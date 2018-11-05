Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 44.000,10 158,95 İş Bankası (B) 3.900,00 13,04 211,91 İş Bankası (C) 4,39 3,54 -34,28 İş Bankası (Kur.) 65.000,00 -1,52 740,26 İş Fin.Kir. 2,16 0,93 55,00 İş Girişim 1,76 1,15 1,15 İş GMYO 0,87 -1,14 -28,90 İş Y. Men. Değ. 2,05 0,49 -3,86 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 175,00 0,57 -4,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 8,00 -32,50 İttifak Holding 3,45 -4,70 48,07 İz Hayvancılık Tarım 6,61 1,54 247,89 İzmir Demir Çelik 1,85 0,54 -42,90 İzmir Fırça 1,47 2,80 -84,11 İzocam 21,64 0,93 -18,15 Jantsa Jant Sanayi 25,38 0,08 -17,46 Kafein Yazılım 6,48 6,93 Kapital Yat. Holding 1,80 -2,70 45,16 Kaplamin 3,09 1,64 -21,17 Kardemir (A) 2,35 1,29 -20,34 Kardemir (B) 2,34 0,86 -20,14 Kardemir (D) 3,21 -1,23 0,00 Karel Elektronik 4,03 2,54 -30,64 Karsan Otomotiv 1,19 2,59 -23,72 Karsu Tekstil 0,97 -1,02 -51,01 Karsusan Su Ürünleri San. 4,34 3,83 -12,32 Kartonsan 342,00 -0,15 22,91 Katmerciler Ekipman 6,39 4,07 -46,57 Kent Gıda 117,20 0,26 -14,14 Kerevitaş Gıda 1,97 3,14 -53,87 Kervansaray Yat. Holding 0,39 -2,50 11,43 Kiler GMYO 1,73 0,00 -52,73 Klimasan Klima 4,07 2,01 -16,09 Koç Holding 15,79 3,95 -12,71 Konfrut Gıda 24,90 -2,73 74,13 Konya Çimento 184,90 1,32 -27,49 Kordsa Teknik Tekstil 10,95 1,48 49,14 Koza Altın 50,05 2,86 31,02 Koza Madencilik 5,78 5,47 -10,25 Körfez GMYO 1,04 4,00 -37,35 Kristal Kola 1,09 0,00 -39,44 Kron Telekomünikasyon 11,30 2,73 -38,92 Kuştur Kuşadası Turizm 13,00 0,00 36,71 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,26 8,62 -69,64 Kütahya Porselen 5,56 2,58 -22,45 Lider Faktoring 4,13 1,47 1,37 Link Bilgisayar 8,48 0,59 -40,53 Logo Yazılım 32,56 0,93 -44,58 Lokman Hekim Sağlık 4,51 -1,53 -25,19 Lüks Kadife 4,29 2,14 -8,92 Makina Takım 1,04 0,00 -48,00 Mardin Çimento 3,14 0,96 -18,44 Marka Yatırım Holding 0,58 1,75 -65,68 Marmaris Altınyunus 17,42 0,23 -8,32 Marshall 26,78 -1,54 -48,30 Martı GMYO 0,54 1,89 -74,53 Martı Otel 0,53 1,92 -42,39 Mavi Giyim 37,10 0,98 -35,33 Mazhar Zorlu Holding 4,15 3,75 4,01 MCT Danışmanlık 13,68 1,03 128,00 Mega Polietilen 3,30 -5,98 189,47 Menderes Tekstil 0,63 1,61 -24,10 Merit Turizm 6,02 0,17 2,21 Merko Gıda 0,81 8,00 -39,10 Metal Gayrimenkul 0,82 -2,38 -36,92 Metemtur Otelcilik 1,00 1,01 -32,43 Metro Holding 0,84 0,00 -15,15 Metro Petrol ve Tesisleri 1,45 1,40 -47,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,31 -1,50 -36,81 Migros Ticaret 16,25 0,56 -43,04 Milpa 1,42 2,90 -34,26 Mistral GMYO 2,17 2,36 -41,27 MLP Sağlık 13,73 1,18 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,91 9,64 -34,53 Mondi Tire Kutsan 2,06 -0,96 13,81 Net Holding 2,20 -1,79 -0,45 Netaş Telekom. 7,56 2,16 -52,27 Niğbaş Niğde Beton 0,62 5,08 -34,04 Nuh Çimento 8,46 -0,70 -7,11 Nurol GMYO 2,32 1,31 -51,16 Odaş Elektrik 2,79 0,72 -53,50 Olmuksan-IP 3,75 1,90 -18,01 Orge Enerji Elektrik 3,45 6,81 -14,69 Orma Orman Mahsulleri 0,79 3,95 -30,09 Osmanlı Menkul 1,64 -2,38 -47,77 Ostim Endüstriyel Yat 0,99 -1,00 -39,26 Otokar 73,95 -0,07 -38,74 Oyak Yat. Ort. 0,96 0,00 -3,04 Oylum Sınai Yatırımlar 0,89 -1,11 -47,65 Özak GMYO 2,44 2,09 4,27 Özbal Çelik Boru 1,39 0,72 -48,35 Özderici GMYO 5,98 -0,33 720,89 Özerden Plastik 2,84 -1,73 4,41 Panora GMYO 4,06 -0,73 -8,07 Park Elek.Madencilik 2,52 2,44 -39,57 Parsan 26,00 1,17 122,22 Pegasus 22,80 2,24 -32,54 Peker GMYO 14,24 3,19 Penguen Gıda 1,18 0,85 -47,09 Pera GMYO 0,49 4,26 -44,32 Pergamon Dış Ticaret 9,53 -2,95 148,83 Petkim 5,20 0,78 -22,52 Petrokent Turizm 59,80 -0,42 25,95 Pınar Et Ve Un 5,34 2,69 -41,99 Pınar Su 1,26 2,44 -30,00 Pınar Süt 6,70 0,90 -44,70 Plastikkart 2,19 1,39 -24,22 Polisan Holding 6,29 2,78 -27,20 Politeknik Metal 39,10 0,57 17,42 Prizma Press Matbaacılık 1,92 0,52 18,52 QNB Finans Fin. Kir. 3,66 0,00 -6,15 QNB Finansbank 4,87 1,88 -10,85 Ral Yatırım Holding 1,68 -2,89 3,07 Ray Sigorta 1,68 1,20 -7,18 Reysaş GMYO 0,61 0,00 -51,97 Reysaş Lojistik 0,68 1,49 -46,88 Rhea Girişim 0,56 1,82 -50,00 Rodrigo Tekstil 2,58 -0,39 -13,71 Royal Halı 0,82 -5,75 -9,89 RTA Laboratuvarları 2,04 0,00 -26,09 Sabancı Holding 7,64 2,00 -29,27 Safkar Ege Soğutmacılık 1,80 1,69 Salix Yatırım Holding 4,17 4,51 -46,54 Sanel Mühendislik 1,90 6,15 11,11 Sanifoam Sünger 1,20 4,35 -28,57 Sanko Pazarlama 2,18 2,83 -22,70 Saray Matbaacılık 0,90 2,27 -15,89 Sarkuysan 3,43 1,18 9,43 Sasa Polyester 9,11 1,79 16,29 Say Reklamcılık 0,78 4,00 -53,29 Sekuro Plastik 3,64 0,83 -57,67 Selçuk Ecza Deposu 3,13 0,64 -10,63 Selçuk Gıda 1,17 6,36 55,02 Senkron Güvenlik 1,33 1,53 -28,49 Serve Kırtasiye 2,28 5,56 267,74 Servet GMYO 2,40 0,42 -21,05 Seyitler Kimya 4,06 1,50 -21,29 Silverline Endüstri 1,27 1,60 -26,92 Sinpaş GMYO 0,36 -5,26 -47,52 Soda Sanayii 7,00 1,01 61,80 Sodaş Sodyum Sanayii 6,15 -0,32 80,42 Söktaş 1,12 -1,75 -32,53 Sönmez Filament 3,08 1,99 -25,78 Sönmez Pamuklu 3,10 2,65 -21,72 Sumaş Suni Tahta 7,50 0,67 Şeker Fin. Kir. 2,20 -1,79 -9,16 Şekerbank 0,98 3,16 -46,45 Şişe Cam 5,01 2,66 10,13 Şok Marketler 9,96 6,98 T. Halk Bankası 7,33 5,16 -30,30 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 36,78 19,96 564,12 T.S.K.B. 0,79 3,95 -34,34 T.Tuborg 9,90 -0,90 -0,11 Taç Tarım Ürünleri 2,61 -4,04 7,41 Tat Gıda 3,84 1,32 -25,22 TAV Havalimanları 23,64 0,60 10,16 Taze Kuru Gıda 8,10 -0,37 -0,61 Tek-Art Turizm 0,70 2,94 -6,99 Tekfen Holding 22,62 -1,39 38,10 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,56 2,30 -30,87 Temapol Polimer Plastik 2,80 -0,71 -41,30 TGS Dış Ticaret 5,48 -0,18 51,72 Tofaş Oto. Fab. 20,70 -1,62 -33,54 Torunlar GMYO 1,65 1,23 -49,55 Trabzon Liman 9,07 1,11 Trabzonspor Sportif 1,33 -4,32 -39,55 Trakya Cam 3,33 0,91 -17,28 Trend GMYO 1,24 0,81 TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92 Tuğçelik 2,21 0,91 -30,50 Tukaş 1,37 1,48 -38,57 Turcas Petrol 1,45 1,40 -42,32 Turkcell 11,97 0,42 -18,62 Tümosan Motor ve Traktör 4,73 1,94 -37,68 Tüpraş 137,90 4,47 27,86 Türk Hava Yolları 15,28 0,33 -2,61 Türk Prysmian Kablo 1,61 1,26 -35,68 Türk Telekom 3,59 4,06 -44,25 Türk Traktör 36,94 1,48 -47,59 Türker Proje Gayrimenkul 26,20 0,00 -30,24 Ufuk Yatırım 1,17 1,74 -61,89 Ulaşlar Turizm Yat. 0,98 1,03 -42,69 Ulusoy Elektrik 11,10 0,63 22,49 Ulusoy Un Sanayi 1,94 3,74 -30,22 Umpaş Holding 0,61 -10,29 -3,17 Uşak Seramik 1,68 9,80 -31,43 Utopya Turizm 3,48 -1,42 -22,49 Uzertaş Boya 0,74 2,78 -35,09 Ülker Bisküvi 14,90 0,81 -24,25 Ünye Çimento 3,76 0,80 2,08 Vakıf Fin. Kir. 1,29 0,78 -20,34 Vakıf GMYO 1,63 0,62 -35,15 Vakıf Yat. Ort. 1,10 1,85 -22,54 Vakıflar Bankası 3,87 1,84 -42,02 Vakko Tekstil 3,06 1,32 3,91 Vanet Gıda 3,40 4,29 6,25 Verusa Holding 16,16 0,37 -29,45 Verusaturk Girisim 3,06 6,99 29,66 Vestel 7,12 3,34 -5,94 Vestel Beyaz Eşya 12,97 0,15 52,95 Viking Kağıt 1,07 -0,93 -10,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,34 0,75 -42,24 Yapı ve Kredi Bank. 1,75 2,94 -37,43 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,20 0,46 -10,07 Yataş 3,88 2,65 -52,01 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,02 3,03 -2,84 Yeni Gimat GMYO 7,90 -1,13 -5,22 Yeşil GMYO 0,31 3,33 -50,79 Yeşil Yapı 0,33 10,00 -67,65 Yeşil Yatırım Holding 11,82 6,58 -26,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.490,00 2,47 38,00 Yonga Mobilya 9,70 -3,00 224,82 Yünsa 5,24 -0,38 16,44 Zorlu Enerji 1,18 5,36 -25,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

