Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 170,13 İş Bankası (B) 3.050,00 -1,61 143,93 İş Bankası (C) 4,23 2,42 -36,67 İş Bankası (Kur.) 52.499,90 -1,54 578,67 İş Fin.Kir. 5,00 16,28 258,79 İş Girişim 2,08 4,00 19,54 İş GMYO 1,01 1,00 -17,46 İş Y. Men. Değ. 2,05 0,49 -3,86 İş Yat. Ort. 0,92 0,00 16,60 İşbir Holding 158,50 -0,31 -13,64 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 11,11 50,00 İttifak Holding 3,14 2,61 34,76 İz Hayvancılık Tarım 7,20 15,20 278,95 İzmir Demir Çelik 1,67 1,83 -48,46 İzmir Fırça 2,13 -1,39 -76,97 İzocam 21,94 -0,90 -17,02 Jantsa Jant Sanayi 25,70 2,80 -16,42 Kafein Yazılım 6,42 5,07 Kapital Yat. Holding 2,90 -4,61 133,87 Kaplamin 3,14 0,96 -19,90 Kardemir (A) 1,77 0,57 -40,00 Kardemir (B) 1,77 1,14 -39,59 Kardemir (D) 2,19 2,82 -31,78 Karel Elektronik 3,76 1,35 -35,28 Karsan Otomotiv 1,29 1,57 -17,31 Karsu Tekstil 1,15 -2,54 -41,92 Karsusan Su Ürünleri San. 4,14 20,00 -16,36 Kartonsan 336,30 0,24 20,86 Katmerciler Ekipman 5,81 0,69 -51,42 Kent Gıda 116,60 0,43 -14,58 Kerevitaş Gıda 1,77 1,14 -58,56 Kervansaray Yat. Holding 0,35 0,00 0,00 Kiler GMYO 1,80 2,86 -50,82 Klimasan Klima 3,84 0,00 -20,83 Koç Holding 14,32 -0,42 -20,84 Konfrut Gıda 23,16 0,87 61,96 Konya Çimento 175,50 0,40 -31,18 Kordsa Teknik Tekstil 9,88 0,51 34,57 Koza Altın 51,80 -1,33 35,60 Koza Madencilik 7,67 -0,26 19,10 Körfez GMYO 1,25 -2,34 -24,70 Kristal Kola 1,05 0,96 -41,67 Kron Telekomünikasyon 8,70 -1,47 -52,97 Kuştur Kuşadası Turizm 16,00 68,26 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,06 -2,75 -70,56 Kütahya Porselen 4,49 0,22 -37,38 Lider Faktoring 2,34 0,00 -13,84 Link Bilgisayar 8,16 0,99 -42,78 Logo Yazılım 26,08 -0,23 -55,61 Lokman Hekim Sağlık 4,13 1,98 -31,50 Lüks Kadife 4,10 -1,68 -12,95 Makina Takım 1,28 0,00 -36,00 Mardin Çimento 2,73 -0,73 -29,09 Marka Yatırım Holding 0,73 -1,35 -56,80 Marmaris Altınyunus 17,42 0,99 -8,32 Marshall 24,88 -0,40 -51,97 Martı GMYO 0,68 -2,86 -67,92 Martı Otel 0,58 0,00 -36,96 Mavi Giyim 31,92 -2,09 -44,36 Mazhar Zorlu Holding 3,60 1,12 -9,77 Mega Polietilen 2,34 3,54 105,26 Menderes Tekstil 0,72 -2,70 -13,25 Merit Turizm 5,60 -6,67 -4,92 Merko Gıda 1,01 0,00 -24,06 Metal Gayrimenkul 0,77 -1,28 -40,77 Metemtur Otelcilik 1,09 4,81 -26,35 Metro Holding 0,80 1,27 -19,19 Metro Petrol ve Tesisleri 1,24 -3,13 -54,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,20 -4,76 -42,12 Migros Ticaret 14,64 0,62 -48,68 Milpa 1,58 5,33 -26,85 Mistral GMYO 1,50 7,91 -27,09 MLP Sağlık 11,68 -0,09 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 -1,96 -28,06 Mondi Tire Kutsan 1,95 3,17 7,73 Net Holding 1,95 0,00 -11,76 Netaş Telekom. 6,54 0,93 -58,71 Niğbaş Niğde Beton 2,14 -0,47 127,66 Nuh Çimento 7,81 -0,13 -14,24 Nurol GMYO 2,15 -0,46 -54,74 Odaş Elektrik 1,90 1,06 -68,33 Olmuksan-IP 3,23 0,62 -29,38 Orge Enerji Elektrik 2,81 4,07 -30,51 Orma Orman Mahsulleri 1,02 13,33 -9,73 Osmanlı Menkul 1,61 -1,83 -48,34 Ostim Endüstriyel Yat 1,20 14,29 -26,38 Otokar 82,95 1,16 -31,28 Oyak Yat. Ort. 1,30 -12,75 31,29 Oylum Sınai Yatırımlar 0,99 -1,98 -41,76 Özak GMYO 2,11 0,48 -9,83 Özbal Çelik Boru 1,39 -0,71 -48,35 Özderici GMYO 2,35 0,43 222,59 Özerden Plastik 2,69 -0,37 -1,11 Panora GMYO 4,16 0,24 -5,81 Park Elek.Madencilik 2,41 0,84 -42,21 Parsan 10,00 -2,06 -14,53 Pegasus 22,34 4,30 -33,91 Peker GMYO 18,91 -0,89 Penguen Gıda 1,23 1,65 -44,84 Pera GMYO 0,70 -5,41 -20,45 Pergamon Dış Ticaret 8,72 0,46 127,68 Petkim 5,19 2,17 -22,67 Petrokent Turizm 66,95 2,21 41,01 Pınar Et Ve Un 5,14 0,59 -44,16 Pınar Su 1,22 -0,81 -32,22 Pınar Süt 6,77 -3,15 -44,12 Plastikkart 2,18 -2,24 -24,57 Polisan Holding 5,71 3,07 -33,91 Politeknik Metal 33,76 0,48 1,38 Prizma Press Matbaacılık 1,62 -1,82 0,00 QNB Finans Fin. Kir. 4,07 -6,44 4,36 QNB Finansbank 8,62 -1,15 57,80 Ral Yatırım Holding 1,54 1,32 -23,07 Ray Sigorta 1,43 -2,05 -20,99 Reysaş GMYO 0,80 -3,61 -37,01 Reysaş Lojistik 0,74 1,37 -42,19 Rhea Girişim 0,69 0,00 -38,39 Rodrigo Tekstil 1,90 -1,04 -36,45 Royal Halı 0,87 -2,25 -4,40 RTA Laboratuvarları 2,26 1,80 -18,12 Sabancı Holding 7,53 2,31 -30,29 Safkar Ege Soğutmacılık 1,81 1,69 Salix Yatırım Holding 3,90 5,12 -50,00 Sanel Mühendislik 2,22 1,37 29,82 Sanifoam Sünger 1,26 -0,79 -25,00 Sanko Pazarlama 2,32 -2,11 -17,74 Saray Matbaacılık 0,97 1,04 -9,35 Sarkuysan 3,42 0,29 9,11 Sasa Polyester 7,93 -1,25 1,22 Say Reklamcılık 0,90 0,00 -46,11 Sekuro Plastik 3,25 -5,25 -62,21 Selçuk Ecza Deposu 2,75 0,73 -21,48 Selçuk Gıda 1,18 0,00 56,34 Senkron Güvenlik 1,24 0,81 -33,33 Serve Film Prodüksiyon 1,97 6,49 217,74 Servet GMYO 3,80 -2,31 25,00 Seyitler Kimya 3,94 1,55 -23,61 Silverline Endüstri 1,42 1,43 -18,29 Sinpaş GMYO 0,32 0,00 -53,36 Soda Sanayii 7,40 -2,76 71,04 Sodaş Sodyum Sanayii 6,15 0,00 80,42 Söktaş 1,33 8,13 -19,88 Sönmez Filament 3,07 0,00 -26,02 Sönmez Pamuklu 3,18 1,60 -19,70 Sumaş Suni Tahta 7,00 0,00 Şeker Fin. Kir. 2,63 0,38 8,59 Şekerbank 1,15 1,77 -37,16 Şişe Cam 5,23 -1,51 14,96 Şok Marketler 11,40 0,26 T. Halk Bankası 6,76 2,74 -35,72 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,28 -8,67 284,24 T.S.K.B. 0,72 1,41 -40,16 T.Tuborg 9,68 0,52 -2,33 Taç Tarım Ürünleri 4,40 13,70 81,07 Tat Gıda 3,75 -0,53 -26,98 TAV Havalimanları 22,26 1,18 3,73 Taze Kuru Gıda 6,76 -3,29 -17,06 Tek-Art Turizm 0,99 3,13 31,54 Tekfen Holding 22,90 4,09 39,81 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,93 0,69 -43,11 Temapol Polimer Plastik 2,84 0,00 -40,46 TGS Dış Ticaret 4,73 0,85 30,96 Tofaş Oto. Fab. 16,56 2,60 -46,83 Torunlar GMYO 1,50 -0,66 -54,13 Trabzon Liman 8,31 0,12 Trabzonspor Sportif 1,63 12,41 -25,91 Trakya Cam 3,00 0,67 -25,48 Trend GMYO 1,26 -0,79 TSKB GMYO 0,75 0,00 2,74 Tuğçelik 2,17 3,83 -31,76 Tukaş 1,54 0,65 -30,94 Turcas Petrol 1,45 0,69 -42,32 Turkcell 12,09 0,75 -15,84 Tümosan Motor ve Traktör 4,45 0,68 -41,37 Tüpraş 122,30 -2,00 13,40 Türk Hava Yolları 15,41 4,90 -1,78 Türk Prysmian Kablo 1,72 -0,58 -31,29 Türk Telekom 3,81 4,10 -40,84 Türk Traktör 33,34 -0,66 -52,70 Türker Proje Gayrimenkul 28,20 -0,21 -24,92 Ufuk Yatırım 1,17 1,74 -61,89 Ulaşlar Turizm Yat. 1,12 -1,75 -34,50 Ulusoy Elektrik 15,50 0,98 71,05 Ulusoy Un Sanayi 2,16 -0,46 -22,30 Umpaş Holding 0,55 0,00 -12,70 Uşak Seramik 1,23 1,09 -38,11 Utopya Turizm 4,02 -1,71 -10,47 Uzertaş Boya 0,60 0,00 -47,37 Ülker Bisküvi 15,15 -0,13 -22,98 Ünye Çimento 3,41 -0,87 -7,43 Vakıf Fin. Kir. 1,58 -4,82 -2,43 Vakıf GMYO 1,92 -2,54 -23,61 Vakıf Yat. Ort. 2,57 -1,91 80,99 Vakıflar Bankası 3,77 2,17 -43,52 Vakko Tekstil 2,91 0,69 -1,19 Vanet Gıda 3,58 3,17 11,87 Verusa Holding 16,22 2,01 -29,19 Verusaturk Girisim 3,53 2,32 49,58 Vestel 5,72 -0,17 -24,44 Vestel Beyaz Eşya 11,85 -3,11 39,74 Viking Kağıt 1,16 3,57 -3,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,70 -4,49 -26,72 Yapı ve Kredi Bank. 1,58 1,28 -43,51 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,94 11,79 20,18 Yataş 4,17 2,71 -48,43 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,13 -5,83 8,18 Yeni Gimat GMYO 8,04 0,00 -3,54 Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -58,73 Yeşil Yapı 0,25 -7,41 -75,49 Yeşil Yatırım Holding 10,12 0,40 -36,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.200,00 21,93 Yonga Mobilya 7,00 0,14 134,41 Yünsa 4,57 6,28 1,56 Zorlu Enerji 1,24 0,81 -21,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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