12,47 Marka Yatırım Holding 0,64 -1,54 -62,13 Marmaris Altınyunus 17,98 -0,94 -5,37 Marshall 32,74 0,55 -36,80 Martı GMYO 0,58 -1,69 -72,64 Martı Otel 0,57 1,79 -38,04 Mavi Giyim 34,90 4,43 -39,16 Mazhar Zorlu Holding 3,77 -0,26 -5,51 MCT Danışmanlık 22,86 -15,77 281,00 Mega Polietilen 3,73 3,32 227,19 Menderes Tekstil 0,64 1,59 -22,89 Merit Turizm 6,47 8,19 9,85 Merko Gıda 0,83 -1,19 -37,59 Metal Gayrimenkul 0,80 2,56 -38,46 Metemtur Otelcilik 1,13 0,89 -23,65 Metro Holding 0,79 0,00 -20,20 Metro Petrol ve Tesisleri 1,53 2,00 -44,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,06 0,95 -50,70 Migros Ticaret 14,99 2,81 -47,45 Milpa 1,45 1,40 -32,87 Mistral GMYO 1,96 0,00 -46,96 MLP Sağlık 13,09 3,81 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,02 -3,77 -26,62 Mondi Tire Kutsan 2,34 2,63 29,28 Net Holding 2,00 -0,50 -9,50 Netaş Telekom. 7,80 1,69 -50,76 Niğbaş Niğde Beton 0,66 -8,33 -29,79 Nuh Çimento 8,69 -0,11 -4,58 Nurol GMYO 2,74 1,11 -42,32 Odaş Elektrik 3,40 3,03 -43,33 Olmuksan-IP 3,68 0,00 -19,54 Orge Enerji Elektrik 3,30 2,17 -18,40 Orma Orman Mahsulleri 0,88 0,00 -22,12 Osmanlı Menkul 1,66 -1,19 -47,13 Ostim Endüstriyel Yat 1,10 6,80 -32,52 Otokar 78,00 0,78 -35,38 Oyak Yat. Ort. 0,96 -1,03 -3,04 Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 3,00 -39,41 Özak GMYO 2,47 1,23 5,56 Özbal Çelik Boru 1,45 2,11 -46,12 Özderici GMYO 5,92 -1,17 712,65 Özerden Plastik 2,84 -0,35 4,41 Panora GMYO 4,05 1,25 -8,30 Park Elek.Madencilik 2,64 2,72 -36,69 Parsan 21,74 0,74 85,81 Pegasus 24,82 4,20 -26,57 Peker GMYO 12,35 1,06 Penguen Gıda 1,34 3,88 -39,91 Pera GMYO 0,53 0,00 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 10,40 -0,95 171,55 Petkim 5,39 3,65 -19,69 Petrokent Turizm 49,50 4,25 Pınar Et Ve Un 5,36 2,68 -41,77 Pınar Su 1,32 -0,75 -26,67 Pınar Süt 6,74 1,20 -44,37 Plastikkart 2,19 0,46 -24,22 Polisan Holding 6,56 -0,30 -24,07 Politeknik Metal 39,70 1,74 19,22 Prizma Press Matbaacılık 1,82 1,68 12,35 QNB Finans Fin. Kir. 3,80 5,56 -2,56 QNB Finansbank 4,96 1,22 -9,20 Ral Yatırım Holding 1,88 7,43 15,34 Ray Sigorta 1,77 4,12 -2,21 Reysaş GMYO 0,71 0,00 -44,09 Reysaş Lojistik 0,77 -1,28 -39,84 Rhea Girişim 0,55 1,85 -50,89 Rodrigo Tekstil 2,40 3,90 -19,73 Royal Halı 0,86 3,61 -5,49 RTA Laboratuvarları 1,98 -1,49 -28,26 Sabancı Holding 7,53 1,48 -30,29 Safkar Ege Soğutmacılık 1,80 3,45 Salix Yatırım Holding 4,70 -1,67 -39,74 Sanel Mühendislik 1,49 1,36 -12,87 Sanifoam Sünger 1,18 0,00 -29,76 Sanko Pazarlama 2,26 0,00 -19,86 Saray Matbaacılık 0,95 1,06 -11,21 Sarkuysan 3,35 0,90 6,87 Sasa Polyester 9,76 4,50 24,58 Say Reklamcılık 0,94 -2,08 -43,71 Sekuro Plastik 4,10 0,00 -52,33 Selçuk Ecza Deposu 3,16 2,27 -9,77 Selçuk Gıda 1,20 1,69 58,99 Senkron Güvenlik 1,51 0,67 -18,82 Serve Kırtasiye 2,07 -1,43 233,87 Servet GMYO 2,56 1,19 -15,79 Seyitler Kimya 4,00 0,00 -22,45 Silverline Endüstri 1,33 1,53 -23,47 Sinpaş GMYO 0,42 5,00 -45,45 Soda Sanayii 6,73 1,51 55,56 Sodaş Sodyum Sanayii 5,65 -0,53 65,76 Söktaş 1,18 0,00 -28,92 Sönmez Filament 3,36 0,90 -19,04 Sönmez Pamuklu 3,34 0,60 -15,66 Sumaş Suni Tahta 8,10 1,25 Şeker Fin. Kir. 2,16 0,00 -10,81 Şekerbank 1,01 2,02 -44,81 Şişe Cam 5,26 -0,57 15,62 Şok Marketler 9,40 8,05 T. Halk Bankası 7,05 1,73 -32,96 T. Kalkınma Bank. 32,40 -19,96 484,84 T.S.K.B. 0,83 2,47 -31,02 T.Tuborg 9,03 0,33 -8,89 Taç Tarım Ürünleri 2,62 0,77 7,82 Tat Gıda 4,13 1,72 -19,58 TAV Havalimanları 27,76 1,54 29,36 Taze Kuru Gıda 8,50 3,41 4,29 Tek-Art Turizm 0,73 1,39 -3,00 Tekfen Holding 23,04 4,44 40,66 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,42 1,14 -14,17 Temapol Polimer Plastik 3,03 0,66 -36,48 TGS Dış Ticaret 5,66 1,07 56,70 Tofaş Oto. Fab. 22,18 -0,98 -28,79 Torunlar GMYO 1,61 2,55 -50,77 Trabzon Liman 9,53 0,42 Trabzonspor Sportif 1,24 1,64 -43,64 Trakya Cam 3,86 0,00 -4,12 Trend GMYO 1,46 -2,01 TSKB GMYO 0,65 3,17 -10,96 Tuğçelik 2,23 3,24 -29,87 Tukaş 1,48 0,68 -33,63 Turcas Petrol 1,58 1,94 -37,15 Turkcell 10,65 0,28 -27,59 Tümosan Motor ve Traktör 4,63 1,54 -39,00 Tüpraş 137,50 0,36 27,49 Türk Hava Yolları 17,49 6,00 11,47 Türk Prysmian Kablo 1,76 1,73 -29,69 Türk Telekom 3,49 0,00 -45,81 Türk Traktör 45,64 3,26 -35,25 Türker Proje Gayrimenkul 26,42 1,69 -29,66 Ufuk Yatırım 1,26 0,00 -58,96 Ulaşlar Turizm Yat. 1,08 2,86 -36,84 Ulusoy Elektrik 10,97 2,14 21,06 Ulusoy Un Sanayi 2,01 0,50 -27,70 Umpaş Holding 0,55 14,58 -12,70 Uşak Seramik 1,55 1,97 -36,73 Utopya Turizm 3,76 -1,83 -16,26 Uzertaş Boya 0,79 8,22 -30,70 Ülker Bisküvi 16,47 0,80 -16,27 Ünye Çimento 3,90 3,17 5,88 Vakıf Fin. Kir. 1,31 -2,24 -19,11 Vakıf GMYO 1,67 1,83 -33,55 Vakıf Yat. Ort. 1,11 0,00 -21,83 Vakıflar Bankası 3,80 5,85 -43,07 Vakko Tekstil 3,00 3,09 1,87 Vanet Gıda 2,84 3,65 -11,25 Verusa Holding 28,38 5,11 23,89 Verusaturk Girisim 3,34 0,00 41,53 Vestel 7,15 -0,14 -5,55 Vestel Beyaz Eşya 9,82 0,61 15,80 Viking Kağıt 1,24 0,00 3,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,44 1,41 -37,93 Yapı ve Kredi Bank. 1,69 1,81 -39,57 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,06 -2,83 -15,79 Yataş 4,04 5,21 -50,04 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,08 0,93 2,88 Yeni Gimat GMYO 8,00 -0,62 -4,02 Yeşil GMYO 0,33 -8,33 -47,62 Yeşil Yapı 0,33 -10,81 -67,65 Yeşil Yatırım Holding 11,86 -15,65 -25,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.678,00 3,10 48,42 Yonga Mobilya 10,99 5,88 268,02 Yünsa 6,67 1,06 48,22 Zorlu Enerji 1,23 0,00 -22,15





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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