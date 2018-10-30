Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 43.000,00 -13,90 153,06 İş Bankası (B) 3.899,90 0,00 211,90 İş Bankası (C) 4,02 2,29 -39,82 İş Bankası (Kur.) 64.000,00 727,33 İş Fin.Kir. 2,21 -2,21 58,59 İş Girişim 1,86 -2,11 6,90 İş GMYO 0,87 -2,25 -28,90 İş Y. Men. Değ. 2,03 -2,40 -4,80 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 172,00 -1,71 -6,29 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,00 -40,00 İttifak Holding 3,64 -9,00 56,22 İz Hayvancılık Tarım 5,16 20,00 171,58 İzmir Demir Çelik 1,74 0,58 -46,30 İzmir Fırça 1,44 -4,64 -84,43 İzocam 21,60 -4,34 -18,31 Jantsa Jant Sanayi 25,22 -5,40 -17,98 Kafein Yazılım 5,90 -6,65 Kapital Yat. Holding 1,70 4,29 37,10 Kaplamin 3,04 -0,33 -22,45 Kardemir (A) 2,11 -0,94 -28,47 Kardemir (B) 2,11 -0,94 -27,99 Kardemir (D) 2,96 0,00 -7,79 Karel Elektronik 3,71 -2,37 -36,14 Karsan Otomotiv 1,15 -1,71 -26,28 Karsu Tekstil 0,99 0,00 -50,00 Karsusan Su Ürünleri San. 4,24 -3,42 -14,34 Kartonsan 332,00 0,64 19,32 Katmerciler Ekipman 5,82 -1,36 -51,34 Kent Gıda 116,90 1,92 -14,36 Kerevitaş Gıda 1,88 -0,53 -55,98 Kervansaray Yat. Holding 0,39 -4,88 11,43 Kiler GMYO 1,65 1,85 -54,92 Klimasan Klima 4,02 -2,43 -17,12 Koç Holding 15,32 -1,79 -15,31 Konfrut Gıda 24,66 -1,04 72,45 Konya Çimento 178,10 -2,14 -30,16 Kordsa Teknik Tekstil 10,45 -0,19 42,33 Koza Altın 45,80 -4,10 19,90 Koza Madencilik 5,16 -3,91 -19,88 Körfez GMYO 1,01 0,00 -39,16 Kristal Kola 1,09 0,00 -39,44 Kron Telekomünikasyon 11,13 -1,42 -39,84 Kuştur Kuşadası Turizm 13,02 36,92 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,11 -2,63 -73,25 Kütahya Porselen 5,50 -0,72 -23,29 Lider Faktoring 4,17 -15,76 2,36 Link Bilgisayar 8,48 0,95 -40,53 Logo Yazılım 31,80 3,25 -45,87 Lokman Hekim Sağlık 4,20 -3,67 -30,34 Lüks Kadife 4,07 -0,49 -13,59 Makina Takım 1,04 -0,95 -48,00 Mardin Çimento 3,20 -1,84 -16,88 Marka Yatırım Holding 0,57 0,00 -66,27 Marmaris Altınyunus 18,00 0,78 -5,26 Marshall 26,58 -3,56 -48,69 Martı GMYO 0,54 -1,82 -74,53 Martı Otel 0,51 -1,92 -44,57 Mavi Giyim 34,10 -3,51 -40,55 Mazhar Zorlu Holding 3,82 -0,26 -4,26 MCT Danışmanlık 14,45 0,42 140,83 Mega Polietilen 3,31 -7,02 190,35 Menderes Tekstil 0,60 -4,76 -27,71 Merit Turizm 5,50 -6,78 -6,62 Merko Gıda 0,74 -1,33 -44,36 Metal Gayrimenkul 0,82 0,00 -36,92 Metemtur Otelcilik 1,00 -3,85 -32,43 Metro Holding 0,81 1,25 -18,18 Metro Petrol ve Tesisleri 1,38 -2,13 -49,82 Metro Yatırım Ortaklığı 1,12 4,67 -47,91 Migros Ticaret 14,42 -0,55 -49,45 Milpa 1,36 -4,90 -37,04 Mistral GMYO 2,34 -4,49 -36,67 MLP Sağlık 13,20 0,38 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 0,00 -28,06 Mondi Tire Kutsan 1,97 -4,37 8,84 Net Holding 2,24 -0,88 1,36 Netaş Telekom. 7,07 -0,70 -55,37 Niğbaş Niğde Beton 0,58 -6,45 -38,30 Nuh Çimento 8,43 -0,59 -7,44 Nurol GMYO 2,20 -4,35 -53,68 Odaş Elektrik 2,86 -3,38 -52,33 Olmuksan-IP 3,63 -0,27 -20,64 Orge Enerji Elektrik 3,16 -2,17 -21,86 Orma Orman Mahsulleri 0,81 0,00 -28,32 Osmanlı Menkul 1,61 -1,23 -48,73 Ostim Endüstriyel Yat 0,93 -1,06 -42,94 Otokar 71,25 0,35 -40,98 Oyak Yat. Ort. 1,00 3,09 1,00 Oylum Sınai Yatırımlar 0,93 1,09 -45,29 Özak GMYO 2,31 -1,28 -1,28 Özbal Çelik Boru 1,39 2,21 -48,35 Özderici GMYO 6,00 1,01 723,64 Özerden Plastik 2,77 0,00 1,83 Panora GMYO 3,83 -2,54 -13,28 Park Elek.Madencilik 2,38 -2,06 -42,93 Parsan 24,74 0,98 111,45 Pegasus 20,64 -4,00 -38,93 Peker GMYO 13,40 0,07 Penguen Gıda 1,17 -2,50 -47,53 Pera GMYO 0,45 -2,17 -48,86 Pergamon Dış Ticaret 11,69 3,82 205,23 Petkim 5,07 -1,17 -24,46 Petrokent Turizm 57,95 19,98 22,05 Pınar Et Ve Un 5,35 3,48 -41,88 Pınar Su 1,20 -0,83 -33,33 Pınar Süt 6,61 0,00 -45,44 Plastikkart 2,11 2,43 -26,99 Polisan Holding 6,01 -0,99 -30,44 Politeknik Metal 37,42 1,14 12,37 Prizma Press Matbaacılık 1,97 -0,51 21,60 QNB Finans Fin. Kir. 3,42 -6,30 -12,31 QNB Finansbank 4,74 2,60 -13,23 Ral Yatırım Holding 1,83 11,59 12,27 Ray Sigorta 1,71 1,79 -5,52 Reysaş GMYO 0,61 -6,15 -51,97 Reysaş Lojistik 0,69 -4,17 -46,09 Rhea Girişim 0,51 0,00 -54,46 Rodrigo Tekstil 2,57 -1,15 -14,05 Royal Halı 0,86 1,18 -5,49 RTA Laboratuvarları 2,02 2,54 -26,81 Sabancı Holding 7,25 0,42 -32,88 Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 -0,57 Salix Yatırım Holding 3,70 4,52 -52,56 Sanel Mühendislik 1,54 -1,28 -9,94 Sanifoam Sünger 1,14 0,00 -32,14 Sanko Pazarlama 2,03 -2,87 -28,02 Saray Matbaacılık 0,92 0,00 -14,02 Sarkuysan 3,29 1,54 4,96 Sasa Polyester 8,56 -2,62 9,27 Say Reklamcılık 0,78 -7,14 -53,29 Sekuro Plastik 3,41 -2,57 -60,35 Selçuk Ecza Deposu 3,02 0,67 -13,77 Selçuk Gıda 1,05 -4,55 39,12 Senkron Güvenlik 1,27 -3,79 -31,72 Serve Kırtasiye 2,10 2,44 238,71 Servet GMYO 2,35 -1,26 -22,70 Seyitler Kimya 4,07 -0,49 -21,09 Silverline Endüstri 1,18 -4,07 -32,10 Sinpaş GMYO 0,42 2,44 -45,45 Soda Sanayii 6,74 -1,32 55,79 Sodaş Sodyum Sanayii 6,10 -3,17 78,96 Söktaş 1,11 -1,77 -33,13 Sönmez Filament 2,99 -3,24 -27,95 Sönmez Pamuklu 2,97 -4,19 -25,00 Sumaş Suni Tahta 7,54 -0,79 Şeker Fin. Kir. 2,19 2,82 -9,58 Şekerbank 0,94 1,08 -48,63 Şişe Cam 4,58 -3,98 0,67 Şok Marketler 9,21 -6,12 T. Halk Bankası 6,39 1,43 -39,24 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,92 16,10 674,98 T.S.K.B. 0,74 4,23 -38,50 T.Tuborg 9,83 1,34 -0,81 Taç Tarım Ürünleri 2,72 2,64 11,93 Tat Gıda 3,83 -3,28 -25,42 TAV Havalimanları 24,54 -9,78 14,35 Taze Kuru Gıda 8,65 5,75 6,13 Tek-Art Turizm 0,69 -2,82 -8,32 Tekfen Holding 21,00 -3,23 28,21 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,43 -3,92 -33,40 Temapol Polimer Plastik 2,73 -0,36 -42,77 TGS Dış Ticaret 5,33 0,57 47,57 Tofaş Oto. Fab. 20,32 9,42 -34,76 Torunlar GMYO 1,56 3,31 -52,30 Trabzon Liman 8,90 -0,22 Trabzonspor Sportif 1,27 0,79 -42,27 Trakya Cam 3,22 -4,45 -20,02 Trend GMYO 1,21 -3,20 TSKB GMYO 0,56 -1,75 -23,29 Tuğçelik 2,11 0,96 -33,65 Tukaş 1,31 -2,96 -41,26 Turcas Petrol 1,42 -4,05 -43,52 Turkcell 11,48 -2,21 -21,95 Tümosan Motor ve Traktör 4,48 -1,32 -40,97 Tüpraş 124,80 -0,56 15,71 Türk Hava Yolları 14,60 -5,56 -6,95 Türk Prysmian Kablo 1,61 -2,42 -35,68 Türk Telekom 3,24 -1,52 -49,69 Türk Traktör 37,74 3,11 -46,46 Türker Proje Gayrimenkul 26,10 -4,54 -30,51 Ufuk Yatırım 1,22 12,96 -60,26 Ulaşlar Turizm Yat. 0,96 -4,00 -43,86 Ulusoy Elektrik 10,84 0,46 19,63 Ulusoy Un Sanayi 1,85 0,00 -33,45 Umpaş Holding 0,66 -4,35 4,76 Uşak Seramik 1,44 2,13 -41,22 Utopya Turizm 3,54 1,72 -21,16 Uzertaş Boya 0,72 5,88 -36,84 Ülker Bisküvi 14,75 3,95 -25,01 Ünye Çimento 3,81 -3,79 3,43 Vakıf Fin. Kir. 1,28 -0,78 -20,96 Vakıf GMYO 1,70 -2,30 -32,36 Vakıf Yat. Ort. 1,09 -2,68 -23,24 Vakıflar Bankası 3,46 2,98 -48,16 Vakko Tekstil 2,90 -1,02 -1,53 Vanet Gıda 3,05 3,39 -4,69 Verusa Holding 17,00 -16,50 -25,79 Verusaturk Girisim 3,00 -1,64 27,12 Vestel 6,78 -2,45 -10,44 Vestel Beyaz Eşya 12,75 11,74 50,35 Viking Kağıt 1,13 -5,04 -5,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,32 -2,22 -43,10 Yapı ve Kredi Bank. 1,63 1,87 -41,72 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,02 0,50 -17,43 Yataş 3,56 2,30 -55,97 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,99 0,00 -5,70 Yeni Gimat GMYO 7,97 -0,25 -4,38 Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -58,73 Yeşil Yapı 0,27 -3,57 -73,53 Yeşil Yatırım Holding 10,00 -3,38 -37,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.629,70 -1,14 45,75 Yonga Mobilya 9,80 -2,97 228,17 Yünsa 5,29 1,15 17,56 Zorlu Enerji 1,20 12,15 -24,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

