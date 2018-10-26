Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 49.940,00 193,91 İş Bankası (B) 3.900,00 14,71 211,91 İş Bankası (C) 3,93 -2,48 -41,17 İş Bankası (Kur.) 64.000,00 10,34 727,33 İş Fin.Kir. 2,26 2,73 62,17 İş Girişim 1,90 2,15 9,20 İş GMYO 0,89 0,00 -27,27 İş Y. Men. Değ. 2,08 0,00 -2,46 İş Yat. Ort. 0,80 1,27 1,39 İşbir Holding 175,00 0,00 -4,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,00 -40,00 İttifak Holding 4,00 -14,71 71,67 İz Hayvancılık Tarım 4,30 9,41 126,32 İzmir Demir Çelik 1,73 -4,95 -46,60 İzmir Fırça 1,51 -2,58 -83,68 İzocam 22,58 2,17 -14,60 Jantsa Jant Sanayi 26,66 -0,15 -13,30 Kafein Yazılım 6,32 -3,81 Kapital Yat. Holding 1,63 -6,86 31,45 Kaplamin 3,05 0,33 -22,19 Kardemir (A) 2,13 -3,18 -27,80 Kardemir (B) 2,13 -3,18 -27,30 Kardemir (D) 2,96 -6,33 -7,79 Karel Elektronik 3,80 -3,31 -34,60 Karsan Otomotiv 1,17 -4,10 -25,00 Karsu Tekstil 0,99 -2,94 -50,00 Karsusan Su Ürünleri San. 4,39 3,78 -11,31 Kartonsan 329,90 -0,63 18,56 Katmerciler Ekipman 5,90 -3,12 -50,67 Kent Gıda 114,70 -0,26 -15,97 Kerevitaş Gıda 1,89 -2,07 -55,75 Kervansaray Yat. Holding 0,41 0,00 17,14 Kiler GMYO 1,62 -0,61 -55,74 Klimasan Klima 4,12 1,73 -15,06 Koç Holding 15,60 0,19 -13,76 Konfrut Gıda 24,92 2,21 74,27 Konya Çimento 182,00 -3,35 -28,63 Kordsa Teknik Tekstil 10,47 -1,51 42,60 Koza Altın 47,76 -3,98 25,03 Koza Madencilik 5,37 -4,62 -16,61 Körfez GMYO 1,01 -1,94 -39,16 Kristal Kola 1,09 -6,03 -39,44 Kron Telekomünikasyon 11,29 1,80 -38,97 Kuştur Kuşadası Turizm 13,02 0,08 36,92 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,14 -2,56 -72,53 Kütahya Porselen 5,54 0,54 -22,73 Lider Faktoring 4,95 -3,88 21,50 Link Bilgisayar 8,40 -3,89 -41,09 Logo Yazılım 30,80 -0,39 -47,57 Lokman Hekim Sağlık 4,36 -1,58 -27,68 Lüks Kadife 4,09 -0,97 -13,16 Makina Takım 1,05 -3,67 -47,50 Mardin Çimento 3,26 -2,69 -15,32 Marka Yatırım Holding 0,57 -3,39 -66,27 Marmaris Altınyunus 17,86 -5,10 -6,00 Marshall 27,56 -1,50 -46,80 Martı GMYO 0,55 -3,51 -74,06 Martı Otel 0,52 -3,70 -43,48 Mavi Giyim 35,34 -4,07 -38,39 Mazhar Zorlu Holding 3,83 0,26 -4,01 MCT Danışmanlık 14,39 -2,04 139,83 Mega Polietilen 3,56 -4,81 212,28 Menderes Tekstil 0,63 0,00 -24,10 Merit Turizm 5,90 0,17 Merko Gıda 0,75 -2,60 -43,61 Metal Gayrimenkul 0,82 1,23 -36,92 Metemtur Otelcilik 1,04 -3,70 -29,73 Metro Holding 0,80 -1,23 -19,19 Metro Petrol ve Tesisleri 1,41 -2,76 -48,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,07 0,00 -50,23 Migros Ticaret 14,50 -1,49 -49,17 Milpa 1,43 -3,38 -33,80 Mistral GMYO 2,45 0,82 -33,69 MLP Sağlık 13,15 -1,65 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 3,09 -28,06 Mondi Tire Kutsan 2,06 -2,37 13,81 Net Holding 2,26 -0,88 2,26 Netaş Telekom. 7,12 -1,11 -55,05 Niğbaş Niğde Beton 0,62 -1,59 -34,04 Nuh Çimento 8,48 -0,12 -6,89 Nurol GMYO 2,30 -6,50 -51,58 Odaş Elektrik 2,96 -1,99 -50,67 Olmuksan-IP 3,64 0,83 -20,42 Orge Enerji Elektrik 3,23 -4,72 -20,13 Orma Orman Mahsulleri 0,81 -1,22 -28,32 Osmanlı Menkul 1,63 0,00 -48,09 Ostim Endüstriyel Yat 0,94 0,00 -42,33 Otokar 71,00 -0,63 -41,18 Oyak Yat. Ort. 0,97 0,00 -2,03 Oylum Sınai Yatırımlar 0,92 -3,16 -45,88 Özak GMYO 2,34 -3,31 0,00 Özbal Çelik Boru 1,36 0,74 -49,47 Özderici GMYO 5,94 -1,66 715,40 Özerden Plastik 2,77 -2,46 1,83 Panora GMYO 3,93 1,55 -11,02 Park Elek.Madencilik 2,43 -3,19 -41,73 Parsan 24,50 -2,78 109,40 Pegasus 21,50 -3,50 -36,39 Peker GMYO 13,39 0,30 Penguen Gıda 1,20 -2,44 -46,19 Pera GMYO 0,46 -2,13 -47,73 Pergamon Dış Ticaret 11,26 5,73 194,00 Petkim 5,13 -5,00 -23,56 Petrokent Turizm 48,30 0,42 1,73 Pınar Et Ve Un 5,17 -0,19 -43,84 Pınar Su 1,21 -1,63 -32,78 Pınar Süt 6,61 -2,22 -45,44 Plastikkart 2,06 -5,07 -28,72 Polisan Holding 6,07 0,50 -29,74 Politeknik Metal 37,00 -2,01 11,11 Prizma Press Matbaacılık 1,98 0,00 22,22 QNB Finans Fin. Kir. 3,65 2,24 -6,41 QNB Finansbank 4,62 -2,12 -15,43 Ral Yatırım Holding 1,64 1,86 0,61 Ray Sigorta 1,68 3,07 -7,18 Reysaş GMYO 0,65 -4,41 -48,82 Reysaş Lojistik 0,72 -4,00 -43,75 Rhea Girişim 0,51 -3,77 -54,46 Rodrigo Tekstil 2,60 2,77 -13,04 Royal Halı 0,85 1,19 -6,59 RTA Laboratuvarları 1,97 -0,51 -28,62 Sabancı Holding 7,22 -4,12 -33,16 Safkar Ege Soğutmacılık 1,74 -3,87 Salix Yatırım Holding 3,54 3,51 -54,62 Sanel Mühendislik 1,56 -0,64 -8,77 Sanifoam Sünger 1,14 0,88 -32,14 Sanko Pazarlama 2,09 -1,88 -25,89 Saray Matbaacılık 0,92 -2,13 -14,02 Sarkuysan 3,24 -1,22 3,37 Sasa Polyester 8,79 -6,19 12,20 Say Reklamcılık 0,84 -3,45 -49,70 Sekuro Plastik 3,50 -5,66 -59,30 Selçuk Ecza Deposu 3,00 -1,96 -14,34 Selçuk Gıda 1,10 4,76 45,74 Senkron Güvenlik 1,32 -3,65 -29,03 Serve Kırtasiye 2,05 -3,30 230,65 Servet GMYO 2,38 -1,24 -21,71 Seyitler Kimya 4,09 -0,49 -20,70 Silverline Endüstri 1,23 -3,91 -29,22 Sinpaş GMYO 0,41 -2,38 -46,75 Soda Sanayii 6,83 7,05 57,87 Sodaş Sodyum Sanayii 6,30 3,79 84,82 Söktaş 1,13 -3,42 -31,93 Sönmez Filament 3,09 -1,59 -25,54 Sönmez Pamuklu 3,10 -0,64 -21,72 Sumaş Suni Tahta 7,60 -1,94 Şeker Fin. Kir. 2,13 -1,39 -12,05 Şekerbank 0,93 -3,12 -49,18 Şişe Cam 4,77 -2,65 4,85 Şok Marketler 9,81 -3,44 T. Halk Bankası 6,30 -4,98 -40,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 36,98 12,47 567,51 T.S.K.B. 0,71 -7,79 -40,99 T.Tuborg 9,70 0,00 -2,13 Taç Tarım Ürünleri 2,65 2,71 9,05 Tat Gıda 3,96 -0,50 -22,89 TAV Havalimanları 27,20 -1,45 26,75 Taze Kuru Gıda 8,18 -0,24 0,37 Tek-Art Turizm 0,71 -2,74 -5,66 Tekfen Holding 21,70 -3,73 32,48 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,57 -2,19 -30,68 Temapol Polimer Plastik 2,74 -3,18 -42,56 TGS Dış Ticaret 5,30 -1,49 46,74 Tofaş Oto. Fab. 18,57 -5,74 -40,38 Torunlar GMYO 1,51 -3,21 -53,83 Trabzon Liman 8,92 -0,89 Trabzonspor Sportif 1,26 3,28 -42,73 Trakya Cam 3,37 -6,65 -16,29 Trend GMYO 1,25 -5,30 TSKB GMYO 0,57 -3,39 -21,92 Tuğçelik 2,09 -2,34 -34,28 Tukaş 1,35 -4,26 -39,46 Turcas Petrol 1,48 -2,63 -41,13 Turkcell 11,74 1,73 -20,18 Tümosan Motor ve Traktör 4,54 -3,81 -40,18 Tüpraş 125,50 -5,64 16,36 Türk Hava Yolları 15,46 -3,01 -1,47 Türk Prysmian Kablo 1,65 -2,94 -34,08 Türk Telekom 3,29 0,00 -48,91 Türk Traktör 36,60 -3,12 -48,08 Türker Proje Gayrimenkul 27,34 -2,36 -27,21 Ufuk Yatırım 1,08 -10,00 -64,82 Ulaşlar Turizm Yat. 1,00 0,00 -41,52 Ulusoy Elektrik 10,79 -3,05 19,07 Ulusoy Un Sanayi 1,85 -0,54 -33,45 Umpaş Holding 0,69 2,99 9,52 Uşak Seramik 1,41 -3,42 -42,45 Utopya Turizm 3,48 -1,42 -22,49 Uzertaş Boya 0,68 -5,56 -40,35 Ülker Bisküvi 14,19 -4,12 -27,86 Ünye Çimento 3,96 3,66 7,51 Vakıf Fin. Kir. 1,29 -0,77 -20,34 Vakıf GMYO 1,74 -3,33 -30,77 Vakıf Yat. Ort. 1,12 0,90 -21,13 Vakıflar Bankası 3,36 -6,15 -49,66 Vakko Tekstil 2,93 -3,30 -0,51 Vanet Gıda 2,95 -4,22 -7,81 Verusa Holding 20,36 -6,78 -11,12 Verusaturk Girisim 3,05 -1,93 29,24 Vestel 6,95 -4,01 -8,19 Vestel Beyaz Eşya 11,41 0,00 34,55 Viking Kağıt 1,19 -2,46 -0,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,35 -3,57 -41,81 Yapı ve Kredi Bank. 1,60 -3,03 -42,79 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,01 -3,37 -17,84 Yataş 3,48 -4,40 -56,96 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,99 -4,81 -5,70 Yeni Gimat GMYO 7,99 -0,37 -4,14 Yeşil GMYO 0,27 -6,90 -57,14 Yeşil Yapı 0,28 0,00 -72,55 Yeşil Yatırım Holding 10,35 -2,54 -35,31 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.660,00 -0,74 47,42 Yonga Mobilya 10,10 -1,08 238,22 Yünsa 5,23 -9,36 16,22 Zorlu Enerji 1,07 -4,46 -32,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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