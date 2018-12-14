Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 19,16 170,13 İş Bankası (B) 3.146,00 -4,70 151,61 İş Bankası (C) 4,11 0,24 -38,47 İş Bankası (Kur.) 53.323,00 589,31 İş Fin.Kir. 5,02 0,60 260,23 İş Girişim 1,96 -5,31 12,64 İş GMYO 1,01 -2,88 -17,46 İş Y. Men. Değ. 2,04 -0,97 -4,33 İş Yat. Ort. 0,92 2,22 16,60 İşbir Holding 159,50 0,00 -13,10 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,49 19,51 22,50 İttifak Holding 3,45 -1,43 48,07 İz Hayvancılık Tarım 5,99 -11,65 215,26 İzmir Demir Çelik 1,66 -0,60 -48,77 İzmir Fırça 2,10 11,11 -77,30 İzocam 22,22 -1,51 -15,96 Jantsa Jant Sanayi 24,70 -1,20 -19,67 Kafein Yazılım 6,10 -3,33 Kapital Yat. Holding 3,05 3,04 145,97 Kaplamin 3,13 -2,80 -20,15 Kardemir (A) 1,78 -3,26 -39,66 Kardemir (B) 1,78 -3,26 -39,25 Kardemir (D) 2,15 -4,87 -33,02 Karel Elektronik 3,76 -2,59 -35,28 Karsan Otomotiv 1,27 0,00 -18,59 Karsu Tekstil 1,19 0,00 -39,90 Karsusan Su Ürünleri San. 2,88 -17,71 -41,82 Kartonsan 340,20 -2,19 22,26 Katmerciler Ekipman 5,88 -3,76 -50,84 Kent Gıda 116,30 -1,94 -14,80 Kerevitaş Gıda 1,76 -2,76 -58,79 Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86 Kiler GMYO 1,81 -6,70 -50,55 Klimasan Klima 3,82 -2,55 -21,24 Koç Holding 14,33 0,56 -20,78 Konfrut Gıda 23,00 -2,95 60,84 Konya Çimento 174,10 -2,03 -31,73 Kordsa Teknik Tekstil 9,81 1,34 33,61 Koza Altın 52,55 -2,32 37,57 Koza Madencilik 7,59 -4,29 17,86 Körfez GMYO 1,29 -3,73 -22,29 Kristal Kola 1,04 -0,95 -42,22 Kron Telekomünikasyon 8,69 -2,25 -53,03 Kuştur Kuşadası Turizm 16,00 -0,06 68,26 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,11 -5,93 -69,17 Kütahya Porselen 4,47 -3,66 -37,66 Lider Faktoring 2,32 -2,93 -14,58 Link Bilgisayar 8,11 -1,34 -43,13 Logo Yazılım 28,02 -2,16 -52,31 Lokman Hekim Sağlık 4,15 -0,72 -31,17 Lüks Kadife 4,15 1,47 -11,89 Makina Takım 1,28 -4,48 -36,00 Mardin Çimento 2,76 -2,47 -28,31 Marka Yatırım Holding 0,75 -3,85 -55,62 Marmaris Altınyunus 17,40 -2,25 -8,42 Marshall 25,50 3,57 -50,77 Martı GMYO 0,70 -2,78 -66,98 Martı Otel 0,58 -1,69 -36,96 Mavi Giyim 33,86 -0,70 -40,97 Mazhar Zorlu Holding 3,52 -0,85 -11,78 Mega Polietilen 2,09 -6,28 83,33 Menderes Tekstil 0,80 1,27 -3,61 Merit Turizm 6,30 -1,56 6,96 Merko Gıda 1,02 0,00 -23,31 Metal Gayrimenkul 0,72 -2,70 -44,62 Metemtur Otelcilik 1,04 -4,59 -29,73 Metro Holding 0,81 3,85 -18,18 Metro Petrol ve Tesisleri 1,32 -20,00 -52,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,30 -0,76 -37,30 Migros Ticaret 14,44 -2,43 -49,38 Milpa 1,52 -4,40 -29,63 Mistral GMYO 1,34 12,61 -34,87 MLP Sağlık 11,54 -2,20 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,10 12,24 -20,86 Mondi Tire Kutsan 1,90 -2,56 4,97 Net Holding 1,97 -1,50 -10,86 Netaş Telekom. 6,55 -3,25 -58,65 Niğbaş Niğde Beton 2,45 -4,67 160,64 Nuh Çimento 7,74 -1,15 -15,01 Nurol GMYO 2,24 -5,08 -52,84 Odaş Elektrik 2,06 -6,36 -65,67 Olmuksan-IP 3,28 -1,80 -28,29 Orge Enerji Elektrik 2,63 -1,13 -34,97 Orma Orman Mahsulleri 0,94 -4,08 -16,81 Osmanlı Menkul 1,64 0,61 -47,38 Ostim Endüstriyel Yat 1,08 -4,42 -33,74 Otokar 82,35 -1,67 -31,78 Oyak Yat. Ort. 1,49 -19,89 50,48 Oylum Sınai Yatırımlar 0,98 -1,01 -42,35 Özak GMYO 2,11 -0,94 -9,83 Özbal Çelik Boru 1,40 -3,45 -47,98 Özderici GMYO 2,92 -19,78 300,84 Özerden Plastik 2,69 -1,10 -1,11 Panora GMYO 4,15 -0,48 -6,03 Park Elek.Madencilik 2,37 -2,87 -43,17 Parsan 10,02 -3,65 -14,36 Pegasus 21,70 -2,78 -35,80 Peker GMYO 19,24 0,73 Penguen Gıda 1,22 -3,94 -45,29 Pera GMYO 0,70 -19,54 -20,45 Pergamon Dış Ticaret 8,77 -0,90 128,99 Petkim 5,15 0,59 -23,27 Petrokent Turizm 65,00 -0,84 36,90 Pınar Et Ve Un 5,07 -2,31 -44,92 Pınar Su 1,22 -0,81 -32,22 Pınar Süt 6,66 -0,89 -45,03 Plastikkart 2,25 -2,60 -22,15 Polisan Holding 5,26 4,78 -39,12 Politeknik Metal 34,20 0,53 2,70 Prizma Press Matbaacılık 1,66 1,22 2,47 QNB Finans Fin. Kir. 5,19 17,95 33,08 QNB Finansbank 7,27 -1,76 33,08 Ral Yatırım Holding 1,53 4,79 -23,57 Ray Sigorta 1,45 -2,68 -19,89 Reysaş GMYO 0,88 4,76 -30,71 Reysaş Lojistik 0,72 0,00 -43,75 Rhea Girişim 0,71 0,00 -36,61 Rodrigo Tekstil 1,96 0,51 -34,45 Royal Halı 0,89 -2,20 -2,20 RTA Laboratuvarları 2,21 -0,90 -19,93 Sabancı Holding 7,35 -0,81 -31,95 Safkar Ege Soğutmacılık 1,80 -1,10 Salix Yatırım Holding 3,57 -5,05 -54,23 Sanel Mühendislik 2,20 -1,35 28,65 Sanifoam Sünger 1,28 -3,76 -23,81 Sanko Pazarlama 2,34 1,30 -17,03 Saray Matbaacılık 0,96 1,05 -10,28 Sarkuysan 3,46 1,47 10,38 Sasa Polyester 8,17 -3,31 4,29 Say Reklamcılık 0,86 -3,37 -48,50 Sekuro Plastik 2,86 -5,92 -66,74 Selçuk Ecza Deposu 2,78 -2,46 -20,62 Selçuk Gıda 1,17 -2,50 55,02 Senkron Güvenlik 1,25 -0,79 -32,80 Serve Film Prodüksiyon 2,00 1,52 222,58 Servet GMYO 4,02 11,36 32,24 Seyitler Kimya 3,84 0,52 -25,55 Silverline Endüstri 1,46 -2,01 -15,99 Sinpaş GMYO 0,32 6,67 -53,36 Soda Sanayii 7,46 -2,23 72,43 Sodaş Sodyum Sanayii 6,15 -1,28 80,42 Söktaş 1,26 -4,55 -24,10 Sönmez Filament 3,03 -1,94 -26,99 Sönmez Pamuklu 3,09 -1,59 -21,97 Sumaş Suni Tahta 7,20 2,71 Şeker Fin. Kir. 2,56 1,59 5,70 Şekerbank 1,08 -3,57 -40,98 Şişe Cam 5,36 -3,42 17,82 Şok Marketler 10,97 0,27 T. Halk Bankası 6,66 -1,91 -36,67 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,98 -7,21 369,11 T.S.K.B. 0,71 -1,39 -40,99 T.Tuborg 9,75 0,00 -1,62 Taç Tarım Ürünleri 3,33 -19,95 37,04 Tat Gıda 3,80 -2,06 -26,00 TAV Havalimanları 21,92 0,55 2,14 Taze Kuru Gıda 6,71 0,00 -17,67 Tek-Art Turizm 0,90 3,45 19,58 Tekfen Holding 21,56 2,86 31,62 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,91 -3,00 -43,50 Temapol Polimer Plastik 2,82 -1,74 -40,88 TGS Dış Ticaret 4,72 -2,28 30,68 Tofaş Oto. Fab. 16,50 -1,96 -47,03 Torunlar GMYO 1,53 -0,65 -53,22 Trabzon Liman 8,28 -1,90 Trabzonspor Sportif 1,39 3,73 -36,82 Trakya Cam 3,00 -2,60 -25,48 Trend GMYO 1,27 -1,55 TSKB GMYO 0,75 1,35 2,74 Tuğçelik 2,06 -1,90 -35,22 Tukaş 1,51 0,00 -32,29 Turcas Petrol 1,45 -3,97 -42,32 Turkcell 12,34 -1,52 -16,10 Tümosan Motor ve Traktör 4,46 -3,04 -41,24 Tüpraş 123,70 2,49 14,69 Türk Hava Yolları 14,96 -2,86 -4,65 Türk Prysmian Kablo 1,70 -1,16 -32,09 Türk Telekom 3,71 -4,13 -42,39 Türk Traktör 33,96 -3,41 -51,82 Türker Proje Gayrimenkul 27,50 3,70 -26,78 Ufuk Yatırım 1,14 -0,87 -62,87 Ulaşlar Turizm Yat. 1,13 0,89 -33,92 Ulusoy Elektrik 15,55 -2,14 71,60 Ulusoy Un Sanayi 2,21 -1,78 -20,50 Umpaş Holding 0,55 -5,17 -12,70 Uşak Seramik 1,52 -1,30 -37,96 Utopya Turizm 3,90 0,52 -13,14 Uzertaş Boya 0,63 -4,55 -44,74 Ülker Bisküvi 15,30 -2,42 -22,22 Ünye Çimento 3,47 -0,57 -5,80 Vakıf Fin. Kir. 1,63 -13,76 0,65 Vakıf GMYO 2,01 -7,37 -20,03 Vakıf Yat. Ort. 2,72 -20,00 91,55 Vakıflar Bankası 3,81 -1,55 -42,92 Vakko Tekstil 2,91 -2,02 -1,19 Vanet Gıda 3,50 -0,28 9,37 Verusa Holding 15,44 2,93 -32,60 Verusaturk Girisim 3,25 0,00 37,71 Vestel 5,50 -4,35 -27,34 Vestel Beyaz Eşya 11,76 -1,92 38,68 Viking Kağıt 1,11 -0,89 -7,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,85 -5,13 -20,26 Yapı ve Kredi Bank. 1,58 -1,25 -43,51 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 -7,41 2,19 Yataş 4,18 -2,34 -48,30 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,19 11,21 13,92 Yeni Gimat GMYO 8,13 -0,61 -2,46 Yeşil GMYO 0,26 -7,14 -58,73 Yeşil Yapı 0,27 -3,57 -73,53 Yeşil Yatırım Holding 10,09 -0,88 -36,94 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.299,90 0,00 27,47 Yonga Mobilya 7,20 2,86 141,11 Yünsa 4,20 -1,87 -6,67 Zorlu Enerji 1,24 -2,36 -21,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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