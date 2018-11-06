Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 44.000,10 158,95 İş Bankası (B) 3.800,00 -2,56 203,91 İş Bankası (C) 4,23 -3,64 -36,67 İş Bankası (Kur.) 65.000,00 740,26 İş Fin.Kir. 2,25 4,17 61,46 İş Girişim 1,73 -1,70 -0,57 İş GMYO 0,86 -1,15 -29,72 İş Y. Men. Değ. 2,05 0,00 -3,86 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 178,00 1,71 -3,02 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,00 -32,50 İttifak Holding 3,48 0,87 49,36 İz Hayvancılık Tarım 7,24 9,53 281,05 İzmir Demir Çelik 1,77 -4,32 -45,37 İzmir Fırça 1,54 4,76 -83,35 İzocam 21,68 0,18 -18,00 Jantsa Jant Sanayi 25,10 -1,10 -18,37 Kafein Yazılım 6,59 1,70 Kapital Yat. Holding 1,90 5,56 53,23 Kaplamin 3,09 0,00 -21,17 Kardemir (A) 2,27 -3,40 -23,05 Kardemir (B) 2,26 -3,42 -22,87 Kardemir (D) 3,03 -5,61 -5,61 Karel Elektronik 3,90 -3,23 -32,87 Karsan Otomotiv 1,20 0,84 -23,08 Karsu Tekstil 0,98 1,03 -50,51 Karsusan Su Ürünleri San. 4,18 -3,69 -15,56 Kartonsan 340,00 -0,58 22,19 Katmerciler Ekipman 6,14 -3,91 -48,66 Kent Gıda 117,00 -0,17 -14,29 Kerevitaş Gıda 1,91 -3,05 -55,28 Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 11,43 Kiler GMYO 1,68 -2,89 -54,10 Klimasan Klima 3,92 -3,69 -19,18 Koç Holding 15,65 -0,89 -13,48 Konfrut Gıda 24,30 -2,41 69,93 Konya Çimento 184,10 -0,43 -27,80 Kordsa Teknik Tekstil 10,80 -1,37 47,10 Koza Altın 49,00 -2,10 28,27 Koza Madencilik 5,69 -1,56 -11,65 Körfez GMYO 1,03 -0,96 -37,95 Kristal Kola 1,07 -1,83 -40,56 Kron Telekomünikasyon 10,43 -7,70 -43,62 Kuştur Kuşadası Turizm 14,10 8,46 48,28 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,24 -1,59 -70,12 Kütahya Porselen 5,50 -1,08 -23,29 Lider Faktoring 4,16 0,73 2,11 Link Bilgisayar 8,62 1,65 -39,55 Logo Yazılım 32,50 -0,18 -44,68 Lokman Hekim Sağlık 4,45 -1,33 -26,19 Lüks Kadife 4,32 0,70 -8,28 Makina Takım 1,06 1,92 -47,00 Mardin Çimento 3,10 -1,27 -19,48 Marka Yatırım Holding 0,58 0,00 -65,68 Marmaris Altınyunus 17,34 -0,46 -8,74 Marshall 26,62 -0,60 -48,61 Martı GMYO 0,54 0,00 -74,53 Martı Otel 0,51 -3,77 -44,57 Mavi Giyim 36,80 -0,81 -35,85 Mazhar Zorlu Holding 4,20 1,20 5,26 MCT Danışmanlık 11,94 -12,72 99,00 Mega Polietilen 3,26 -1,21 185,96 Menderes Tekstil 0,61 -3,17 -26,51 Merit Turizm 6,02 0,00 2,21 Merko Gıda 0,81 0,00 -39,10 Metal Gayrimenkul 0,82 0,00 -36,92 Metemtur Otelcilik 1,01 1,00 -31,76 Metro Holding 0,83 -1,19 -16,16 Metro Petrol ve Tesisleri 1,42 -2,07 -48,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,31 0,00 -36,81 Migros Ticaret 15,74 -3,14 -44,83 Milpa 1,45 2,11 -32,87 Mistral GMYO 2,16 -0,46 -41,54 MLP Sağlık 13,91 1,31 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,81 -10,99 -41,73 Mondi Tire Kutsan 1,96 -4,85 8,29 Net Holding 2,12 -3,64 -4,07 Netaş Telekom. 7,43 -1,72 -53,09 Niğbaş Niğde Beton 0,60 -3,23 -36,17 Nuh Çimento 8,47 0,12 -7,00 Nurol GMYO 2,26 -2,59 -52,42 Odaş Elektrik 2,82 1,08 -53,00 Olmuksan-IP 3,66 -2,40 -19,98 Orge Enerji Elektrik 3,40 -1,45 -15,92 Orma Orman Mahsulleri 0,77 -2,53 -31,86 Osmanlı Menkul 1,60 -2,44 -49,04 Ostim Endüstriyel Yat 1,00 1,01 -38,65 Otokar 76,00 2,77 -37,04 Oyak Yat. Ort. 0,96 0,00 -3,04 Oylum Sınai Yatırımlar 0,91 2,25 -46,47 Özak GMYO 2,43 -0,41 3,85 Özbal Çelik Boru 1,40 0,72 -47,98 Özderici GMYO 5,92 -1,00 712,65 Özerden Plastik 2,83 -0,35 4,04 Panora GMYO 4,03 -0,74 -8,75 Park Elek.Madencilik 2,46 -2,38 -41,01 Parsan 26,30 1,15 124,79 Pegasus 22,54 -1,14 -33,31 Peker GMYO 14,68 3,09 Penguen Gıda 1,17 -0,85 -47,53 Pera GMYO 0,49 0,00 -44,32 Pergamon Dış Ticaret 9,41 -1,26 145,70 Petkim 5,15 -0,96 -23,27 Petrokent Turizm 69,00 15,38 45,32 Pınar Et Ve Un 5,31 -0,56 -42,32 Pınar Su 1,22 -3,17 -32,22 Pınar Süt 6,71 0,15 -44,62 Plastikkart 2,18 -0,46 -24,57 Polisan Holding 6,30 0,16 -27,08 Politeknik Metal 38,28 -2,10 14,95 Prizma Press Matbaacılık 1,90 -1,04 17,28 QNB Finans Fin. Kir. 3,67 0,27 -5,90 QNB Finansbank 4,93 1,23 -9,75 Ral Yatırım Holding 1,68 0,00 3,07 Ray Sigorta 1,66 -1,19 -8,29 Reysaş GMYO 0,62 1,64 -51,18 Reysaş Lojistik 0,69 1,47 -46,09 Rhea Girişim 0,56 0,00 -50,00 Rodrigo Tekstil 2,57 -0,39 -14,05 Royal Halı 0,90 9,76 -1,10 RTA Laboratuvarları 2,01 -1,47 -27,17 Sabancı Holding 7,51 -1,70 -30,47 Safkar Ege Soğutmacılık 1,77 -1,67 Salix Yatırım Holding 4,12 -1,20 -47,18 Sanel Mühendislik 1,96 3,16 14,62 Sanifoam Sünger 1,17 -2,50 -30,36 Sanko Pazarlama 2,13 -2,29 -24,47 Saray Matbaacılık 0,89 -1,11 -16,82 Sarkuysan 3,42 -0,29 9,11 Sasa Polyester 8,82 -3,18 12,58 Say Reklamcılık 0,77 -1,28 -53,89 Sekuro Plastik 3,67 0,82 -57,33 Selçuk Ecza Deposu 3,13 0,00 -10,63 Selçuk Gıda 1,20 2,56 58,99 Senkron Güvenlik 1,31 -1,50 -29,57 Serve Kırtasiye 2,27 -0,44 266,13 Servet GMYO 2,47 2,92 -18,75 Seyitler Kimya 4,05 -0,25 -21,48 Silverline Endüstri 1,30 2,36 -25,20 Sinpaş GMYO 0,35 -2,78 -48,98 Soda Sanayii 7,02 0,29 62,26 Sodaş Sodyum Sanayii 6,15 0,00 80,42 Söktaş 1,12 0,00 -32,53 Sönmez Filament 3,03 -1,62 -26,99 Sönmez Pamuklu 3,11 0,32 -21,46 Sumaş Suni Tahta 7,35 -2,00 Şeker Fin. Kir. 2,23 1,36 -7,92 Şekerbank 0,97 -1,02 -46,99 Şişe Cam 5,02 0,20 10,35 Şok Marketler 10,35 3,92 T. Halk Bankası 7,09 -3,27 -32,58 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,60 7,67 615,04 T.S.K.B. 0,76 -3,80 -36,84 T.Tuborg 9,94 0,40 0,30 Taç Tarım Ürünleri 2,54 -2,68 4,53 Tat Gıda 3,80 -1,04 -26,00 TAV Havalimanları 23,84 0,85 11,09 Taze Kuru Gıda 8,15 0,62 0,00 Tek-Art Turizm 0,69 -1,43 -8,32 Tekfen Holding 23,38 3,36 42,74 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,68 3,37 -28,54 Temapol Polimer Plastik 2,71 -3,21 -43,19 TGS Dış Ticaret 5,35 -2,37 48,12 Tofaş Oto. Fab. 19,70 -4,83 -36,75 Torunlar GMYO 1,65 0,00 -49,55 Trabzon Liman 8,99 -0,88 Trabzonspor Sportif 1,30 -2,26 -40,91 Trakya Cam 3,26 -2,10 -19,02 Trend GMYO 1,26 1,61 TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92 Tuğçelik 2,23 0,90 -29,87 Tukaş 1,36 -0,73 -39,01 Turcas Petrol 1,43 -1,38 -43,12 Turkcell 11,97 0,00 -18,62 Tümosan Motor ve Traktör 4,68 -1,06 -38,34 Tüpraş 134,70 -2,32 24,89 Türk Hava Yolları 14,72 -3,66 -6,18 Türk Prysmian Kablo 1,59 -1,24 -36,48 Türk Telekom 3,57 -0,56 -44,57 Türk Traktör 36,60 -0,92 -48,08 Türker Proje Gayrimenkul 27,20 3,82 -27,58 Ufuk Yatırım 1,15 -1,71 -62,54 Ulaşlar Turizm Yat. 0,96 -2,04 -43,86 Ulusoy Elektrik 11,09 -0,09 22,38 Ulusoy Un Sanayi 1,89 -2,58 -32,01 Umpaş Holding 0,65 6,56 3,17 Uşak Seramik 1,58 -5,95 -35,51 Utopya Turizm 3,44 -1,15 -23,39 Uzertaş Boya 0,74 -35,09 Ülker Bisküvi 14,85 -0,34 -24,50 Ünye Çimento 3,75 -0,27 1,80 Vakıf Fin. Kir. 1,28 -0,78 -20,96 Vakıf GMYO 1,63 0,00 -35,15 Vakıf Yat. Ort. 1,09 -0,91 -23,24 Vakıflar Bankası 3,71 -4,13 -44,41 Vakko Tekstil 3,07 0,33 4,25 Vanet Gıda 3,43 0,88 7,19 Verusa Holding 15,50 -4,08 -32,33 Verusaturk Girisim 3,06 0,00 29,66 Vestel 6,91 -2,95 -8,72 Vestel Beyaz Eşya 13,04 0,54 53,77 Viking Kağıt 1,08 0,93 -10,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,34 0,00 -42,24 Yapı ve Kredi Bank. 1,74 -0,57 -37,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,28 3,64 -6,80 Yataş 3,92 1,03 -51,52 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,99 -2,94 -5,70 Yeni Gimat GMYO 7,90 0,00 -5,22 Yeşil GMYO 0,31 0,00 -50,79 Yeşil Yapı 0,32 -3,03 -68,63 Yeşil Yatırım Holding 11,70 -1,02 -26,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.400,00 -3,61 33,01 Yonga Mobilya 9,35 -3,61 213,10 Yünsa 5,03 -4,01 11,78 Zorlu Enerji 1,15 -2,54 -27,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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