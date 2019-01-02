Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 İş Bankası (B) 2.750,00 -10,14 -10,14 İş Bankası (C) 4,28 -5,52 -5,52 İş Bankası (Kur.) 48.602,00 -29,51 İş Fin.Kir. 4,64 0,22 0,22 İş Girişim 1,99 -2,45 -2,45 İş GMYO 1,04 -3,70 -3,70 İş Y. Men. Değ. 2,08 0,97 0,97 İş Yat. Ort. 0,91 0,00 0,00 İşbir Holding 134,40 -2,61 -2,61 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,75 -10,71 -10,71 İttifak Holding 3,10 0,00 0,00 İz Hayvancılık Tarım 6,50 -1,37 -1,37 İzmir Demir Çelik 1,63 -1,81 -1,81 İzmir Fırça 1,91 -7,73 -7,73 İzocam 20,98 -2,05 -2,05 Jantsa Jant Sanayi 27,74 -0,22 -0,22 Kafein Yazılım 6,75 -3,02 -3,02 Kapital Yat. Holding 2,70 -5,92 -5,92 Kaplamin 3,16 -12,22 -12,22 Kardemir (A) 1,81 -0,55 -0,55 Kardemir (B) 1,80 -1,64 -1,64 Kardemir (D) 2,14 -1,83 -1,83 Karel Elektronik 4,10 -1,68 -1,68 Karsan Otomotiv 1,25 -2,34 -2,34 Karsu Tekstil 1,16 -7,20 -7,20 Karsusan Su Ürünleri San. 3,75 1,35 1,35 Kartonsan 328,90 0,80 0,80 Katmerciler Ekipman 5,67 -3,41 -3,41 Kent Gıda 117,50 -1,26 -1,26 Kerevitaş Gıda 1,76 -2,22 -2,22 Kervansaray Yat. Holding 0,33 -5,71 -5,71 Kiler GMYO 1,76 0,57 0,57 Klimasan Klima 3,88 -2,02 -2,02 Koç Holding 14,18 -0,14 -0,14 Konfrut Gıda 23,52 -1,51 -1,51 Konya Çimento 176,20 -1,01 -1,01 Kordsa Teknik Tekstil 9,42 -3,68 -3,68 Koza Altın 50,15 -2,24 -2,24 Koza Madencilik 7,02 -2,77 -2,77 Körfez GMYO 1,21 -0,82 -0,82 Kristal Kola 1,04 -0,95 -0,95 Kron Telekomünikasyon 8,48 -2,53 -2,53 Kuştur Kuşadası Turizm 16,92 5,75 5,75 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,10 -2,65 -2,65 Kütahya Porselen 4,34 -4,62 -4,62 Lider Faktoring 2,16 -4,00 -4,00 Link Bilgisayar 8,20 -1,44 -1,44 Logo Yazılım 26,42 -2,65 -2,65 Lokman Hekim Sağlık 4,61 2,44 2,44 Lüks Kadife 4,75 -2,06 -2,06 Makina Takım 1,47 -4,55 -4,55 Mardin Çimento 3,35 2,76 2,76 Marka Yatırım Holding 0,61 -1,61 -1,61 Marmaris Altınyunus 17,55 -0,06 -0,06 Marshall 24,88 -1,35 -1,35 Martı GMYO 0,63 -3,08 -3,08 Martı Otel 0,57 -1,72 -1,72 Mavi Giyim 31,54 -2,11 -2,11 Mazhar Zorlu Holding 3,92 2,89 2,89 Mega Polietilen 2,00 -1,96 -1,96 Menderes Tekstil 0,73 1,39 1,39 Merit Turizm 5,90 -1,50 -1,50 Merko Gıda 1,04 2,97 2,97 Metal Gayrimenkul 0,83 -4,60 -4,60 Metemtur Otelcilik 1,02 -2,86 -2,86 Metro Holding 0,76 0,00 0,00 Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 2,73 2,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,24 5,08 5,08 Migros Ticaret 14,49 -2,75 -2,75 Milpa 1,53 2,68 2,68 Mistral GMYO 1,59 3,92 3,92 MLP Sağlık 10,20 -4,67 -4,67 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,10 0,00 0,00 Mondi Tire Kutsan 1,85 -0,54 -0,54 Net Holding 1,92 -2,04 -2,04 Netaş Telekom. 6,36 -1,55 -1,55 Niğbaş Niğde Beton 3,20 -20,00 -20,00 Nuh Çimento 7,70 -0,52 -0,52 Nurol GMYO 2,10 0,00 0,00 Odaş Elektrik 1,90 -0,52 -0,52 Olmuksan-IP 3,39 0,59 0,59 Orge Enerji Elektrik 3,18 1,92 1,92 Orma Orman Mahsulleri 1,17 -2,50 -2,50 Osmanlı Menkul 1,60 -6,98 -6,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,06 -1,85 -1,85 Otokar 85,50 -3,12 -3,12 Oyak Yat. Ort. 1,57 -3,68 -3,68 Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 2,94 2,94 Özak GMYO 2,07 -1,90 -1,90 Özbal Çelik Boru 1,39 0,72 0,72 Özderici GMYO 2,09 -11,06 -11,06 Özerden Plastik 2,39 -4,40 -4,40 Panora GMYO 4,16 -0,72 -0,72 Park Elek.Madencilik 2,34 -2,90 -2,90 Parsan 8,57 -2,17 -2,17 Pegasus 22,30 -2,71 -2,71 Peker GMYO 16,04 -19,96 -19,96 Penguen Gıda 1,07 -0,93 -0,93 Pera GMYO 0,74 -3,90 -3,90 Pergamon Dış Ticaret 8,87 -0,89 -0,89 Petkim 4,93 -2,18 -2,18 Petrokent Turizm 67,50 -1,75 -1,75 Pınar Et Ve Un 5,01 -2,15 -2,15 Pınar Su 1,24 -0,80 -0,80 Pınar Süt 6,41 -3,17 -3,17 Plastikkart 3,08 14,07 14,07 Polisan Holding 6,27 0,32 0,32 Politeknik Metal 35,12 -2,44 -2,44 Prizma Press Matbaacılık 1,56 0,65 0,65 QNB Finans Fin. Kir. 7,97 17,21 17,21 QNB Finansbank 9,55 5,99 5,99 Ral Yatırım Holding 1,80 -2,17 -2,17 Ray Sigorta 1,42 2,16 2,16 Reysaş GMYO 0,70 1,45 1,45 Reysaş Lojistik 0,73 -1,35 -1,35 Rhea Girişim 0,61 -7,58 -7,58 Rodrigo Tekstil 1,90 0,00 0,00 Royal Halı 1,02 3,03 3,03 RTA Laboratuvarları 1,72 -1,15 -1,15 Sabancı Holding 7,18 -4,52 -4,52 Safkar Ege Soğutmacılık 1,93 -1,53 -1,53 Salix Yatırım Holding 3,83 -0,52 -0,52 Sanel Mühendislik 2,20 0,92 0,92 Sanifoam Sünger 1,22 -2,40 -2,40 Sanko Pazarlama 2,32 0,43 0,43 Saray Matbaacılık 1,00 0,00 0,00 Sarkuysan 3,40 -0,29 -0,29 Sasa Polyester 7,97 -2,69 -2,69 Say Reklamcılık 0,93 -1,06 -1,06 Sekuro Plastik 2,91 -1,69 -1,69 Selçuk Ecza Deposu 2,77 -0,72 -0,72 Selçuk Gıda 1,27 -4,51 -4,51 Senkron Güvenlik 1,04 4,00 4,00 Serve Film Prodüksiyon 1,93 -1,03 -1,03 Servet GMYO 4,58 -2,55 -2,55 Seyitler Kimya 3,84 -0,26 -0,26 Silverline Endüstri 1,31 -2,24 -2,24 Sinpaş GMYO 0,36 -2,70 -2,70 Soda Sanayii 7,13 0,42 0,42 Sodaş Sodyum Sanayii 6,30 0,00 0,00 Söktaş 1,27 0,00 0,00 Sönmez Filament 2,95 -5,45 -5,45 Sönmez Pamuklu 2,79 -10,58 -10,58 Sumaş Suni Tahta 6,93 -1,00 -1,00 Şeker Fin. Kir. 2,71 -3,90 -3,90 Şekerbank 1,06 -3,64 -3,64 Şişe Cam 5,48 -3,35 -3,35 Şok Marketler 10,96 1,95 1,95 T. Halk Bankası 6,80 -3,13 -3,13 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,78 2,79 2,79 T.S.K.B. 0,77 -4,94 -4,94 T.Tuborg 9,39 -0,42 -0,42 Taç Tarım Ürünleri 4,52 -10,67 -10,67 Tat Gıda 3,79 -0,79 -0,79 TAV Havalimanları 24,10 0,75 0,75 Taze Kuru Gıda 6,78 -0,29 -0,29 Tek-Art Turizm 0,82 -3,53 -3,53 Tekfen Holding 20,30 -2,03 -2,03 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,02 1,68 1,68 Temapol Polimer Plastik 3,23 5,56 5,56 TGS Dış Ticaret 2,30 -2,13 -2,13 Tofaş Oto. Fab. 16,19 -4,20 -4,20 Torunlar GMYO 1,51 0,00 0,00 Trabzon Liman 8,34 -0,60 -0,60 Trabzonspor Sportif 1,48 -3,90 -3,90 Trakya Cam 2,93 -3,30 -3,30 Trend GMYO 1,27 0,00 0,00 TSKB GMYO 0,82 0,00 0,00 Tuğçelik 2,12 -0,47 -0,47 Tukaş 1,67 0,60 0,60 Turcas Petrol 1,39 -1,42 -1,42 Turkcell 11,79 -3,12 -3,12 Tümosan Motor ve Traktör 4,39 -2,44 -2,44 Tüpraş 114,50 -1,89 -1,89 Türk Hava Yolları 15,72 -2,42 -2,42 Türk Prysmian Kablo 1,90 7,95 7,95 Türk Telekom 3,77 -3,33 -3,33 Türk Traktör 33,98 -2,64 -2,64 Türker Proje Gayrimenkul 32,16 0,06 0,06 Ufuk Yatırım 1,11 -2,63 -2,63 Ulaşlar Turizm Yat. 1,22 7,02 7,02 Ulusoy Elektrik 15,60 -2,26 -2,26 Ulusoy Un Sanayi 2,04 -1,92 -1,92 Umpaş Holding 0,53 -3,64 -3,64 Uşak Seramik 1,08 -2,70 -2,70 Utopya Turizm 4,19 2,20 2,20 Uzertaş Boya 0,57 -5,00 -5,00 Ülker Bisküvi 14,29 -2,59 -2,59 Ünye Çimento 3,44 -0,86 -0,86 Vakıf Fin. Kir. 1,67 -6,18 -6,18 Vakıf GMYO 1,95 -2,01 -2,01 Vakıf Yat. Ort. 1,47 -3,29 -3,29 Vakıflar Bankası 3,77 -3,33 -3,33 Vakko Tekstil 2,70 -1,46 -1,46 Vanet Gıda 1,56 20,00 20,00 Verusa Holding 15,46 -6,87 -6,87 Verusaturk Girisim 3,19 -3,63 -3,63 Vestel 5,45 -1,80 -1,80 Vestel Beyaz Eşya 11,49 -4,41 -4,41 Viking Kağıt 1,08 -1,82 -1,82 Yapı Kredi Koray GMYO 1,59 -7,56 -7,56 Yapı ve Kredi Bank. 1,59 -0,63 -0,63 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,65 -5,02 -5,02 Yataş 4,36 -2,46 -2,46 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,93 -1,06 -1,06 Yeni Gimat GMYO 7,99 -0,50 -0,50 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,65 0,21 0,21 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.199,00 7,32 Yonga Mobilya 6,50 -1,52 -1,52 Yünsa 4,28 -1,83 -1,83 Zorlu Enerji 1,20 -2,44 -2,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

