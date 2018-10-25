Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 49.940,00 0,58 193,91 İş Bankası (B) 3.400,00 -2,58 171,92 İş Bankası (C) 4,03 0,50 -39,67 İş Bankası (Kur.) 58.000,00 0,00 649,77 İş Fin.Kir. 2,20 -3,08 57,87 İş Girişim 1,86 -1,59 6,90 İş GMYO 0,89 2,30 -27,27 İş Y. Men. Değ. 2,08 0,00 -2,46 İş Yat. Ort. 0,79 1,28 0,12 İşbir Holding 175,00 -2,72 -4,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,00 -40,00 İttifak Holding 4,69 -8,22 101,29 İz Hayvancılık Tarım 3,93 16,27 106,84 İzmir Demir Çelik 1,82 0,00 -43,83 İzmir Fırça 1,55 -1,27 -83,24 İzocam 22,10 1,56 -16,41 Jantsa Jant Sanayi 26,70 0,75 -13,17 Kafein Yazılım 6,57 -4,78 Kapital Yat. Holding 1,75 5,42 41,13 Kaplamin 3,04 0,00 -22,45 Kardemir (A) 2,20 0,00 -25,42 Kardemir (B) 2,20 0,46 -24,91 Kardemir (D) 3,16 1,28 -1,56 Karel Elektronik 3,93 1,55 -32,36 Karsan Otomotiv 1,22 0,00 -21,79 Karsu Tekstil 1,02 -0,97 -48,48 Karsusan Su Ürünleri San. 4,23 -0,24 -14,55 Kartonsan 332,00 -0,15 19,32 Katmerciler Ekipman 6,09 0,66 -49,08 Kent Gıda 115,00 0,17 -15,75 Kerevitaş Gıda 1,93 4,89 -54,81 Kervansaray Yat. Holding 0,41 2,50 17,14 Kiler GMYO 1,63 1,87 -55,46 Klimasan Klima 4,05 -1,46 -16,50 Koç Holding 15,57 -1,46 -13,93 Konfrut Gıda 24,38 -1,38 70,49 Konya Çimento 188,30 7,29 -26,16 Kordsa Teknik Tekstil 10,63 1,53 44,78 Koza Altın 49,74 5,38 30,21 Koza Madencilik 5,63 3,11 -12,58 Körfez GMYO 1,03 -0,96 -37,95 Kristal Kola 1,16 0,87 -35,56 Kron Telekomünikasyon 11,09 0,73 -40,05 Kuştur Kuşadası Turizm 13,01 36,81 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,17 -0,85 -71,81 Kütahya Porselen 5,51 2,23 -23,15 Lider Faktoring 5,15 -2,09 26,41 Link Bilgisayar 8,74 1,16 -38,71 Logo Yazılım 30,92 -1,40 -47,37 Lokman Hekim Sağlık 4,43 1,84 -26,52 Lüks Kadife 4,13 -2,59 -12,31 Makina Takım 1,09 1,87 -45,50 Mardin Çimento 3,35 3,72 -12,99 Marka Yatırım Holding 0,59 -1,67 -65,09 Marmaris Altınyunus 18,82 -2,49 -0,95 Marshall 27,98 0,65 -45,98 Martı GMYO 0,57 0,00 -73,11 Martı Otel 0,54 1,89 -41,30 Mavi Giyim 36,84 1,10 -35,78 Mazhar Zorlu Holding 3,82 -1,55 -4,26 MCT Danışmanlık 14,69 1,66 144,83 Mega Polietilen 3,74 -1,06 228,07 Menderes Tekstil 0,63 -4,55 -24,10 Merit Turizm 5,90 0,00 0,17 Merko Gıda 0,77 -3,75 -42,11 Metal Gayrimenkul 0,81 -2,41 -37,69 Metemtur Otelcilik 1,08 -1,82 -27,03 Metro Holding 0,81 -1,22 -18,18 Metro Petrol ve Tesisleri 1,45 0,00 -47,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,07 0,94 -50,23 Migros Ticaret 14,72 0,20 -48,40 Milpa 1,48 0,00 -31,48 Mistral GMYO 2,43 6,58 -34,24 MLP Sağlık 13,37 -1,69 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,97 -2,02 -30,22 Mondi Tire Kutsan 2,11 3,94 16,57 Net Holding 2,28 1,33 3,17 Netaş Telekom. 7,20 0,14 -54,55 Niğbaş Niğde Beton 0,63 0,00 -32,98 Nuh Çimento 8,49 -0,93 -6,78 Nurol GMYO 2,46 -1,99 -48,21 Odaş Elektrik 3,02 -3,82 -49,67 Olmuksan-IP 3,61 -0,55 -21,08 Orge Enerji Elektrik 3,39 2,73 -16,17 Orma Orman Mahsulleri 0,82 -1,20 -27,43 Osmanlı Menkul 1,63 1,24 -48,09 Ostim Endüstriyel Yat 0,94 0,00 -42,33 Otokar 71,45 -1,99 -40,81 Oyak Yat. Ort. 0,97 -2,02 -2,03 Oylum Sınai Yatırımlar 0,95 -1,04 -44,12 Özak GMYO 2,42 2,11 3,42 Özbal Çelik Boru 1,35 -2,17 -49,84 Özderici GMYO 6,04 0,50 729,13 Özerden Plastik 2,84 -0,35 4,41 Panora GMYO 3,87 -2,03 -12,37 Park Elek.Madencilik 2,51 1,62 -39,81 Parsan 25,20 3,45 115,38 Pegasus 22,28 2,77 -34,08 Peker GMYO 13,35 3,49 Penguen Gıda 1,23 1,65 -44,84 Pera GMYO 0,47 0,00 -46,59 Pergamon Dış Ticaret 10,65 0,09 178,08 Petkim 5,40 3,25 -19,54 Petrokent Turizm 48,10 -3,22 1,31 Pınar Et Ve Un 5,18 0,78 -43,73 Pınar Su 1,23 -2,38 -31,67 Pınar Süt 6,76 0,90 -44,20 Plastikkart 2,17 -0,91 -24,91 Polisan Holding 6,04 -2,27 -30,09 Politeknik Metal 37,76 2,05 13,39 Prizma Press Matbaacılık 1,98 2,06 22,22 QNB Finans Fin. Kir. 3,57 0,56 -8,46 QNB Finansbank 4,72 -0,63 -13,60 Ral Yatırım Holding 1,61 11,03 -1,23 Ray Sigorta 1,63 1,24 -9,94 Reysaş GMYO 0,68 -1,45 -46,46 Reysaş Lojistik 0,75 1,35 -41,41 Rhea Girişim 0,53 0,00 -52,68 Rodrigo Tekstil 2,53 -1,17 -15,38 Royal Halı 0,84 0,00 -7,69 RTA Laboratuvarları 1,98 -0,50 -28,26 Sabancı Holding 7,53 3,43 -30,29 Safkar Ege Soğutmacılık 1,81 -1,63 Salix Yatırım Holding 3,42 6,54 -56,15 Sanel Mühendislik 1,57 1,29 -8,19 Sanifoam Sünger 1,13 -1,74 -32,74 Sanko Pazarlama 2,13 -0,93 -24,47 Saray Matbaacılık 0,94 -1,05 -12,15 Sarkuysan 3,28 0,31 4,64 Sasa Polyester 9,37 -0,74 19,61 Say Reklamcılık 0,87 0,00 -47,90 Sekuro Plastik 3,71 -1,33 -56,86 Selçuk Ecza Deposu 3,06 0,66 -12,63 Selçuk Gıda 1,05 -2,78 39,12 Senkron Güvenlik 1,37 -2,14 -26,34 Serve Kırtasiye 2,12 -1,85 241,94 Servet GMYO 2,41 -2,03 -20,72 Seyitler Kimya 4,11 0,49 -20,32 Silverline Endüstri 1,28 0,00 -26,35 Sinpaş GMYO 0,42 -2,33 -45,45 Soda Sanayii 6,38 2,41 47,47 Sodaş Sodyum Sanayii 6,07 2,02 78,08 Söktaş 1,17 0,00 -29,52 Sönmez Filament 3,14 -0,32 -24,34 Sönmez Pamuklu 3,12 -1,89 -21,21 Sumaş Suni Tahta 7,75 -2,15 Şeker Fin. Kir. 2,16 -1,82 -10,81 Şekerbank 0,96 1,05 -47,54 Şişe Cam 4,90 -0,81 7,71 Şok Marketler 10,16 2,11 T. Halk Bankası 6,63 0,91 -36,95 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,88 20,00 493,50 T.S.K.B. 0,77 0,00 -36,01 T.Tuborg 9,70 -2,90 -2,13 Taç Tarım Ürünleri 2,58 0,00 6,17 Tat Gıda 3,98 -0,75 -22,50 TAV Havalimanları 27,60 2,99 28,61 Taze Kuru Gıda 8,20 -3,53 0,61 Tek-Art Turizm 0,73 2,82 -3,00 Tekfen Holding 22,54 -2,51 37,61 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,65 -2,67 -29,13 Temapol Polimer Plastik 2,83 -2,41 -40,67 TGS Dış Ticaret 5,38 -1,82 48,95 Tofaş Oto. Fab. 19,70 -6,64 -36,75 Torunlar GMYO 1,56 0,00 -52,30 Trabzon Liman 9,00 -1,96 Trabzonspor Sportif 1,22 -1,61 -44,55 Trakya Cam 3,61 -0,28 -10,33 Trend GMYO 1,32 -6,38 TSKB GMYO 0,59 0,00 -19,18 Tuğçelik 2,14 1,90 -32,70 Tukaş 1,41 0,00 -36,77 Turcas Petrol 1,52 -0,65 -39,54 Turkcell 11,54 4,91 -21,54 Tümosan Motor ve Traktör 4,72 -2,07 -37,81 Tüpraş 133,00 2,86 23,32 Türk Hava Yolları 15,94 2,57 1,59 Türk Prysmian Kablo 1,70 1,19 -32,09 Türk Telekom 3,29 -0,30 -48,91 Türk Traktör 37,78 -3,13 -46,40 Türker Proje Gayrimenkul 28,00 3,32 -25,45 Ufuk Yatırım 1,20 0,00 -60,91 Ulaşlar Turizm Yat. 1,00 0,00 -41,52 Ulusoy Elektrik 11,13 2,30 22,83 Ulusoy Un Sanayi 1,86 0,54 -33,09 Umpaş Holding 0,67 -2,90 6,35 Uşak Seramik 1,46 -1,35 -40,41 Utopya Turizm 3,53 -1,94 -21,38 Uzertaş Boya 0,72 -36,84 Ülker Bisküvi 14,80 -3,33 -24,76 Ünye Çimento 3,82 -0,78 3,70 Vakıf Fin. Kir. 1,30 -5,11 -19,72 Vakıf GMYO 1,80 -1,64 -28,38 Vakıf Yat. Ort. 1,11 -5,13 -21,83 Vakıflar Bankası 3,58 0,85 -46,36 Vakko Tekstil 3,03 1,34 2,89 Vanet Gıda 3,08 -6,38 -3,75 Verusa Holding 21,84 -9,00 -4,66 Verusaturk Girisim 3,11 -0,96 31,78 Vestel 7,24 1,54 -4,36 Vestel Beyaz Eşya 11,41 3,26 34,55 Viking Kağıt 1,22 3,39 1,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,40 -0,71 -39,66 Yapı ve Kredi Bank. 1,65 1,23 -41,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,08 4,00 -14,98 Yataş 3,64 -0,27 -54,98 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,04 -3,70 -0,93 Yeni Gimat GMYO 8,02 0,25 -3,78 Yeşil GMYO 0,29 -3,33 -53,97 Yeşil Yapı 0,28 3,70 -72,55 Yeşil Yatırım Holding 10,62 -4,41 -33,63 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.679,90 -1,71 48,53 Yonga Mobilya 10,21 -0,49 241,90 Yünsa 5,77 1,94 28,22 Zorlu Enerji 1,12 -2,61 -29,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

