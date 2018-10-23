Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 49.650,00 19,72 192,20 İş Bankası (B) 3.750,00 -5,30 199,91 İş Bankası (C) 4,04 0,00 -39,52 İş Bankası (Kur.) 69.849,90 -0,05 802,96 İş Fin.Kir. 2,50 -0,40 79,40 İş Girişim 2,13 -2,29 22,41 İş GMYO 0,87 -1,14 -28,90 İş Y. Men. Değ. 2,06 -0,48 -3,39 İş Yat. Ort. 0,79 0,00 0,12 İşbir Holding 182,00 -2,67 -0,84 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,00 -42,50 İttifak Holding 5,08 3,25 118,03 İz Hayvancılık Tarım 3,24 1,25 70,53 İzmir Demir Çelik 1,79 -2,72 -44,75 İzmir Fırça 1,59 -3,64 -82,81 İzocam 21,40 -1,92 -19,06 Jantsa Jant Sanayi 26,72 -2,48 -13,10 Kafein Yazılım 7,06 -0,98 Kapital Yat. Holding 1,86 1,09 50,00 Kaplamin 3,12 0,32 -20,41 Kardemir (A) 2,29 -3,38 -22,37 Kardemir (B) 2,23 -5,11 -23,89 Kardemir (D) 3,32 -5,14 3,43 Karel Elektronik 3,88 -4,90 -33,22 Karsan Otomotiv 1,22 -3,17 -21,79 Karsu Tekstil 1,03 0,00 -47,98 Karsusan Su Ürünleri San. 4,32 -0,46 -12,73 Kartonsan 337,80 2,09 21,40 Katmerciler Ekipman 6,00 -4,61 -49,83 Kent Gıda 114,60 -1,21 -16,04 Kerevitaş Gıda 1,85 -2,12 -56,68 Kervansaray Yat. Holding 0,39 -2,50 11,43 Kiler GMYO 1,68 4,35 -54,10 Klimasan Klima 4,25 -1,85 -12,38 Koç Holding 15,61 -0,57 -13,71 Konfrut Gıda 24,58 2,76 71,89 Konya Çimento 176,30 -2,06 -30,86 Kordsa Teknik Tekstil 10,33 -3,28 40,70 Koza Altın 48,60 0,91 27,23 Koza Madencilik 5,60 -1,23 -13,04 Körfez GMYO 1,05 -0,94 -36,75 Kristal Kola 1,17 -4,10 -35,00 Kron Telekomünikasyon 11,00 -3,17 -40,54 Kuştur Kuşadası Turizm 13,01 -3,77 36,81 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 -4,07 -71,57 Kütahya Porselen 5,30 -1,67 -26,08 Lider Faktoring 5,40 12,73 32,55 Link Bilgisayar 8,78 0,23 -38,43 Logo Yazılım 31,56 -1,38 -46,28 Lokman Hekim Sağlık 4,49 -2,39 -25,53 Lüks Kadife 4,26 -1,62 -9,55 Makina Takım 1,07 -2,73 -46,50 Mardin Çimento 3,26 -1,81 -15,32 Marka Yatırım Holding 0,61 -1,61 -63,91 Marmaris Altınyunus 20,90 4,55 10,00 Marshall 28,72 -6,21 -44,56 Martı GMYO 0,59 1,72 -72,17 Martı Otel 0,55 0,00 -40,22 Mavi Giyim 36,60 -4,94 -36,20 Mazhar Zorlu Holding 3,95 13,18 -1,00 MCT Danışmanlık 14,20 2,53 136,67 Mega Polietilen 3,77 0,27 230,70 Menderes Tekstil 0,60 -3,23 -27,71 Merit Turizm 5,85 -0,85 -0,68 Merko Gıda 0,80 1,27 -39,85 Metal Gayrimenkul 0,82 1,23 -36,92 Metemtur Otelcilik 1,10 -0,90 -25,68 Metro Holding 0,84 -2,33 -15,15 Metro Petrol ve Tesisleri 1,47 -3,29 -46,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,08 -1,82 -49,77 Migros Ticaret 14,41 -2,64 -49,49 Milpa 1,48 -5,73 -31,48 Mistral GMYO 2,35 -0,42 -36,40 MLP Sağlık 13,87 0,51 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 7,53 -28,06 Mondi Tire Kutsan 2,06 -4,19 13,81 Net Holding 2,25 -0,44 1,81 Netaş Telekom. 7,38 -2,51 -53,41 Niğbaş Niğde Beton 0,62 -1,59 -34,04 Nuh Çimento 8,53 -1,16 -6,34 Nurol GMYO 2,59 -3,72 -45,47 Odaş Elektrik 3,20 -3,03 -46,67 Olmuksan-IP 3,60 -2,17 -21,29 Orge Enerji Elektrik 3,38 -1,46 -16,42 Orma Orman Mahsulleri 0,82 1,23 -27,43 Osmanlı Menkul 1,63 -1,81 -48,09 Ostim Endüstriyel Yat 0,96 -3,03 -41,10 Otokar 72,25 -3,99 -40,15 Oyak Yat. Ort. 1,03 -0,96 4,03 Oylum Sınai Yatırımlar 0,97 0,00 -42,94 Özak GMYO 2,38 -2,06 1,71 Özbal Çelik Boru 1,39 -3,47 -48,35 Özderici GMYO 6,03 0,50 727,75 Özerden Plastik 2,85 -1,72 4,77 Panora GMYO 3,91 -1,51 -11,47 Park Elek.Madencilik 2,50 -3,10 -40,05 Parsan 23,82 1,36 103,59 Pegasus 21,30 -1,66 -36,98 Peker GMYO 12,49 -2,80 Penguen Gıda 1,23 -2,38 -44,84 Pera GMYO 0,47 -6,00 -46,59 Pergamon Dış Ticaret 10,49 5,22 173,90 Petkim 5,27 -2,95 -21,48 Petrokent Turizm 48,00 -4,00 1,10 Pınar Et Ve Un 5,25 -1,87 -42,97 Pınar Su 1,31 -1,50 -27,22 Pınar Süt 6,70 -2,90 -44,70 Plastikkart 2,20 -1,79 -23,88 Polisan Holding 6,31 -3,07 -26,97 Politeknik Metal 38,00 -3,55 14,11 Prizma Press Matbaacılık 1,97 0,51 21,60 QNB Finans Fin. Kir. 3,65 -1,08 -6,41 QNB Finansbank 4,84 -2,42 -11,40 Ral Yatırım Holding 1,54 -3,14 -5,52 Ray Sigorta 1,57 -2,48 -13,26 Reysaş GMYO 0,68 -2,86 -46,46 Reysaş Lojistik 0,74 -1,33 -42,19 Rhea Girişim 0,53 -1,85 -52,68 Rodrigo Tekstil 2,57 6,20 -14,05 Royal Halı 0,84 -3,45 -7,69 RTA Laboratuvarları 2,00 -0,50 -27,54 Sabancı Holding 7,15 -4,79 -33,80 Safkar Ege Soğutmacılık 1,83 -0,54 Salix Yatırım Holding 3,90 -5,34 -50,00 Sanel Mühendislik 1,51 0,00 -11,70 Sanifoam Sünger 1,16 -1,69 -30,95 Sanko Pazarlama 2,20 -2,65 -21,99 Saray Matbaacılık 0,93 -3,12 -13,08 Sarkuysan 3,28 -0,61 4,64 Sasa Polyester 9,68 -1,43 23,56 Say Reklamcılık 0,87 -6,45 -47,90 Sekuro Plastik 3,85 -3,27 -55,23 Selçuk Ecza Deposu 3,08 -0,96 -12,05 Selçuk Gıda 1,08 -1,82 43,09 Senkron Güvenlik 1,38 -4,17 -25,81 Serve Kırtasiye 2,01 -6,94 224,19 Servet GMYO 2,47 -1,20 -18,75 Seyitler Kimya 4,02 -0,50 -22,06 Silverline Endüstri 1,28 -4,48 -26,35 Sinpaş GMYO 0,43 0,00 -44,16 Soda Sanayii 6,35 -0,94 46,77 Sodaş Sodyum Sanayii 6,27 -2,03 83,94 Söktaş 1,17 -0,85 -29,52 Sönmez Filament 3,17 -2,76 -23,61 Sönmez Pamuklu 3,13 -6,29 -20,96 Sumaş Suni Tahta 7,90 1,94 Şeker Fin. Kir. 2,20 0,92 -9,16 Şekerbank 0,96 -2,04 -47,54 Şişe Cam 4,98 -2,73 9,47 Şok Marketler 10,11 -2,32 T. Halk Bankası 6,88 0,44 -34,58 T. Kalkınma Bank. 22,84 13,29 312,27 T.S.K.B. 0,77 -2,53 -36,01 T.Tuborg 10,10 2,12 1,91 Taç Tarım Ürünleri 2,56 -1,54 5,35 Tat Gıda 4,04 -0,98 -21,33 TAV Havalimanları 27,30 -1,94 27,21 Taze Kuru Gıda 8,47 4,57 3,93 Tek-Art Turizm 0,71 0,00 -5,66 Tekfen Holding 22,92 -0,52 39,93 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,75 -4,09 -27,18 Temapol Polimer Plastik 2,90 -1,36 -39,20 TGS Dış Ticaret 5,50 0,55 52,27 Tofaş Oto. Fab. 20,92 -2,61 -32,84 Torunlar GMYO 1,56 -3,11 -52,30 Trabzon Liman 9,14 -5,28 Trabzonspor Sportif 1,25 -8,76 -43,18 Trakya Cam 3,68 -3,16 -8,59 Trend GMYO 1,52 1,33 TSKB GMYO 0,58 -4,92 -20,55 Tuğçelik 2,10 -1,87 -33,96 Tukaş 1,40 -2,78 -37,22 Turcas Petrol 1,55 -1,90 -38,35 Turkcell 10,58 -1,49 -28,07 Tümosan Motor ve Traktör 4,68 -4,68 -38,34 Tüpraş 132,90 -0,08 23,22 Türk Hava Yolları 15,53 -1,21 -1,02 Türk Prysmian Kablo 1,70 -2,30 -32,09 Türk Telekom 3,25 -4,69 -49,53 Türk Traktör 40,28 -4,64 -42,86 Türker Proje Gayrimenkul 26,64 -3,62 -29,07 Ufuk Yatırım 1,18 -4,07 -61,56 Ulaşlar Turizm Yat. 0,99 -2,94 -42,11 Ulusoy Elektrik 11,10 -1,33 22,49 Ulusoy Un Sanayi 1,88 -3,09 -32,37 Umpaş Holding 0,68 -2,86 7,94 Uşak Seramik 1,50 -2,60 -38,78 Utopya Turizm 3,54 -4,07 -21,16 Uzertaş Boya 0,70 -6,67 -38,60 Ülker Bisküvi 14,71 -0,61 -25,22 Ünye Çimento 3,79 -1,56 2,89 Vakıf Fin. Kir. 1,22 -4,69 -24,66 Vakıf GMYO 1,64 -2,96 -34,75 Vakıf Yat. Ort. 1,08 -3,57 -23,94 Vakıflar Bankası 3,55 -1,93 -46,81 Vakko Tekstil 3,00 0,00 1,87 Vanet Gıda 3,46 2,67 8,12 Verusa Holding 25,84 -9,33 12,81 Verusaturk Girisim 3,15 -2,48 33,47 Vestel 7,22 -0,28 -4,62 Vestel Beyaz Eşya 10,84 0,46 27,83 Viking Kağıt 1,21 -2,42 0,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,39 -4,14 -40,09 Yapı ve Kredi Bank. 1,65 -1,79 -41,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,04 1,49 -16,61 Yataş 3,71 -3,39 -54,12 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,05 -1,87 0,02 Yeni Gimat GMYO 8,00 0,00 -4,02 Yeşil GMYO 0,31 3,33 -50,79 Yeşil Yapı 0,28 -6,67 -72,55 Yeşil Yatırım Holding 11,75 -3,37 -26,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.910,30 2,14 61,30 Yonga Mobilya 10,20 -1,16 241,57 Yünsa 6,00 -5,96 33,33 Zorlu Enerji 1,19 -1,65 -24,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

