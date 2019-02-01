Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 46.000,00 0,22 İş Bankası (B) 2.765,00 -3,19 -9,65 İş Bankası (C) 5,84 2,82 28,92 İş Bankası (Kur.) 56.500,00 0,00 16,25 İş Fin.Kir. 5,66 1,98 22,25 İş Girişim 2,26 -3,00 10,78 İş GMYO 1,07 0,94 -0,93 İş Y. Men. Değ. 2,50 -0,79 21,36 İş Yat. Ort. 0,97 1,04 6,59 İşbir Holding 165,00 -8,33 19,57 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 -14,29 -28,57 İttifak Holding 3,02 -5,63 -2,58 İz Hayvancılık Tarım 3,09 0,32 -53,11 İzmir Demir Çelik 1,86 -1,06 12,05 İzmir Fırça 2,07 -5,05 0,00 İzocam 22,90 -0,17 6,91 Jantsa Jant Sanayi 27,00 -3,02 -2,88 Kafein Yazılım 7,38 -2,77 6,03 Kapital Yat. Holding 2,60 0,00 -9,41 Kaplamin 3,43 -1,44 -4,72 Kardemir (A) 2,18 -3,11 19,78 Kardemir (B) 2,18 -2,68 19,13 Kardemir (D) 2,54 -3,05 16,51 Karel Elektronik 5,20 -1,33 24,70 Karsan Otomotiv 1,48 1,37 15,62 Karsu Tekstil 1,32 7,32 5,60 Karsusan Su Ürünleri San. 3,54 -2,48 -4,32 Kartonsan 360,00 1,49 10,33 Katmerciler Ekipman 6,19 -2,21 5,45 Kent Gıda 122,00 -2,09 2,52 Kerevitaş Gıda 1,74 -1,69 -3,33 Kervansaray Yat. Holding 0,31 -3,13 -11,43 Kiler GMYO 1,93 -2,53 10,29 Klimasan Klima 4,89 -0,20 23,48 Koç Holding 17,00 -1,73 19,72 Konfrut Gıda 26,44 -0,15 10,72 Konya Çimento 188,00 -0,05 5,62 Kordsa Teknik Tekstil 9,10 2,82 -6,95 Koza Altın 52,60 -1,96 2,53 Koza Madencilik 6,49 -3,28 -10,11 Körfez GMYO 1,21 -0,82 -0,82 Kristal Kola 1,04 0,00 -0,95 Kron Telekomünikasyon 9,22 0,11 5,98 Kuştur Kuşadası Turizm 16,58 3,62 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,29 -5,15 14,16 Kütahya Porselen 4,46 -1,33 -1,98 Lider Faktoring 2,37 0,00 5,33 Link Bilgisayar 11,40 12,87 37,02 Logo Yazılım 31,58 -3,13 16,36 Lokman Hekim Sağlık 4,87 0,21 8,22 Lüks Kadife 5,45 3,81 12,37 Makina Takım 1,49 -2,61 -3,25 Mardin Çimento 3,46 -0,57 6,13 Marka Yatırım Holding 0,68 -2,86 9,68 Marmaris Altınyunus 17,62 0,23 0,34 Marshall 26,40 0,99 4,68 Martı GMYO 0,68 -2,86 4,62 Martı Otel 0,59 -1,67 1,72 Mavi Giyim 41,26 0,05 28,06 Mazhar Zorlu Holding 3,70 1,37 -2,89 Mega Polietilen 2,07 -1,90 1,47 Menderes Tekstil 0,76 1,33 5,56 Mensa 0,32 3,23 128,57 Merit Turizm 5,90 -1,67 -1,50 Merko Gıda 1,08 -19,40 6,93 Metal Gayrimenkul 1,11 11,00 27,59 Metemtur Otelcilik 1,61 3,87 53,33 Metro Holding 0,78 -2,50 2,63 Metro Petrol ve Tesisleri 1,23 -2,38 11,82 Metro Yatırım Ortaklığı 1,47 3,52 24,58 Migros Ticaret 17,24 1,41 15,70 Milpa 1,55 -0,64 4,03 Mistral GMYO 1,49 -1,32 -2,61 MLP Sağlık 13,30 1,06 24,30 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,95 1,06 -13,64 Mondi Tire Kutsan 1,97 -2,48 5,91 Net Holding 1,82 -1,62 -7,14 Netaş Telekom. 7,75 -2,52 19,97 Niğbaş Niğde Beton 5,10 2,00 27,50 Nuh Çimento 7,11 0,28 -8,14 Nurol GMYO 2,29 -2,97 9,05 Odaş Elektrik 2,10 9,38 49,14 Olmuksan-IP 3,94 -5,29 16,91 Orge Enerji Elektrik 3,42 0,00 9,62 Orma Orman Mahsulleri 1,14 1,79 -5,00 Osmanlı Menkul 1,61 0,63 -6,40 Ostim Endüstriyel Yat 1,28 -1,54 18,52 Otokar 108,00 -0,55 22,38 Oyak Yat. Ort. 1,22 -3,94 -25,15 Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 1,92 3,92 Özak GMYO 2,17 -3,13 2,84 Özbal Çelik Boru 1,29 -2,27 -6,52 Özderici GMYO 0,89 -3,26 -62,13 Özerden Plastik 3,11 0,00 24,40 Panora GMYO 4,29 -1,38 2,39 Park Elek.Madencilik 2,57 -1,53 6,64 Parsan 10,43 -1,70 19,06 Pegasus 29,12 -3,96 27,05 Peker GMYO 3,27 -1,51 -60,24 Penguen Gıda 1,55 -4,32 43,52 Pera GMYO 0,62 0,00 -19,48 Pergamon Dış Ticaret 9,32 -1,38 4,13 Petkim 5,72 -0,87 13,49 Petrokent Turizm 64,45 -0,69 -6,19 Pınar Et Ve Un 5,69 -0,52 11,13 Pınar Su 1,29 0,00 3,20 Pınar Süt 6,87 2,38 3,78 Plastikkart 2,96 2,78 9,63 Polisan Holding 6,55 0,31 4,80 Politeknik Metal 36,20 0,17 0,56 Prizma Press Matbaacılık 1,65 -0,60 6,45 QNB Finans Fin. Kir. 5,80 -1,02 -14,71 QNB Finansbank 8,16 -1,57 -9,43 Ral Yatırım Holding 2,88 17,55 56,52 Ray Sigorta 1,55 -0,64 11,51 Reysaş GMYO 0,76 1,33 10,14 Reysaş Lojistik 0,77 0,00 4,05 Rhea Girişim 0,64 -1,54 -3,03 Rodrigo Tekstil 2,38 -0,42 25,26 Royal Halı 1,27 -2,31 28,28 RTA Laboratuvarları 1,65 0,61 -5,17 Sabancı Holding 9,13 -2,56 21,41 Safkar Ege Soğutmacılık 2,28 0,00 16,33 Salix Yatırım Holding 2,30 -0,86 -40,26 Sanel Mühendislik 2,59 0,00 18,81 Sanifoam Sünger 1,58 0,64 26,40 Sanko Pazarlama 2,31 -1,70 0,00 Saray Matbaacılık 1,07 -1,83 7,00 Sarkuysan 3,44 0,00 0,88 Sasa Polyester 8,49 -2,08 3,66 Say Reklamcılık 0,93 -2,11 -1,06 Sekuro Plastik 3,06 -0,97 3,38 Selçuk Ecza Deposu 3,24 -2,11 16,13 Selçuk Gıda 1,19 -0,83 -10,53 Senkron Güvenlik 3,10 -10,92 210,00 Serve Film Prodüksiyon 1,85 3,35 -5,13 Servet GMYO 4,12 -2,37 -12,34 Seyitler Kimya 3,66 -0,81 -4,94 Silverline Endüstri 1,43 0,70 6,72 Sinpaş GMYO 0,38 0,00 2,70 Soda Sanayii 6,96 -2,93 -1,97 Sodaş Sodyum Sanayii 6,98 -0,29 10,79 Söktaş 1,21 -1,63 -4,72 Sönmez Filament 3,42 1,79 9,62 Sönmez Pamuklu 3,62 0,28 16,03 Sumaş Suni Tahta 6,59 0,00 -5,86 Şeker Fin. Kir. 2,72 -5,56 -3,55 Şekerbank 1,18 -2,48 7,27 Şişe Cam 6,76 -0,44 19,22 Şok Marketler 11,00 0,55 2,33 T. Halk Bankası 7,55 -0,66 7,55 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,84 -5,69 -11,29 T.S.K.B. 0,85 0,00 4,94 T.Tuborg 9,17 0,11 -2,76 Taç Tarım Ürünleri 3,85 2,39 -23,91 Tat Gıda 4,41 -0,90 15,45 TAV Havalimanları 27,86 -0,07 16,47 Taze Kuru Gıda 6,17 1,65 -9,26 Tek-Art Turizm 0,81 0,00 -4,71 Tekfen Holding 24,00 -2,68 15,83 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,22 -3,01 8,42 Temapol Polimer Plastik 2,93 -1,01 -4,25 TGS Dış Ticaret 2,50 -1,96 6,38 Tofaş Oto. Fab. 20,80 -1,23 23,08 Torunlar GMYO 1,75 -3,31 15,89 Trabzon Liman 8,91 -1,00 6,20 Trabzonspor Sportif 1,25 0,00 -18,83 Trakya Cam 3,50 -3,58 15,51 Trend GMYO 1,35 -0,74 6,30 TSKB GMYO 0,72 -1,37 -12,20 Tuğçelik 2,22 -2,63 4,23 Tukaş 2,88 0,70 73,49 Turcas Petrol 1,54 -1,28 9,22 Turkcell 14,55 0,28 19,56 Tümosan Motor ve Traktör 4,77 -3,25 6,00 Tüpraş 138,30 -0,50 18,51 Türk Hava Yolları 14,76 -4,28 -8,38 Türk Prysmian Kablo 1,90 -1,04 7,95 Türk Telekom 4,98 -1,19 27,69 Türk Traktör 37,40 -2,76 7,16 Türker Proje Gayrimenkul 32,00 2,76 -0,44 Ufuk Yatırım 1,16 0,00 1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,19 -1,65 4,39 Ulusoy Elektrik 15,75 -3,67 -1,32 Ulusoy Un Sanayi 2,29 -0,43 10,10 Umpaş Holding 0,43 4,88 -21,82 Uşak Seramik 1,03 0,00 -7,21 Utopya Turizm 4,37 -0,68 6,59 Uzertaş Boya 0,92 3,37 53,33 Ülker Bisküvi 19,46 5,76 32,65 Ünye Çimento 3,64 -1,62 4,90 Vakıf Fin. Kir. 1,68 -1,75 -5,62 Vakıf GMYO 2,06 -0,96 3,52 Vakıf Yat. Ort. 1,20 0,84 -21,05 Vakıflar Bankası 4,67 -2,30 19,74 Vakko Tekstil 2,94 -1,34 7,30 Vanet Gıda 1,60 -0,62 23,08 Verusa Holding 17,11 1,54 3,07 Verusaturk Girisim 3,23 2,87 -2,42 Vestel 6,70 -1,33 20,72 Vestel Beyaz Eşya 13,89 2,21 15,56 Viking Kağıt 1,12 -0,88 1,82 Yapı Kredi Koray GMYO 1,63 -0,61 -5,23 Yapı ve Kredi Bank. 1,96 0,51 22,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 -4,44 -7,53 Yataş 4,85 -1,82 8,50 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,91 0,00 -3,19 Yeni Gimat GMYO 8,80 -0,56 9,59 Yeşil GMYO 0,27 -3,57 0,00 Yeşil Yapı 0,28 0,00 7,69 Yeşil Yatırım Holding 10,05 -3,74 4,36 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.151,10 0,00 -2,18 Yonga Mobilya 6,54 -0,91 -0,91 Yünsa 4,88 -1,61 11,93 Zorlu Enerji 1,49 2,05 21,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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