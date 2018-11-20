Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 37.998,70 123,63 İş Bankası (B) 2.950,00 0,34 135,93 İş Bankası (C) 4,00 -2,20 -40,12 İş Bankası (Kur.) 50.000,00 546,35 İş Fin.Kir. 3,22 0,31 131,06 İş Girişim 1,68 -4,00 -3,45 İş GMYO 0,88 0,00 -28,08 İş Y. Men. Değ. 2,03 -0,49 -4,80 İş Yat. Ort. 0,84 1,20 6,46 İşbir Holding 165,00 -2,94 -10,10 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,00 -25,00 İttifak Holding 3,60 -6,25 54,51 İz Hayvancılık Tarım 8,44 6,97 344,21 İzmir Demir Çelik 1,69 -1,74 -47,84 İzmir Fırça 1,46 -1,35 -84,22 İzocam 21,78 -0,82 -17,62 Jantsa Jant Sanayi 24,86 -1,74 -19,15 Kafein Yazılım 6,48 1,57 Kapital Yat. Holding 2,16 -1,82 74,19 Kaplamin 3,01 -0,99 -23,21 Kardemir (A) 2,02 -4,72 -31,53 Kardemir (B) 2,02 -4,72 -31,06 Kardemir (D) 2,58 -7,53 -19,63 Karel Elektronik 4,21 -4,10 -27,54 Karsan Otomotiv 1,30 -2,26 -16,67 Karsu Tekstil 1,00 -1,96 -49,49 Karsusan Su Ürünleri San. 4,15 2,98 -16,16 Kartonsan 329,00 -0,72 18,24 Katmerciler Ekipman 5,69 -2,23 -52,42 Kent Gıda 116,20 -2,60 -14,87 Kerevitaş Gıda 1,87 -7,88 -56,22 Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86 Kiler GMYO 1,95 -4,41 -46,72 Klimasan Klima 4,24 -1,85 -12,58 Koç Holding 14,45 -3,67 -20,12 Konfrut Gıda 23,10 0,00 61,54 Konya Çimento 179,10 -2,40 -29,76 Kordsa Teknik Tekstil 9,59 -4,86 30,62 Koza Altın 52,25 -0,76 36,78 Koza Madencilik 7,22 2,41 12,11 Körfez GMYO 1,38 -0,72 -16,87 Kristal Kola 1,13 0,89 -37,22 Kron Telekomünikasyon 9,38 -1,88 -49,30 Kuştur Kuşadası Turizm 13,51 -6,83 42,07 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,30 4,00 -68,67 Kütahya Porselen 4,77 -1,85 -33,47 Lider Faktoring 4,61 3,60 13,16 Link Bilgisayar 8,18 -2,50 -42,64 Logo Yazılım 29,04 -3,90 -50,57 Lokman Hekim Sağlık 4,29 -1,15 -28,84 Lüks Kadife 4,21 -0,24 -10,62 Makina Takım 1,42 19,33 -29,00 Mardin Çimento 2,89 -2,03 -24,93 Marka Yatırım Holding 0,68 15,25 -59,76 Marmaris Altınyunus 18,11 -1,42 -4,68 Marshall 24,60 -2,77 -52,51 Martı GMYO 0,54 0,00 -74,53 Martı Otel 0,50 -3,85 -45,65 Mavi Giyim 34,00 -3,41 -40,73 Mazhar Zorlu Holding 3,83 -1,54 -4,01 Mega Polietilen 2,77 -4,48 142,98 Menderes Tekstil 0,56 -5,08 -32,53 Merit Turizm 5,80 1,75 -1,53 Merko Gıda 0,78 -1,27 -41,35 Metal Gayrimenkul 0,75 -2,60 -42,31 Metemtur Otelcilik 0,95 -2,06 -35,81 Metro Holding 0,79 -7,06 -20,20 Metro Petrol ve Tesisleri 1,39 -8,55 -49,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,27 -2,31 -38,74 Migros Ticaret 14,20 -4,38 -50,22 Milpa 1,62 3,85 -25,00 Mistral GMYO 2,18 -1,36 -41,00 MLP Sağlık 11,24 -2,85 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,82 -15,46 -41,01 Mondi Tire Kutsan 1,93 -3,02 6,63 Net Holding 2,05 -1,44 -7,24 Netaş Telekom. 6,82 -2,85 -56,94 Niğbaş Niğde Beton 0,85 13,33 -9,57 Nuh Çimento 8,12 -1,46 -10,84 Nurol GMYO 2,20 -1,35 -53,68 Odaş Elektrik 2,58 -13,42 -57,00 Olmuksan-IP 3,52 -3,30 -23,04 Orge Enerji Elektrik 2,85 -2,40 -29,53 Orma Orman Mahsulleri 0,86 -8,51 -23,89 Osmanlı Menkul 1,61 -3,59 -48,73 Ostim Endüstriyel Yat 0,87 4,82 -46,63 Otokar 81,55 -2,04 -32,44 Oyak Yat. Ort. 0,96 -2,04 -3,04 Oylum Sınai Yatırımlar 0,89 -4,30 -47,65 Özak GMYO 2,33 -1,27 -0,43 Özbal Çelik Boru 1,45 -0,68 -46,12 Özderici GMYO 5,95 -2,14 716,77 Özerden Plastik 2,77 -2,46 1,83 Panora GMYO 4,08 0,00 -7,62 Park Elek.Madencilik 2,52 -0,79 -39,57 Parsan 18,90 -19,98 61,54 Pegasus 22,60 -3,99 -33,14 Peker GMYO 16,55 1,91 Penguen Gıda 1,28 -6,57 -42,60 Pera GMYO 0,46 -2,13 -47,73 Pergamon Dış Ticaret 8,70 -2,25 127,16 Petkim 5,05 -1,94 -24,76 Petrokent Turizm 61,45 -0,97 29,42 Pınar Et Ve Un 5,14 -2,47 -44,16 Pınar Su 1,25 0,00 -30,56 Pınar Süt 6,68 -1,33 -44,86 Plastikkart 2,23 0,45 -22,84 Polisan Holding 6,49 1,88 -24,88 Politeknik Metal 36,68 -1,34 10,15 Prizma Press Matbaacılık 1,81 -1,63 11,73 QNB Finans Fin. Kir. 3,80 1,33 -2,56 QNB Finansbank 5,02 0,80 -8,10 Ral Yatırım Holding 1,27 -11,19 -36,56 Ray Sigorta 1,56 -3,11 -13,81 Reysaş GMYO 0,50 0,00 -60,63 Reysaş Lojistik 0,67 -2,90 -47,66 Rhea Girişim 0,57 3,64 -49,11 Rodrigo Tekstil 2,70 -0,74 -9,70 Royal Halı 0,94 -1,05 3,30 RTA Laboratuvarları 2,43 8,97 -11,96 Sabancı Holding 7,49 -4,22 -30,66 Safkar Ege Soğutmacılık 1,71 -1,16 Salix Yatırım Holding 3,95 0,00 -49,36 Sanel Mühendislik 2,44 4,72 42,69 Sanifoam Sünger 1,31 -2,24 -22,02 Sanko Pazarlama 2,58 0,78 -8,52 Saray Matbaacılık 0,90 1,12 -15,89 Sarkuysan 3,31 0,61 5,60 Sasa Polyester 8,56 -2,95 9,27 Say Reklamcılık 0,80 3,90 -52,10 Sekuro Plastik 3,27 -1,80 -61,98 Selçuk Ecza Deposu 2,94 -2,97 -16,05 Selçuk Gıda 1,20 0,84 58,99 Senkron Güvenlik 1,32 2,33 -29,03 Serve Film Prodüksiyon 2,03 -2,40 227,42 Servet GMYO 3,71 8,48 22,04 Seyitler Kimya 3,88 -0,51 -24,78 Silverline Endüstri 1,26 -3,82 -27,50 Sinpaş GMYO 0,33 0,00 -51,90 Soda Sanayii 6,95 0,87 60,64 Sodaş Sodyum Sanayii 6,07 -7,75 78,08 Söktaş 1,07 0,00 -35,54 Sönmez Filament 3,16 -1,25 -23,86 Sönmez Pamuklu 3,28 -2,38 -17,17 Sumaş Suni Tahta 7,20 -2,44 Şeker Fin. Kir. 2,28 -9,16 -5,86 Şekerbank 1,23 6,03 -32,79 Şişe Cam 5,02 -3,09 10,35 Şok Marketler 10,03 1,11 T. Halk Bankası 6,91 -3,36 -34,29 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,60 -3,41 452,53 T.S.K.B. 0,76 -2,56 -36,84 T.Tuborg 9,83 -0,20 -0,81 Taç Tarım Ürünleri 2,79 1,09 14,81 Tat Gıda 3,68 -4,91 -28,34 TAV Havalimanları 24,52 -5,91 14,26 Taze Kuru Gıda 7,60 -3,43 -6,75 Tek-Art Turizm 0,73 -2,67 -3,00 Tekfen Holding 21,16 -6,37 29,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,24 -2,11 -37,09 Temapol Polimer Plastik 3,40 1,49 -28,72 TGS Dış Ticaret 4,80 -2,04 32,89 Tofaş Oto. Fab. 16,30 -3,95 -47,67 Torunlar GMYO 1,60 -0,62 -51,08 Trabzon Liman 9,07 -1,63 Trabzonspor Sportif 1,24 -1,59 -43,64 Trakya Cam 2,98 -3,87 -25,98 Trend GMYO 1,38 -0,72 TSKB GMYO 0,56 -1,75 -23,29 Tuğçelik 2,30 -6,12 -27,67 Tukaş 1,41 -4,08 -36,77 Turcas Petrol 1,51 -1,95 -39,94 Turkcell 11,55 -4,47 -21,47 Tümosan Motor ve Traktör 4,52 -2,80 -40,45 Tüpraş 120,80 -3,44 12,01 Türk Hava Yolları 15,85 -3,06 1,02 Türk Prysmian Kablo 1,74 -1,14 -30,49 Türk Telekom 3,68 -3,66 -42,86 Türk Traktör 33,68 -3,94 -52,22 Türker Proje Gayrimenkul 26,84 -2,54 -28,54 Ufuk Yatırım 1,14 -1,72 -62,87 Ulaşlar Turizm Yat. 1,05 -4,55 -38,60 Ulusoy Elektrik 13,31 0,76 46,88 Ulusoy Un Sanayi 2,29 -1,72 -17,63 Umpaş Holding 0,78 2,63 23,81 Uşak Seramik 1,53 -3,77 -37,55 Utopya Turizm 3,88 -0,77 -13,59 Uzertaş Boya 0,68 -1,45 -40,35 Ülker Bisküvi 15,10 -1,76 -23,23 Ünye Çimento 3,49 -3,06 -5,25 Vakıf Fin. Kir. 1,33 -1,48 -17,87 Vakıf GMYO 1,84 -6,12 -26,79 Vakıf Yat. Ort. 1,12 -2,61 -21,13 Vakıflar Bankası 3,55 -3,27 -46,81 Vakko Tekstil 3,00 -3,23 1,87 Vanet Gıda 3,08 -20,00 -3,75 Verusa Holding 15,95 9,62 -30,37 Verusaturk Girisim 3,32 7,10 40,68 Vestel 6,05 -4,57 -20,08 Vestel Beyaz Eşya 12,85 -0,85 51,53 Viking Kağıt 1,12 -3,45 -6,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 -1,35 -37,07 Yapı ve Kredi Bank. 1,64 -0,61 -41,36 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,21 -4,74 -9,66 Yataş 3,78 -4,55 -53,25 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,91 -1,09 -13,32 Yeni Gimat GMYO 7,87 0,13 -5,58 Yeşil GMYO 0,29 -3,33 -53,97 Yeşil Yapı 0,29 -3,33 -71,57 Yeşil Yatırım Holding 10,97 -3,09 -31,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.000,00 -4,76 10,85 Yonga Mobilya 8,10 1,25 171,24 Yünsa 5,04 -4,00 12,00 Zorlu Enerji 1,23 -2,38 -22,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

