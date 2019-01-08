Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.899,90 0,00 İş Bankası (B) 3.100,00 -1,61 1,30 İş Bankası (C) 4,21 -0,71 -7,06 İş Bankası (Kur.) 48.599,90 0,00 İş Fin.Kir. 4,31 1,17 -6,91 İş Girişim 1,88 1,08 -7,84 İş GMYO 1,02 0,99 -5,56 İş Y. Men. Değ. 2,08 0,97 0,97 İş Yat. Ort. 0,94 0,00 3,30 İşbir Holding 136,60 2,48 -1,01 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 0,00 -16,67 İttifak Holding 3,00 1,01 -3,23 İz Hayvancılık Tarım 4,65 -9,53 -29,44 İzmir Demir Çelik 1,66 0,61 0,00 İzmir Fırça 1,92 -1,03 -7,25 İzocam 20,98 0,38 -2,05 Jantsa Jant Sanayi 27,86 0,07 0,22 Kafein Yazılım 6,48 -1,22 -6,90 Kapital Yat. Holding 2,79 5,28 -2,79 Kaplamin 3,18 1,27 -11,67 Kardemir (A) 1,84 3,95 1,10 Kardemir (B) 1,82 2,25 -0,55 Kardemir (D) 2,26 1,80 3,67 Karel Elektronik 4,43 6,75 6,24 Karsan Otomotiv 1,33 2,31 3,91 Karsu Tekstil 1,12 0,00 -10,40 Karsusan Su Ürünleri San. 3,68 3,66 -0,54 Kartonsan 329,60 -0,87 1,01 Katmerciler Ekipman 5,54 0,18 -5,62 Kent Gıda 117,40 -0,25 -1,34 Kerevitaş Gıda 1,76 -0,56 -2,22 Kervansaray Yat. Holding 0,32 0,00 -8,57 Kiler GMYO 1,70 -0,58 -2,86 Klimasan Klima 3,90 0,52 -1,52 Koç Holding 14,15 2,76 -0,35 Konfrut Gıda 23,86 0,34 -0,08 Konya Çimento 175,00 0,17 -1,69 Kordsa Teknik Tekstil 9,14 1,90 -6,54 Koza Altın 54,05 0,93 5,36 Koza Madencilik 7,30 0,55 1,11 Körfez GMYO 1,19 -0,83 -2,46 Kristal Kola 1,07 1,90 1,90 Kron Telekomünikasyon 8,24 0,86 -5,29 Kuştur Kuşadası Turizm 15,98 -0,06 -0,12 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,17 -0,85 3,54 Kütahya Porselen 4,21 -1,17 -7,47 Lider Faktoring 2,30 -4,96 2,22 Link Bilgisayar 8,17 0,12 -1,80 Logo Yazılım 27,88 5,21 2,73 Lokman Hekim Sağlık 4,40 -1,35 -2,22 Lüks Kadife 4,86 -0,82 0,21 Makina Takım 1,52 -1,30 -1,30 Mardin Çimento 3,54 -2,21 8,59 Marka Yatırım Holding 0,63 -1,56 1,61 Marmaris Altınyunus 17,43 -1,47 -0,74 Marshall 24,52 -0,24 -2,78 Martı GMYO 0,61 -1,61 -6,15 Martı Otel 0,56 -1,75 -3,45 Mavi Giyim 30,98 0,26 -3,85 Mazhar Zorlu Holding 3,92 1,03 2,89 Mega Polietilen 2,04 0,00 0,00 Menderes Tekstil 0,71 -2,74 -1,39 Mensa 0,33 17,86 135,71 Merit Turizm 6,00 1,52 0,17 Merko Gıda 1,09 0,00 7,92 Metal Gayrimenkul 0,73 -2,67 -16,09 Metemtur Otelcilik 1,04 0,97 -0,95 Metro Holding 0,75 -2,60 -1,32 Metro Petrol ve Tesisleri 1,12 0,90 1,82 Metro Yatırım Ortaklığı 1,25 0,00 5,93 Migros Ticaret 14,15 -0,84 -5,03 Milpa 1,68 2,44 12,75 Mistral GMYO 1,61 -0,62 5,23 MLP Sağlık 10,02 1,52 -6,36 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 0,00 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,79 -0,56 -3,76 Net Holding 1,83 -2,14 -6,63 Netaş Telekom. 6,47 0,47 0,15 Niğbaş Niğde Beton 3,31 -1,19 -17,25 Nuh Çimento 7,61 -0,13 -1,68 Nurol GMYO 2,07 0,00 -1,43 Odaş Elektrik 1,41 -1,92 0,14 Olmuksan-IP 3,42 -1,72 1,48 Orge Enerji Elektrik 3,25 -2,11 4,17 Orma Orman Mahsulleri 1,08 14,89 -10,00 Osmanlı Menkul 1,48 1,37 -13,95 Ostim Endüstriyel Yat 1,07 -0,93 -0,93 Otokar 93,00 -1,06 5,38 Oyak Yat. Ort. 1,49 -0,67 -8,59 Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 0,00 0,98 Özak GMYO 2,05 1,49 -2,84 Özbal Çelik Boru 1,36 -0,73 -1,45 Özderici GMYO 2,14 0,47 -8,94 Özerden Plastik 2,61 11,54 4,40 Panora GMYO 4,14 0,49 -1,19 Park Elek.Madencilik 2,37 0,85 -1,66 Parsan 8,49 0,24 -3,08 Pegasus 21,76 0,09 -5,06 Peker GMYO 9,20 4,07 -54,09 Penguen Gıda 1,29 -5,84 19,44 Pera GMYO 0,68 -1,45 -11,69 Pergamon Dış Ticaret 8,97 1,36 0,22 Petkim 5,00 2,04 -0,79 Petrokent Turizm 65,00 -2,40 -5,39 Pınar Et Ve Un 4,97 1,22 -2,93 Pınar Su 1,25 -1,57 0,00 Pınar Süt 6,15 0,49 -7,10 Plastikkart 2,75 -1,79 1,85 Polisan Holding 6,49 1,09 3,84 Politeknik Metal 35,18 0,06 -2,28 Prizma Press Matbaacılık 1,54 -1,28 -0,65 QNB Finans Fin. Kir. 6,20 -3,13 -8,82 QNB Finansbank 9,43 4,66 4,66 Ral Yatırım Holding 1,88 2,17 2,17 Ray Sigorta 1,34 -2,90 -3,60 Reysaş GMYO 0,68 1,49 -1,45 Reysaş Lojistik 0,72 1,41 -2,70 Rhea Girişim 0,60 -1,64 -9,09 Rodrigo Tekstil 1,88 0,00 -1,05 Royal Halı 0,97 -1,02 -2,02 RTA Laboratuvarları 1,73 1,76 -0,57 Sabancı Holding 7,43 2,20 -1,20 Safkar Ege Soğutmacılık 2,06 5,10 5,10 Salix Yatırım Holding 3,75 0,00 -2,60 Sanel Mühendislik 2,21 4,25 1,38 Sanifoam Sünger 1,27 -0,78 1,60 Sanko Pazarlama 2,25 0,00 -2,60 Saray Matbaacılık 0,98 1,03 -2,00 Sarkuysan 3,40 -0,87 -0,29 Sasa Polyester 7,96 0,25 -2,81 Say Reklamcılık 0,92 -2,13 -2,13 Sekuro Plastik 2,89 -0,34 -2,36 Selçuk Ecza Deposu 2,92 2,82 4,66 Selçuk Gıda 1,31 -0,76 -1,50 Senkron Güvenlik 1,46 19,67 46,00 Serve Film Prodüksiyon 1,95 1,56 0,00 Servet GMYO 4,14 0,24 -11,91 Seyitler Kimya 3,77 -0,26 -2,08 Silverline Endüstri 1,35 3,85 0,75 Sinpaş GMYO 0,36 -2,70 -2,70 Soda Sanayii 7,29 0,83 2,68 Sodaş Sodyum Sanayii 6,20 -1,59 -1,59 Söktaş 1,27 -0,78 0,00 Sönmez Filament 3,00 -0,33 -3,85 Sönmez Pamuklu 2,95 2,43 -5,45 Sumaş Suni Tahta 6,89 -0,72 -1,57 Şeker Fin. Kir. 2,90 4,32 2,84 Şekerbank 1,06 -1,85 -3,64 Şişe Cam 5,42 0,74 -4,41 Şok Marketler 10,95 -0,27 1,86 T. Halk Bankası 6,86 0,00 -2,28 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,66 -1,21 -1,21 T.S.K.B. 0,74 1,37 -8,64 T.Tuborg 9,30 0,32 -1,38 Taç Tarım Ürünleri 5,07 -9,46 0,20 Tat Gıda 3,87 1,31 1,31 TAV Havalimanları 23,90 5,47 -0,08 Taze Kuru Gıda 7,10 -2,74 4,41 Tek-Art Turizm 0,78 -2,50 -8,24 Tekfen Holding 20,88 2,65 0,77 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,93 -0,68 -1,35 Temapol Polimer Plastik 2,95 -6,65 -3,59 TGS Dış Ticaret 2,32 2,20 -1,28 Tofaş Oto. Fab. 16,67 1,65 -1,36 Torunlar GMYO 1,52 0,66 0,66 Trabzon Liman 8,28 0,61 -1,31 Trabzonspor Sportif 1,46 -3,31 -5,19 Trakya Cam 2,97 1,02 -1,98 Trend GMYO 1,30 2,36 2,36 TSKB GMYO 0,76 -1,30 -7,32 Tuğçelik 2,22 1,37 4,23 Tukaş 1,88 7,43 13,25 Turcas Petrol 1,40 0,72 -0,71 Turkcell 12,72 2,25 4,52 Tümosan Motor ve Traktör 4,42 0,00 -1,78 Tüpraş 117,90 2,97 1,03 Türk Hava Yolları 15,11 0,33 -6,21 Türk Prysmian Kablo 1,87 0,54 6,25 Türk Telekom 3,71 -0,27 -4,87 Türk Traktör 31,52 -1,50 -9,68 Türker Proje Gayrimenkul 35,52 2,96 10,52 Ufuk Yatırım 1,17 0,00 2,63 Ulaşlar Turizm Yat. 1,18 0,00 3,51 Ulusoy Elektrik 16,13 0,00 1,07 Ulusoy Un Sanayi 2,05 0,49 -1,44 Umpaş Holding 0,47 0,00 -14,55 Uşak Seramik 0,99 2,06 -10,81 Utopya Turizm 4,52 4,87 10,24 Uzertaş Boya 0,60 5,26 0,00 Ülker Bisküvi 14,80 0,89 0,89 Ünye Çimento 3,43 0,00 -1,15 Vakıf Fin. Kir. 1,66 -1,19 -6,74 Vakıf GMYO 1,96 0,51 -1,51 Vakıf Yat. Ort. 1,51 -3,21 -0,66 Vakıflar Bankası 3,80 0,26 -2,56 Vakko Tekstil 2,75 3,00 0,36 Vanet Gıda 1,63 -2,40 25,38 Verusa Holding 15,04 0,27 -9,40 Verusaturk Girisim 3,06 0,33 -7,55 Vestel 5,50 2,04 -0,90 Vestel Beyaz Eşya 11,06 1,28 -7,99 Viking Kağıt 1,10 0,92 0,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,54 -1,91 -10,47 Yapı ve Kredi Bank. 1,57 -0,63 -1,88 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,80 -3,45 0,36 Yataş 4,58 4,33 2,46 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,87 -3,33 -7,45 Yeni Gimat GMYO 8,03 0,75 0,00 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,84 1,23 2,18 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.194,10 0,22 -0,22 Yonga Mobilya 7,32 20,00 10,91 Yünsa 4,28 1,66 -1,83 Zorlu Enerji 1,23 0,00 0,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

