Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 37.998,70 123,63 İş Bankası (B) 3.491,50 -3,01 179,24 İş Bankası (C) 4,08 0,74 -38,92 İş Bankası (Kur.) 59.996,00 675,57 İş Fin.Kir. 3,24 -0,61 132,50 İş Girişim 1,92 6,67 10,34 İş GMYO 0,91 2,25 -25,63 İş Y. Men. Değ. 2,06 0,98 -3,39 İş Yat. Ort. 0,85 0,00 7,73 İşbir Holding 163,00 0,00 -11,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,00 -10,00 İttifak Holding 3,72 1,09 59,66 İz Hayvancılık Tarım 6,62 -11,85 248,42 İzmir Demir Çelik 1,71 1,79 -47,22 İzmir Fırça 1,52 -1,30 -83,57 İzocam 22,80 0,09 -13,77 Jantsa Jant Sanayi 24,80 0,57 -19,35 Kafein Yazılım 6,77 0,45 Kapital Yat. Holding 2,06 -0,96 66,13 Kaplamin 3,09 1,31 -21,17 Kardemir (A) 2,02 0,50 -31,53 Kardemir (B) 2,00 0,00 -31,74 Kardemir (D) 2,54 -0,39 -20,87 Karel Elektronik 4,19 -1,87 -27,88 Karsan Otomotiv 1,29 0,00 -17,31 Karsu Tekstil 1,04 1,96 -47,47 Karsusan Su Ürünleri San. 4,22 0,96 -14,75 Kartonsan 347,00 7,33 24,71 Katmerciler Ekipman 5,61 -0,18 -53,09 Kent Gıda 117,00 -1,02 -14,29 Kerevitaş Gıda 1,87 -1,06 -56,22 Kervansaray Yat. Holding 0,38 0,00 8,57 Kiler GMYO 2,11 0,00 -42,35 Klimasan Klima 4,40 1,38 -9,28 Koç Holding 14,10 -0,14 -22,05 Konfrut Gıda 21,96 -1,44 53,57 Konya Çimento 189,00 4,42 -25,88 Kordsa Teknik Tekstil 9,75 -0,91 32,80 Koza Altın 52,45 2,84 37,30 Koza Madencilik 7,60 9,51 18,01 Körfez GMYO 1,41 -2,76 -15,06 Kristal Kola 1,11 -0,89 -38,33 Kron Telekomünikasyon 9,19 -0,22 -50,32 Kuştur Kuşadası Turizm 14,40 5,88 51,43 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,38 -5,48 -66,75 Kütahya Porselen 4,75 0,00 -33,75 Lider Faktoring 4,25 0,00 4,32 Link Bilgisayar 8,22 -0,48 -42,36 Logo Yazılım 28,36 0,07 -51,73 Lokman Hekim Sağlık 4,40 -0,68 -27,02 Lüks Kadife 4,20 -0,47 -10,83 Makina Takım 1,30 -1,52 -35,00 Mardin Çimento 2,93 -0,34 -23,89 Marka Yatırım Holding 0,68 4,62 -59,76 Marmaris Altınyunus 18,90 2,61 -0,53 Marshall 24,58 -0,08 -52,55 Martı GMYO 0,61 -1,61 -71,23 Martı Otel 0,54 -3,57 -41,30 Mavi Giyim 34,12 -1,10 -40,52 Mazhar Zorlu Holding 3,70 0,00 -7,27 Mega Polietilen 2,78 1,09 143,86 Menderes Tekstil 0,60 1,69 -27,71 Merit Turizm 6,00 0,00 1,87 Merko Gıda 0,86 -1,15 -35,34 Metal Gayrimenkul 0,71 1,43 -45,38 Metemtur Otelcilik 0,98 0,00 -33,78 Metro Holding 0,79 -1,25 -20,20 Metro Petrol ve Tesisleri 1,40 0,00 -49,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,40 0,72 -32,47 Migros Ticaret 14,90 1,92 -47,77 Milpa 1,60 2,56 -25,93 Mistral GMYO 2,19 0,46 -40,73 MLP Sağlık 11,59 -1,61 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 5,26 -28,06 Mondi Tire Kutsan 2,00 3,09 10,50 Net Holding 2,10 2,44 -4,98 Netaş Telekom. 6,96 0,58 -56,06 Niğbaş Niğde Beton 1,23 0,82 30,85 Nuh Çimento 8,11 0,25 -10,95 Nurol GMYO 2,27 1,79 -52,21 Odaş Elektrik 2,54 -2,31 -57,67 Olmuksan-IP 3,57 0,00 -21,95 Orge Enerji Elektrik 2,88 -0,69 -28,78 Orma Orman Mahsulleri 1,17 13,59 3,54 Osmanlı Menkul 1,64 -1,80 -47,77 Ostim Endüstriyel Yat 1,14 4,59 -30,06 Otokar 83,65 2,95 -30,70 Oyak Yat. Ort. 0,97 0,00 -2,03 Oylum Sınai Yatırımlar 0,95 4,40 -44,12 Özak GMYO 2,28 -0,87 -2,56 Özbal Çelik Boru 1,45 -5,84 -46,12 Özderici GMYO 5,87 0,17 705,79 Özerden Plastik 2,66 -2,21 -2,21 Panora GMYO 4,22 0,00 -4,45 Park Elek.Madencilik 2,62 -2,24 -37,17 Parsan 15,74 -2,66 34,53 Pegasus 23,70 4,96 -29,88 Peker GMYO 17,60 2,68 Penguen Gıda 1,28 -1,54 -42,60 Pera GMYO 0,48 0,00 -45,45 Pergamon Dış Ticaret 8,85 0,00 131,08 Petkim 5,22 0,58 -22,22 Petrokent Turizm 65,00 2,36 36,90 Pınar Et Ve Un 5,17 -0,19 -43,84 Pınar Su 1,28 0,00 -28,89 Pınar Süt 6,75 -0,44 -44,29 Plastikkart 2,25 -2,17 -22,15 Polisan Holding 6,09 0,16 -29,51 Politeknik Metal 37,10 0,27 11,41 Prizma Press Matbaacılık 1,70 -2,86 4,94 QNB Finans Fin. Kir. 3,70 0,00 -5,13 QNB Finansbank 4,99 -0,40 -8,65 Ral Yatırım Holding 1,15 -7,26 -42,55 Ray Sigorta 1,54 -1,91 -14,92 Reysaş GMYO 0,61 -1,61 -51,97 Reysaş Lojistik 0,68 -2,86 -46,88 Rhea Girişim 0,66 6,45 -41,07 Rodrigo Tekstil 2,04 4,08 -31,77 Royal Halı 0,95 1,06 4,40 RTA Laboratuvarları 2,19 0,00 -20,65 Sabancı Holding 7,57 0,00 -29,92 Safkar Ege Soğutmacılık 1,81 5,85 Salix Yatırım Holding 3,86 -1,28 -50,51 Sanel Mühendislik 2,60 0,00 52,05 Sanifoam Sünger 1,36 1,49 -19,05 Sanko Pazarlama 2,66 1,53 -5,68 Saray Matbaacılık 0,92 -2,13 -14,02 Sarkuysan 3,26 3,16 4,00 Sasa Polyester 9,00 -0,11 14,88 Say Reklamcılık 0,96 20,00 -42,51 Sekuro Plastik 3,31 0,30 -61,51 Selçuk Ecza Deposu 2,88 0,70 -17,77 Selçuk Gıda 1,17 0,00 55,02 Senkron Güvenlik 1,35 0,75 -27,42 Serve Film Prodüksiyon 1,95 -2,50 214,52 Servet GMYO 3,48 3,26 14,47 Seyitler Kimya 3,90 1,30 -24,39 Silverline Endüstri 1,31 3,97 -24,62 Sinpaş GMYO 0,31 -3,13 -54,81 Soda Sanayii 7,06 -0,28 63,18 Sodaş Sodyum Sanayii 5,93 -4,97 73,97 Söktaş 1,06 0,00 -36,14 Sönmez Filament 3,23 0,00 -22,17 Sönmez Pamuklu 3,33 0,60 -15,91 Sumaş Suni Tahta 7,10 -2,74 Şeker Fin. Kir. 2,32 0,00 -4,21 Şekerbank 1,16 -1,69 -36,61 Şişe Cam 4,92 -3,34 8,15 Şok Marketler 10,59 1,92 T. Halk Bankası 7,06 1,00 -32,87 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,38 -1,88 466,61 T.S.K.B. 0,77 0,00 -36,01 T.Tuborg 9,87 0,20 -0,41 Taç Tarım Ürünleri 3,43 19,93 41,15 Tat Gıda 3,75 2,18 -26,98 TAV Havalimanları 23,70 -2,07 10,44 Taze Kuru Gıda 7,80 0,00 -4,29 Tek-Art Turizm 0,75 4,17 -0,35 Tekfen Holding 20,36 -1,07 24,30 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,34 2,77 -35,15 Temapol Polimer Plastik 3,52 -0,56 -26,21 TGS Dış Ticaret 4,97 -0,20 37,60 Tofaş Oto. Fab. 17,31 0,76 -44,43 Torunlar GMYO 1,57 0,00 -51,99 Trabzon Liman 8,93 -0,45 Trabzonspor Sportif 1,21 0,00 -45,00 Trakya Cam 3,01 -0,99 -25,23 Trend GMYO 1,43 0,00 TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92 Tuğçelik 2,26 -0,88 -28,93 Tukaş 1,43 0,00 -35,87 Turcas Petrol 1,50 -2,60 -40,34 Turkcell 12,29 1,99 -16,44 Tümosan Motor ve Traktör 4,55 -0,44 -40,05 Tüpraş 122,00 -1,45 13,12 Türk Hava Yolları 16,89 3,68 7,65 Türk Prysmian Kablo 1,79 1,13 -28,49 Türk Telekom 3,73 0,00 -42,08 Türk Traktör 34,98 -0,23 -50,37 Türker Proje Gayrimenkul 27,04 0,37 -28,01 Ufuk Yatırım 1,19 2,59 -61,24 Ulaşlar Turizm Yat. 1,17 2,63 -31,58 Ulusoy Elektrik 13,29 -0,45 46,66 Ulusoy Un Sanayi 2,25 -3,02 -19,06 Umpaş Holding 0,74 0,00 17,46 Uşak Seramik 1,52 -1,30 -37,96 Utopya Turizm 3,77 1,89 -16,04 Uzertaş Boya 0,65 -2,99 -42,98 Ülker Bisküvi 14,50 -3,01 -26,28 Ünye Çimento 3,44 0,29 -6,61 Vakıf Fin. Kir. 1,38 2,22 -14,78 Vakıf GMYO 1,99 4,19 -20,82 Vakıf Yat. Ort. 1,21 6,14 -14,79 Vakıflar Bankası 3,69 1,37 -44,71 Vakko Tekstil 3,01 0,00 2,21 Vanet Gıda 2,77 -1,77 -13,44 Verusa Holding 15,15 1,68 -33,86 Verusaturk Girisim 3,46 2,06 46,61 Vestel 6,20 0,32 -18,10 Vestel Beyaz Eşya 12,28 -2,38 44,81 Viking Kağıt 1,12 -0,88 -6,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,52 -2,56 -34,48 Yapı ve Kredi Bank. 1,66 0,00 -40,64 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,32 5,45 -5,17 Yataş 3,78 0,27 -53,25 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,01 4,12 -3,79 Yeni Gimat GMYO 7,94 -0,13 -4,74 Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97 Yeşil Yapı 0,28 -3,45 -72,55 Yeşil Yatırım Holding 11,03 0,55 -31,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.277,70 17,95 26,24 Yonga Mobilya 8,31 -8,68 178,28 Yünsa 4,94 -2,37 9,78 Zorlu Enerji 1,28 -1,54 -18,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)



