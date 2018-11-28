Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 32.100,00 88,92 İş Bankası (B) 3.101,00 -1,21 148,01 İş Bankası (C) 4,15 0,97 -37,87 İş Bankası (Kur.) 50.101,00 -8,91 547,66 İş Fin.Kir. 3,66 8,93 162,64 İş Girişim 2,08 -9,17 19,54 İş GMYO 0,97 2,11 -20,73 İş Y. Men. Değ. 2,06 -0,48 -3,39 İş Yat. Ort. 0,87 0,00 10,26 İşbir Holding 160,00 -5,88 -12,83 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,00 -12,50 İttifak Holding 3,86 1,05 65,67 İz Hayvancılık Tarım 7,55 -15,83 297,37 İzmir Demir Çelik 1,76 -1,68 -45,68 İzmir Fırça 1,60 -0,62 -82,70 İzocam 23,50 0,86 -11,12 Jantsa Jant Sanayi 25,30 0,72 -17,72 Kafein Yazılım 6,69 -2,62 Kapital Yat. Holding 2,53 5,42 104,03 Kaplamin 3,12 0,00 -20,41 Kardemir (A) 2,00 1,01 -32,20 Kardemir (B) 1,98 1,02 -32,42 Kardemir (D) 2,50 1,63 -22,12 Karel Elektronik 4,50 7,14 -22,55 Karsan Otomotiv 1,31 -1,50 -16,03 Karsu Tekstil 1,10 -0,90 -44,44 Karsusan Su Ürünleri San. 4,02 -5,41 -18,79 Kartonsan 355,50 -0,53 27,76 Katmerciler Ekipman 6,20 -1,59 -48,16 Kent Gıda 120,60 2,55 -11,65 Kerevitaş Gıda 1,93 1,05 -54,81 Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 11,43 Kiler GMYO 2,11 -3,21 -42,35 Klimasan Klima 4,53 2,49 -6,60 Koç Holding 14,79 5,12 -18,24 Konfrut Gıda 22,50 -1,32 57,34 Konya Çimento 187,20 -0,64 -26,59 Kordsa Teknik Tekstil 10,12 0,20 37,84 Koza Altın 53,65 5,20 40,45 Koza Madencilik 7,46 -0,53 15,84 Körfez GMYO 1,47 -2,00 -11,45 Kristal Kola 1,16 3,57 -35,56 Kron Telekomünikasyon 9,40 0,00 -49,19 Kuştur Kuşadası Turizm 18,00 20,00 89,29 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,56 -5,45 -62,41 Kütahya Porselen 4,88 0,83 -31,94 Lider Faktoring 4,09 -0,24 0,39 Link Bilgisayar 8,46 -1,51 -40,67 Logo Yazılım 29,54 -1,47 -49,72 Lokman Hekim Sağlık 4,57 5,06 -24,20 Lüks Kadife 4,25 0,00 -9,77 Makina Takım 1,23 -1,60 -38,50 Mardin Çimento 2,97 0,00 -22,86 Marka Yatırım Holding 0,67 -1,47 -60,36 Marmaris Altınyunus 19,17 -1,44 0,89 Marshall 25,90 2,70 -50,00 Martı GMYO 0,65 -4,41 -69,34 Martı Otel 0,59 -3,28 -35,87 Mavi Giyim 36,70 3,44 -36,02 Mazhar Zorlu Holding 3,80 -4,76 -4,76 Mega Polietilen 2,78 -1,07 143,86 Menderes Tekstil 0,65 3,17 -21,69 Merit Turizm 5,85 -0,85 -0,68 Merko Gıda 0,81 2,53 -39,10 Metal Gayrimenkul 0,74 0,00 -43,08 Metemtur Otelcilik 1,06 0,00 -28,38 Metro Holding 0,74 -2,63 -25,25 Metro Petrol ve Tesisleri 1,32 0,00 -52,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,18 -1,67 -43,08 Migros Ticaret 15,45 -0,52 -45,84 Milpa 1,85 14,91 -14,35 Mistral GMYO 2,23 -0,89 -39,65 MLP Sağlık 12,81 3,81 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,97 2,11 -30,22 Mondi Tire Kutsan 2,00 -1,48 10,50 Net Holding 2,13 -0,93 -3,62 Netaş Telekom. 7,27 -1,89 -54,10 Niğbaş Niğde Beton 1,57 -2,48 67,02 Nuh Çimento 8,16 -0,12 -10,40 Nurol GMYO 2,43 5,19 -48,84 Odaş Elektrik 2,54 -1,17 -57,67 Olmuksan-IP 3,66 1,39 -19,98 Orge Enerji Elektrik 2,88 1,05 -28,78 Orma Orman Mahsulleri 1,29 -10,42 14,16 Osmanlı Menkul 1,68 -4,55 -46,50 Ostim Endüstriyel Yat 1,06 -4,50 -34,97 Otokar 85,80 -0,75 -28,92 Oyak Yat. Ort. 1,12 4,67 13,12 Oylum Sınai Yatırımlar 0,93 -2,11 -45,29 Özak GMYO 2,25 -0,88 -3,85 Özbal Çelik Boru 1,42 -2,07 -47,24 Özderici GMYO 6,42 2,72 781,29 Özerden Plastik 2,74 -0,36 0,73 Panora GMYO 4,07 -1,21 -7,85 Park Elek.Madencilik 2,58 -0,77 -38,13 Parsan 15,80 9,95 35,04 Pegasus 25,44 2,91 -24,73 Peker GMYO 17,00 -4,39 Penguen Gıda 1,40 2,19 -37,22 Pera GMYO 0,50 2,04 -43,18 Pergamon Dış Ticaret 9,26 0,65 141,78 Petkim 5,31 0,00 -20,88 Petrokent Turizm 64,00 -8,83 34,79 Pınar Et Ve Un 5,34 1,33 -41,99 Pınar Su 1,31 0,77 -27,22 Pınar Süt 7,04 0,86 -41,89 Plastikkart 2,24 0,00 -22,49 Polisan Holding 6,16 0,33 -28,70 Politeknik Metal 37,50 1,90 12,61 Prizma Press Matbaacılık 1,74 1,75 7,41 QNB Finans Fin. Kir. 3,85 0,26 -1,28 QNB Finansbank 5,70 1,06 4,34 Ral Yatırım Holding 1,20 4,35 -40,05 Ray Sigorta 1,54 4,05 -14,92 Reysaş GMYO 0,62 1,64 -51,18 Reysaş Lojistik 0,71 1,43 -44,53 Rhea Girişim 0,65 -2,99 -41,96 Rodrigo Tekstil 2,35 8,29 -21,40 Royal Halı 0,90 1,12 -1,10 RTA Laboratuvarları 2,18 -0,46 -21,01 Sabancı Holding 7,97 0,63 -26,21 Safkar Ege Soğutmacılık 2,04 5,70 Salix Yatırım Holding 3,89 -0,26 -50,13 Sanel Mühendislik 2,31 -8,70 35,09 Sanifoam Sünger 1,41 0,00 -16,07 Sanko Pazarlama 2,60 -2,99 -7,81 Saray Matbaacılık 0,94 -3,09 -12,15 Sarkuysan 3,31 -0,90 5,60 Sasa Polyester 9,32 0,43 18,97 Say Reklamcılık 0,88 -2,22 -47,31 Sekuro Plastik 3,46 2,37 -59,77 Selçuk Ecza Deposu 2,89 2,12 -17,48 Selçuk Gıda 1,14 -0,87 51,04 Senkron Güvenlik 1,35 -0,74 -27,42 Serve Film Prodüksiyon 2,30 16,16 270,97 Servet GMYO 3,80 -4,52 25,00 Seyitler Kimya 3,81 2,97 -26,13 Silverline Endüstri 1,64 12,33 -5,63 Sinpaş GMYO 0,29 -6,45 -57,73 Soda Sanayii 6,89 -1,71 59,26 Sodaş Sodyum Sanayii 5,93 5,52 73,97 Söktaş 1,14 -2,56 -31,33 Sönmez Filament 3,19 -0,93 -23,13 Sönmez Pamuklu 3,29 -1,20 -16,92 Sumaş Suni Tahta 7,12 -2,47 Şeker Fin. Kir. 2,35 0,00 -2,97 Şekerbank 1,26 2,44 -31,15 Şişe Cam 4,95 -0,20 8,81 Şok Marketler 11,21 4,28 T. Halk Bankası 7,11 -0,28 -32,39 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,10 -0,58 461,56 T.S.K.B. 0,80 2,56 -33,51 T.Tuborg 9,80 -1,01 -1,12 Taç Tarım Ürünleri 5,48 15,37 125,51 Tat Gıda 3,90 -0,51 -24,05 TAV Havalimanları 23,30 -1,10 8,57 Taze Kuru Gıda 7,79 3,87 -4,42 Tek-Art Turizm 0,79 -15,96 4,97 Tekfen Holding 20,04 -4,11 22,34 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,40 1,80 -33,98 Temapol Polimer Plastik 3,25 -5,25 -31,87 TGS Dış Ticaret 4,94 -1,20 36,77 Tofaş Oto. Fab. 18,07 1,80 -41,99 Torunlar GMYO 1,61 1,26 -50,77 Trabzon Liman 9,08 0,33 Trabzonspor Sportif 1,29 -5,15 -41,36 Trakya Cam 3,09 0,00 -23,25 Trend GMYO 1,52 2,01 TSKB GMYO 0,58 0,00 -20,55 Tuğçelik 2,22 1,37 -30,19 Tukaş 1,44 0,70 -35,43 Turcas Petrol 1,56 -0,64 -37,95 Turkcell 12,79 0,31 -13,04 Tümosan Motor ve Traktör 4,82 -2,43 -36,50 Tüpraş 121,50 -0,41 12,65 Türk Hava Yolları 17,23 0,88 9,82 Türk Prysmian Kablo 1,77 0,00 -29,29 Türk Telekom 3,86 -0,77 -40,06 Türk Traktör 36,84 -0,16 -47,74 Türker Proje Gayrimenkul 27,04 0,07 -28,01 Ufuk Yatırım 1,21 0,83 -60,59 Ulaşlar Turizm Yat. 1,14 -3,39 -33,33 Ulusoy Elektrik 15,21 14,53 67,85 Ulusoy Un Sanayi 2,39 2,14 -14,03 Umpaş Holding 0,68 -5,56 7,94 Uşak Seramik 1,58 2,60 -35,51 Utopya Turizm 3,74 -1,58 -16,70 Uzertaş Boya 0,60 -4,76 -47,37 Ülker Bisküvi 14,62 2,24 -25,67 Ünye Çimento 3,68 -1,87 -0,10 Vakıf Fin. Kir. 1,38 -2,82 -14,78 Vakıf GMYO 2,03 -2,87 -19,23 Vakıf Yat. Ort. 1,45 -2,68 2,11 Vakıflar Bankası 3,85 0,79 -42,32 Vakko Tekstil 3,13 0,32 6,28 Vanet Gıda 2,57 0,00 -19,69 Verusa Holding 15,35 -1,85 -32,99 Verusaturk Girisim 3,44 -1,43 45,76 Vestel 6,42 0,63 -15,19 Vestel Beyaz Eşya 12,44 -3,64 46,70 Viking Kağıt 1,15 -1,71 -4,17 Yapı Kredi Koray GMYO 1,50 2,74 -35,34 Yapı ve Kredi Bank. 1,67 0,60 -40,29 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,57 -13,47 5,05 Yataş 3,95 3,40 -51,15 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,04 2,97 -0,93 Yeni Gimat GMYO 7,96 -0,50 -4,50 Yeşil GMYO 0,30 3,45 -52,38 Yeşil Yapı 0,28 -6,67 -72,55 Yeşil Yatırım Holding 10,98 0,18 -31,37 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.396,00 0,00 32,79 Yonga Mobilya 8,60 7,37 187,99 Yünsa 4,95 0,61 10,00 Zorlu Enerji 1,34 3,08 -15,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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