Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 38.520,00 20,00 126,70 İş Bankası (B) 3.333,00 2,51 166,56 İş Bankası (C) 4,18 -1,42 -37,42 İş Bankası (Kur.) 54.975,00 610,67 İş Fin.Kir. 5,02 4,15 260,23 İş Girişim 2,17 1,40 24,71 İş GMYO 1,01 -1,94 -17,46 İş Y. Men. Değ. 2,06 -0,48 -3,39 İş Yat. Ort. 0,88 -1,12 11,53 İşbir Holding 166,20 3,87 -9,45 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 8,57 -5,00 İttifak Holding 4,77 19,85 104,72 İz Hayvancılık Tarım 8,21 -7,55 332,11 İzmir Demir Çelik 1,78 -1,11 -45,06 İzmir Fırça 1,72 5,52 -81,41 İzocam 23,42 -3,38 -11,42 Jantsa Jant Sanayi 25,42 -0,70 -17,33 Kafein Yazılım 6,70 -2,19 Kapital Yat. Holding 2,60 1,96 109,68 Kaplamin 3,17 -1,86 -19,13 Kardemir (A) 1,99 -3,40 -32,54 Kardemir (B) 1,98 -3,41 -32,42 Kardemir (D) 2,44 -6,87 -23,99 Karel Elektronik 4,15 -3,94 -28,57 Karsan Otomotiv 1,27 -2,31 -18,59 Karsu Tekstil 1,23 1,65 -37,88 Karsusan Su Ürünleri San. 4,10 -1,44 -17,17 Kartonsan 361,90 -0,14 30,06 Katmerciler Ekipman 6,07 -3,34 -49,25 Kent Gıda 123,30 -0,56 -9,67 Kerevitaş Gıda 1,90 -0,52 -55,51 Kervansaray Yat. Holding 0,36 -2,70 2,86 Kiler GMYO 2,05 -0,49 -43,99 Klimasan Klima 4,34 -1,59 -10,52 Koç Holding 15,24 0,26 -15,75 Konfrut Gıda 22,62 -0,09 58,18 Konya Çimento 188,50 -1,82 -26,08 Kordsa Teknik Tekstil 9,85 -2,09 34,16 Koza Altın 53,00 0,19 38,74 Koza Madencilik 8,01 1,65 24,38 Körfez GMYO 1,40 -3,45 -15,66 Kristal Kola 1,17 1,74 -35,00 Kron Telekomünikasyon 9,32 -0,11 -49,62 Kuştur Kuşadası Turizm 16,30 -11,89 71,41 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,70 5,59 -59,04 Kütahya Porselen 4,77 -1,24 -33,47 Lider Faktoring 2,76 -3,04 1,62 Link Bilgisayar 8,52 -2,18 -40,25 Logo Yazılım 31,58 -2,23 -46,25 Lokman Hekim Sağlık 4,50 0,45 -25,36 Lüks Kadife 4,26 -1,16 -9,55 Makina Takım 1,22 -1,61 -39,00 Mardin Çimento 2,97 -1,00 -22,86 Marka Yatırım Holding 0,68 3,03 -59,76 Marmaris Altınyunus 19,06 0,00 0,32 Marshall 27,86 -4,26 -46,22 Martı GMYO 0,63 0,00 -70,28 Martı Otel 0,60 1,69 -34,78 Mavi Giyim 38,00 0,26 -33,76 Mazhar Zorlu Holding 3,66 -1,08 -8,27 Mega Polietilen 2,55 0,79 123,68 Menderes Tekstil 0,64 -3,03 -22,89 Merit Turizm 6,06 7,45 2,89 Merko Gıda 1,01 0,00 -24,06 Metal Gayrimenkul 0,70 -4,11 -46,15 Metemtur Otelcilik 1,08 0,93 -27,03 Metro Holding 0,78 1,30 -21,21 Metro Petrol ve Tesisleri 1,34 0,75 -51,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,29 -2,27 -37,78 Migros Ticaret 15,10 -1,95 -47,07 Milpa 1,68 2,44 -22,22 Mistral GMYO 2,23 -0,89 -37,01 MLP Sağlık 12,49 -2,80 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,03 9,57 -25,90 Mondi Tire Kutsan 2,09 -1,42 15,47 Net Holding 2,08 -2,80 -5,88 Netaş Telekom. 7,29 -2,80 -53,98 Niğbaş Niğde Beton 1,60 0,00 70,21 Nuh Çimento 8,09 -0,37 -11,17 Nurol GMYO 2,25 -2,17 -52,63 Odaş Elektrik 2,48 -0,80 -58,67 Olmuksan-IP 3,52 -1,68 -23,04 Orge Enerji Elektrik 2,83 -2,08 -30,02 Orma Orman Mahsulleri 1,05 -2,78 -7,08 Osmanlı Menkul 1,63 0,00 -47,70 Ostim Endüstriyel Yat 1,02 -2,86 -37,42 Otokar 82,90 0,73 -31,33 Oyak Yat. Ort. 1,20 0,00 21,19 Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 4,08 -40,00 Özak GMYO 2,21 -0,45 -5,56 Özbal Çelik Boru 1,40 -1,41 -47,98 Özderici GMYO 10,30 8,54 1313,91 Özerden Plastik 2,73 -2,15 0,36 Panora GMYO 4,16 -0,95 -5,81 Park Elek.Madencilik 2,55 -2,30 -38,85 Parsan 15,20 1,54 29,91 Pegasus 23,78 -2,94 -29,64 Peker GMYO 17,85 0,28 Penguen Gıda 1,38 -0,72 -38,12 Pera GMYO 0,63 5,00 -28,41 Pergamon Dış Ticaret 9,20 4,55 140,22 Petkim 5,18 -1,52 -22,82 Petrokent Turizm 62,60 -1,03 31,84 Pınar Et Ve Un 5,49 -1,08 -40,36 Pınar Su 1,30 -2,26 -27,78 Pınar Süt 7,06 -5,61 -41,73 Plastikkart 2,31 1,32 -20,07 Polisan Holding 6,35 1,11 -26,50 Politeknik Metal 37,20 -1,48 11,71 Prizma Press Matbaacılık 1,73 0,00 6,79 QNB Finans Fin. Kir. 3,80 -0,78 -2,56 QNB Finansbank 5,74 -1,88 5,08 Ral Yatırım Holding 1,55 6,16 -22,57 Ray Sigorta 1,52 -1,94 -16,02 Reysaş GMYO 0,63 -3,08 -50,39 Reysaş Lojistik 0,69 -2,82 -46,09 Rhea Girişim 0,66 -1,49 -41,07 Rodrigo Tekstil 2,08 -15,45 -30,43 Royal Halı 0,90 0,00 -1,10 RTA Laboratuvarları 2,18 0,46 -21,01 Sabancı Holding 7,88 -2,96 -27,05 Safkar Ege Soğutmacılık 1,93 -3,02 Salix Yatırım Holding 3,93 1,81 -49,62 Sanel Mühendislik 2,42 8,52 41,52 Sanifoam Sünger 1,37 -0,72 -18,45 Sanko Pazarlama 2,40 -0,41 -14,90 Saray Matbaacılık 1,00 1,01 -6,54 Sarkuysan 3,30 -2,08 5,28 Sasa Polyester 8,83 -2,43 12,71 Say Reklamcılık 0,90 2,27 -46,11 Sekuro Plastik 3,30 -1,49 -61,63 Selçuk Ecza Deposu 3,00 3,45 -14,34 Selçuk Gıda 1,21 2,54 60,32 Senkron Güvenlik 1,34 -0,74 -27,96 Serve Film Prodüksiyon 2,10 -0,94 238,71 Servet GMYO 3,62 -2,16 19,08 Seyitler Kimya 3,86 -0,52 -25,16 Silverline Endüstri 1,57 3,97 -9,66 Sinpaş GMYO 0,30 -3,23 -56,27 Soda Sanayii 7,20 1,84 66,42 Sodaş Sodyum Sanayii 5,80 0,00 70,16 Söktaş 1,18 4,42 -28,92 Sönmez Filament 3,17 0,00 -23,61 Sönmez Pamuklu 3,25 -0,61 -17,93 Sumaş Suni Tahta 7,08 -0,14 Şeker Fin. Kir. 2,42 0,00 -0,08 Şekerbank 1,18 -0,84 -35,52 Şişe Cam 5,15 3,21 13,20 Şok Marketler 10,65 -4,66 T. Halk Bankası 7,16 -1,65 -31,91 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,50 2,72 486,84 T.S.K.B. 0,77 -2,53 -36,01 T.Tuborg 9,80 0,51 -1,12 Taç Tarım Ürünleri 7,78 19,88 220,16 Tat Gıda 3,92 -2,00 -23,67 TAV Havalimanları 22,86 2,14 6,52 Taze Kuru Gıda 7,54 -0,79 -7,48 Tek-Art Turizm 0,82 -3,53 8,95 Tekfen Holding 20,12 1,67 22,83 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,31 -2,07 -35,73 Temapol Polimer Plastik 3,19 -3,33 -33,12 TGS Dış Ticaret 4,92 -0,61 36,22 Tofaş Oto. Fab. 18,30 0,38 -41,25 Torunlar GMYO 1,58 -1,25 -51,69 Trabzon Liman 8,95 -0,67 Trabzonspor Sportif 1,26 -2,33 -42,73 Trakya Cam 3,05 -1,29 -24,24 Trend GMYO 1,34 0,75 TSKB GMYO 0,72 0,00 -1,37 Tuğçelik 2,18 -3,11 -31,45 Tukaş 1,47 -3,92 -34,08 Turcas Petrol 1,57 0,64 -37,55 Turkcell 12,42 -2,89 -15,56 Tümosan Motor ve Traktör 4,72 -1,05 -37,81 Tüpraş 124,70 -1,81 15,62 Türk Hava Yolları 15,96 -2,09 1,72 Türk Prysmian Kablo 1,76 0,00 -29,69 Türk Telekom 3,81 -5,46 -40,84 Türk Traktör 35,76 -3,35 -49,27 Türker Proje Gayrimenkul 27,00 0,22 -28,12 Ufuk Yatırım 1,19 0,00 -61,24 Ulaşlar Turizm Yat. 1,19 3,48 -30,41 Ulusoy Elektrik 16,04 3,15 77,01 Ulusoy Un Sanayi 2,50 -2,34 -10,07 Umpaş Holding 0,65 1,56 3,17 Uşak Seramik 1,69 -2,87 -31,02 Utopya Turizm 3,73 1,08 -16,93 Uzertaş Boya 0,68 6,25 -40,35 Ülker Bisküvi 15,75 -1,87 -19,93 Ünye Çimento 3,69 0,27 0,18 Vakıf Fin. Kir. 1,41 -0,70 -12,93 Vakıf GMYO 2,06 -1,44 -18,04 Vakıf Yat. Ort. 1,56 -2,50 9,86 Vakıflar Bankası 3,88 -3,72 -41,87 Vakko Tekstil 3,02 -1,63 2,55 Vanet Gıda 3,00 5,26 -6,25 Verusa Holding 14,50 -3,14 -36,70 Verusaturk Girisim 3,45 -4,96 46,19 Vestel 6,14 -1,92 -18,89 Vestel Beyaz Eşya 12,28 1,15 44,81 Viking Kağıt 1,18 0,00 -1,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,66 -9,29 -28,45 Yapı ve Kredi Bank. 1,66 -1,19 -40,64 Yaprak Süt ve Besi Çift. 4,00 19,76 63,51 Yataş 4,36 -4,80 -46,08 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,00 -0,99 -4,74 Yeni Gimat GMYO 8,05 -0,98 -3,42 Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97 Yeşil Yapı 0,29 0,00 -71,57 Yeşil Yatırım Holding 10,70 -1,38 -33,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.199,00 1,33 21,87 Yonga Mobilya 7,20 0,98 141,11 Yünsa 4,82 -1,43 7,11 Zorlu Enerji 1,27 -2,31 -19,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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