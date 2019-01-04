Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 İş Bankası (B) 2.900,00 0,00 -5,23 İş Bankası (C) 4,22 2,93 -6,84 İş Bankası (Kur.) 48.599,90 0,00 İş Fin.Kir. 4,24 -6,19 -8,42 İş Girişim 1,91 -2,05 -6,37 İş GMYO 0,99 1,02 -8,33 İş Y. Men. Değ. 2,07 0,49 0,49 İş Yat. Ort. 0,92 0,00 1,10 İşbir Holding 131,80 -0,15 -4,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 0,00 -16,67 İttifak Holding 3,00 -0,66 -3,23 İz Hayvancılık Tarım 5,56 -11,75 -15,63 İzmir Demir Çelik 1,64 1,86 -1,20 İzmir Fırça 1,97 8,24 -4,83 İzocam 20,84 0,39 -2,71 Jantsa Jant Sanayi 27,80 0,36 0,00 Kafein Yazılım 6,49 2,37 -6,75 Kapital Yat. Holding 2,71 2,26 -5,57 Kaplamin 3,09 1,31 -14,17 Kardemir (A) 1,74 -0,57 -4,40 Kardemir (B) 1,75 0,57 -4,37 Kardemir (D) 2,15 2,87 -1,38 Karel Elektronik 3,91 0,77 -6,24 Karsan Otomotiv 1,28 2,40 0,00 Karsu Tekstil 1,14 -0,87 -8,80 Karsusan Su Ürünleri San. 3,55 -0,28 -4,05 Kartonsan 328,80 1,17 0,77 Katmerciler Ekipman 5,53 1,28 -5,79 Kent Gıda 117,00 0,78 -1,68 Kerevitaş Gıda 1,76 1,73 -2,22 Kervansaray Yat. Holding 0,33 0,00 -5,71 Kiler GMYO 1,70 0,59 -2,86 Klimasan Klima 3,79 0,26 -4,29 Koç Holding 13,63 -1,23 -4,01 Konfrut Gıda 23,76 1,54 -0,50 Konya Çimento 174,30 0,52 -2,08 Kordsa Teknik Tekstil 9,16 -0,54 -6,34 Koza Altın 52,35 1,55 2,05 Koza Madencilik 7,07 -0,56 -2,08 Körfez GMYO 1,23 -2,38 0,82 Kristal Kola 1,02 -0,97 -2,86 Kron Telekomünikasyon 8,05 -0,49 -7,47 Kuştur Kuşadası Turizm 15,99 -0,06 -0,06 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 1,82 -0,88 Kütahya Porselen 4,23 0,24 -7,03 Lider Faktoring 2,43 14,62 8,00 Link Bilgisayar 8,18 2,12 -1,68 Logo Yazılım 26,36 3,78 -2,87 Lokman Hekim Sağlık 4,52 0,22 0,44 Lüks Kadife 5,18 -0,19 6,80 Makina Takım 1,55 4,03 0,65 Mardin Çimento 3,71 3,06 13,80 Marka Yatırım Holding 0,66 0,00 6,45 Marmaris Altınyunus 17,31 -0,35 -1,42 Marshall 24,30 0,25 -3,65 Martı GMYO 0,61 1,67 -6,15 Martı Otel 0,57 0,00 -1,72 Mavi Giyim 31,40 4,32 -2,55 Mazhar Zorlu Holding 4,00 2,56 4,99 Mega Polietilen 2,04 0,00 0,00 Menderes Tekstil 0,69 -2,82 -4,17 Mensa 0,24 20,00 71,43 Merit Turizm 6,00 1,52 0,17 Merko Gıda 1,02 0,00 0,99 Metal Gayrimenkul 0,80 1,27 -8,05 Metemtur Otelcilik 1,02 2,00 -2,86 Metro Holding 0,76 1,33 0,00 Metro Petrol ve Tesisleri 1,11 0,00 0,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,21 1,68 2,54 Migros Ticaret 14,13 1,80 -5,17 Milpa 1,61 3,87 8,05 Mistral GMYO 1,59 -0,63 3,92 MLP Sağlık 9,70 0,94 -9,35 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,03 -0,96 -6,36 Mondi Tire Kutsan 1,79 -1,10 -3,76 Net Holding 1,86 -1,59 -5,10 Netaş Telekom. 6,41 0,47 -0,77 Niğbaş Niğde Beton 3,45 5,50 -13,75 Nuh Çimento 7,65 0,13 -1,16 Nurol GMYO 2,04 0,99 -2,86 Odaş Elektrik 1,86 -1,59 -2,62 Olmuksan-IP 3,43 3,31 1,78 Orge Enerji Elektrik 3,29 6,47 5,45 Orma Orman Mahsulleri 1,15 6,48 -4,17 Osmanlı Menkul 1,59 -0,63 -7,56 Ostim Endüstriyel Yat 1,05 0,96 -2,78 Otokar 91,85 6,74 4,08 Oyak Yat. Ort. 1,48 -0,67 -9,20 Oylum Sınai Yatırımlar 1,01 0,00 -0,98 Özak GMYO 2,03 2,53 -3,79 Özbal Çelik Boru 1,37 0,74 -0,72 Özderici GMYO 2,10 0,00 -10,64 Özerden Plastik 2,34 0,00 -6,40 Panora GMYO 4,17 1,71 -0,48 Park Elek.Madencilik 2,33 1,75 -3,32 Parsan 8,47 -0,12 -3,31 Pegasus 21,72 1,02 -5,24 Peker GMYO 10,28 -19,94 -48,70 Penguen Gıda 1,18 2,61 9,26 Pera GMYO 0,68 -1,45 -11,69 Pergamon Dış Ticaret 8,85 0,57 -1,12 Petkim 4,86 1,04 -3,57 Petrokent Turizm 66,00 0,00 -3,93 Pınar Et Ve Un 4,93 1,86 -3,71 Pınar Su 1,28 -0,78 2,40 Pınar Süt 6,14 -1,29 -7,25 Plastikkart 2,93 2,45 8,52 Polisan Holding 6,33 0,80 1,28 Politeknik Metal 35,00 0,40 -2,78 Prizma Press Matbaacılık 1,54 0,65 -0,65 QNB Finans Fin. Kir. 6,92 -1,14 1,76 QNB Finansbank 9,13 -0,22 1,33 Ral Yatırım Holding 1,85 2,78 0,54 Ray Sigorta 1,40 0,72 0,72 Reysaş GMYO 0,67 1,52 -2,90 Reysaş Lojistik 0,71 0,00 -4,05 Rhea Girişim 0,62 6,90 -6,06 Rodrigo Tekstil 1,89 1,07 -0,53 Royal Halı 1,02 0,99 3,03 RTA Laboratuvarları 1,70 0,59 -2,30 Sabancı Holding 7,23 1,97 -3,86 Safkar Ege Soğutmacılık 1,94 2,11 -1,02 Salix Yatırım Holding 3,75 0,27 -2,60 Sanel Mühendislik 2,19 0,00 0,46 Sanifoam Sünger 1,27 0,79 1,60 Sanko Pazarlama 2,26 0,89 -2,16 Saray Matbaacılık 0,98 1,03 -2,00 Sarkuysan 3,43 0,88 0,59 Sasa Polyester 7,91 1,54 -3,42 Say Reklamcılık 0,90 0,00 -4,26 Sekuro Plastik 2,90 2,11 -2,03 Selçuk Ecza Deposu 2,78 0,00 -0,36 Selçuk Gıda 1,29 0,78 -3,01 Senkron Güvenlik 1,02 2,00 2,00 Serve Film Prodüksiyon 1,90 0,00 -2,56 Servet GMYO 4,25 -7,41 -9,57 Seyitler Kimya 3,81 0,79 -1,04 Silverline Endüstri 1,30 -1,52 -2,99 Sinpaş GMYO 0,36 2,86 -2,70 Soda Sanayii 7,35 -0,68 3,52 Sodaş Sodyum Sanayii 6,11 -0,97 -3,02 Söktaş 1,26 -0,79 -0,79 Sönmez Filament 3,02 1,00 -3,21 Sönmez Pamuklu 2,90 6,62 -7,05 Sumaş Suni Tahta 6,94 3,58 -0,86 Şeker Fin. Kir. 2,75 0,00 -2,48 Şekerbank 1,05 1,94 -4,55 Şişe Cam 5,21 -0,38 -8,11 Şok Marketler 10,88 -0,46 1,21 T. Halk Bankası 6,81 3,65 -2,99 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,30 0,71 1,07 T.S.K.B. 0,72 -1,37 -11,11 T.Tuborg 9,30 -0,96 -1,38 Taç Tarım Ürünleri 5,32 13,19 5,14 Tat Gıda 3,77 0,53 -1,31 TAV Havalimanları 22,44 -2,01 -6,19 Taze Kuru Gıda 7,00 5,26 2,94 Tek-Art Turizm 0,80 1,27 -5,88 Tekfen Holding 19,92 1,07 -3,86 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,92 0,34 -1,68 Temapol Polimer Plastik 3,27 2,19 6,86 TGS Dış Ticaret 2,25 -1,75 -4,26 Tofaş Oto. Fab. 15,69 1,69 -7,16 Torunlar GMYO 1,50 0,67 -0,66 Trabzon Liman 8,24 0,61 -1,79 Trabzonspor Sportif 1,49 0,00 -3,25 Trakya Cam 2,88 2,13 -4,95 Trend GMYO 1,28 0,79 0,79 TSKB GMYO 0,78 2,63 -4,88 Tuğçelik 2,17 3,83 1,88 Tukaş 1,53 -6,71 -7,83 Turcas Petrol 1,36 0,74 -3,55 Turkcell 11,78 -1,26 -3,20 Tümosan Motor ve Traktör 4,36 2,11 -3,11 Tüpraş 114,30 -0,35 -2,06 Türk Hava Yolları 15,11 -0,20 -6,21 Türk Prysmian Kablo 1,85 3,35 5,11 Türk Telekom 3,68 4,25 -5,64 Türk Traktör 32,00 -1,30 -8,31 Türker Proje Gayrimenkul 32,00 0,06 -0,44 Ufuk Yatırım 1,15 0,88 0,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,20 2,56 5,26 Ulusoy Elektrik 16,11 0,31 0,94 Ulusoy Un Sanayi 2,04 2,51 -1,92 Umpaş Holding 0,50 0,00 -9,09 Uşak Seramik 1,02 0,99 -8,11 Utopya Turizm 4,15 0,00 1,22 Uzertaş Boya 0,57 -5,00 Ülker Bisküvi 14,30 1,85 -2,52 Ünye Çimento 3,43 0,29 -1,15 Vakıf Fin. Kir. 1,67 0,60 -6,18 Vakıf GMYO 1,92 2,13 -3,52 Vakıf Yat. Ort. 1,55 9,15 1,97 Vakıflar Bankası 3,79 4,99 -2,82 Vakko Tekstil 2,63 1,54 -4,01 Vanet Gıda 1,71 6,87 31,54 Verusa Holding 14,60 2,10 -12,05 Verusaturk Girisim 3,08 0,65 -6,95 Vestel 5,33 1,14 -3,96 Vestel Beyaz Eşya 10,70 -1,02 -10,98 Viking Kağıt 1,07 0,00 -2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,51 -1,31 -12,21 Yapı ve Kredi Bank. 1,58 3,27 -1,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,61 1,16 -6,45 Yataş 4,29 0,70 -4,03 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,91 1,11 -3,19 Yeni Gimat GMYO 8,04 -0,62 0,12 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,69 0,94 0,62 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.198,40 -0,03 -0,03 Yonga Mobilya 5,09 -19,08 -22,88 Yünsa 4,24 1,68 -2,75 Zorlu Enerji 1,23 2,50 0,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

