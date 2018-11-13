Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 38.000,00 123,64 İş Bankası (B) 3.390,40 -0,28 171,15 İş Bankası (C) 4,11 3,79 -38,47 İş Bankası (Kur.) 50.000,00 -16,67 546,35 İş Fin.Kir. 2,46 0,41 76,53 İş Girişim 1,75 4,79 0,57 İş GMYO 0,86 -1,15 -29,72 İş Y. Men. Değ. 2,05 -0,97 -3,86 İş Yat. Ort. 0,82 0,00 3,93 İşbir Holding 165,00 -1,79 -10,10 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,00 -25,00 İttifak Holding 3,90 -1,52 67,38 İz Hayvancılık Tarım 12,83 -9,39 575,26 İzmir Demir Çelik 1,70 -0,58 -47,53 İzmir Fırça 1,52 1,33 -83,57 İzocam 21,36 0,66 -19,21 Jantsa Jant Sanayi 25,22 0,64 -17,98 Kafein Yazılım 6,33 -0,16 Kapital Yat. Holding 2,49 12,67 100,81 Kaplamin 3,04 0,00 -22,45 Kardemir (A) 2,18 0,93 -26,10 Kardemir (B) 2,16 1,41 -26,28 Kardemir (D) 2,77 -0,72 -13,71 Karel Elektronik 4,15 3,75 -28,57 Karsan Otomotiv 1,29 0,00 -17,31 Karsu Tekstil 0,96 0,00 -51,52 Karsusan Su Ürünleri San. 4,00 -3,61 -19,19 Kartonsan 334,10 -0,27 20,07 Katmerciler Ekipman 5,83 1,04 -51,25 Kent Gıda 116,70 -1,52 -14,51 Kerevitaş Gıda 1,87 2,19 -56,22 Kervansaray Yat. Holding 0,40 17,65 14,29 Kiler GMYO 2,05 -1,91 -43,99 Klimasan Klima 4,31 5,90 -11,14 Koç Holding 14,97 1,01 -17,24 Konfrut Gıda 24,02 -1,07 67,97 Konya Çimento 185,20 0,65 -27,37 Kordsa Teknik Tekstil 10,04 -0,20 36,75 Koza Altın 50,05 4,71 31,02 Koza Madencilik 6,14 5,86 -4,66 Körfez GMYO 1,17 0,00 -29,52 Kristal Kola 1,07 -0,93 -40,56 Kron Telekomünikasyon 9,65 0,52 -47,84 Kuştur Kuşadası Turizm 14,40 5,88 51,43 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,21 5,22 -70,84 Kütahya Porselen 4,87 1,46 -32,08 Lider Faktoring 3,76 -1,31 -7,71 Link Bilgisayar 8,34 0,48 -41,51 Logo Yazılım 29,76 -2,23 -49,34 Lokman Hekim Sağlık 4,55 4,60 -24,53 Lüks Kadife 4,30 2,38 -8,70 Makina Takım 1,04 0,97 -48,00 Mardin Çimento 2,96 -0,34 -23,12 Marka Yatırım Holding 0,58 -1,69 -65,68 Marmaris Altınyunus 19,16 2,68 0,84 Marshall 25,52 -0,31 -50,73 Martı GMYO 0,52 0,00 -75,47 Martı Otel 0,51 0,00 -44,57 Mavi Giyim 34,88 -0,11 -39,20 Mazhar Zorlu Holding 3,98 -2,69 -0,25 Mega Polietilen 3,03 0,00 165,79 Menderes Tekstil 0,56 1,82 -32,53 Merit Turizm 6,03 2,38 Merko Gıda 0,78 4,00 -41,35 Metal Gayrimenkul 0,78 0,00 -40,00 Metemtur Otelcilik 0,96 0,00 -35,14 Metro Holding 0,82 1,23 -17,17 Metro Petrol ve Tesisleri 1,42 0,71 -48,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,25 -2,34 -39,71 Migros Ticaret 14,77 -1,27 -48,23 Milpa 1,52 2,01 -29,63 Mistral GMYO 2,11 -1,86 -42,90 MLP Sağlık 11,95 -2,29 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,94 0,00 -32,37 Mondi Tire Kutsan 1,94 1,04 7,18 Net Holding 2,10 -1,41 -4,98 Netaş Telekom. 6,86 0,15 -56,69 Niğbaş Niğde Beton 0,64 1,59 -31,91 Nuh Çimento 8,34 0,97 -8,42 Nurol GMYO 2,12 2,42 -55,37 Odaş Elektrik 2,54 -2,31 -57,67 Olmuksan-IP 3,58 0,85 -21,73 Orge Enerji Elektrik 3,10 1,31 -23,34 Orma Orman Mahsulleri 0,80 1,27 -29,20 Osmanlı Menkul 1,48 0,68 -52,87 Ostim Endüstriyel Yat 0,92 -5,15 -43,56 Otokar 79,55 4,74 -34,10 Oyak Yat. Ort. 0,93 -1,06 -6,07 Oylum Sınai Yatırımlar 0,91 0,00 -46,47 Özak GMYO 2,40 0,84 2,56 Özbal Çelik Boru 1,41 1,44 -47,61 Özderici GMYO 5,94 -1,33 715,40 Özerden Plastik 2,89 2,48 6,25 Panora GMYO 4,05 4,11 -8,30 Park Elek.Madencilik 2,37 1,72 -43,17 Parsan 28,02 1,30 139,49 Pegasus 23,08 2,76 -31,72 Peker GMYO 15,64 1,89 Penguen Gıda 1,17 1,74 -47,53 Pera GMYO 0,48 0,00 -45,45 Pergamon Dış Ticaret 8,81 1,15 130,03 Petkim 4,95 2,91 -26,25 Petrokent Turizm 64,45 10,64 35,74 Pınar Et Ve Un 5,15 0,19 -44,05 Pınar Su 1,23 1,65 -31,67 Pınar Süt 6,66 -0,75 -45,03 Plastikkart 2,17 0,46 -24,91 Polisan Holding 6,50 1,09 -24,77 Politeknik Metal 37,00 0,22 11,11 Prizma Press Matbaacılık 1,87 0,54 15,43 QNB Finans Fin. Kir. 3,86 3,49 -1,03 QNB Finansbank 5,03 0,60 -7,92 Ral Yatırım Holding 1,63 -18,50 -18,57 Ray Sigorta 1,58 -1,25 -12,71 Reysaş GMYO 0,56 0,00 -55,91 Reysaş Lojistik 0,78 6,85 -39,06 Rhea Girişim 0,54 1,89 -51,79 Rodrigo Tekstil 2,65 -2,57 -11,37 Royal Halı 0,97 -1,02 6,59 RTA Laboratuvarları 2,18 9,00 -21,01 Sabancı Holding 7,42 1,09 -31,31 Safkar Ege Soğutmacılık 1,72 0,00 Salix Yatırım Holding 4,00 2,04 -48,72 Sanel Mühendislik 2,08 -2,80 21,64 Sanifoam Sünger 1,35 3,85 -19,64 Sanko Pazarlama 2,21 0,45 -21,64 Saray Matbaacılık 0,87 1,16 -18,69 Sarkuysan 3,44 2,69 9,75 Sasa Polyester 8,83 2,56 12,71 Say Reklamcılık 0,74 1,37 -55,69 Sekuro Plastik 3,35 0,90 -61,05 Selçuk Ecza Deposu 3,01 0,00 -14,05 Selçuk Gıda 1,16 -0,85 53,69 Senkron Güvenlik 1,29 -0,77 -30,65 Serve Film Prodüksiyon 2,20 5,26 254,84 Servet GMYO 2,47 1,23 -18,75 Seyitler Kimya 3,98 1,02 -22,84 Silverline Endüstri 1,27 0,00 -26,92 Sinpaş GMYO 0,33 -2,94 -51,90 Soda Sanayii 7,32 -0,54 69,19 Sodaş Sodyum Sanayii 6,10 -4,54 78,96 Söktaş 1,04 0,00 -37,35 Sönmez Filament 3,20 5,61 -22,89 Sönmez Pamuklu 3,47 9,12 -12,37 Sumaş Suni Tahta 7,43 0,54 Şeker Fin. Kir. 2,23 2,29 -7,92 Şekerbank 0,95 0,00 -48,09 Şişe Cam 5,09 1,80 11,88 Şok Marketler 10,34 -3,45 T. Halk Bankası 7,23 4,03 -31,25 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,96 -5,94 495,14 T.S.K.B. 0,73 0,00 -39,33 T.Tuborg 9,79 -0,31 -1,22 Taç Tarım Ürünleri 2,69 0,00 10,70 Tat Gıda 3,73 0,00 -27,37 TAV Havalimanları 23,62 4,98 10,07 Taze Kuru Gıda 8,00 0,63 -1,84 Tek-Art Turizm 0,69 2,99 -8,32 Tekfen Holding 23,24 0,61 41,88 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,51 0,29 -31,84 Temapol Polimer Plastik 3,00 3,09 -37,11 TGS Dış Ticaret 4,96 -2,75 37,32 Tofaş Oto. Fab. 18,00 1,75 -42,21 Torunlar GMYO 1,62 0,00 -50,46 Trabzon Liman 8,88 0,68 Trabzonspor Sportif 1,27 0,79 -42,27 Trakya Cam 3,22 3,21 -20,02 Trend GMYO 1,43 3,62 TSKB GMYO 0,57 1,79 -21,92 Tuğçelik 2,42 19,80 -23,90 Tukaş 1,38 1,47 -38,12 Turcas Petrol 1,36 0,74 -45,90 Turkcell 11,44 0,53 -22,22 Tümosan Motor ve Traktör 4,55 1,34 -40,05 Tüpraş 122,00 0,83 13,12 Türk Hava Yolları 15,49 4,80 -1,27 Türk Prysmian Kablo 1,76 6,67 -29,69 Türk Telekom 3,70 -0,27 -42,55 Türk Traktör 34,14 0,95 -51,57 Türker Proje Gayrimenkul 26,86 2,60 -28,49 Ufuk Yatırım 1,13 2,73 -63,19 Ulaşlar Turizm Yat. 1,00 1,01 -41,52 Ulusoy Elektrik 12,27 0,90 35,41 Ulusoy Un Sanayi 2,04 2,00 -26,62 Umpaş Holding 0,72 0,00 14,29 Uşak Seramik 1,54 0,65 -37,14 Utopya Turizm 3,58 0,85 -20,27 Uzertaş Boya 0,74 4,23 -35,09 Ülker Bisküvi 15,20 -1,11 -22,72 Ünye Çimento 3,63 0,28 -1,45 Vakıf Fin. Kir. 1,28 0,00 -20,96 Vakıf GMYO 1,73 -1,70 -31,17 Vakıf Yat. Ort. 1,10 -0,90 -22,54 Vakıflar Bankası 3,75 2,18 -43,81 Vakko Tekstil 3,08 1,32 4,59 Vanet Gıda 3,65 -1,35 14,06 Verusa Holding 14,10 0,64 -38,45 Verusaturk Girisim 3,05 0,33 29,24 Vestel 6,40 0,95 -15,46 Vestel Beyaz Eşya 13,50 4,17 59,20 Viking Kağıt 1,24 2,48 3,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,37 0,00 -40,95 Yapı ve Kredi Bank. 1,68 2,44 -39,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,44 7,02 -0,26 Yataş 3,87 1,84 -52,14 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,91 -3,19 -13,32 Yeni Gimat GMYO 7,64 -1,67 -8,34 Yeşil GMYO 0,28 -3,45 -55,56 Yeşil Yapı 0,28 -3,45 -72,55 Yeşil Yatırım Holding 11,08 -1,86 -30,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.350,00 1,29 30,24 Yonga Mobilya 8,86 -0,23 196,69 Yünsa 4,86 -2,02 8,00 Zorlu Enerji 1,18 2,61 -25,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

