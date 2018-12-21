Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 170,13 İş Bankası (B) 2.998,00 -0,27 139,77 İş Bankası (C) 4,35 1,16 -34,88 İş Bankası (Kur.) 51.899,90 -1,12 570,91 İş Fin.Kir. 5,17 0,00 270,99 İş Girişim 2,04 -3,32 17,24 İş GMYO 1,04 0,00 -15,01 İş Y. Men. Değ. 2,06 0,49 -3,39 İş Yat. Ort. 0,91 0,00 15,33 İşbir Holding 146,00 -0,82 -20,45 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,76 16,92 90,00 İttifak Holding 3,22 3,87 38,20 İz Hayvancılık Tarım 6,96 -5,18 266,32 İzmir Demir Çelik 1,69 0,60 -47,84 İzmir Fırça 2,05 -2,84 -77,84 İzocam 22,00 0,82 -16,79 Jantsa Jant Sanayi 27,26 2,40 -11,35 Kafein Yazılım 7,18 5,59 Kapital Yat. Holding 2,93 0,69 136,29 Kaplamin 3,15 0,00 -19,64 Kardemir (A) 1,85 1,09 -37,29 Kardemir (B) 1,85 0,54 -36,86 Kardemir (D) 2,30 0,44 -28,35 Karel Elektronik 3,93 0,51 -32,36 Karsan Otomotiv 1,25 -1,57 -19,87 Karsu Tekstil 1,21 -3,20 -38,89 Karsusan Su Ürünleri San. 3,90 -4,18 -21,21 Kartonsan 338,50 -1,57 21,65 Katmerciler Ekipman 5,90 0,00 -50,67 Kent Gıda 117,60 -0,34 -13,85 Kerevitaş Gıda 1,81 -0,55 -57,62 Kervansaray Yat. Holding 0,34 0,00 -2,86 Kiler GMYO 1,87 0,54 -48,91 Klimasan Klima 3,95 -0,50 -18,56 Koç Holding 14,27 0,07 -21,11 Konfrut Gıda 23,56 0,26 64,76 Konya Çimento 179,70 1,99 -29,53 Kordsa Teknik Tekstil 9,94 0,20 35,39 Koza Altın 50,45 -2,13 32,07 Koza Madencilik 7,36 -1,87 14,29 Körfez GMYO 1,27 -3,05 -23,49 Kristal Kola 1,05 1,94 -41,67 Kron Telekomünikasyon 8,77 0,23 -52,59 Kuştur Kuşadası Turizm 16,12 69,52 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,17 -1,68 -67,51 Kütahya Porselen 4,63 0,22 -34,06 Lider Faktoring 2,33 -0,85 -14,21 Link Bilgisayar 8,20 0,00 -42,50 Logo Yazılım 26,40 0,23 -55,06 Lokman Hekim Sağlık 4,12 -0,24 -31,66 Lüks Kadife 4,56 4,59 -3,18 Makina Takım 1,45 -7,64 -27,50 Mardin Çimento 3,20 4,92 -16,88 Marka Yatırım Holding 0,70 -2,78 -58,58 Marmaris Altınyunus 17,86 0,17 -6,00 Marshall 25,50 0,47 -50,77 Martı GMYO 0,64 3,23 -69,81 Martı Otel 0,58 0,00 -36,96 Mavi Giyim 32,42 0,31 -43,48 Mazhar Zorlu Holding 3,87 -7,42 -3,01 Mega Polietilen 2,17 -6,47 90,35 Menderes Tekstil 0,73 -2,67 -12,05 Merit Turizm 6,20 1,64 5,26 Merko Gıda 1,13 -5,83 -15,04 Metal Gayrimenkul 0,75 -1,32 -42,31 Metemtur Otelcilik 1,06 -1,85 -28,38 Metro Holding 0,78 -1,27 -21,21 Metro Petrol ve Tesisleri 1,17 -3,31 -57,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,20 -0,83 -42,12 Migros Ticaret 15,21 0,00 -46,68 Milpa 1,38 -3,50 -36,11 Mistral GMYO 1,41 0,00 -31,47 MLP Sağlık 10,80 -5,01 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,96 0,00 -30,94 Mondi Tire Kutsan 1,95 -1,02 7,73 Net Holding 1,98 1,54 -10,41 Netaş Telekom. 6,65 0,45 -58,02 Niğbaş Niğde Beton 2,69 6,75 186,17 Nuh Çimento 7,80 0,13 -14,35 Nurol GMYO 2,16 -0,92 -54,53 Odaş Elektrik 2,05 2,50 -65,83 Olmuksan-IP 3,43 3,63 -25,01 Orge Enerji Elektrik 2,98 -1,32 -26,31 Orma Orman Mahsulleri 1,14 8,57 0,88 Osmanlı Menkul 1,70 0,59 -45,45 Ostim Endüstriyel Yat 1,14 0,00 -30,06 Otokar 85,40 -0,12 -29,25 Oyak Yat. Ort. 1,22 2,52 23,21 Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 2,94 -38,24 Özak GMYO 2,17 1,88 -7,26 Özbal Çelik Boru 1,41 -0,70 -47,61 Özderici GMYO 1,21 -19,87 66,10 Özerden Plastik 2,60 -2,62 -4,42 Panora GMYO 4,13 -1,43 -6,49 Park Elek.Madencilik 2,45 0,41 -41,25 Parsan 9,85 -1,70 -15,81 Pegasus 23,28 0,87 -31,12 Peker GMYO 19,30 3,76 Penguen Gıda 1,24 -0,80 -44,39 Pera GMYO 0,64 6,67 -27,27 Pergamon Dış Ticaret 8,88 2,19 131,86 Petkim 5,14 -0,77 -23,41 Petrokent Turizm 69,00 -1,43 45,32 Pınar Et Ve Un 5,22 0,77 -43,29 Pınar Su 1,24 0,00 -31,11 Pınar Süt 6,75 0,60 -44,29 Plastikkart 2,21 -0,45 -23,53 Polisan Holding 6,00 1,69 -30,56 Politeknik Metal 33,16 -0,24 -0,42 Prizma Press Matbaacılık 1,64 0,00 1,23 QNB Finans Fin. Kir. 4,86 0,21 24,62 QNB Finansbank 10,11 -0,20 85,07 Ral Yatırım Holding 1,75 4,17 -12,58 Ray Sigorta 1,48 2,78 -18,23 Reysaş GMYO 0,71 -2,74 -44,09 Reysaş Lojistik 0,76 5,56 -40,63 Rhea Girişim 0,68 0,00 -39,29 Rodrigo Tekstil 1,99 0,00 -33,44 Royal Halı 0,85 -3,41 -6,59 RTA Laboratuvarları 1,84 4,55 -33,33 Sabancı Holding 7,59 0,26 -29,73 Safkar Ege Soğutmacılık 1,94 -0,51 Salix Yatırım Holding 3,79 -0,26 -51,41 Sanel Mühendislik 2,31 -0,86 35,09 Sanifoam Sünger 1,26 -2,33 -25,00 Sanko Pazarlama 2,30 -0,86 -18,44 Saray Matbaacılık 1,04 2,97 -2,80 Sarkuysan 3,44 -0,86 9,75 Sasa Polyester 8,36 0,12 6,71 Say Reklamcılık 0,98 0,00 -41,32 Sekuro Plastik 3,03 -1,30 -64,77 Selçuk Ecza Deposu 2,78 0,72 -20,62 Selçuk Gıda 1,23 5,13 62,97 Senkron Güvenlik 1,23 0,82 -33,87 Serve Film Prodüksiyon 1,97 0,00 217,74 Servet GMYO 4,23 -1,40 39,14 Seyitler Kimya 4,16 1,46 -19,35 Silverline Endüstri 1,40 -0,71 -19,44 Sinpaş GMYO 0,43 19,44 -37,32 Soda Sanayii 7,14 0,14 65,03 Sodaş Sodyum Sanayii 6,00 76,02 Söktaş 1,31 -5,76 -21,08 Sönmez Filament 3,08 0,65 -25,78 Sönmez Pamuklu 3,10 -0,96 -21,72 Sumaş Suni Tahta 7,00 0,00 Şeker Fin. Kir. 2,65 0,00 9,42 Şekerbank 1,13 -0,88 -38,25 Şişe Cam 5,23 -2,06 14,96 Şok Marketler 11,05 -2,21 T. Halk Bankası 7,09 0,28 -32,58 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,50 9,41 504,89 T.S.K.B. 0,75 1,35 -37,67 T.Tuborg 9,54 -0,31 -3,74 Taç Tarım Ürünleri 5,49 -13,27 125,93 Tat Gıda 3,75 -1,06 -26,98 TAV Havalimanları 23,04 -0,17 7,36 Taze Kuru Gıda 6,64 -1,04 -18,53 Tek-Art Turizm 0,92 -3,16 22,24 Tekfen Holding 22,14 1,00 35,17 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,97 -1,66 -42,33 Temapol Polimer Plastik 2,86 0,35 -40,04 TGS Dış Ticaret 5,00 5,26 38,43 Tofaş Oto. Fab. 16,42 0,74 -47,28 Torunlar GMYO 1,54 1,32 -52,91 Trabzon Liman 8,40 -0,83 Trabzonspor Sportif 1,64 0,00 -25,45 Trakya Cam 3,01 0,00 -25,23 Trend GMYO 1,25 -0,79 TSKB GMYO 0,78 1,30 6,85 Tuğçelik 2,14 -0,93 -32,70 Tukaş 1,67 3,09 -25,11 Turcas Petrol 1,46 0,00 -41,93 Turkcell 11,94 -0,50 -16,88 Tümosan Motor ve Traktör 4,50 0,00 -40,71 Tüpraş 119,30 -1,57 10,61 Türk Hava Yolları 16,33 -0,24 4,08 Türk Prysmian Kablo 1,76 2,33 -29,69 Türk Telekom 3,96 0,51 -38,51 Türk Traktör 33,24 -1,25 -52,84 Türker Proje Gayrimenkul 28,54 1,21 -24,01 Ufuk Yatırım 1,14 -0,87 -62,87 Ulaşlar Turizm Yat. 1,11 1,83 -35,09 Ulusoy Elektrik 15,57 -0,19 71,82 Ulusoy Un Sanayi 2,15 -0,46 -22,66 Umpaş Holding 0,53 -1,85 -15,87 Uşak Seramik 1,20 0,84 -39,61 Utopya Turizm 4,00 0,00 -10,91 Uzertaş Boya 0,59 -1,67 -48,25 Ülker Bisküvi 14,77 -1,53 -23,61 Ünye Çimento 3,46 -0,86 -6,07 Vakıf Fin. Kir. 1,62 -0,61 0,04 Vakıf GMYO 1,95 0,00 -22,41 Vakıf Yat. Ort. 1,68 -19,62 18,31 Vakıflar Bankası 3,91 0,00 -41,42 Vakko Tekstil 2,91 0,69 -1,19 Vanet Gıda 3,33 -0,30 4,06 Verusa Holding 17,40 2,96 -24,04 Verusaturk Girisim 3,38 0,60 43,22 Vestel 5,65 0,18 -25,36 Vestel Beyaz Eşya 12,05 0,42 42,10 Viking Kağıt 1,11 -0,89 -7,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,70 -2,86 -26,72 Yapı ve Kredi Bank. 1,62 1,89 -42,07 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,75 -6,78 12,41 Yataş 4,44 0,00 -45,09 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,05 -13,22 0,52 Yeni Gimat GMYO 8,13 -0,25 -2,46 Yeşil GMYO 0,25 -3,85 -60,32 Yeşil Yapı 0,25 0,00 -75,49 Yeşil Yatırım Holding 9,69 -1,02 -39,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.011,50 -4,67 11,48 Yonga Mobilya 7,20 -1,23 141,11 Yünsa 4,27 -1,84 -5,11 Zorlu Enerji 1,26 0,00 -20,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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