Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 38.520,00 126,70 İş Bankası (B) 3.301,00 -2,94 164,00 İş Bankası (C) 4,10 2,24 -38,62 İş Bankası (Kur.) 53.323,00 589,31 İş Fin.Kir. 4,99 1,01 258,07 İş Girişim 2,07 0,00 18,97 İş GMYO 1,04 0,97 -15,01 İş Y. Men. Değ. 2,06 0,98 -3,39 İş Yat. Ort. 0,90 1,12 14,06 İşbir Holding 159,50 0,31 -13,10 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 2,50 2,50 İttifak Holding 3,50 9,37 50,21 İz Hayvancılık Tarım 6,78 -3,14 256,84 İzmir Demir Çelik 1,67 -1,18 -48,46 İzmir Fırça 1,89 -5,03 -79,57 İzocam 22,56 -0,09 -14,67 Jantsa Jant Sanayi 25,00 0,64 -18,70 Kafein Yazılım 6,31 1,45 Kapital Yat. Holding 2,96 1,37 138,71 Kaplamin 3,22 2,88 -17,86 Kardemir (A) 1,84 0,55 -37,63 Kardemir (B) 1,84 0,55 -37,20 Kardemir (D) 2,26 3,20 -29,60 Karel Elektronik 3,86 0,00 -33,56 Karsan Otomotiv 1,27 -0,78 -18,59 Karsu Tekstil 1,19 2,59 -39,90 Karsusan Su Ürünleri San. 3,50 12,54 -29,29 Kartonsan 347,80 0,81 25,00 Katmerciler Ekipman 6,11 0,16 -48,91 Kent Gıda 118,60 1,11 -13,11 Kerevitaş Gıda 1,81 0,00 -57,62 Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86 Kiler GMYO 1,94 0,52 -46,99 Klimasan Klima 3,92 0,26 -19,18 Koç Holding 14,25 2,15 -21,22 Konfrut Gıda 23,70 1,20 65,73 Konya Çimento 177,70 0,23 -30,31 Kordsa Teknik Tekstil 9,68 1,26 31,84 Koza Altın 53,80 3,76 40,84 Koza Madencilik 7,93 7,45 23,14 Körfez GMYO 1,34 1,52 -19,28 Kristal Kola 1,05 2,94 -41,67 Kron Telekomünikasyon 8,89 0,11 -51,95 Kuştur Kuşadası Turizm 16,01 68,36 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 9,26 -67,23 Kütahya Porselen 4,64 0,65 -35,29 Lider Faktoring 2,39 -1,24 -12,00 Link Bilgisayar 8,22 -0,24 -42,36 Logo Yazılım 28,64 -0,69 -51,25 Lokman Hekim Sağlık 4,18 0,24 -30,67 Lüks Kadife 4,09 1,24 -13,16 Makina Takım 1,34 -4,96 -33,00 Mardin Çimento 2,83 -1,74 -26,49 Marka Yatırım Holding 0,78 4,00 -53,85 Marmaris Altınyunus 17,80 1,60 -6,32 Marshall 24,62 -0,49 -52,47 Martı GMYO 0,72 1,41 -66,04 Martı Otel 0,59 1,72 -35,87 Mavi Giyim 34,10 0,29 -40,55 Mazhar Zorlu Holding 3,55 -1,39 -11,03 Mega Polietilen 2,23 -0,45 95,61 Menderes Tekstil 0,79 19,70 -4,82 Merit Turizm 6,40 -0,62 8,66 Merko Gıda 1,02 0,99 -23,31 Metal Gayrimenkul 0,74 -1,33 -43,08 Metemtur Otelcilik 1,09 -0,91 -26,35 Metro Holding 0,78 1,30 -21,21 Metro Petrol ve Tesisleri 1,65 9,27 -40,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,31 0,00 -36,81 Migros Ticaret 14,80 0,89 -48,12 Milpa 1,59 0,00 -26,39 Mistral GMYO 1,19 -2,46 -42,16 MLP Sağlık 11,80 1,81 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,98 -3,92 -29,50 Mondi Tire Kutsan 1,95 0,00 7,73 Net Holding 2,00 4,71 -9,50 Netaş Telekom. 6,77 0,30 -57,26 Niğbaş Niğde Beton 2,57 11,74 173,40 Nuh Çimento 7,83 -0,38 -14,02 Nurol GMYO 2,36 4,42 -50,32 Odaş Elektrik 2,20 0,00 -63,33 Olmuksan-IP 3,34 -0,30 -26,98 Orge Enerji Elektrik 2,66 -0,37 -34,22 Orma Orman Mahsulleri 0,98 -4,85 -13,27 Osmanlı Menkul 1,63 0,62 -47,70 Ostim Endüstriyel Yat 1,13 4,63 -30,67 Otokar 83,75 0,78 -30,62 Oyak Yat. Ort. 1,86 -8,82 87,85 Oylum Sınai Yatırımlar 0,99 -1,98 -41,76 Özak GMYO 2,13 0,95 -8,97 Özbal Çelik Boru 1,45 -0,68 -46,12 Özderici GMYO 3,64 -17,46 399,67 Özerden Plastik 2,72 1,12 0,00 Panora GMYO 4,17 1,46 -5,58 Park Elek.Madencilik 2,44 0,83 -41,49 Parsan 10,40 -1,89 -11,11 Pegasus 22,32 -1,15 -33,96 Peker GMYO 19,10 0,53 Penguen Gıda 1,27 0,00 -43,05 Pera GMYO 0,87 2,35 -1,14 Pergamon Dış Ticaret 8,85 -0,90 131,08 Petkim 5,12 4,28 -23,71 Petrokent Turizm 65,55 0,85 38,06 Pınar Et Ve Un 5,19 2,37 -43,62 Pınar Su 1,23 -0,81 -31,67 Pınar Süt 6,72 -0,15 -44,53 Plastikkart 2,31 2,67 -20,07 Polisan Holding 5,02 8,66 -41,90 Politeknik Metal 34,02 1,25 2,16 Prizma Press Matbaacılık 1,64 1,23 1,23 QNB Finans Fin. Kir. 4,40 19,89 12,82 QNB Finansbank 7,40 3,50 35,46 Ral Yatırım Holding 1,46 -2,67 -27,07 Ray Sigorta 1,49 -0,67 -17,68 Reysaş GMYO 0,84 -1,18 -33,86 Reysaş Lojistik 0,72 -4,00 -43,75 Rhea Girişim 0,71 2,90 -36,61 Rodrigo Tekstil 1,95 0,00 -34,78 Royal Halı 0,91 1,11 0,00 RTA Laboratuvarları 2,23 0,45 -19,20 Sabancı Holding 7,41 2,21 -31,40 Safkar Ege Soğutmacılık 1,82 1,11 Salix Yatırım Holding 3,76 -3,59 -51,79 Sanel Mühendislik 2,23 0,45 30,41 Sanifoam Sünger 1,33 3,10 -20,83 Sanko Pazarlama 2,31 4,52 -18,09 Saray Matbaacılık 0,95 2,15 -11,21 Sarkuysan 3,41 0,29 8,79 Sasa Polyester 8,45 1,08 7,86 Say Reklamcılık 0,89 1,14 -46,71 Sekuro Plastik 3,04 0,33 -64,65 Selçuk Ecza Deposu 2,85 0,00 -18,62 Selçuk Gıda 1,20 0,00 58,99 Senkron Güvenlik 1,26 -0,79 -32,26 Serve Film Prodüksiyon 1,97 -1,01 217,74 Servet GMYO 3,61 1,98 18,75 Seyitler Kimya 3,82 -4,26 -25,94 Silverline Endüstri 1,49 2,05 -14,26 Sinpaş GMYO 0,30 0,00 -56,27 Soda Sanayii 7,63 2,69 76,36 Sodaş Sodyum Sanayii 6,23 -4,15 82,77 Söktaş 1,32 0,76 -20,48 Sönmez Filament 3,09 -0,64 -25,54 Sönmez Pamuklu 3,14 0,96 -20,71 Sumaş Suni Tahta 7,01 -2,64 Şeker Fin. Kir. 2,52 2,86 4,05 Şekerbank 1,12 0,90 -38,80 Şişe Cam 5,55 5,31 22,00 Şok Marketler 10,94 -2,76 T. Halk Bankası 6,79 1,19 -35,43 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,00 -7,96 405,58 T.S.K.B. 0,72 -1,37 -40,16 T.Tuborg 9,75 0,00 -1,62 Taç Tarım Ürünleri 4,16 -12,97 71,19 Tat Gıda 3,88 0,52 -24,44 TAV Havalimanları 21,80 4,51 1,59 Taze Kuru Gıda 6,71 -2,61 -17,67 Tek-Art Turizm 0,87 1,16 15,60 Tekfen Holding 20,96 2,44 27,96 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,00 0,00 -41,75 Temapol Polimer Plastik 2,87 2,14 -39,83 TGS Dış Ticaret 4,83 3,21 33,72 Tofaş Oto. Fab. 16,83 -0,06 -45,97 Torunlar GMYO 1,54 -1,28 -52,91 Trabzon Liman 8,44 0,60 Trabzonspor Sportif 1,34 -4,29 -39,09 Trakya Cam 3,08 2,33 -23,49 Trend GMYO 1,29 -0,77 TSKB GMYO 0,74 5,71 1,37 Tuğçelik 2,10 0,96 -33,96 Tukaş 1,51 4,14 -32,29 Turcas Petrol 1,51 0,67 -39,94 Turkcell 12,53 -0,87 -14,81 Tümosan Motor ve Traktör 4,60 -0,43 -39,39 Tüpraş 120,70 0,58 11,91 Türk Hava Yolları 15,40 0,98 -1,85 Türk Prysmian Kablo 1,72 1,78 -31,29 Türk Telekom 3,87 1,84 -39,91 Türk Traktör 35,16 -1,62 -50,12 Türker Proje Gayrimenkul 26,52 -0,15 -29,39 Ufuk Yatırım 1,15 4,55 -62,54 Ulaşlar Turizm Yat. 1,12 3,70 -34,50 Ulusoy Elektrik 15,89 3,32 75,35 Ulusoy Un Sanayi 2,25 -2,17 -19,06 Umpaş Holding 0,58 -4,92 -7,94 Uşak Seramik 1,54 -0,65 -37,14 Utopya Turizm 3,88 0,78 -13,59 Uzertaş Boya 0,66 0,00 -42,11 Ülker Bisküvi 15,68 -0,82 -20,28 Ünye Çimento 3,49 -1,41 -5,25 Vakıf Fin. Kir. 1,89 -5,50 16,71 Vakıf GMYO 2,17 -1,81 -13,66 Vakıf Yat. Ort. 3,40 14,86 139,44 Vakıflar Bankası 3,87 2,38 -42,02 Vakko Tekstil 2,97 2,06 0,85 Vanet Gıda 3,51 -4,10 9,69 Verusa Holding 15,00 4,53 -34,52 Verusaturk Girisim 3,25 1,25 37,71 Vestel 5,75 0,52 -24,04 Vestel Beyaz Eşya 11,99 2,74 41,39 Viking Kağıt 1,12 -0,88 -6,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,95 8,94 -15,95 Yapı ve Kredi Bank. 1,60 0,63 -42,79 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,70 -4,93 10,37 Yataş 4,28 2,15 -47,07 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,07 0,94 2,43 Yeni Gimat GMYO 8,18 0,00 -1,86 Yeşil GMYO 0,28 3,70 -55,56 Yeşil Yapı 0,28 0,00 -72,55 Yeşil Yatırım Holding 10,18 -0,59 -36,38 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.300,00 -5,53 27,47 Yonga Mobilya 7,00 -3,05 134,41 Yünsa 4,28 0,23 -4,89 Zorlu Enerji 1,27 2,42 -19,62





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



(Son)















