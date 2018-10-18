Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 28.800,10 69,49 İş Bankası (B) 3.881,60 20,00 210,44 İş Bankası (C) 4,28 -1,61 -35,93 İş Bankası (Kur.) 42.000,00 -36,36 442,94 İş Fin.Kir. 2,56 -1,54 83,70 İş Girişim 2,31 6,45 32,76 İş GMYO 0,89 -3,26 -27,27 İş Y. Men. Değ. 2,08 0,48 -2,46 İş Yat. Ort. 0,81 -1,22 2,66 İşbir Holding 178,00 -4,30 -3,02 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,00 -40,00 İttifak Holding 4,08 -2,86 75,11 İz Hayvancılık Tarım 3,18 -0,63 67,37 İzmir Demir Çelik 1,90 -2,06 -41,36 İzmir Fırça 1,68 -1,18 -81,84 İzocam 21,46 -1,65 -18,84 Jantsa Jant Sanayi 26,82 -0,67 -12,78 Kafein Yazılım 7,25 -0,68 Kapital Yat. Holding 1,64 -2,96 32,26 Kaplamin 3,17 -0,63 -19,13 Kardemir (A) 2,59 -3,36 -12,20 Kardemir (B) 2,59 -3,36 -11,60 Kardemir (D) 3,85 -4,47 19,94 Karel Elektronik 4,42 -1,56 -23,92 Karsan Otomotiv 1,30 -2,26 -16,67 Karsu Tekstil 1,06 0,00 -46,46 Karsusan Su Ürünleri San. 4,40 1,85 -11,11 Kartonsan 335,60 -2,92 20,61 Katmerciler Ekipman 6,66 -1,33 -44,31 Kent Gıda 116,40 -0,60 -14,73 Kerevitaş Gıda 2,03 -0,98 -52,47 Kervansaray Yat. Holding 0,40 -11,11 14,29 Kiler GMYO 1,68 -5,08 -54,10 Klimasan Klima 4,50 -2,39 -7,22 Koç Holding 16,35 -0,91 -9,61 Konfrut Gıda 23,90 -0,25 67,13 Konya Çimento 186,20 -2,26 -26,98 Kordsa Teknik Tekstil 10,80 -0,37 47,10 Koza Altın 49,22 -0,28 28,85 Koza Madencilik 5,90 -1,50 -8,39 Körfez GMYO 1,08 -0,92 -34,94 Kristal Kola 1,26 -5,26 -30,00 Kron Telekomünikasyon 11,54 -1,79 -37,62 Kuştur Kuşadası Turizm 12,69 1,52 33,45 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,28 -0,78 -69,16 Kütahya Porselen 5,55 5,51 -22,59 Lider Faktoring 4,15 0,00 1,87 Link Bilgisayar 9,00 -1,10 -36,89 Logo Yazılım 32,50 -2,58 -44,68 Lokman Hekim Sağlık 4,78 -3,04 -20,72 Lüks Kadife 4,35 -1,14 -7,64 Makina Takım 1,13 -1,74 -43,50 Mardin Çimento 3,43 -1,72 -10,91 Marka Yatırım Holding 0,64 -1,54 -62,13 Marmaris Altınyunus 18,99 2,26 -0,05 Marshall 31,54 -2,83 -39,11 Martı GMYO 0,60 0,00 -71,70 Martı Otel 0,58 0,00 -36,96 Mavi Giyim 38,40 -0,26 -33,06 Mazhar Zorlu Holding 3,60 -2,17 -9,77 MCT Danışmanlık 14,70 2,08 145,00 Mega Polietilen 3,68 0,55 222,81 Menderes Tekstil 0,66 1,54 -20,48 Merit Turizm 6,00 0,00 1,87 Merko Gıda 0,81 -2,41 -39,10 Metal Gayrimenkul 0,78 -3,70 -40,00 Metemtur Otelcilik 1,14 -1,72 -22,97 Metro Holding 0,89 -2,20 -10,10 Metro Petrol ve Tesisleri 1,54 -2,53 -44,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,11 -1,77 -48,37 Migros Ticaret 15,70 -2,91 -44,97 Milpa 1,54 -1,28 -28,70 Mistral GMYO 2,31 11,59 -37,48 MLP Sağlık 13,75 -2,20 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 1,01 -28,06 Mondi Tire Kutsan 2,29 -2,97 26,52 Net Holding 2,16 3,85 -2,26 Netaş Telekom. 7,96 -2,21 -49,75 Niğbaş Niğde Beton 0,64 0,00 -31,91 Nuh Çimento 8,62 -0,81 -5,35 Nurol GMYO 2,79 -2,11 -41,26 Odaş Elektrik 3,50 -2,78 -41,67 Olmuksan-IP 3,70 -1,33 -19,11 Orge Enerji Elektrik 3,44 -1,15 -14,94 Orma Orman Mahsulleri 0,83 -1,19 -26,55 Osmanlı Menkul 1,71 -2,84 -45,54 Ostim Endüstriyel Yat 1,05 -0,94 -35,58 Otokar 77,60 0,00 -35,72 Oyak Yat. Ort. 0,97 1,04 -2,03 Oylum Sınai Yatırımlar 0,97 -3,00 -42,94 Özak GMYO 2,47 -1,20 5,56 Özbal Çelik Boru 1,50 3,45 -44,27 Özderici GMYO 6,18 3,00 748,34 Özerden Plastik 2,91 1,75 6,98 Panora GMYO 4,10 -0,73 -7,17 Park Elek.Madencilik 2,72 -0,73 -34,77 Parsan 22,64 1,80 93,50 Pegasus 22,80 -1,72 -32,54 Peker GMYO 12,85 0,47 Penguen Gıda 1,33 -0,75 -40,36 Pera GMYO 0,51 -3,77 -42,05 Pergamon Dış Ticaret 9,48 -5,20 147,53 Petkim 5,66 -1,74 -15,67 Petrokent Turizm 50,45 0,70 6,26 Pınar Et Ve Un 5,54 -3,32 -39,82 Pınar Su 1,33 -1,48 -26,11 Pınar Süt 6,82 -4,48 -43,71 Plastikkart 2,19 -0,90 -24,22 Polisan Holding 6,61 -0,45 -23,49 Politeknik Metal 39,66 -0,60 19,10 Prizma Press Matbaacılık 1,89 0,53 16,67 QNB Finans Fin. Kir. 3,69 0,82 -5,38 QNB Finansbank 5,07 0,40 -7,19 Ral Yatırım Holding 1,66 -1,78 1,84 Ray Sigorta 1,65 0,00 -8,84 Reysaş GMYO 0,72 0,00 -43,31 Reysaş Lojistik 0,80 5,26 -37,50 Rhea Girişim 0,56 0,00 -50,00 Rodrigo Tekstil 2,72 7,51 -9,03 Royal Halı 0,85 -4,49 -6,59 RTA Laboratuvarları 2,08 1,96 -24,64 Sabancı Holding 7,76 -1,40 -28,16 Safkar Ege Soğutmacılık 1,90 -0,52 Salix Yatırım Holding 5,20 4,42 -33,33 Sanel Mühendislik 1,52 0,00 -11,11 Sanifoam Sünger 1,19 -1,65 -29,17 Sanko Pazarlama 2,25 -2,17 -20,22 Saray Matbaacılık 0,96 -3,03 -10,28 Sarkuysan 3,37 -0,88 7,51 Sasa Polyester 10,08 -0,20 28,67 Say Reklamcılık 0,96 -1,03 -42,51 Sekuro Plastik 4,07 -2,63 -52,67 Selçuk Ecza Deposu 3,23 -0,62 -7,77 Selçuk Gıda 1,18 -1,67 56,34 Senkron Güvenlik 1,47 0,00 -20,97 Serve Kırtasiye 2,29 -0,87 269,35 Servet GMYO 2,58 -3,37 -15,13 Seyitler Kimya 3,96 -0,25 -23,22 Silverline Endüstri 1,34 -2,90 -22,89 Sinpaş GMYO 0,44 4,76 -42,86 Soda Sanayii 6,49 -2,84 50,01 Sodaş Sodyum Sanayii 5,59 8,54 64,00 Söktaş 1,21 -0,82 -27,11 Sönmez Filament 3,40 -0,29 -18,07 Sönmez Pamuklu 3,38 -0,59 -14,65 Sumaş Suni Tahta 8,00 0,00 Şeker Fin. Kir. 2,21 1,38 -8,75 Şekerbank 1,02 -1,92 -44,26 Şişe Cam 5,37 -3,07 18,04 Şok Marketler 9,86 2,92 T. Halk Bankası 7,20 -4,51 -31,53 T. Kalkınma Bank. 21,18 -15,95 282,31 T.S.K.B. 0,80 -2,44 -33,51 T.Tuborg 9,99 5,05 0,80 Taç Tarım Ürünleri 2,63 0,00 8,23 Tat Gıda 4,19 -0,71 -18,41 TAV Havalimanları 28,50 0,35 32,81 Taze Kuru Gıda 8,28 1,60 1,60 Tek-Art Turizm 0,75 0,00 -0,35 Tekfen Holding 23,22 3,48 41,76 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,22 -3,43 -18,06 Temapol Polimer Plastik 2,94 -0,68 -38,36 TGS Dış Ticaret 5,85 0,00 61,96 Tofaş Oto. Fab. 21,38 -2,91 -31,36 Torunlar GMYO 1,62 -1,82 -50,46 Trabzon Liman 10,34 3,09 Trabzonspor Sportif 1,33 3,10 -39,55 Trakya Cam 3,92 -3,69 -2,63 Trend GMYO 1,50 -1,32 TSKB GMYO 0,65 1,56 -10,96 Tuğçelik 2,20 -1,79 -30,82 Tukaş 1,49 -0,67 -33,18 Turcas Petrol 1,64 -0,61 -34,77 Turkcell 10,72 -3,34 -27,12 Tümosan Motor ve Traktör 4,80 -2,24 -36,76 Tüpraş 140,60 -0,99 30,36 Türk Hava Yolları 16,55 0,00 5,48 Türk Prysmian Kablo 1,79 -2,19 -28,49 Türk Telekom 3,53 -3,55 -45,19 Türk Traktör 43,48 -0,18 -38,32 Türker Proje Gayrimenkul 28,02 -0,92 -25,40 Ufuk Yatırım 1,28 2,40 -58,31 Ulaşlar Turizm Yat. 1,07 -2,73 -37,43 Ulusoy Elektrik 11,34 -1,39 25,14 Ulusoy Un Sanayi 2,00 -1,96 -28,06 Umpaş Holding 0,60 -13,04 -4,76 Uşak Seramik 1,51 -0,66 -38,37 Utopya Turizm 3,68 -2,65 -18,04 Uzertaş Boya 0,78 -31,58 Ülker Bisküvi 15,99 -1,11 -18,71 Ünye Çimento 3,81 -1,04 3,43 Vakıf Fin. Kir. 1,33 -2,21 -17,87 Vakıf GMYO 1,76 -0,56 -29,97 Vakıf Yat. Ort. 1,15 0,88 -19,01 Vakıflar Bankası 3,92 -4,85 -41,27 Vakko Tekstil 3,07 -4,06 4,25 Vanet Gıda 3,11 5,42 -2,81 Verusa Holding 28,26 3,90 23,37 Verusaturk Girisim 3,23 -3,58 36,86 Vestel 7,69 -2,16 1,59 Vestel Beyaz Eşya 10,09 -0,88 18,99 Viking Kağıt 1,27 -3,79 5,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,51 1,34 -34,91 Yapı ve Kredi Bank. 1,77 -1,67 -36,71 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,08 2,97 -14,98 Yataş 4,06 -1,22 -49,79 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,09 1,87 3,83 Yeni Gimat GMYO 8,05 0,63 -3,42 Yeşil GMYO 0,31 0,00 -50,79 Yeşil Yapı 0,30 0,00 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 11,57 1,49 -27,69 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.800,00 -3,11 55,18 Yonga Mobilya 10,60 3,41 254,96 Yünsa 6,81 2,71 51,33 Zorlu Enerji 1,28 -1,54 -18,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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