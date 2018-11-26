Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 33.000,00 -13,15 94,21 İş Bankası (B) 3.139,00 -10,10 151,05 İş Bankası (C) 4,15 1,72 -37,87 İş Bankası (Kur.) 57.999,90 -3,33 649,77 İş Fin.Kir. 3,20 -1,23 129,63 İş Girişim 1,91 -0,52 9,77 İş GMYO 0,92 1,10 -24,81 İş Y. Men. Değ. 2,05 -0,49 -3,86 İş Yat. Ort. 0,85 0,00 7,73 İşbir Holding 170,00 4,29 -7,38 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -2,78 -12,50 İttifak Holding 3,80 2,15 63,09 İz Hayvancılık Tarım 7,94 19,94 317,89 İzmir Demir Çelik 1,76 2,92 -45,68 İzmir Fırça 1,52 0,00 -83,57 İzocam 23,28 2,11 -11,95 Jantsa Jant Sanayi 24,92 0,48 -18,96 Kafein Yazılım 6,95 2,66 Kapital Yat. Holding 2,16 4,85 74,19 Kaplamin 3,07 -0,65 -21,68 Kardemir (A) 1,99 -1,49 -32,54 Kardemir (B) 2,00 0,00 -31,74 Kardemir (D) 2,56 0,79 -20,25 Karel Elektronik 4,27 1,91 -26,51 Karsan Otomotiv 1,31 1,55 -16,03 Karsu Tekstil 1,10 5,77 -44,44 Karsusan Su Ürünleri San. 4,20 -0,47 -15,15 Kartonsan 349,00 0,58 25,43 Katmerciler Ekipman 5,79 3,21 -51,59 Kent Gıda 117,30 0,26 -14,07 Kerevitaş Gıda 1,88 0,53 -55,98 Kervansaray Yat. Holding 0,38 0,00 8,57 Kiler GMYO 2,20 4,27 -39,89 Klimasan Klima 4,42 0,45 -8,87 Koç Holding 14,51 2,91 -19,79 Konfrut Gıda 22,38 1,91 56,50 Konya Çimento 184,50 -2,38 -27,65 Kordsa Teknik Tekstil 9,82 0,72 33,75 Koza Altın 51,50 -1,81 34,82 Koza Madencilik 7,56 -0,53 17,39 Körfez GMYO 1,40 -0,71 -15,66 Kristal Kola 1,14 2,70 -36,67 Kron Telekomünikasyon 9,10 -0,98 -50,81 Kuştur Kuşadası Turizm 14,42 0,14 51,64 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,38 0,00 -66,75 Kütahya Porselen 4,84 1,89 -32,50 Lider Faktoring 4,11 -3,29 0,88 Link Bilgisayar 8,27 0,61 -42,01 Logo Yazılım 28,98 2,19 -50,67 Lokman Hekim Sağlık 4,37 -0,68 -27,52 Lüks Kadife 4,35 3,57 -7,64 Makina Takım 1,24 -4,62 -38,00 Mardin Çimento 2,97 1,37 -22,86 Marka Yatırım Holding 0,70 2,94 -58,58 Marmaris Altınyunus 19,26 1,90 1,37 Marshall 24,78 0,81 -52,16 Martı GMYO 0,65 6,56 -69,34 Martı Otel 0,56 3,70 -39,13 Mavi Giyim 34,62 1,47 -39,65 Mazhar Zorlu Holding 3,81 2,97 -4,51 Mega Polietilen 2,87 3,24 151,75 Menderes Tekstil 0,63 5,00 -24,10 Merit Turizm 5,90 -1,67 0,17 Merko Gıda 0,82 -4,65 -38,35 Metal Gayrimenkul 0,74 4,23 -43,08 Metemtur Otelcilik 1,09 11,22 -26,35 Metro Holding 0,76 -3,80 -23,23 Metro Petrol ve Tesisleri 1,33 -5,00 -51,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 -12,86 -41,15 Migros Ticaret 15,17 1,81 -46,82 Milpa 1,61 0,63 -25,46 Mistral GMYO 2,25 2,74 -39,11 MLP Sağlık 12,10 4,40 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,98 -2,00 -29,50 Mondi Tire Kutsan 2,01 0,50 11,05 Net Holding 2,14 1,90 -3,17 Netaş Telekom. 7,10 2,01 -55,18 Niğbaş Niğde Beton 1,40 13,82 48,94 Nuh Çimento 8,14 0,37 -10,62 Nurol GMYO 2,28 0,44 -52,00 Odaş Elektrik 2,53 -0,39 -57,83 Olmuksan-IP 3,60 0,84 -21,29 Orge Enerji Elektrik 2,90 0,69 -28,29 Orma Orman Mahsulleri 1,40 19,66 23,89 Osmanlı Menkul 1,74 6,10 -44,59 Ostim Endüstriyel Yat 1,15 0,88 -29,45 Otokar 84,90 1,49 -29,67 Oyak Yat. Ort. 1,02 5,15 3,02 Oylum Sınai Yatırımlar 0,97 2,11 -42,94 Özak GMYO 2,28 0,00 -2,56 Özbal Çelik Boru 1,48 2,07 -45,01 Özderici GMYO 5,91 0,68 711,28 Özerden Plastik 2,69 1,13 -1,11 Panora GMYO 4,07 -3,55 -7,85 Park Elek.Madencilik 2,64 0,76 -36,69 Parsan 15,09 -4,13 28,97 Pegasus 24,26 2,36 -28,22 Peker GMYO 17,92 1,82 Penguen Gıda 1,34 4,69 -39,91 Pera GMYO 0,49 2,08 -44,32 Pergamon Dış Ticaret 8,94 1,02 133,43 Petkim 5,42 3,83 -19,24 Petrokent Turizm 72,05 10,85 51,75 Pınar Et Ve Un 5,22 0,97 -43,29 Pınar Su 1,31 2,34 -27,22 Pınar Süt 6,90 2,22 -43,05 Plastikkart 2,28 1,33 -21,11 Polisan Holding 6,13 0,66 -29,05 Politeknik Metal 37,10 0,00 11,41 Prizma Press Matbaacılık 1,70 0,00 4,94 QNB Finans Fin. Kir. 3,83 3,51 -1,79 QNB Finansbank 5,98 19,84 9,47 Ral Yatırım Holding 1,15 0,00 -42,55 Ray Sigorta 1,53 -0,65 -15,47 Reysaş GMYO 0,64 4,92 -49,61 Reysaş Lojistik 0,69 1,47 -46,09 Rhea Girişim 0,65 -1,52 -41,96 Rodrigo Tekstil 2,08 1,96 -30,43 Royal Halı 0,91 -4,21 0,00 RTA Laboratuvarları 2,19 0,00 -20,65 Sabancı Holding 7,81 3,17 -27,69 Safkar Ege Soğutmacılık 1,85 2,21 Salix Yatırım Holding 3,89 0,78 -50,13 Sanel Mühendislik 2,51 -3,46 46,78 Sanifoam Sünger 1,39 2,21 -17,26 Sanko Pazarlama 2,65 -0,38 -6,03 Saray Matbaacılık 0,96 4,35 -10,28 Sarkuysan 3,33 2,15 6,24 Sasa Polyester 8,99 -0,11 14,75 Say Reklamcılık 0,94 -2,08 -43,71 Sekuro Plastik 3,34 0,91 -61,16 Selçuk Ecza Deposu 2,86 -0,69 -18,34 Selçuk Gıda 1,16 -0,85 53,69 Senkron Güvenlik 1,38 2,22 -25,81 Serve Film Prodüksiyon 2,00 2,56 222,58 Servet GMYO 3,91 12,36 28,62 Seyitler Kimya 3,79 -2,82 -26,52 Silverline Endüstri 1,35 3,05 -22,32 Sinpaş GMYO 0,31 0,00 -54,81 Soda Sanayii 6,93 -1,84 60,18 Sodaş Sodyum Sanayii 5,93 0,00 73,97 Söktaş 1,27 19,81 -23,49 Sönmez Filament 3,23 0,00 -22,17 Sönmez Pamuklu 3,29 -1,20 -16,92 Sumaş Suni Tahta 7,20 1,41 Şeker Fin. Kir. 2,36 1,72 -2,56 Şekerbank 1,26 8,62 -31,15 Şişe Cam 4,94 0,41 8,59 Şok Marketler 10,17 -3,97 T. Halk Bankası 7,27 2,97 -30,87 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,00 1,98 477,81 T.S.K.B. 0,77 0,00 -36,01 T.Tuborg 9,85 -0,20 -0,61 Taç Tarım Ürünleri 4,11 19,83 69,14 Tat Gıda 3,81 1,60 -25,81 TAV Havalimanları 23,88 0,76 11,28 Taze Kuru Gıda 7,90 1,28 -3,07 Tek-Art Turizm 0,79 5,33 4,97 Tekfen Holding 20,26 -0,49 23,69 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,43 2,69 -33,40 Temapol Polimer Plastik 3,50 -0,57 -26,62 TGS Dış Ticaret 4,95 -0,40 37,05 Tofaş Oto. Fab. 18,00 3,99 -42,21 Torunlar GMYO 1,58 0,64 -51,69 Trabzon Liman 8,99 0,67 Trabzonspor Sportif 1,29 6,61 -41,36 Trakya Cam 3,04 1,00 -24,49 Trend GMYO 1,44 0,70 TSKB GMYO 0,58 1,75 -20,55 Tuğçelik 2,25 -0,44 -29,25 Tukaş 1,43 0,00 -35,87 Turcas Petrol 1,54 2,67 -38,75 Turkcell 12,61 2,60 -14,27 Tümosan Motor ve Traktör 4,74 4,18 -37,55 Tüpraş 122,20 0,16 13,30 Türk Hava Yolları 17,11 1,30 9,05 Türk Prysmian Kablo 1,77 -1,12 -29,29 Türk Telekom 3,82 2,41 -40,68 Türk Traktör 35,68 2,00 -49,38 Türker Proje Gayrimenkul 26,92 -0,44 -28,33 Ufuk Yatırım 1,21 1,68 -60,59 Ulaşlar Turizm Yat. 1,21 3,42 -29,24 Ulusoy Elektrik 13,24 -0,38 46,11 Ulusoy Un Sanayi 2,30 2,22 -17,27 Umpaş Holding 0,74 0,00 17,46 Uşak Seramik 1,52 0,00 -37,96 Utopya Turizm 3,74 -0,80 -16,70 Uzertaş Boya 0,66 1,54 -42,11 Ülker Bisküvi 14,91 2,83 -24,20 Ünye Çimento 3,45 0,29 -6,34 Vakıf Fin. Kir. 1,40 1,45 -13,55 Vakıf GMYO 2,00 0,50 -20,42 Vakıf Yat. Ort. 1,39 14,88 -2,11 Vakıflar Bankası 3,77 2,17 -43,52 Vakko Tekstil 3,05 1,33 3,57 Vanet Gıda 2,74 -1,08 -14,38 Verusa Holding 15,54 2,57 -32,16 Verusaturk Girisim 3,56 2,89 50,85 Vestel 6,27 1,13 -17,17 Vestel Beyaz Eşya 12,56 2,28 48,11 Viking Kağıt 1,12 0,00 -6,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,49 -1,97 -35,78 Yapı ve Kredi Bank. 1,68 1,20 -39,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,78 19,83 13,64 Yataş 3,84 1,59 -52,51 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,03 1,98 -1,88 Yeni Gimat GMYO 7,95 0,13 -4,62 Yeşil GMYO 0,28 -3,45 -55,56 Yeşil Yapı 0,29 3,57 -71,57 Yeşil Yatırım Holding 10,98 -0,45 -31,37 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.390,60 4,96 32,49 Yonga Mobilya 8,30 -0,12 177,94 Yünsa 4,95 0,20 10,00 Zorlu Enerji 1,28 0,00 -18,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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