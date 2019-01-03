Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 İş Bankası (B) 2.900,00 5,45 -5,23 İş Bankası (C) 4,10 -4,21 -9,49 İş Bankası (Kur.) 48.599,90 0,00 0,00 İş Fin.Kir. 4,52 -2,59 -2,38 İş Girişim 1,95 -2,01 -4,41 İş GMYO 0,98 -5,77 -9,26 İş Y. Men. Değ. 2,06 -0,96 0,00 İş Yat. Ort. 0,92 1,10 1,10 İşbir Holding 132,00 -1,79 -4,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 -6,67 -16,67 İttifak Holding 3,02 -2,58 -2,58 İz Hayvancılık Tarım 6,30 -3,08 -4,40 İzmir Demir Çelik 1,61 -1,23 -3,01 İzmir Fırça 1,82 -4,71 -12,08 İzocam 20,76 -1,05 -3,08 Jantsa Jant Sanayi 27,70 -0,14 -0,36 Kafein Yazılım 6,34 -6,07 -8,91 Kapital Yat. Holding 2,65 -1,85 -7,67 Kaplamin 3,05 -3,48 -15,28 Kardemir (A) 1,75 -3,31 -3,85 Kardemir (B) 1,74 -3,33 -4,92 Kardemir (D) 2,09 -2,34 -4,13 Karel Elektronik 3,88 -5,37 -6,95 Karsan Otomotiv 1,25 0,00 -2,34 Karsu Tekstil 1,15 -0,86 -8,00 Karsusan Su Ürünleri San. 3,56 -5,07 -3,78 Kartonsan 325,00 -1,19 -0,40 Katmerciler Ekipman 5,46 -3,70 -6,98 Kent Gıda 116,10 -1,19 -2,44 Kerevitaş Gıda 1,73 -1,70 -3,89 Kervansaray Yat. Holding 0,33 0,00 -5,71 Kiler GMYO 1,69 -3,98 -3,43 Klimasan Klima 3,78 -2,58 -4,55 Koç Holding 13,80 -2,68 -2,82 Konfrut Gıda 23,40 -0,51 -2,01 Konya Çimento 173,40 -1,59 -2,58 Kordsa Teknik Tekstil 9,21 -2,23 -5,83 Koza Altın 51,55 2,79 0,49 Koza Madencilik 7,11 1,28 -1,52 Körfez GMYO 1,26 4,13 3,28 Kristal Kola 1,03 -0,96 -1,90 Kron Telekomünikasyon 8,09 -4,60 -7,01 Kuştur Kuşadası Turizm 16,00 -5,44 0,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,10 0,00 -2,65 Kütahya Porselen 4,22 -2,76 -7,25 Lider Faktoring 2,12 -1,85 -5,78 Link Bilgisayar 8,01 -2,32 -3,73 Logo Yazılım 25,40 -3,86 -6,41 Lokman Hekim Sağlık 4,51 -2,17 0,22 Lüks Kadife 5,19 9,26 7,01 Makina Takım 1,49 1,36 -3,25 Mardin Çimento 3,60 7,46 10,43 Marka Yatırım Holding 0,66 8,20 6,45 Marmaris Altınyunus 17,37 -1,03 -1,08 Marshall 24,24 -2,57 -3,89 Martı GMYO 0,60 -4,76 -7,69 Martı Otel 0,57 0,00 -1,72 Mavi Giyim 30,10 -4,57 -6,58 Mazhar Zorlu Holding 3,90 -0,51 2,36 Mega Polietilen 2,04 2,00 0,00 Menderes Tekstil 0,71 -2,74 -1,39 Mensa 0,20 42,86 42,86 Merit Turizm 5,91 0,17 -1,34 Merko Gıda 1,02 -1,92 0,99 Metal Gayrimenkul 0,79 -4,82 -9,20 Metemtur Otelcilik 1,00 -1,96 -4,76 Metro Holding 0,75 -1,32 -1,32 Metro Petrol ve Tesisleri 1,11 -1,77 0,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,19 -4,03 0,85 Migros Ticaret 13,88 -4,21 -6,85 Milpa 1,55 1,31 4,03 Mistral GMYO 1,60 0,63 4,58 MLP Sağlık 9,61 -5,78 -10,19 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,04 -5,45 -5,45 Mondi Tire Kutsan 1,81 -2,16 -2,69 Net Holding 1,89 -1,56 -3,57 Netaş Telekom. 6,38 0,31 -1,24 Niğbaş Niğde Beton 3,27 2,19 -18,25 Nuh Çimento 7,64 -0,78 -1,29 Nurol GMYO 2,02 -3,81 -3,81 Odaş Elektrik 1,89 -0,53 -1,05 Olmuksan-IP 3,32 -2,06 -1,48 Orge Enerji Elektrik 3,09 -2,83 -0,96 Orma Orman Mahsulleri 1,08 -7,69 -10,00 Osmanlı Menkul 1,60 0,00 -6,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,04 -1,89 -3,70 Otokar 86,05 0,64 -2,49 Oyak Yat. Ort. 1,49 -5,10 -8,59 Oylum Sınai Yatırımlar 1,01 -3,81 -0,98 Özak GMYO 1,98 -4,35 -6,16 Özbal Çelik Boru 1,36 -2,16 -1,45 Özderici GMYO 2,10 0,48 -10,64 Özerden Plastik 2,34 -2,09 -6,40 Panora GMYO 4,10 -1,44 -2,15 Park Elek.Madencilik 2,29 -2,14 -4,98 Parsan 8,48 -1,05 -3,20 Pegasus 21,50 -3,59 -6,20 Peker GMYO 12,84 -19,95 -35,93 Penguen Gıda 1,15 7,48 6,48 Pera GMYO 0,69 -6,76 -10,39 Pergamon Dış Ticaret 8,80 -0,79 -1,68 Petkim 4,81 -2,43 -4,56 Petrokent Turizm 66,00 -2,22 -3,93 Pınar Et Ve Un 4,84 -3,39 -5,47 Pınar Su 1,29 4,03 3,20 Pınar Süt 6,22 -2,96 -6,04 Plastikkart 2,86 -7,14 5,93 Polisan Holding 6,28 0,16 0,48 Politeknik Metal 34,86 -0,74 -3,17 Prizma Press Matbaacılık 1,53 -1,92 -1,29 QNB Finans Fin. Kir. 7,00 -12,17 2,94 QNB Finansbank 9,15 -4,19 1,55 Ral Yatırım Holding 1,80 0,00 -2,17 Ray Sigorta 1,39 -2,11 0,00 Reysaş GMYO 0,66 -5,71 -4,35 Reysaş Lojistik 0,71 -2,74 -4,05 Rhea Girişim 0,58 -4,92 -12,12 Rodrigo Tekstil 1,87 -1,58 -1,58 Royal Halı 1,01 -0,98 2,02 RTA Laboratuvarları 1,69 -1,74 -2,87 Sabancı Holding 7,09 -1,25 -5,72 Safkar Ege Soğutmacılık 1,90 -1,55 -3,06 Salix Yatırım Holding 3,74 -2,35 -2,86 Sanel Mühendislik 2,19 -0,45 0,46 Sanifoam Sünger 1,26 3,28 0,80 Sanko Pazarlama 2,24 -3,45 -3,03 Saray Matbaacılık 0,97 -3,00 -3,00 Sarkuysan 3,40 0,00 -0,29 Sasa Polyester 7,79 -2,26 -4,88 Say Reklamcılık 0,90 -3,23 -4,26 Sekuro Plastik 2,84 -2,41 -4,05 Selçuk Ecza Deposu 2,78 0,36 -0,36 Selçuk Gıda 1,28 0,79 -3,76 Senkron Güvenlik 1,00 -3,85 0,00 Serve Film Prodüksiyon 1,90 -1,55 -2,56 Servet GMYO 4,59 0,22 -2,34 Seyitler Kimya 3,78 -1,56 -1,82 Silverline Endüstri 1,32 0,76 -1,49 Sinpaş GMYO 0,35 -2,78 -5,41 Soda Sanayii 7,40 3,79 4,23 Sodaş Sodyum Sanayii 6,17 -2,06 -2,06 Söktaş 1,27 0,00 0,00 Sönmez Filament 2,99 1,36 -4,17 Sönmez Pamuklu 2,72 -2,51 -12,82 Sumaş Suni Tahta 6,70 -3,32 -4,29 Şeker Fin. Kir. 2,75 1,48 -2,48 Şekerbank 1,03 -2,83 -6,36 Şişe Cam 5,23 -4,56 -7,76 Şok Marketler 10,93 -0,27 1,67 T. Halk Bankası 6,57 -3,38 -6,41 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,10 -2,36 0,36 T.S.K.B. 0,73 -5,19 -9,88 T.Tuborg 9,39 0,00 -0,42 Taç Tarım Ürünleri 4,70 3,98 -7,11 Tat Gıda 3,75 -1,06 -1,83 TAV Havalimanları 22,90 -4,98 -4,26 Taze Kuru Gıda 6,65 -1,92 -2,21 Tek-Art Turizm 0,79 -3,66 -7,06 Tekfen Holding 19,71 -2,91 -4,87 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,91 -3,64 -2,02 Temapol Polimer Plastik 3,20 -0,93 4,58 TGS Dış Ticaret 2,29 -0,43 -2,55 Tofaş Oto. Fab. 15,43 -4,69 -8,70 Torunlar GMYO 1,49 -1,32 -1,32 Trabzon Liman 8,19 -1,80 -2,38 Trabzonspor Sportif 1,49 0,68 -3,25 Trakya Cam 2,82 -3,75 -6,93 Trend GMYO 1,27 0,00 0,00 TSKB GMYO 0,76 -7,32 -7,32 Tuğçelik 2,09 -1,42 -1,88 Tukaş 1,64 -1,80 -1,20 Turcas Petrol 1,35 -2,88 -4,26 Turkcell 11,93 1,19 -1,97 Tümosan Motor ve Traktör 4,27 -2,73 -5,11 Tüpraş 114,70 0,17 -1,71 Türk Hava Yolları 15,14 -3,69 -6,02 Türk Prysmian Kablo 1,79 -5,79 1,70 Türk Telekom 3,53 -6,37 -9,49 Türk Traktör 32,42 -4,59 -7,11 Türker Proje Gayrimenkul 31,98 -0,56 -0,50 Ufuk Yatırım 1,14 2,70 0,00 Ulaşlar Turizm Yat. 1,17 -4,10 2,63 Ulusoy Elektrik 16,06 2,95 0,63 Ulusoy Un Sanayi 1,99 -2,45 -4,33 Umpaş Holding 0,50 -5,66 -9,09 Uşak Seramik 1,01 -6,48 -9,01 Utopya Turizm 4,15 -0,95 1,22 Uzertaş Boya 0,57 0,00 -5,00 Ülker Bisküvi 14,04 -1,75 -4,29 Ünye Çimento 3,42 -0,58 -1,44 Vakıf Fin. Kir. 1,66 -0,60 -6,74 Vakıf GMYO 1,88 -3,59 -5,53 Vakıf Yat. Ort. 1,42 -3,40 -6,58 Vakıflar Bankası 3,61 -4,24 -7,44 Vakko Tekstil 2,59 -4,07 -5,47 Vanet Gıda 1,60 2,56 23,08 Verusa Holding 14,30 -7,50 -13,86 Verusaturk Girisim 3,06 -4,08 -7,55 Vestel 5,27 -3,30 -5,05 Vestel Beyaz Eşya 10,81 -5,92 -10,07 Viking Kağıt 1,07 -0,93 -2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,53 -3,77 -11,05 Yapı ve Kredi Bank. 1,53 -3,77 -4,38 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 -2,64 -7,53 Yataş 4,26 -2,29 -4,70 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,90 -3,23 -4,26 Yeni Gimat GMYO 8,09 1,25 0,75 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,27 3,85 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,60 -0,52 -0,31 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.199,00 7,32 Yonga Mobilya 6,29 -3,23 -4,70 Yünsa 4,17 -2,57 -4,36 Zorlu Enerji 1,20 0,00 -2,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

