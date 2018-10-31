Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 44.000,10 2,33 158,95 İş Bankası (B) 3.950,00 1,28 215,91 İş Bankası (C) 3,99 -0,75 -40,27 İş Bankası (Kur.) 64.000,10 0,00 727,34 İş Fin.Kir. 2,16 -2,26 55,00 İş Girişim 1,84 -1,08 5,75 İş GMYO 0,87 0,00 -28,90 İş Y. Men. Değ. 2,03 0,00 -4,80 İş Yat. Ort. 0,79 -1,25 0,12 İşbir Holding 165,00 -4,07 -10,10 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 4,17 -37,50 İttifak Holding 3,50 -3,85 50,21 İz Hayvancılık Tarım 6,19 19,96 225,79 İzmir Demir Çelik 1,74 0,00 -46,30 İzmir Fırça 1,41 -2,08 -84,76 İzocam 21,46 -0,65 -18,84 Jantsa Jant Sanayi 25,44 0,87 -17,26 Kafein Yazılım 5,94 0,68 Kapital Yat. Holding 1,71 0,59 37,90 Kaplamin 2,98 -1,97 -23,98 Kardemir (A) 2,14 1,42 -27,46 Kardemir (B) 2,14 1,42 -26,96 Kardemir (D) 3,06 3,38 -4,67 Karel Elektronik 3,59 -3,23 -38,21 Karsan Otomotiv 1,15 0,00 -26,28 Karsu Tekstil 1,01 2,02 -48,99 Karsusan Su Ürünleri San. 4,21 -0,71 -14,95 Kartonsan 324,30 -2,32 16,55 Katmerciler Ekipman 5,83 0,17 -51,25 Kent Gıda 116,00 -0,77 -15,02 Kerevitaş Gıda 1,86 -1,06 -56,45 Kervansaray Yat. Holding 0,40 2,56 14,29 Kiler GMYO 1,57 -4,85 -57,10 Klimasan Klima 3,99 -0,75 -17,74 Koç Holding 15,58 1,70 -13,87 Konfrut Gıda 26,00 5,43 81,82 Konya Çimento 177,30 -0,45 -30,47 Kordsa Teknik Tekstil 10,83 3,64 47,51 Koza Altın 45,02 -1,70 17,85 Koza Madencilik 5,04 -2,33 -21,74 Körfez GMYO 1,02 0,99 -38,55 Kristal Kola 1,07 -1,83 -40,56 Kron Telekomünikasyon 10,41 -6,47 -43,73 Kuştur Kuşadası Turizm 13,30 2,15 39,86 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,08 -2,70 -73,98 Kütahya Porselen 5,38 -2,18 -24,97 Lider Faktoring 4,11 -1,44 0,88 Link Bilgisayar 8,26 -2,59 -42,08 Logo Yazılım 31,70 -0,31 -46,04 Lokman Hekim Sağlık 4,29 2,14 -28,84 Lüks Kadife 4,01 -1,47 -14,86 Makina Takım 1,02 -1,92 -49,00 Mardin Çimento 3,08 -3,75 -20,00 Marka Yatırım Holding 0,56 -1,75 -66,86 Marmaris Altınyunus 17,96 -0,22 -5,47 Marshall 26,40 -0,68 -49,03 Martı GMYO 0,52 -3,70 -75,47 Martı Otel 0,51 0,00 -44,57 Mavi Giyim 33,68 -1,23 -41,29 Mazhar Zorlu Holding 4,01 4,97 0,50 MCT Danışmanlık 14,39 -0,42 139,83 Mega Polietilen 3,15 -4,83 176,32 Menderes Tekstil 0,60 0,00 -27,71 Merit Turizm 6,49 18,00 10,19 Merko Gıda 0,73 -1,35 -45,11 Metal Gayrimenkul 0,82 0,00 -36,92 Metemtur Otelcilik 0,97 -3,00 -34,46 Metro Holding 0,78 -3,70 -21,21 Metro Petrol ve Tesisleri 1,36 -1,45 -50,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,09 0,93 -47,42 Migros Ticaret 14,62 1,39 -48,75 Milpa 1,33 -2,21 -38,43 Mistral GMYO 2,17 -7,26 -41,27 MLP Sağlık 13,29 0,68 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,95 -5,00 -31,65 Mondi Tire Kutsan 1,93 -2,03 6,63 Net Holding 2,22 -0,89 0,45 Netaş Telekom. 7,03 -0,57 -55,62 Niğbaş Niğde Beton 0,57 -1,72 -39,36 Nuh Çimento 8,42 -0,12 -7,55 Nurol GMYO 2,12 -3,64 -55,37 Odaş Elektrik 2,69 -5,94 -55,17 Olmuksan-IP 3,57 -1,65 -21,95 Orge Enerji Elektrik 3,08 -2,53 -23,84 Orma Orman Mahsulleri 0,78 -3,70 -30,97 Osmanlı Menkul 1,62 0,62 -48,41 Ostim Endüstriyel Yat 0,95 2,15 -41,72 Otokar 71,35 0,14 -40,89 Oyak Yat. Ort. 0,97 -3,00 -2,03 Oylum Sınai Yatırımlar 0,90 -3,23 -47,06 Özak GMYO 2,32 0,43 -0,85 Özbal Çelik Boru 1,35 -2,88 -49,84 Özderici GMYO 5,95 -0,83 716,77 Özerden Plastik 2,85 2,89 4,77 Panora GMYO 3,86 0,78 -12,60 Park Elek.Madencilik 2,38 0,00 -42,93 Parsan 25,18 1,78 115,21 Pegasus 20,04 -2,91 -40,71 Peker GMYO 13,39 -0,07 Penguen Gıda 1,15 -1,71 -48,43 Pera GMYO 0,45 0,00 -48,86 Pergamon Dış Ticaret 9,36 -19,93 144,39 Petkim 5,08 0,20 -24,31 Petrokent Turizm 63,05 8,80 32,79 Pınar Et Ve Un 5,15 -3,74 -44,05 Pınar Su 1,18 -1,67 -34,44 Pınar Süt 6,41 -3,03 -47,09 Plastikkart 2,09 -0,95 -27,68 Polisan Holding 6,01 0,00 -30,44 Politeknik Metal 38,70 3,42 16,22 Prizma Press Matbaacılık 1,94 -1,52 19,75 QNB Finans Fin. Kir. 3,64 6,43 -6,67 QNB Finansbank 4,76 0,42 -12,86 Ral Yatırım Holding 1,75 -4,37 7,36 Ray Sigorta 1,70 -0,58 -6,08 Reysaş GMYO 0,61 0,00 -51,97 Reysaş Lojistik 0,68 -1,45 -46,88 Rhea Girişim 0,53 3,92 -52,68 Rodrigo Tekstil 2,54 -1,17 -15,05 Royal Halı 0,86 0,00 -5,49 RTA Laboratuvarları 2,00 -0,99 -27,54 Sabancı Holding 7,12 -1,79 -34,08 Safkar Ege Soğutmacılık 1,72 -0,58 Salix Yatırım Holding 4,00 8,11 -48,72 Sanel Mühendislik 1,55 0,65 -9,36 Sanifoam Sünger 1,14 0,00 -32,14 Sanko Pazarlama 1,97 -2,96 -30,15 Saray Matbaacılık 0,88 -4,35 -17,76 Sarkuysan 3,28 -0,30 4,64 Sasa Polyester 8,30 -3,04 5,95 Say Reklamcılık 0,76 -2,56 -54,49 Sekuro Plastik 3,41 0,00 -60,35 Selçuk Ecza Deposu 3,02 0,00 -13,77 Selçuk Gıda 1,10 4,76 45,74 Senkron Güvenlik 1,28 0,79 -31,18 Serve Kırtasiye 2,10 0,00 238,71 Servet GMYO 2,28 -2,98 -25,00 Seyitler Kimya 4,10 0,74 -20,51 Silverline Endüstri 1,22 3,39 -29,80 Sinpaş GMYO 0,36 -3,79 -47,52 Soda Sanayii 6,78 0,59 56,71 Sodaş Sodyum Sanayii 6,20 1,64 81,89 Söktaş 1,11 0,00 -33,13 Sönmez Filament 2,94 -1,67 -29,16 Sönmez Pamuklu 2,98 0,34 -24,75 Sumaş Suni Tahta 7,50 -0,53 Şeker Fin. Kir. 2,26 3,20 -6,68 Şekerbank 0,92 -2,13 -49,73 Şişe Cam 4,73 3,28 3,97 Şok Marketler 9,29 0,87 T. Halk Bankası 6,17 -3,44 -41,33 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37,38 -12,91 574,95 T.S.K.B. 0,71 -4,05 -40,99 T.Tuborg 9,62 -2,14 -2,93 Taç Tarım Ürünleri 2,60 -4,41 7,00 Tat Gıda 3,78 -1,31 -26,39 TAV Havalimanları 23,26 -5,22 8,39 Taze Kuru Gıda 8,04 -7,05 -1,35 Tek-Art Turizm 0,67 -2,90 -10,98 Tekfen Holding 21,24 1,14 29,67 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,47 1,17 -32,62 Temapol Polimer Plastik 2,75 0,73 -42,35 TGS Dış Ticaret 5,36 0,56 48,40 Tofaş Oto. Fab. 21,10 3,84 -32,26 Torunlar GMYO 1,55 -0,64 -52,60 Trabzon Liman 8,75 -1,69 Trabzonspor Sportif 1,32 3,94 -40,00 Trakya Cam 3,27 1,55 -18,77 Trend GMYO 1,23 1,65 TSKB GMYO 0,57 1,79 -21,92 Tuğçelik 2,16 2,37 -32,08 Tukaş 1,29 -1,53 -42,15 Turcas Petrol 1,38 -2,82 -45,11 Turkcell 11,35 -1,13 -22,83 Tümosan Motor ve Traktör 4,44 -0,89 -41,50 Tüpraş 131,70 5,53 22,11 Türk Hava Yolları 14,05 -3,77 -10,45 Türk Prysmian Kablo 1,56 -3,11 -37,68 Türk Telekom 3,20 -1,23 -50,31 Türk Traktör 36,34 -3,71 -48,44 Türker Proje Gayrimenkul 26,10 0,00 -30,51 Ufuk Yatırım 1,20 -1,64 -60,91 Ulaşlar Turizm Yat. 0,95 -1,04 -44,44 Ulusoy Elektrik 10,99 1,38 21,28 Ulusoy Un Sanayi 1,84 -0,54 -33,81 Umpaş Holding 0,65 -1,52 3,17 Uşak Seramik 1,42 -1,39 -42,04 Utopya Turizm 3,47 -1,98 -22,72 Uzertaş Boya 0,72 0,00 -36,84 Ülker Bisküvi 14,78 0,20 -24,86 Ünye Çimento 3,74 -1,84 1,53 Vakıf Fin. Kir. 1,26 -1,56 -22,19 Vakıf GMYO 1,58 -7,06 -37,14 Vakıf Yat. Ort. 1,08 -0,92 -23,94 Vakıflar Bankası 3,42 -1,16 -48,76 Vakko Tekstil 2,95 1,72 0,17 Vanet Gıda 2,95 -3,28 -7,81 Verusa Holding 17,11 0,65 -25,31 Verusaturk Girisim 2,90 -3,33 22,88 Vestel 6,66 -1,77 -12,02 Vestel Beyaz Eşya 12,44 -2,43 46,70 Viking Kağıt 1,09 -3,54 -9,17 Yapı Kredi Koray GMYO 1,30 -1,52 -43,97 Yapı ve Kredi Bank. 1,62 -0,61 -42,07 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,08 2,97 -14,98 Yataş 3,87 8,71 -52,14 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,00 1,01 -4,74 Yeni Gimat GMYO 7,93 -0,50 -4,86 Yeşil GMYO 0,31 19,23 -50,79 Yeşil Yapı 0,32 18,52 -68,63 Yeşil Yatırım Holding 12,00 20,00 -25,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.451,00 -6,80 35,84 Yonga Mobilya 9,12 -6,94 205,40 Yünsa 5,17 -2,27 14,89 Zorlu Enerji 1,11 -7,50 -29,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

